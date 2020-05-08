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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:51:19 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.105.259.305
Garanti Bankası 933.860.474
Halkbank 688.246.259
İş Finansal Kiralama 668.061.930
Vakıflar Bankası 593.433.946
Sasa Polyester 527.747.349
Yapı ve Kredi Bankası 433.935.519
Akbank 422.807.314
Petkim 361.191.877
Türk Hava Yolları 356.342.046
Migros Ticaret 339.974.363
ASELSAN 305.554.386
İpek Doğal Enerji 292.455.194
Alkim Kimya 282.373.638
Bim Mağazalar 259.054.890
Koza Madencilik 234.347.572
Şok Marketler 222.769.929
İş Bankası (C) 212.691.776
Koza Altın 205.199.341
Türk Telekom 195.671.986

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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