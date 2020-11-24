Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.749,80
|0,00
|35,02
|İş Bankası (C)
|6,62
|2,00
|3,28
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,88
|1,84
|2,11
|İş Girişim
|16,25
|-0,06
|327,63
|İş GMYO
|2,11
|1,44
|19,89
|İş Y. Men. Değ.
|12,85
|0,55
|219,12
|İş Yat. Ort.
|3,21
|0,63
|99,21
|İşbir Holding
|3.250,00
|0,00
|655,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|87,10
|İttifak Holding
|2,27
|0,44
|74,10
|İz Hayvancılık Tarım
|14,55
|-5,70
|456,09
|İzmir Demir Çelik
|19,71
|0,05
|140,66
|İzmir Fırça
|5,72
|-9,92
|217,78
|Jantsa Jant Sanayi
|233,00
|5,48
|338,07
|Kafein Yazılım
|17,68
|0,45
|59,19
|Kaplamin
|25,66
|0,00
|362,34
|Kardemir (A)
|4,90
|1,66
|84,91
|Kardemir (B)
|4,42
|4,00
|67,42
|Kardemir (D)
|4,84
|0,41
|81,95
|Karel Elektronik
|17,21
|0,35
|18,44
|Karsan Otomotiv
|2,99
|0,67
|89,24
|Karsu Tekstil
|7,00
|0,57
|116,05
|Kartonsan
|3.025,70
|2,03
|683,17
|Katmerciler Ekipman
|3,28
|0,61
|114,56
|Kent Gıda
|520,00
|0,39
|2139,30
|Kerevitaş Gıda
|7,06
|0,86
|116,56
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|9,28
|92,73
|Kiler GMYO
|2,49
|-1,58
|132,93
|Klimasan Klima
|22,68
|9,99
|6,91
|Koç Holding
|19,15
|0,16
|-4,29
|Konfrut Gıda
|16,24
|1,88
|107,67
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,15
|-1,44
|Konya Çimento
|1.146,50
|6,31
|322,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,68
|-0,87
|7,58
|Koza Altın
|78,90
|0,32
|6,55
|Koza Madencilik
|13,80
|0,00
|37,59
|Körfez GMYO
|7,02
|3,24
|193,72
|Kristal Kola
|2,53
|-1,94
|67,55
|Kron Telekomünikasyon
|25,94
|0,08
|103,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|179,30
|8,67
|663,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,00
|109,58
|Kütahya Porselen
|38,84
|-0,87
|486,71
|Lider Faktoring
|3,17
|-0,63
|72,75
|Link Bilgisayar
|47,92
|-0,21
|166,39
|Logo Yazılım
|99,20
|0,05
|63,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,14
|-0,18
|94,23
|Lüks Kadife
|28,30
|-0,35
|227,55
|Makina Takım
|2,82
|-0,70
|50,00
|Marka Yatırım Holding
|6,48
|-10,00
|449,15
|Marmaris Altınyunus
|93,05
|2,25
|31,06
|Marshall
|355,90
|-5,47
|648,63
|Martı GMYO
|3,35
|0,00
|231,68
|Martı Otel
|2,45
|-3,16
|169,23
|Mavi Giyim
|48,52
|2,62
|-16,20
|Mazhar Zorlu Holding
|17,99
|0,00
|48,80
|Mega Polietilen
|10,86
|-1,54
|756,16
|Menderes Tekstil
|3,25
|0,93
|148,09
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|71,00
|-1,66
|265,23
|Merko Gıda
|13,75
|4,17
|1209,52
|Metemtur Otelcilik
|12,34
|1,56
|593,26
|Metro Holding
|2,19
|0,00
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,23
|0,31
|64,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,78
|7,75
|-47,87
|Migros Ticaret
|40,52
|0,70
|67,30
|Milpa
|4,88
|-3,17
|122,83
|Mistral GMYO
|4,38
|0,46
|133,40
|MLP Sağlık
|19,17
|0,79
|19,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,62
|0,30
|480,70
|Mondi Tire Kutsan
|6,54
|0,15
|57,97
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,84
|3,32
|173,90
|Net Holding
|3,36
|4,02
|29,23
|Netaş Telekom.
|20,24
|0,40
|54,98
|Niğbaş Niğde Beton
|71,35
|0,49
|1050,81
|Nuh Çimento
|37,30
|1,97
|239,56
|Nurol GMYO
|7,08
|1,72
|98,32
|Odaş Elektrik
|3,63
|2,83
|151,09
|Olmuksan-IP
|8,00
|1,78
|212,38
|Orge Enerji Elektrik
|7,23
|0,00
|45,77
|Orma Orman Mahsulleri
|13,80
|-0,07
|400,00
|Osmanlı Menkul
|20,86
|-0,67
|400,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,30
|-0,69
|155,95
|Otokar
|223,40
|3,86
|51,93
|Oyak Çimento
|8,08
|1,00
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,44
|-0,46
|178,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,23
|0,00
|69,32
|Özak GMYO
|4,34
|0,23
|68,87
|Özbal Çelik Boru
|7,30
|2,82
|352,89
|Özderici GMYO
|2,34
|0,43
|49,04
|Özerden Plastik
|9,27
|5,58
|306,58
|Panora GMYO
|7,63
|4,95
|36,21
|Papilon Savunma
|22,26
|-0,36
|188,85
|Park Elek.Madencilik
|5,23
|1,95
|71,48
|Parsan
|21,18
|1,44
|25,03
|Pegasus
|57,10
|2,42
|-33,91
|Peker GMYO
|2,40
|-1,64
|165,38
|Penguen Gıda
|5,60
|2,00
|511,76
|Pera GMYO
|2,62
|0,00
|178,72
|Pergamon Dış Ticaret
|16,05
|-0,50
|107,43
|Petkim
|3,97
|1,28
|25,04
|Petrokent Turizm
|919,90
|0,00
|618,11
|Pınar Et Ve Un
|23,70
|0,85
|160,74
|Pınar Su
|7,58
|-1,56
|226,72
|Pınar Süt
|20,46
|1,19
|62,26
|Plastikkart
|11,44
|-0,17
|23,41
|Polisan Holding
|3,94
|0,77
|30,57
|Politeknik Metal
|387,20
|10,00
|408,99
|Prizma Press Matbaacılık
|5,60
|-4,27
|30,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,00
|0,08
|0,70
|QNB Finansbank
|69,00
|-0,36
|84,00
|Ral Yatırım Holding
|4,91
|0,00
|87,09
|Ray Sigorta
|25,86
|0,94
|656,14
|Reysaş GMYO
|4,92
|0,61
|7,19
|Reysaş Lojistik
|9,00
|0,00
|105,48
|Rhea Girişim
|3,35
|0,00
|181,51
|Rodrigo Tekstil
|12,78
|9,79
|606,08
|Royal Halı
|4,09
|-0,24
|198,54
|RTA Laboratuvarları
|47,74
|-0,38
|1957,76
|Sabancı Holding
|10,57
|0,76
|15,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,73
|9,93
|483,94
|Sanel Mühendislik
|3,54
|-0,28
|20,65
|Sanifoam Sünger
|16,94
|-0,29
|238,80
|Sanko Pazarlama
|7,38
|-0,14
|1,29
|Saray Matbaacılık
|7,77
|0,91
|501,03
|Sarkuysan
|6,99
|-0,14
|119,99
|Sasa Polyester
|17,33
|0,23
|124,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,34
|-0,12
|272,32
|Sekuro Plastik
|12,02
|-0,66
|124,25
|Selçuk Ecza Deposu
|9,49
|-0,21
|59,10
|Selçuk Gıda
|4,00
|0,00
|271,15
|Senkron Güvenlik
|5,01
|9,63
|83,52
|Serve Film Prodüksiyon
|16,70
|-4,30
|950,31
|Servet GMYO
|56,90
|-0,18
|569,41
|Seyitler Kimya
|16,36
|-0,37
|140,94
|Silverline Endüstri
|4,30
|1,18
|99,07
|Sinpaş GMYO
|3,90
|0,26
|236,21
|Smartiks Yazılım
|7,63
|0,79
|-22,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,38
|4,02
|559,87
|Söktaş
|5,14
|-0,58
|202,26
|Sönmez Filament
|35,32
|0,40
|623,77
|Sönmez Pamuklu
|16,16
|0,50
|228,46
|Sumaş Suni Tahta
|42,46
|9,66
|332,70
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|0,24
|-11,30
|Şekerbank
|1,50
|1,35
|37,58
|Şişe Cam
|7,09
|0,14
|39,28
|Şok Marketler
|11,95
|0,50
|11,06
|T. Halk Bankası
|5,41
|1,50
|-8,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|65,85
|0,00
|51,03
|T.S.K.B.
|2,48
|4,20
|104,96
|T.Tuborg
|17,74
|0,51
|49,08
|Taç Tarım Ürünleri
|13,24
|0,00
|324,36
|Tat Gıda
|11,11
|0,36
|82,62
|TAV Havalimanları
|19,05
|1,60
|-29,87
|Taze Kuru Gıda
|284,00
|-1,87
|3822,65
|Tek-Art Turizm
|1,81
|2,26
|43,65
|Tekfen Holding
|15,55
|2,64
|-14,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,30
|-0,32
|121,43
|Temapol Polimer Plastik
|10,30
|-0,29
|97,32
|TGS Dış Ticaret
|9,11
|-0,65
|95,07
|Tofaş Oto. Fab.
|30,46
|3,96
|30,72
|Torunlar GMYO
|3,72
|0,27
|35,27
|Trabzon Liman
|32,78
|-0,18
|212,97
|Trabzonspor Sportif
|4,39
|0,23
|104,19
|Trend GMYO
|11,80
|-1,09
|436,36
|TSKB GMYO
|3,74
|0,27
|291,63
|Tuğçelik
|7,37
|-0,81
|86,58
|Tukaş
|10,80
|0,47
|-12,55
|Turcas Petrol
|5,02
|0,40
|88,01
|Turkcell
|15,97
|0,76
|15,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,41
|-0,09
|78,00
|Tüpraş
|89,90
|2,33
|-29,10
|Türk Hava Yolları
|12,02
|2,39
|-16,87
|Türk Prysmian Kablo
|13,74
|-1,86
|432,45
|Türk Telekom
|7,89
|0,77
|9,35
|Türk Traktör
|145,20
|0,76
|174,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,40
|3,47
|120,00
|Türkiye Sigorta
|5,96
|1,02
|173,67
|Ufuk Yatırım
|11,15
|0,00
|332,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,76
|-0,79
|303,49
|Ulusoy Elektrik
|48,80
|-0,93
|83,46
|Ulusoy Un Sanayi
|11,87
|-0,08
|210,73
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,47
|1,65
|103,55
|Utopya Turizm
|24,82
|4,46
|404,47
|Uzertaş Boya
|26,50
|-1,85
|1093,69
|Ülker Bisküvi
|23,20
|0,52
|3,76
|Vakıf Fin. Kir.
|3,96
|0,76
|87,01
|Vakıf GMYO
|3,97
|-0,75
|129,35
|Vakıf Yat. Ort.
|7,85
|-0,76
|331,05
|Vakıflar Bankası
|4,75
|1,93
|-13,79
|Vakko Tekstil
|6,14
|0,16
|35,24
|Vanet Gıda
|8,81
|-1,45
|516,08
|Verusa Holding
|45,30
|1,25
|144,20
|Verusaturk Girisim
|9,84
|3,58
|87,11
|Vestel
|20,26
|1,50
|60,54
|Vestel Beyaz Eşya
|35,40
|0,17
|67,79
|Viking Kağıt
|6,31
|-0,47
|237,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,64
|-1,28
|91,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,04
|3,40
|22,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|-7,32
|507,41
|Yataş
|11,70
|2,99
|59,40
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,97
|0,76
|146,58
|Yeni Gimat GMYO
|13,07
|4,73
|9,18
|Yeşil GMYO
|1,17
|1,74
|82,81
|Yeşil Yapı
|1,42
|1,43
|115,15
|Yeşil Yatırım Holding
|67,85
|5,36
|504,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.601,70
|0,11
|463,72
|Yonga Mobilya
|30,00
|-4,64
|224,94
|Yükselen Çelik
|7,14
|0,14
|132,95
|Yünsa
|13,70
|1,26
|36,08
|Zorlu Enerji
|2,74
|1,11
|68,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)