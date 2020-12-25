Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|30,88
|İş Bankası (C)
|6,71
|0,45
|4,68
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,82
|0,53
|0,53
|İş Girişim
|19,90
|-0,60
|423,68
|İş GMYO
|2,37
|0,00
|34,66
|İş Y. Men. Değ.
|16,94
|3,36
|320,69
|İş Yat. Ort.
|3,30
|0,30
|104,80
|İşbir Holding
|2.750,00
|0,16
|539,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|87,10
|İttifak Holding
|2,33
|-1,69
|78,70
|İz Hayvancılık Tarım
|18,01
|1,41
|588,33
|İzmir Demir Çelik
|10,97
|-1,53
|33,94
|İzmir Fırça
|5,69
|0,00
|216,11
|Jantsa Jant Sanayi
|291,70
|-0,03
|448,43
|Kafein Yazılım
|20,16
|0,00
|81,52
|Kaplamin
|27,04
|-8,96
|387,21
|Kardemir (A)
|5,90
|1,20
|122,64
|Kardemir (B)
|5,23
|0,38
|98,11
|Kardemir (D)
|5,37
|1,32
|101,88
|Karel Elektronik
|21,72
|1,12
|49,48
|Karsan Otomotiv
|3,16
|0,96
|100,00
|Karsu Tekstil
|7,12
|-1,79
|119,75
|Kartonsan
|94,05
|10,01
|543,56
|Katmerciler Ekipman
|3,13
|0,32
|104,75
|Kent Gıda
|364,00
|-1,86
|1467,51
|Kerevitaş Gıda
|6,77
|0,74
|107,67
|Kervan Gıda
|13,24
|1,22
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|1,63
|127,27
|Kiler GMYO
|2,60
|0,00
|143,22
|Klimasan Klima
|17,12
|0,06
|-19,30
|Koç Holding
|19,96
|-0,05
|-0,25
|Konfrut Gıda
|17,68
|4,00
|126,09
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,93
|0,16
|Konya Çimento
|1.132,30
|4,36
|317,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,98
|0,06
|25,67
|Koza Altın
|93,55
|2,35
|26,33
|Koza Madencilik
|15,78
|0,13
|57,33
|Körfez GMYO
|6,03
|0,50
|152,30
|Kristal Kola
|3,53
|1,73
|133,77
|Kron Telekomünikasyon
|28,32
|-0,56
|122,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|142,90
|2,36
|508,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,37
|-1,25
|111,36
|Kütahya Porselen
|48,52
|0,04
|632,93
|Lider Faktoring
|3,17
|0,00
|72,75
|Link Bilgisayar
|61,60
|10,00
|242,44
|Logo Yazılım
|129,00
|4,45
|112,17
|Lokman Hekim Sağlık
|11,31
|0,89
|97,19
|Lüks Kadife
|26,92
|-3,65
|211,57
|Makina Takım
|3,21
|-0,62
|70,74
|Marka Yatırım Holding
|6,04
|-0,33
|411,86
|Marmaris Altınyunus
|98,25
|0,10
|38,38
|Marshall
|317,30
|0,09
|567,44
|Martı GMYO
|2,81
|0,36
|178,22
|Martı Otel
|2,12
|-0,47
|132,97
|Mavi Giyim
|52,90
|0,67
|-8,64
|Mazhar Zorlu Holding
|23,50
|-0,42
|94,38
|Mega Polietilen
|7,51
|-0,27
|750,82
|Menderes Tekstil
|3,08
|0,00
|135,11
|Merit Turizm
|78,00
|3,17
|301,23
|Merko Gıda
|7,35
|-5,28
|611,84
|Metemtur Otelcilik
|16,50
|2,48
|826,97
|Metro Holding
|2,11
|0,48
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,92
|-0,34
|48,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|0,00
|-54,49
|Migros Ticaret
|42,04
|0,33
|73,58
|Milpa
|4,62
|1,09
|110,96
|Mistral GMYO
|3,95
|0,51
|110,49
|MLP Sağlık
|20,48
|4,17
|28,00
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,20
|-3,45
|268,42
|Mondi Tire Kutsan
|7,02
|0,72
|69,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,50
|0,12
|171,23
|Net Holding
|3,51
|1,74
|35,00
|Netaş Telekom.
|26,82
|5,34
|105,36
|Niğbaş Niğde Beton
|60,75
|-5,08
|879,84
|Nuh Çimento
|48,20
|1,82
|338,79
|Nurol GMYO
|7,10
|0,42
|98,88
|Odaş Elektrik
|3,93
|-0,76
|171,84
|Olmuksan-IP
|12,70
|5,75
|395,91
|Orge Enerji Elektrik
|7,50
|0,40
|51,21
|Orma Orman Mahsulleri
|11,98
|4,17
|334,06
|Osmanlı Menkul
|27,68
|9,93
|563,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,96
|-0,25
|135,71
|Otokar
|284,00
|0,71
|93,14
|Oyak Çimento
|8,62
|2,86
|56,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|0,00
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,85
|0,83
|57,02
|Özak GMYO
|5,07
|-0,59
|97,28
|Özbal Çelik Boru
|6,58
|-0,30
|308,22
|Özderici GMYO
|2,25
|0,00
|43,31
|Özerden Plastik
|9,24
|-5,81
|305,26
|Pamukova Elektrik
|18,80
|0,97
|1368,75
|Panora GMYO
|6,20
|0,00
|10,68
|Papilon Savunma
|21,94
|-0,27
|184,70
|Park Elek.Madencilik
|5,33
|-0,56
|74,75
|Parsan
|23,62
|0,68
|39,43
|Pegasus
|72,20
|-0,14
|-16,44
|Peker GMYO
|2,76
|-2,13
|205,19
|Penguen Gıda
|5,02
|-0,40
|448,40
|Pera GMYO
|2,22
|-0,89
|136,17
|Pergamon Dış Ticaret
|17,15
|-2,67
|121,64
|Petkim
|5,13
|0,20
|61,57
|Petrokent Turizm
|857,00
|0,02
|569,01
|Pınar Et Ve Un
|24,04
|2,04
|164,48
|Pınar Su
|7,40
|1,93
|218,97
|Pınar Süt
|23,24
|5,73
|84,30
|Plastikkart
|13,00
|2,36
|40,24
|Polisan Holding
|4,13
|1,47
|36,86
|Politeknik Metal
|420,00
|3,63
|452,11
|Prizma Press Matbaacılık
|5,65
|-0,53
|31,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,60
|-0,32
|-2,71
|QNB Finansbank
|69,95
|0,94
|86,53
|Ral Yatırım Holding
|4,54
|0,44
|72,99
|Ray Sigorta
|16,12
|-0,86
|371,35
|Reysaş GMYO
|5,68
|1,43
|23,75
|Reysaş Lojistik
|9,54
|-3,64
|117,81
|Rhea Girişim
|4,00
|-0,99
|236,13
|Rodrigo Tekstil
|13,24
|0,23
|631,49
|Royal Halı
|3,52
|-9,97
|156,93
|RTA Laboratuvarları
|32,10
|-2,96
|1283,62
|Sabancı Holding
|10,66
|0,76
|16,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,14
|-3,97
|411,01
|Sanel Mühendislik
|3,48
|-1,97
|18,61
|Sanifoam Sünger
|13,38
|2,92
|167,60
|Sanko Pazarlama
|9,88
|-1,10
|35,60
|Saray Matbaacılık
|8,27
|0,36
|539,71
|Sarkuysan
|9,08
|0,33
|185,76
|Sasa Polyester
|19,71
|1,08
|154,98
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,84
|-0,13
|250,00
|Sekuro Plastik
|12,50
|0,81
|133,21
|Selçuk Ecza Deposu
|15,44
|0,92
|158,85
|Selçuk Gıda
|5,00
|6,16
|363,94
|Senkron Güvenlik
|17,96
|9,98
|557,88
|Serve Film Prodüksiyon
|15,10
|0,00
|849,69
|Servet GMYO
|77,55
|1,24
|812,35
|Seyitler Kimya
|29,00
|-1,29
|327,10
|Silverline Endüstri
|7,57
|-0,26
|250,46
|Sinpaş GMYO
|3,91
|-0,26
|237,07
|Smartiks Yazılım
|8,83
|-1,12
|-9,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|0,73
|549,99
|Söktaş
|5,25
|-4,02
|208,73
|Sönmez Filament
|60,55
|0,08
|1140,78
|Sönmez Pamuklu
|26,00
|7,71
|428,46
|Sumaş Suni Tahta
|46,10
|9,92
|369,79
|Şeker Fin. Kir.
|6,30
|-0,94
|31,80
|Şekerbank
|1,53
|2,00
|40,33
|Şişe Cam
|7,23
|0,98
|42,03
|Şok Marketler
|13,00
|0,62
|20,82
|T. Halk Bankası
|5,46
|0,00
|-7,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,10
|-0,06
|32,43
|T.S.K.B.
|1,87
|1,08
|54,55
|T.Tuborg
|18,00
|0,67
|51,26
|Taç Tarım Ürünleri
|11,02
|0,00
|253,21
|Tat Gıda
|11,35
|0,89
|86,56
|TAV Havalimanları
|20,90
|0,19
|-23,06
|Taze Kuru Gıda
|209,00
|10,00
|2786,74
|Tek-Art Turizm
|2,02
|-0,49
|60,32
|Tekfen Holding
|16,25
|0,49
|-10,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,50
|-1,29
|173,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,65
|0,00
|104,02
|TGS Dış Ticaret
|9,38
|2,18
|100,86
|Tofaş Oto. Fab.
|32,42
|0,75
|39,13
|Torunlar GMYO
|3,93
|0,77
|42,91
|Trabzon Liman
|32,66
|-0,97
|211,82
|Trabzonspor Sportif
|4,35
|-2,90
|102,33
|Trend GMYO
|12,92
|6,16
|487,27
|TSKB GMYO
|5,88
|0,17
|515,72
|Tuğçelik
|7,83
|-0,38
|98,23
|Tukaş
|9,85
|0,31
|-20,24
|Turcas Petrol
|5,01
|-0,20
|87,64
|Turkcell
|15,90
|0,63
|17,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,93
|1,75
|117,32
|Tüpraş
|107,20
|0,47
|-15,46
|Türk Hava Yolları
|12,83
|0,23
|-11,27
|Türk Prysmian Kablo
|11,44
|0,44
|343,32
|Türk Telekom
|8,44
|0,60
|16,97
|Türk Traktör
|159,90
|0,25
|202,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|113,70
|7,26
|170,71
|Türkiye Sigorta
|6,37
|1,59
|192,50
|Ufuk Yatırım
|13,40
|0,00
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,24
|-2,53
|355,00
|Ulusoy Elektrik
|51,20
|2,09
|92,48
|Ulusoy Un Sanayi
|11,65
|1,30
|204,97
|Umpaş Holding
|2,00
|0,00
|222,58
|Uşak Seramik
|2,32
|0,43
|91,19
|Utopya Turizm
|33,02
|1,23
|571,14
|Uzertaş Boya
|48,30
|3,43
|2075,68
|Ülker Bisküvi
|22,80
|-0,18
|1,97
|Vakıf Fin. Kir.
|4,24
|0,95
|100,24
|Vakıf GMYO
|3,67
|0,27
|112,02
|Vakıf Yat. Ort.
|7,42
|-0,67
|307,43
|Vakıflar Bankası
|4,64
|0,00
|-15,79
|Vakko Tekstil
|6,32
|0,80
|39,21
|Vanet Gıda
|7,10
|1,28
|396,50
|Verusa Holding
|45,14
|2,03
|143,33
|Verusaturk Girisim
|12,51
|7,75
|137,89
|Vestel
|20,94
|0,77
|65,93
|Vestel Beyaz Eşya
|36,92
|0,16
|74,99
|Viking Kağıt
|6,26
|-0,63
|234,76
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,37
|0,23
|80,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,04
|0,33
|22,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|60,00
|9,09
|859,07
|Yataş
|13,12
|0,31
|80,69
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,01
|2,04
|149,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,25
|-0,16
|2,33
|Yeşil GMYO
|1,34
|0,00
|109,38
|Yeşil Yapı
|1,82
|-1,09
|175,76
|Yeşil Yatırım Holding
|94,85
|-3,46
|744,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.900,00
|0,00
|371,99
|Yonga Mobilya
|28,50
|-0,07
|208,69
|Yükselen Çelik
|6,94
|0,14
|126,43
|Yünsa
|14,21
|-0,14
|41,14
|Zorlu Enerji
|2,68
|1,13
|64,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)