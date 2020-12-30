Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|225.900,00
|36,22
|İş Bankası (B)
|39.694,80
|-0,14
|31,53
|İş Bankası (C)
|6,99
|1,30
|9,05
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,83
|0,52
|0,79
|İş Girişim
|19,60
|-1,46
|415,79
|İş GMYO
|2,32
|0,00
|31,82
|İş Y. Men. Değ.
|17,56
|1,68
|336,08
|İş Yat. Ort.
|3,23
|-0,31
|100,46
|İşbir Holding
|2.749,90
|1,62
|539,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|0,00
|83,87
|İttifak Holding
|2,25
|-0,44
|72,56
|İz Hayvancılık Tarım
|16,10
|-9,96
|515,33
|İzmir Demir Çelik
|10,68
|0,38
|30,40
|İzmir Fırça
|5,50
|1,85
|205,56
|Jantsa Jant Sanayi
|332,00
|0,61
|524,20
|Kafein Yazılım
|20,76
|-0,29
|86,93
|Kaplamin
|34,20
|1,18
|516,22
|Kardemir (A)
|5,89
|-0,17
|122,26
|Kardemir (B)
|5,24
|0,77
|98,48
|Kardemir (D)
|5,73
|1,42
|115,41
|Karel Elektronik
|22,30
|0,36
|53,48
|Karsan Otomotiv
|3,22
|-0,92
|103,80
|Karsu Tekstil
|8,21
|5,94
|153,40
|Kartonsan
|103,20
|-1,43
|606,17
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|1,30
|104,10
|Kent Gıda
|350,00
|-1,13
|1407,22
|Kerevitaş Gıda
|6,60
|0,00
|102,45
|Kervan Gıda
|13,34
|0,08
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|0,00
|132,73
|Kiler GMYO
|2,50
|-0,79
|133,87
|Klimasan Klima
|17,29
|-0,23
|-18,50
|Koç Holding
|20,78
|0,78
|3,85
|Konfrut Gıda
|16,88
|-0,47
|115,86
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|22,26
|-1,33
|Konya Çimento
|1.125,50
|-1,07
|314,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,86
|0,38
|24,73
|Koza Altın
|95,60
|0,37
|29,10
|Koza Madencilik
|15,62
|0,39
|55,73
|Körfez GMYO
|5,87
|0,17
|145,61
|Kristal Kola
|3,72
|-1,06
|146,36
|Kron Telekomünikasyon
|33,50
|9,98
|163,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|133,00
|2,31
|466,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|0,88
|105,12
|Kütahya Porselen
|50,20
|2,03
|658,31
|Lider Faktoring
|3,25
|-1,22
|77,11
|Link Bilgisayar
|59,00
|-2,72
|227,98
|Logo Yazılım
|126,60
|-0,94
|108,22
|Lokman Hekim Sağlık
|11,11
|-0,27
|93,70
|Lüks Kadife
|29,66
|1,58
|243,29
|Makina Takım
|3,47
|-2,53
|84,57
|Marka Yatırım Holding
|6,29
|-0,79
|433,05
|Marmaris Altınyunus
|101,30
|2,53
|42,68
|Marshall
|310,00
|1,17
|552,08
|Martı GMYO
|2,82
|-0,70
|179,21
|Martı Otel
|2,12
|-0,93
|132,97
|Mavi Giyim
|52,05
|0,77
|-10,10
|Mazhar Zorlu Holding
|27,52
|1,85
|127,63
|Mega Polietilen
|7,32
|-0,81
|729,30
|Menderes Tekstil
|3,17
|0,63
|141,98
|Merit Turizm
|79,00
|0,00
|306,38
|Merko Gıda
|8,94
|1,94
|765,83
|Metemtur Otelcilik
|19,20
|2,67
|978,65
|Metro Holding
|2,10
|-0,47
|52,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,91
|-0,34
|48,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|0,00
|-54,87
|Migros Ticaret
|42,22
|-0,14
|74,32
|Milpa
|4,63
|-0,43
|111,42
|Mistral GMYO
|3,90
|-1,02
|107,82
|MLP Sağlık
|19,95
|0,05
|24,69
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,70
|0,00
|312,28
|Mondi Tire Kutsan
|7,41
|-1,59
|78,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,84
|0,12
|166,04
|Net Holding
|3,44
|-0,29
|32,31
|Netaş Telekom.
|26,40
|-0,60
|102,14
|Niğbaş Niğde Beton
|54,65
|-6,98
|781,45
|Nuh Çimento
|47,72
|0,25
|334,42
|Nurol GMYO
|7,17
|-2,18
|100,84
|Odaş Elektrik
|4,00
|3,90
|176,68
|Olmuksan-IP
|11,20
|-0,27
|337,34
|Orge Enerji Elektrik
|7,37
|0,68
|48,59
|Orma Orman Mahsulleri
|16,75
|9,91
|506,88
|Osmanlı Menkul
|33,46
|-0,06
|702,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,15
|-2,35
|147,02
|Otokar
|328,50
|1,77
|123,41
|Oyak Çimento
|8,55
|0,94
|55,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|0,64
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,71
|-0,63
|52,49
|Özak GMYO
|5,09
|0,00
|98,05
|Özbal Çelik Boru
|6,31
|-0,47
|291,47
|Özderici GMYO
|2,24
|0,00
|42,68
|Özerden Plastik
|9,01
|3,44
|295,18
|Pamukova Elektrik
|22,00
|-4,35
|1618,75
|Panora GMYO
|6,26
|0,16
|11,75
|Papilon Savunma
|21,82
|0,28
|183,14
|Park Elek.Madencilik
|5,48
|-1,26
|79,67
|Parsan
|24,10
|-0,41
|42,27
|Pegasus
|74,15
|1,23
|-14,18
|Peker GMYO
|2,70
|-0,37
|198,55
|Penguen Gıda
|4,90
|0,41
|435,29
|Pera GMYO
|2,21
|-0,45
|135,11
|Pergamon Dış Ticaret
|17,97
|-0,83
|132,24
|Petkim
|5,08
|0,40
|60,00
|Petrokent Turizm
|895,80
|1,29
|599,30
|Pınar Et Ve Un
|23,98
|0,42
|163,82
|Pınar Su
|7,53
|-0,26
|224,57
|Pınar Süt
|24,10
|1,95
|91,12
|Plastikkart
|14,49
|-1,43
|56,31
|Polisan Holding
|4,06
|-0,49
|34,54
|Politeknik Metal
|415,00
|0,00
|445,53
|Prizma Press Matbaacılık
|5,57
|-0,89
|29,53
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,10
|0,24
|-3,87
|QNB Finansbank
|69,35
|0,07
|84,93
|Ral Yatırım Holding
|4,44
|-0,22
|69,18
|Ray Sigorta
|15,75
|-3,37
|360,53
|Reysaş GMYO
|5,49
|0,00
|19,61
|Reysaş Lojistik
|9,62
|0,10
|119,63
|Rhea Girişim
|3,76
|-1,05
|215,97
|Rodrigo Tekstil
|14,19
|2,83
|683,98
|Royal Halı
|3,52
|0,00
|156,93
|RTA Laboratuvarları
|31,76
|0,44
|1268,97
|Sabancı Holding
|11,36
|-0,61
|24,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,20
|-0,97
|413,76
|Sanel Mühendislik
|3,46
|0,00
|17,93
|Sanifoam Sünger
|13,67
|0,74
|173,40
|Sanko Pazarlama
|9,27
|0,11
|27,23
|Saray Matbaacılık
|8,39
|0,00
|548,99
|Sarkuysan
|8,81
|-0,11
|177,27
|Sasa Polyester
|19,95
|-0,75
|158,09
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,65
|0,12
|286,16
|Sekuro Plastik
|14,28
|-0,83
|166,42
|Selçuk Ecza Deposu
|14,38
|1,99
|141,08
|Selçuk Gıda
|4,62
|-9,41
|328,68
|Senkron Güvenlik
|23,88
|9,94
|774,73
|Serve Film Prodüksiyon
|13,97
|0,00
|778,62
|Servet GMYO
|78,45
|0,58
|822,94
|Seyitler Kimya
|32,00
|1,91
|371,28
|Silverline Endüstri
|8,71
|9,97
|303,24
|Sinpaş GMYO
|4,13
|2,23
|256,03
|Smartiks Yazılım
|8,83
|-1,01
|-9,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,00
|7,17
|653,99
|Söktaş
|4,99
|0,20
|193,44
|Sönmez Filament
|65,90
|0,92
|1250,41
|Sönmez Pamuklu
|23,50
|1,29
|377,64
|Sumaş Suni Tahta
|47,90
|0,00
|388,13
|Şeker Fin. Kir.
|6,08
|-1,14
|27,20
|Şekerbank
|1,54
|0,65
|41,25
|Şişe Cam
|7,27
|0,55
|42,82
|Şok Marketler
|12,74
|0,31
|18,40
|T. Halk Bankası
|5,73
|5,72
|-3,05
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,50
|-0,87
|25,62
|T.S.K.B.
|1,82
|1,11
|50,41
|T.Tuborg
|17,91
|-0,28
|50,50
|Taç Tarım Ürünleri
|10,40
|0,97
|233,33
|Tat Gıda
|11,39
|2,80
|87,22
|TAV Havalimanları
|21,08
|0,57
|-22,40
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|0,00
|3007,73
|Tek-Art Turizm
|2,01
|-1,47
|59,52
|Tekfen Holding
|16,62
|0,42
|-8,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,26
|6,53
|168,10
|Temapol Polimer Plastik
|11,21
|0,09
|114,75
|TGS Dış Ticaret
|11,51
|9,51
|146,47
|Tofaş Oto. Fab.
|33,74
|-0,65
|44,79
|Torunlar GMYO
|3,93
|-0,25
|42,91
|Trabzon Liman
|32,26
|-0,31
|208,01
|Trabzonspor Sportif
|2,35
|0,00
|82,96
|Trend GMYO
|12,37
|-0,48
|462,27
|TSKB GMYO
|5,56
|-2,28
|482,21
|Tuğçelik
|8,19
|-1,56
|107,34
|Tukaş
|9,69
|1,79
|-21,54
|Turcas Petrol
|4,78
|-0,42
|79,03
|Turkcell
|16,10
|0,81
|19,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,53
|-0,14
|126,68
|Tüpraş
|108,80
|-0,55
|-14,20
|Türk Hava Yolları
|12,96
|0,39
|-10,37
|Türk Prysmian Kablo
|12,18
|-1,85
|372,00
|Türk Telekom
|8,58
|0,23
|18,91
|Türk Traktör
|164,40
|-0,72
|210,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|110,40
|-0,54
|162,86
|Türkiye Sigorta
|6,59
|0,92
|202,60
|Ufuk Yatırım
|13,60
|-1,66
|427,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|2,44
|350,71
|Ulusoy Elektrik
|51,65
|-2,64
|94,17
|Ulusoy Un Sanayi
|11,53
|-0,26
|201,83
|Umpaş Holding
|2,38
|9,68
|283,87
|Uşak Seramik
|2,29
|0,44
|88,72
|Utopya Turizm
|36,42
|9,96
|640,24
|Uzertaş Boya
|51,80
|3,60
|2233,33
|Ülker Bisküvi
|22,94
|-0,17
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|4,29
|0,47
|102,60
|Vakıf GMYO
|3,63
|-0,55
|109,71
|Vakıf Yat. Ort.
|7,41
|-0,40
|306,89
|Vakıflar Bankası
|4,78
|2,80
|-13,25
|Vakko Tekstil
|6,61
|-2,36
|45,59
|Vanet Gıda
|8,07
|9,95
|464,34
|Verusa Holding
|45,14
|0,00
|143,33
|Verusaturk Girisim
|12,93
|-0,61
|145,87
|Vestel
|21,06
|0,77
|66,88
|Vestel Beyaz Eşya
|39,80
|0,00
|88,64
|Viking Kağıt
|8,99
|7,28
|380,75
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,46
|0,68
|84,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|0,98
|24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|78,00
|6,56
|1146,79
|Yataş
|13,62
|1,19
|87,58
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|5,12
|4,07
|218,01
|Yeni Gimat GMYO
|12,32
|0,16
|2,91
|Yeşil GMYO
|1,38
|1,47
|115,62
|Yeşil Yapı
|1,85
|0,54
|180,30
|Yeşil Yatırım Holding
|94,00
|0,64
|737,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.699,00
|3,88
|399,12
|Yonga Mobilya
|29,96
|4,46
|224,50
|Yükselen Çelik
|7,35
|-1,08
|139,80
|Yünsa
|15,09
|-0,53
|49,88
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,37
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)