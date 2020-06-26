Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|İş Finansal Kiralama
|1.206.239.630
|Odaş Elektrik
|1.094.098.306
|Kardemir (D)
|749.206.154
|Karsan Otomotiv
|648.630.116
|Garanti Bankası
|640.356.267
|Petkim
|535.729.344
|Türk Hava Yolları
|452.188.573
|Zorlu Enerji
|442.767.913
|Vakıflar Bankası
|407.743.396
|Turkcell
|375.033.920
|ASELSAN
|358.542.571
|Emlak Konut GMYO
|357.792.317
|Akbank
|356.109.889
|Halkbank
|353.230.845
|Tekfen Holding
|351.947.323
|Gübre Fabrikaları
|283.537.354
|Güneş Sigorta
|278.714.138
|Ereğli Demir Çelik
|266.372.921
|Arçelik
|255.013.207
|Tüpraş
|234.282.077
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)