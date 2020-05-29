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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:52:49 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.762.494.988
Yapı ve Kredi Bankası 1.205.337.917
Türk Hava Yolları 1.028.866.668
Akbank 666.312.451
ASELSAN 580.755.627
Arçelik 523.306.439
Bim Mağazalar 434.400.852
Emlak Konut GMYO 348.121.865
Pegasus 331.976.829
Sasa Polyester 302.973.727
Tüpraş 299.672.642
Vakıflar Bankası 287.578.915
Petkim 280.456.230
Odaş Elektrik 268.094.752
İpek Doğal Enerji 265.498.660
İş Bankası (C) 252.559.618
Gübre Fabrikaları 251.116.378
T.S.K.B. 245.922.662
Güneş Sigorta 222.717.692
Kardemir (D) 208.025.888

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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