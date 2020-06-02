  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:45:37 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.541.029.788
Emlak Konut GMYO 1.215.447.660
Garanti Bankası 1.069.369.397
Türk Hava Yolları 758.224.458
Tüpraş 525.796.782
Akbank 475.714.535
İş Finansal Kiralama 429.008.807
Yapı ve Kredi Bankası 411.456.770
Ereğli Demir Çelik 368.671.428
Tekfen Holding 341.567.425
Gübre Fabrikaları 335.358.483
Petkim 333.214.766
Kardemir (D) 321.778.154
Güneş Sigorta 309.607.077
Vakıflar Bankası 284.930.537
Sasa Polyester 277.969.567
Sabancı Holding 268.425.985
İpek Doğal Enerji 264.030.463
Pegasus 256.202.936
Koza Madencilik 207.088.470

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı