Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|47.670,00
|57,95
|İş Bankası (C)
|5,36
|2,49
|-16,38
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,80
|1,06
|0,00
|İş Girişim
|7,98
|0,76
|110,00
|İş GMYO
|1,75
|1,16
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|8,47
|1,07
|110,34
|İş Yat. Ort.
|2,99
|1,01
|85,56
|İşbir Holding
|2.675,00
|3,17
|522,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|50,00
|İttifak Holding
|5,35
|2,69
|43,82
|İz Hayvancılık Tarım
|7,29
|4,14
|178,62
|İzmir Demir Çelik
|20,08
|0,00
|145,18
|İzmir Fırça
|4,36
|-5,22
|142,22
|Jantsa Jant Sanayi
|198,00
|10,00
|272,27
|Kafein Yazılım
|16,54
|0,55
|48,93
|Kaplamin
|13,13
|1,00
|136,58
|Kardemir (A)
|5,49
|0,73
|107,17
|Kardemir (B)
|3,82
|0,53
|44,70
|Kardemir (D)
|3,29
|0,30
|23,68
|Karel Elektronik
|17,58
|0,34
|20,99
|Karsan Otomotiv
|3,04
|2,70
|92,41
|Karsu Tekstil
|7,26
|7,24
|124,07
|Kartonsan
|690,20
|2,86
|78,65
|Katmerciler Ekipman
|5,30
|0,19
|38,02
|Kent Gıda
|362,00
|-8,10
|1458,90
|Kerevitaş Gıda
|5,42
|1,50
|66,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|8,96
|32,73
|Kiler GMYO
|6,96
|-0,43
|83,64
|Klimasan Klima
|14,18
|0,42
|-33,16
|Koç Holding
|14,66
|0,89
|-26,73
|Konfrut Gıda
|14,36
|1,34
|83,63
|Konya Çimento
|571,90
|5,89
|110,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,34
|1,07
|-10,82
|Koza Altın
|76,05
|0,26
|2,70
|Koza Madencilik
|12,71
|0,71
|26,72
|Körfez GMYO
|5,34
|0,00
|123,43
|Kristal Kola
|2,30
|0,44
|52,32
|Kron Telekomünikasyon
|26,00
|-0,38
|104,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|209,00
|10,00
|790,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,09
|-2,34
|86,39
|Kütahya Porselen
|28,20
|-0,63
|325,98
|Lider Faktoring
|3,10
|2,65
|68,94
|Link Bilgisayar
|43,94
|-0,72
|144,26
|Logo Yazılım
|93,20
|0,98
|53,29
|Lokman Hekim Sağlık
|10,47
|1,06
|81,14
|Lüks Kadife
|26,84
|1,36
|210,65
|Makina Takım
|2,29
|1,33
|21,81
|Marka Yatırım Holding
|3,16
|-3,07
|167,80
|Marmaris Altınyunus
|105,40
|-1,95
|48,45
|Marshall
|369,10
|6,68
|676,40
|Martı GMYO
|2,06
|-0,96
|103,96
|Martı Otel
|1,21
|0,83
|32,97
|Mavi Giyim
|37,42
|0,81
|-35,37
|Mazhar Zorlu Holding
|19,75
|2,54
|63,36
|Mega Polietilen
|10,99
|-3,09
|766,41
|Menderes Tekstil
|3,15
|1,61
|140,46
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|90,00
|5,14
|362,96
|Merko Gıda
|9,02
|10,00
|759,05
|Metemtur Otelcilik
|8,43
|6,98
|373,60
|Metro Holding
|2,47
|1,23
|78,99
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,83
|0,00
|95,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|1,65
|-53,87
|Migros Ticaret
|41,04
|0,24
|69,45
|Milpa
|5,33
|1,33
|143,38
|Mistral GMYO
|3,54
|0,28
|87,30
|MLP Sağlık
|16,62
|0,12
|3,88
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|7,62
|-9,93
|568,42
|Mondi Tire Kutsan
|6,64
|0,61
|60,39
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|30,22
|3,00
|137,58
|Net Holding
|2,43
|2,53
|-6,54
|Netaş Telekom.
|16,97
|0,77
|29,94
|Niğbaş Niğde Beton
|21,48
|2,29
|246,45
|Nuh Çimento
|20,54
|1,38
|86,98
|Nurol GMYO
|6,78
|2,88
|89,92
|Odaş Elektrik
|2,68
|2,29
|85,38
|Olmuksan-IP
|6,77
|0,30
|164,35
|Orge Enerji Elektrik
|7,64
|-1,16
|54,03
|Orma Orman Mahsulleri
|11,52
|4,92
|317,39
|Osmanlı Menkul
|21,00
|5,05
|402,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,10
|0,32
|84,52
|Otokar
|139,90
|0,87
|-4,86
|Oyak Çimento
|7,80
|0,65
|41,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|-0,31
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,51
|-9,23
|78,39
|Özak GMYO
|3,98
|0,76
|54,86
|Özbal Çelik Boru
|5,97
|-0,33
|270,38
|Özderici GMYO
|2,18
|0,93
|38,85
|Özerden Plastik
|8,00
|2,96
|250,88
|Panora GMYO
|6,18
|0,49
|10,33
|Papilon Savunma
|14,59
|0,76
|89,32
|Park Elek.Madencilik
|4,69
|-0,21
|53,77
|Parsan
|23,32
|6,87
|37,66
|Pegasus
|46,32
|0,48
|-46,39
|Peker GMYO
|2,83
|-0,35
|212,93
|Penguen Gıda
|3,63
|1,11
|296,55
|Pera GMYO
|1,58
|-2,47
|68,09
|Pergamon Dış Ticaret
|14,13
|1,07
|82,61
|Petkim
|4,22
|0,72
|10,76
|Petrokent Turizm
|817,00
|0,86
|537,78
|Pınar Et Ve Un
|25,60
|-1,92
|179,17
|Pınar Su
|8,25
|-3,40
|255,60
|Pınar Süt
|19,67
|-3,10
|55,25
|Plastikkart
|11,58
|2,93
|24,92
|Polisan Holding
|3,09
|1,64
|2,40
|Politeknik Metal
|272,90
|-0,04
|258,74
|Prizma Press Matbaacılık
|4,19
|-2,56
|-2,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.226,90
|0,06
|10,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,30
|0,08
|1,70
|QNB Finansbank
|69,80
|-0,07
|86,13
|Ral Yatırım Holding
|4,93
|0,61
|87,85
|Ray Sigorta
|14,00
|4,95
|309,36
|Reysaş GMYO
|4,86
|0,83
|5,88
|Reysaş Lojistik
|6,73
|0,45
|53,65
|Rhea Girişim
|2,53
|-0,39
|112,61
|Rodrigo Tekstil
|7,71
|9,99
|325,97
|Royal Halı
|4,35
|-2,03
|217,52
|RTA Laboratuvarları
|49,26
|-1,68
|2023,28
|Sabancı Holding
|8,02
|2,04
|-12,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,33
|0,48
|190,37
|Sanel Mühendislik
|3,58
|4,07
|22,02
|Sanifoam Sünger
|8,92
|-0,45
|78,40
|Sanko Pazarlama
|8,31
|1,47
|14,05
|Saray Matbaacılık
|3,60
|0,28
|178,47
|Sarkuysan
|6,61
|0,15
|108,03
|Sasa Polyester
|17,13
|0,47
|121,60
|Say Reklamcılık
|5,75
|0,35
|156,70
|Sekuro Plastik
|13,65
|1,71
|154,66
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|-0,59
|40,16
|Selçuk Gıda
|4,16
|-1,89
|286,00
|Senkron Güvenlik
|3,26
|3,49
|19,41
|Serve Film Prodüksiyon
|17,20
|4,56
|981,76
|Servet GMYO
|25,10
|0,88
|195,29
|Seyitler Kimya
|12,59
|2,36
|85,42
|Silverline Endüstri
|4,02
|1,26
|86,11
|Sinpaş GMYO
|1,71
|0,59
|47,41
|Smartiks Yazılım
|8,61
|1,29
|-12,23
|Soda Sanayii
|7,73
|-0,77
|30,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|19,98
|-1,28
|419,47
|Söktaş
|4,48
|1,13
|163,45
|Sönmez Filament
|16,12
|-3,70
|230,33
|Sönmez Pamuklu
|14,26
|0,42
|189,84
|Sumaş Suni Tahta
|42,94
|9,99
|337,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,38
|0,23
|-8,37
|Şekerbank
|1,61
|1,26
|22,90
|Şişe Cam
|6,85
|0,29
|33,74
|Şok Marketler
|12,29
|0,74
|14,22
|T. Halk Bankası
|5,28
|1,73
|-10,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,50
|0,21
|11,24
|T.S.K.B.
|1,12
|0,90
|-7,44
|T.Tuborg
|15,22
|1,53
|27,90
|Taç Tarım Ürünleri
|12,96
|9,92
|315,38
|Tat Gıda
|10,62
|0,09
|74,56
|TAV Havalimanları
|15,18
|0,66
|-44,12
|Taze Kuru Gıda
|777,70
|10,00
|10641,71
|Tek-Art Turizm
|1,63
|1,87
|29,37
|Tekfen Holding
|15,28
|0,92
|-15,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,52
|1,21
|79,05
|Temapol Polimer Plastik
|8,78
|1,97
|68,20
|TGS Dış Ticaret
|8,19
|-2,03
|75,37
|Tofaş Oto. Fab.
|23,30
|0,09
|-0,01
|Torunlar GMYO
|3,68
|0,27
|33,82
|Trabzon Liman
|34,02
|9,95
|219,14
|Trabzonspor Sportif
|4,99
|-1,77
|132,09
|Trakya Cam
|4,54
|-0,22
|33,88
|Trend GMYO
|6,89
|3,61
|213,18
|TSKB GMYO
|2,67
|-0,74
|179,59
|Tuğçelik
|5,88
|1,73
|48,86
|Tukaş
|10,00
|0,10
|-19,03
|Turcas Petrol
|3,64
|0,00
|36,33
|Turkcell
|15,39
|-0,19
|11,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,96
|0,89
|24,18
|Tüpraş
|80,45
|0,81
|-36,55
|Türk Hava Yolları
|10,59
|0,86
|-26,76
|Türk Prysmian Kablo
|9,79
|3,93
|279,38
|Türk Telekom
|7,07
|2,17
|-2,02
|Türk Traktör
|98,35
|1,18
|85,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,25
|-0,30
|100,60
|Türkiye Sigorta
|5,80
|2,47
|166,32
|Ufuk Yatırım
|16,20
|9,91
|527,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,90
|-0,68
|211,20
|Ulusoy Elektrik
|51,70
|0,39
|94,36
|Ulusoy Un Sanayi
|10,56
|-1,40
|176,44
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,73
|0,58
|42,57
|Utopya Turizm
|11,06
|2,41
|124,80
|Uzertaş Boya
|19,50
|9,98
|778,38
|Ülker Bisküvi
|22,96
|0,09
|2,68
|Vakıf Fin. Kir.
|3,89
|2,10
|83,71
|Vakıf GMYO
|3,45
|2,99
|99,31
|Vakıf Yat. Ort.
|8,85
|-0,34
|385,96
|Vakıflar Bankası
|4,22
|1,93
|-23,41
|Vakko Tekstil
|6,39
|1,11
|40,75
|Vanet Gıda
|4,73
|10,00
|230,77
|Verusa Holding
|41,20
|0,05
|122,10
|Verusaturk Girisim
|7,22
|1,98
|37,29
|Vestel
|16,92
|0,71
|34,07
|Vestel Beyaz Eşya
|26,36
|0,00
|24,94
|Viking Kağıt
|6,84
|7,04
|265,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,77
|1,71
|97,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|2,84
|-12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,10
|9,98
|604,92
|Yataş
|8,63
|1,53
|17,57
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,86
|0,35
|77,64
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|1,78
|5,25
|Yeşil GMYO
|0,91
|1,11
|42,19
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,96
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|22,10
|0,73
|96,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.100,00
|-0,02
|480,65
|Yonga Mobilya
|52,95
|0,00
|473,51
|Yükselen Çelik
|6,68
|0,45
|117,94
|Yünsa
|13,92
|1,53
|38,26
|Zorlu Enerji
|2,58
|0,78
|58,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)