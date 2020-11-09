Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.125,40
|1,50
|42,89
|İş Bankası (C)
|5,72
|5,15
|-10,76
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,74
|2,19
|-1,58
|İş Girişim
|15,22
|1,13
|300,53
|İş GMYO
|1,99
|0,51
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|11,39
|2,61
|182,86
|İş Yat. Ort.
|3,06
|1,66
|89,90
|İşbir Holding
|2.755,10
|-0,18
|540,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|1,72
|90,32
|İttifak Holding
|2,46
|0,00
|93,73
|İz Hayvancılık Tarım
|8,35
|1,95
|219,13
|İzmir Demir Çelik
|20,98
|0,00
|156,17
|İzmir Fırça
|6,89
|-0,86
|282,78
|Jantsa Jant Sanayi
|188,30
|2,62
|254,03
|Kafein Yazılım
|17,41
|0,75
|56,76
|Kaplamin
|21,00
|0,00
|278,38
|Kardemir (A)
|4,61
|0,44
|73,96
|Kardemir (B)
|3,51
|1,15
|32,95
|Kardemir (D)
|3,52
|2,03
|32,33
|Karel Elektronik
|17,59
|1,38
|21,06
|Karsan Otomotiv
|3,00
|2,39
|89,87
|Karsu Tekstil
|6,17
|-0,48
|90,43
|Kartonsan
|2.160,00
|-0,39
|459,09
|Katmerciler Ekipman
|3,28
|0,31
|114,56
|Kent Gıda
|295,00
|1,03
|1170,37
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|0,76
|104,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,96
|1,05
|74,55
|Kiler GMYO
|11,38
|-4,77
|200,26
|Klimasan Klima
|15,05
|0,80
|-29,06
|Koç Holding
|15,84
|2,06
|-20,84
|Konfrut Gıda
|15,42
|0,72
|97,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,75
|0,92
|Konya Çimento
|721,10
|2,28
|165,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,23
|1,83
|-3,82
|Koza Altın
|80,95
|-0,31
|9,32
|Koza Madencilik
|13,17
|0,53
|31,31
|Körfez GMYO
|6,69
|-0,45
|179,92
|Kristal Kola
|2,40
|-0,83
|58,94
|Kron Telekomünikasyon
|26,54
|0,08
|108,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|190,00
|9,20
|709,37
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|3,96
|110,47
|Kütahya Porselen
|30,00
|4,75
|353,17
|Lider Faktoring
|3,47
|-0,29
|89,10
|Link Bilgisayar
|46,60
|2,42
|159,05
|Logo Yazılım
|99,60
|0,40
|63,82
|Lokman Hekim Sağlık
|11,38
|0,35
|98,41
|Lüks Kadife
|30,12
|1,89
|248,61
|Makina Takım
|2,87
|1,77
|52,66
|Marka Yatırım Holding
|5,08
|9,96
|330,51
|Marmaris Altınyunus
|86,10
|0,53
|21,27
|Marshall
|298,00
|0,00
|526,84
|Martı GMYO
|3,15
|3,28
|211,88
|Martı Otel
|2,57
|7,08
|182,42
|Mavi Giyim
|39,50
|1,91
|-31,78
|Mazhar Zorlu Holding
|17,50
|0,00
|44,75
|Mega Polietilen
|12,07
|-9,99
|851,55
|Menderes Tekstil
|3,41
|0,00
|160,31
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|71,95
|3,53
|270,11
|Merko Gıda
|13,36
|2,61
|1172,38
|Metemtur Otelcilik
|9,70
|0,31
|444,94
|Metro Holding
|2,34
|0,86
|69,57
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,66
|0,83
|86,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|0,85
|-55,56
|Migros Ticaret
|39,94
|3,10
|64,91
|Milpa
|5,59
|1,27
|155,25
|Mistral GMYO
|4,45
|0,91
|137,13
|MLP Sağlık
|17,67
|0,68
|10,44
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,67
|0,00
|397,37
|Mondi Tire Kutsan
|6,55
|0,46
|58,21
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,12
|-0,38
|191,82
|Net Holding
|3,17
|0,96
|21,92
|Netaş Telekom.
|21,84
|1,02
|67,23
|Niğbaş Niğde Beton
|46,00
|-1,03
|641,94
|Nuh Çimento
|36,00
|0,11
|227,72
|Nurol GMYO
|6,71
|0,30
|87,96
|Odaş Elektrik
|3,65
|1,39
|152,47
|Olmuksan-IP
|7,30
|0,00
|185,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,64
|1,73
|54,03
|Orma Orman Mahsulleri
|12,00
|3,90
|334,78
|Osmanlı Menkul
|20,48
|5,08
|390,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,11
|0,98
|144,64
|Otokar
|205,00
|0,39
|39,42
|Oyak Çimento
|7,90
|3,27
|43,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,20
|0,49
|168,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,94
|1,65
|59,93
|Özak GMYO
|4,40
|2,56
|71,21
|Özbal Çelik Boru
|6,87
|1,48
|326,21
|Özderici GMYO
|2,29
|1,33
|45,86
|Özerden Plastik
|8,90
|-0,45
|290,35
|Panora GMYO
|6,32
|0,16
|12,82
|Papilon Savunma
|20,86
|1,76
|170,69
|Park Elek.Madencilik
|5,32
|1,33
|74,43
|Parsan
|19,72
|1,28
|16,41
|Pegasus
|44,84
|1,49
|-48,10
|Peker GMYO
|2,73
|1,11
|201,87
|Penguen Gıda
|5,19
|-0,95
|466,97
|Pera GMYO
|2,95
|2,79
|213,83
|Pergamon Dış Ticaret
|16,01
|1,33
|106,91
|Petkim
|4,32
|0,70
|13,39
|Petrokent Turizm
|767,20
|9,99
|498,91
|Pınar Et Ve Un
|24,32
|0,50
|167,56
|Pınar Su
|8,01
|5,26
|245,26
|Pınar Süt
|20,20
|1,00
|60,20
|Plastikkart
|11,72
|0,00
|26,43
|Polisan Holding
|3,91
|1,30
|29,57
|Politeknik Metal
|313,00
|4,33
|311,45
|Prizma Press Matbaacılık
|6,89
|-3,09
|60,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,60
|0,88
|-1,94
|QNB Finansbank
|68,50
|0,88
|82,67
|Ral Yatırım Holding
|5,32
|3,10
|102,71
|Ray Sigorta
|19,76
|-1,40
|477,78
|Reysaş GMYO
|4,70
|1,08
|2,40
|Reysaş Lojistik
|7,34
|3,67
|67,58
|Rhea Girişim
|3,09
|4,39
|159,66
|Rodrigo Tekstil
|12,29
|9,93
|579,01
|Royal Halı
|3,70
|1,37
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|47,44
|-1,04
|1944,83
|Sabancı Holding
|9,05
|1,34
|-0,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,92
|5,15
|171,56
|Sanel Mühendislik
|3,33
|0,60
|13,50
|Sanifoam Sünger
|14,14
|-4,65
|182,80
|Sanko Pazarlama
|7,74
|0,78
|6,23
|Saray Matbaacılık
|6,17
|3,70
|377,27
|Sarkuysan
|7,14
|0,56
|124,71
|Sasa Polyester
|16,42
|0,86
|112,42
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,07
|2,49
|304,91
|Sekuro Plastik
|10,26
|0,49
|91,42
|Selçuk Ecza Deposu
|9,88
|0,92
|65,64
|Selçuk Gıda
|4,00
|1,01
|271,15
|Senkron Güvenlik
|3,63
|8,36
|32,97
|Serve Film Prodüksiyon
|18,90
|0,00
|1088,68
|Servet GMYO
|42,60
|1,53
|401,18
|Seyitler Kimya
|13,37
|1,36
|96,91
|Silverline Endüstri
|4,27
|0,95
|97,69
|Sinpaş GMYO
|3,07
|-1,29
|164,66
|Smartiks Yazılım
|7,84
|1,03
|-20,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,92
|1,87
|495,91
|Söktaş
|4,98
|0,81
|192,85
|Sönmez Filament
|30,66
|2,20
|528,28
|Sönmez Pamuklu
|16,27
|-0,73
|230,69
|Sumaş Suni Tahta
|32,00
|-5,60
|226,10
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-0,69
|-9,41
|Şekerbank
|1,50
|-16,67
|14,50
|Şişe Cam
|6,67
|1,06
|31,03
|Şok Marketler
|12,00
|1,44
|11,52
|T. Halk Bankası
|5,01
|1,83
|-15,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|66,70
|3,98
|52,98
|T.S.K.B.
|2,18
|2,35
|80,17
|T.Tuborg
|17,73
|1,66
|48,99
|Taç Tarım Ürünleri
|11,00
|3,77
|252,56
|Tat Gıda
|11,19
|2,29
|83,93
|TAV Havalimanları
|14,59
|0,62
|-46,29
|Taze Kuru Gıda
|294,20
|9,98
|3963,54
|Tek-Art Turizm
|1,74
|1,75
|38,10
|Tekfen Holding
|14,07
|1,37
|-22,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,50
|3,94
|126,19
|Temapol Polimer Plastik
|10,23
|4,18
|95,98
|TGS Dış Ticaret
|9,50
|1,17
|103,43
|Tofaş Oto. Fab.
|28,82
|2,20
|23,68
|Torunlar GMYO
|3,56
|0,28
|29,45
|Trabzon Liman
|30,38
|-1,62
|190,06
|Trabzonspor Sportif
|4,16
|1,46
|93,49
|Trend GMYO
|10,79
|2,27
|390,45
|TSKB GMYO
|3,82
|-1,55
|300,01
|Tuğçelik
|7,33
|0,55
|85,57
|Tukaş
|11,15
|0,36
|-9,72
|Turcas Petrol
|4,66
|0,65
|74,53
|Turkcell
|16,17
|0,31
|17,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,87
|3,13
|69,58
|Tüpraş
|78,05
|0,90
|-38,45
|Türk Hava Yolları
|9,79
|0,82
|-32,30
|Türk Prysmian Kablo
|14,07
|0,57
|445,24
|Türk Telekom
|6,97
|2,65
|-3,40
|Türk Traktör
|132,10
|1,62
|149,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,15
|-2,85
|90,83
|Türkiye Sigorta
|5,76
|1,77
|164,49
|Ufuk Yatırım
|12,95
|4,10
|401,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,78
|-0,26
|305,64
|Ulusoy Elektrik
|51,80
|-1,15
|94,74
|Ulusoy Un Sanayi
|12,37
|2,83
|223,82
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,31
|0,87
|90,36
|Utopya Turizm
|22,50
|-0,44
|357,32
|Uzertaş Boya
|24,00
|-9,98
|981,08
|Ülker Bisküvi
|21,84
|0,92
|-2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|3,88
|2,11
|83,23
|Vakıf GMYO
|3,56
|0,85
|105,66
|Vakıf Yat. Ort.
|7,85
|1,29
|331,05
|Vakıflar Bankası
|4,12
|3,00
|-25,23
|Vakko Tekstil
|5,94
|1,02
|30,84
|Vanet Gıda
|10,51
|5,31
|634,97
|Verusa Holding
|44,70
|3,28
|140,96
|Verusaturk Girisim
|8,67
|1,52
|64,87
|Vestel
|20,62
|7,45
|63,39
|Vestel Beyaz Eşya
|34,14
|3,14
|61,81
|Viking Kağıt
|6,71
|0,15
|258,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,13
|1,47
|70,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|3,43
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,98
|9,97
|443,15
|Yataş
|9,66
|2,01
|31,61
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,01
|1,01
|149,07
|Yeni Gimat GMYO
|13,02
|0,23
|8,76
|Yeşil GMYO
|1,08
|0,93
|68,75
|Yeşil Yapı
|1,33
|0,00
|101,52
|Yeşil Yatırım Holding
|44,72
|-0,36
|298,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.000,00
|0,60
|477,25
|Yonga Mobilya
|30,56
|0,07
|231,00
|Yükselen Çelik
|6,92
|1,17
|125,77
|Yünsa
|13,53
|6,03
|34,39
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,74
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)