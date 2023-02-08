Borsada hızlı ve sert düşüş!

Yurt içinde, pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün de düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı devam ederken, yeni günde bazı şirketlerin pay geri alımlarına başlayacaklarını duyurması dikkati çekti.

Borsa güne negatif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Sonrasında düşüşler hızlanarak yüzde 5'i aşmasıyla Borsa İstanbul devre kesti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,35 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 3,09'la sigorta, en çok kazandıran yüzde 0,20'yle iletişim oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmaması risk iştahını artırdı.

ABD

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin para politikalarına yönelik beklentileri değiştirmesinin ardından, gözler dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Powell, Washington Ekonomi Kulübünde katıldığı münazarada, dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını ancak daha gidilecek çok yol olduğunu belirtti.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,29, Nasdaq endeksi yüzde 1,90 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

AVRUPA

Avrupa pay piyasaları, dün Powell'ın konuşması öncesi karışık bir seyirle kapanırken, vadeli işlem piyasalarında endeks vadeli kontratları yeni güne yüzde 1'e yakın yükselişle başladı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 geriledi.

ASYA

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlenirken, Japonya'da açıklanan şirket karlarının beklentilerin kalmasıyla satış baskısı güçlendi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 18,8300 liradan alınan dolar 18,8320 liradan satılıyor. 20,2120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,2140 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,8290 lira, euronun satış fiyatı ise 20,1350 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 0,18 zalışla 23209 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 0,21 artışla 1674.99, BNB yüzde 0,45 azalışla 2331.6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolünün varil fiyatı 6 cent artışla 83,75 dolar seviyesinde. NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 20 cent artışla 77,34 dolardan işlem görüyor.

ALTIN

Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamada şahin bir duruş sergilememesi sonrası ABD dolarında yaşanan gerilime ons altına destek verdi.

Ons altın bu sabah 1878,49 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,3 artışla 1875,98 dolar seviyesin

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,6 artışla 5.100,00 puandan başladı.

Dün Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkili olan satıcılı seyrini sürdüren endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 7,5 altında 5.068,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 5.115,00 puana çıktı.

Bugün, yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.000 puanın destek, 5.150 ve 5.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

BORSAGUNDEM