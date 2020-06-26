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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:46:42 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İş Finansal Kiralama 1.206.239.630
Odaş Elektrik 1.094.098.306
Kardemir (D) 749.206.154
Karsan Otomotiv 648.630.116
Garanti Bankası 640.356.267
Petkim 535.729.344
Türk Hava Yolları 452.188.573
Zorlu Enerji 442.767.913
Vakıflar Bankası 407.743.396
Turkcell 375.033.920
ASELSAN 358.542.571
Emlak Konut GMYO 357.792.317
Akbank 356.109.889
Halkbank 353.230.845
Tekfen Holding 351.947.323
Gübre Fabrikaları 283.537.354
Güneş Sigorta 278.714.138
Ereğli Demir Çelik 266.372.921
Arçelik 255.013.207
Tüpraş 234.282.077

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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