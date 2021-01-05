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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:36:26 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00
7,10
İş Bankası (B)40.099,900,00-0,99
İş Bankası (C)7,050,280,71
İş Bankası (Kur.)418.000,00
19,43
İş Fin.Kir.3,98-1,243,11
İş Girişim19,40-0,412,37
İş GMYO2,862,5112,60
İş Y. Men. Değ.17,69-0,450,17
İş Yat. Ort.3,65-1,353,69
İşbir Holding2.934,00-0,037,08
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,150,000,88
İttifak Holding2,190,00-1,79
İz Hayvancılık Tarım17,50
-2,78
İzmir Demir Çelik10,81-0,830,37
İzmir Fırça5,66
1,80
Jantsa Jant Sanayi389,406,7417,40
Kafein Yazılım21,18-1,21-0,94
Kaplamin35,300,914,44
Kardemir (A)6,293,455,71
Kardemir (B)5,491,674,17
Kardemir (D)5,951,192,94
Karel Elektronik23,160,700,43
Karsan Otomotiv3,724,2014,46
Karsu Tekstil7,50-2,98-12,28
Kartonsan89,002,18-6,86
Katmerciler Ekipman3,202,563,90
Kent Gıda305,60-9,99-14,06
Kerevitaş Gıda6,640,300,91
Kervan Gıda13,33-0,300,83
Kervansaray Yat. Holding1,280,791,59
Kiler GMYO2,58-0,392,79
Klimasan Klima16,99-0,590,12
Koç Holding21,300,470,85
Konfrut Gıda16,94-0,120,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji25,760,948,78
Konya Çimento1.127,400,63-0,23
Kordsa Teknik Tekstil15,360,07-1,22
Koza Altın109,102,6312,82
Koza Madencilik16,50-0,246,52
Körfez GMYO6,667,5914,83
Kristal Kola3,73-2,36-4,85
Kron Telekomünikasyon36,66-2,29-0,49
Kuştur Kuşadası Turizm173,000,009,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,360,432,61
Kütahya Porselen51,50-0,392,08
Lider Faktoring3,35-2,33-1,76
Link Bilgisayar62,901,29-1,33
Logo Yazılım125,600,560,08
Lokman Hekim Sağlık11,060,912,86
Lüks Kadife28,22-1,26-2,35
Makina Takım3,50-0,852,64
Marka Yatırım Holding7,303,2513,53
Marmaris Altınyunus126,103,1913,50
Marshall307,500,850,26
Martı GMYO2,860,354,00
Martı Otel2,140,000,47
Mavi Giyim53,450,382,39
Mazhar Zorlu Holding28,50-8,18-9,47
Mega Polietilen7,28-2,41-4,96
Menderes Tekstil3,130,641,29
Merit Turizm85,000,001,55
Merko Gıda8,10-0,61-6,25
Metemtur Otelcilik20,72-2,81-6,24
Metro Holding2,100,000,96
Metro Petrol ve Tesisleri2,920,341,04
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-0,422,58
Migros Ticaret44,30-1,123,50
Milpa4,66-1,481,30
Mistral GMYO5,465,4115,92
MLP Sağlık20,240,401,86
MMC San. Ve Tic. Yat.4,95-0,407,61
Mondi Tire Kutsan7,851,163,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,24-1,23-1,12
Net Holding3,410,00-0,58
Netaş Telekom.27,38-0,58-2,49
Niğbaş Niğde Beton53,00-7,341,92
Nuh Çimento51,901,075,40
Nurol GMYO7,48-2,222,61
Odaş Elektrik3,961,021,54
Olmuksan-IP10,80-10,00-8,86
Orge Enerji Elektrik7,53-0,532,03
Orma Orman Mahsulleri17,109,9016,17
Osmanlı Menkul29,82-0,86-3,81
Ostim Endüstriyel Yat4,00-1,48-1,96
Otokar370,105,6816,24
Oyak Çimento9,190,884,67
Oyak Yat. Ort.8,409,9520,86
Oylum Sınai Yatırımlar5,124,928,70
Özak GMYO5,22-1,512,35
Özbal Çelik Boru6,62-0,901,07
Özderici GMYO2,291,333,15
Özerden Plastik8,39-0,12-6,78
Pamukova Elektrik21,00
-1,50
Panora GMYO6,310,160,16
Papilon Savunma22,58-0,96-0,79
Park Elek.Madencilik5,450,371,49
Parsan25,48-1,394,86
Pegasus72,25-1,03-3,15
Peker GMYO2,641,151,15
Penguen Gıda5,050,400,00
Pera GMYO2,270,003,18
Pergamon Dış Ticaret23,849,9620,95
Petkim5,031,001,00
Petrokent Turizm875,50-0,08-3,41
Pınar Et Ve Un23,160,00-0,52
Pınar Su8,073,468,61
Pınar Süt23,20-0,680,52
Plastikkart14,291,20-1,11
Polisan Holding3,88-0,260,52
Politeknik Metal420,00
2,94
Prizma Press Matbaacılık5,460,18-0,36
QNB Finans Fin. Kir.124,00-1,04-1,04
QNB Finansbank68,300,00-2,91
Ral Yatırım Holding4,380,00-1,35
Ray Sigorta14,89-1,72-3,62
Reysaş GMYO5,46-0,550,18
Reysaş Lojistik9,06-0,98-1,95
Rhea Girişim3,63-1,09-2,42
Rodrigo Tekstil13,53-0,73-1,31
Royal Halı3,50
1,74
RTA Laboratuvarları28,762,20-5,02
Sabancı Holding11,760,262,62
Safkar Ege Soğutmacılık10,79-2,00-0,83
Sanel Mühendislik3,481,461,75
Sanifoam Sünger15,389,8613,09
Sanko Pazarlama9,29-0,11-1,06
Saray Matbaacılık9,482,828,10
Sarkuysan8,900,000,68
Sasa Polyester20,58-0,391,78
Say Yenilenebilir Enerji8,53-1,610,24
Sekuro Plastik15,926,9914,04
Selçuk Ecza Deposu13,24-0,45-3,00
Selçuk Gıda4,951,02-0,60
Senkron Güvenlik28,88
9,98
Serve Film Prodüksiyon14,25-9,24-10,94
Servet GMYO88,906,9813,39
Seyitler Kimya25,09
0,00
Silverline Endüstri8,40-0,12-2,33
Sinpaş GMYO4,13-0,48-1,20
Smartiks Yazılım8,42-1,86-4,97
Sodaş Sodyum Sanayii29,76-0,079,90
Söktaş5,080,00-0,20
Sönmez Filament71,100,281,28
Sönmez Pamuklu26,240,929,33
Sumaş Suni Tahta61,959,9420,88
Şeker Fin. Kir.7,263,1213,44
Şekerbank1,550,002,65
Şişe Cam7,36-0,270,68
Şok Marketler13,322,235,55
T. Halk Bankası5,580,360,36
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,10-2,74-6,31
T.S.K.B.1,79-0,560,56
T.Tuborg17,79-0,56-1,55
Taç Tarım Ürünleri11,09
5,32
Tat Gıda12,220,993,04
TAV Havalimanları20,98-0,66-1,50
Taze Kuru Gıda258,908,8319,69
Tek-Art Turizm2,204,278,91
Tekfen Holding17,294,425,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,29-3,08-3,83
Temapol Polimer Plastik11,23-0,71-2,35
TGS Dış Ticaret15,379,9420,93
Tofaş Oto. Fab.35,301,964,07
Torunlar GMYO4,030,253,33
Trabzon Liman33,640,904,73
Trabzonspor Sportif2,44-2,400,00
Trend GMYO12,25-1,61-2,55
TSKB GMYO5,63-0,35-2,09
Tuğçelik7,94-0,13-1,73
Tukaş9,54-0,63-1,55
Turcas Petrol4,79-0,83-1,24
Turkcell16,641,463,35
Tümosan Motor ve Traktör14,15-0,210,57
Tüpraş109,20-0,641,11
Türk Hava Yolları12,66-0,16-1,94
Türk Prysmian Kablo12,440,002,81
Türk Telekom8,910,114,33
Türk Traktör184,800,981,15
Türker Proje Gayrimenkul130,805,4015,85
Türkiye Sigorta7,02-0,996,36
Ufuk Yatırım16,209,9120,90
Ulaşlar Turizm Yat.4,15-1,19-2,12
Ulusoy Elektrik50,250,30-2,14
Ulusoy Un Sanayi11,68-0,511,57
Umpaş Holding2,87
9,96
Uşak Seramik2,481,645,98
Utopya Turizm39,801,532,58
Uzertaş Boya62,00-0,409,54
Ülker Bisküvi23,46-0,931,38
Vakıf Fin. Kir.4,452,534,46
Vakıf GMYO3,69-1,071,93
Vakıf Yat. Ort.7,836,106,39
Vakıflar Bankası4,730,000,42
Vakko Tekstil6,530,310,15
Vanet Gıda7,25-2,29-6,21
Verusa Holding43,48-1,32-3,59
Verusaturk Girisim12,46-2,50-4,74
Vestel21,100,000,19
Vestel Beyaz Eşya39,44-1,35-3,52
Viking Kağıt7,81-3,58-13,22
Yapı Kredi Koray GMYO4,49-1,540,90
Yapı ve Kredi Bank.3,090,650,32
Yaprak Süt ve Besi Çift.72,00-1,37-0,55
Yataş14,20-0,70-1,73
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş4,62-2,745,00
Yeni Gimat GMYO12,91-1,453,86
Yeşil GMYO1,460,005,80
Yeşil Yapı1,890,002,72
Yeşil Yatırım Holding111,005,9216,41
Yibitaş İnşaat Malzeme14.800,10-0,66-5,13
Yonga Mobilya29,603,35-1,33
Yükselen Çelik7,47-0,93-1,06
Yünsa14,89-0,931,57
Zorlu Enerji2,87-2,053,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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