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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:21:10 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 45.499,00 1,11 50,76
İş Bankası (C) 4,81 0,21 -24,96
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,11 1,73 8,16
İş Girişim 8,26 -0,84 117,37
İş GMYO 2,12 4,95 20,45
İş Y. Men. Değ. 7,68 -2,78 90,72
İş Yat. Ort. 3,21 9,93 99,21
İşbir Holding 1.445,00 -0,34 236,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 46,77
İttifak Holding 3,48 -2,25 -6,45
İz Hayvancılık Tarım 4,80 -2,44 83,45
İzmir Demir Çelik 17,90 -1,54 118,56
İzmir Fırça 2,70 0,00 50,00
Jantsa Jant Sanayi 105,00 -5,49 97,41
Kafein Yazılım 18,15 -3,15 63,43
Kaplamin 9,66 -0,72 74,05
Kardemir (A) 4,31 -2,05 62,64
Kardemir (B) 3,42 0,00 29,55
Kardemir (D) 3,00 0,33 12,78
Karel Elektronik 19,14 10,00 31,73
Karsan Otomotiv 2,95 0,34 86,71
Karsu Tekstil 5,56 -3,14 71,60
Kartonsan 666,60 -1,38 72,54
Katmerciler Ekipman 5,14 -0,39 33,85
Kent Gıda 1.950,50 -10,00 1009,50
Kerevitaş Gıda 5,45 1,30 67,18
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 7,17 9,47 89,18
Klimasan Klima 15,69 -0,82 -26,04
Koç Holding 16,48 1,92 -17,64
Konfrut Gıda 11,86 -4,74 51,66
Konya Çimento 451,20 -4,20 66,31
Kordsa Teknik Tekstil 11,85 -0,50 -6,81
Koza Altın 86,90 0,52 17,35
Koza Madencilik 14,11 -0,91 40,68
Körfez GMYO 7,31 9,92 205,86
Kristal Kola 2,17 0,93 43,71
Kron Telekomünikasyon 28,04 -6,41 120,44
Kuştur Kuşadası Turizm 92,90 -0,27 295,74
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,72 -3,55 64,85
Kütahya Porselen 32,08 -1,60 384,59
Lider Faktoring 3,09 0,32 68,39
Link Bilgisayar 25,66 0,08 41,38
Logo Yazılım 89,35 -0,89 46,96
Lokman Hekim Sağlık 8,18 -1,56 41,52
Lüks Kadife 19,20 -0,26 122,22
Makina Takım 2,32 -1,69 23,40
Marka Yatırım Holding 2,54 -1,55 115,25
Marmaris Altınyunus 121,00 -3,89 70,42
Marshall 161,30 9,95 239,29
Martı GMYO 2,04 -3,77 101,98
Martı Otel 1,19 -0,83 30,77
Mavi Giyim 42,00 1,35 -27,46
Mazhar Zorlu Holding 15,58 -1,27 28,87
Mega Polietilen 4,47 9,83 252,40
Menderes Tekstil 2,99 -1,64 128,24
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,60 0,38 88,27
Merko Gıda 1,85 -3,14 76,19
Metemtur Otelcilik 2,30 0,00 29,21
Metro Holding 2,00 1,01 44,93
Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 -0,54 87,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -0,40 -53,87
Migros Ticaret 44,76 0,00 84,81
Milpa 3,90 1,30 78,08
Mistral GMYO 2,69 0,37 42,33
MLP Sağlık 17,40 -0,06 8,75
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,75 0,57 53,51
Mondi Tire Kutsan 6,26 0,97 51,21
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,32 -2,67 83,33
Net Holding 2,51 -0,40 -3,46
Netaş Telekom. 16,54 -0,54 26,65
Niğbaş Niğde Beton 15,45 -3,50 149,19
Nuh Çimento 17,70 -0,39 61,13
Nurol GMYO 7,59 0,40 112,61
Odaş Elektrik 2,53 0,40 75,00
Olmuksan-IP 5,08 -0,78 98,36
Orge Enerji Elektrik 7,24 -0,41 45,97
Orma Orman Mahsulleri 12,20 -0,41 342,03
Osmanlı Menkul 13,00 3,92 211,36
Ostim Endüstriyel Yat 2,81 -0,35 67,26
Otokar 165,10 -1,78 12,28
Oyak Çimento 8,19 -1,44 48,97
Oyak Yat. Ort. 6,52 0,62 182,42
Oylum Sınai Yatırımlar 3,36 -1,47 8,78
Özak GMYO 4,54 -1,94 76,65
Özbal Çelik Boru 3,22 -2,42 99,77
Özderici GMYO 2,34 -1,27 49,04
Özerden Plastik 2,12 2,91 -7,02
Panora GMYO 5,50 -0,72 -1,81
Papilon Savunma 15,71 -1,87 103,86
Park Elek.Madencilik 4,26 0,00 39,67
Parsan 19,02 -0,68 12,28
Pegasus 49,50 3,51 -42,71
Peker GMYO 10,60 -4,93 238,66
Penguen Gıda 2,95 -2,32 222,27
Pera GMYO 1,60 -1,84 70,21
Pergamon Dış Ticaret 11,99 0,42 54,96
Petkim 3,89 -0,51 2,10
Petrokent Turizm 954,60 0,00 645,20
Pınar Et Ve Un 19,57 1,14 113,41
Pınar Su 5,51 1,10 137,50
Pınar Süt 20,40 2,93 61,01
Plastikkart 11,95 -2,61 28,91
Polisan Holding 3,33 1,22 10,35
Politeknik Metal 162,50 0,87 113,61
Prizma Press Matbaacılık 3,87 -1,53 -10,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,20 0,14 7,98
QNB Finans Fin. Kir. 172,30 -4,06 33,46
QNB Finansbank 85,50 -3,88 128,00
Ral Yatırım Holding 22,40 1,82 229,41
Ray Sigorta 6,07 -1,78 77,49
Reysaş GMYO 4,97 -0,60 8,28
Reysaş Lojistik 5,09 -0,20 16,21
Rhea Girişim 2,71 -4,24 127,73
Rodrigo Tekstil 2,63 -0,75 45,30
Royal Halı 2,32 9,95 69,34
RTA Laboratuvarları 37,48 0,05 1515,52
Sabancı Holding 8,44 0,72 -7,45
Safkar Ege Soğutmacılık 4,14 0,24 89,91
Sanel Mühendislik 3,57 -1,92 21,68
Sanifoam Sünger 5,78 0,00 15,60
Sanko Pazarlama 7,63 -2,05 -0,27
Saray Matbaacılık 3,63 0,00 180,79
Sarkuysan 6,82 0,15 43,09
Sasa Polyester 13,54 0,07 75,16
Say Reklamcılık 4,15 -3,71 85,27
Sekuro Plastik 7,78 1,04 45,15
Selçuk Ecza Deposu 8,43 -0,71 41,33
Selçuk Gıda 3,55 0,57 106,40
Senkron Güvenlik 2,44 2,09 -10,62
Serve Film Prodüksiyon 5,97 -0,83 275,47
Servet GMYO 22,78 -0,44 168,00
Seyitler Kimya 8,88 0,45 30,78
Silverline Endüstri 3,86 0,00 78,70
Sinpaş GMYO 1,52 0,00 31,03
Smartiks Yazılım 7,77 -1,40 -20,80
Soda Sanayii 6,46 -0,92 9,00
Sodaş Sodyum Sanayii 12,00 0,00 212,00
Söktaş 4,13 -2,82 142,87
Sönmez Filament 9,49 -5,67 94,47
Sönmez Pamuklu 9,54 -4,31 93,90
Sumaş Suni Tahta 18,45 1,37 86,36
Şeker Fin. Kir. 4,90 -1,80 2,51
Şekerbank 1,53 3,38 16,79
Şişe Cam 5,81 0,69 13,44
Şok Marketler 13,10 -2,46 21,75
T. Halk Bankası 5,55 0,54 -6,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,50 -4,09 2,06
T.S.K.B. 1,15 1,77 -4,96
T.Tuborg 14,69 -0,27 23,45
Taç Tarım Ürünleri 5,20 2,16 66,67
Tat Gıda 11,24 -1,49 84,75
TAV Havalimanları 17,42 4,94 -35,87
Taze Kuru Gıda 46,76 -9,99 545,86
Tek-Art Turizm 1,67 -2,91 32,54
Tekfen Holding 15,35 0,33 -17,26
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,43 0,31 53,10
Temapol Polimer Plastik 7,94 -0,50 52,11
TGS Dış Ticaret 8,45 -1,17 80,94
Tofaş Oto. Fab. 24,96 -1,81 7,11
Torunlar GMYO 4,25 -2,30 54,55
Trabzon Liman 13,76 0,00 29,08
Trabzonspor Sportif 4,02 0,25 86,98
Trakya Cam 3,74 -1,06 10,29
Trend GMYO 5,93 9,21 169,55
TSKB GMYO 3,38 -2,31 152,24
Tuğçelik 6,18 0,98 56,46
Tukaş 8,99 1,58 -27,21
Turcas Petrol 3,58 -0,56 34,08
Turkcell 14,76 -0,67 6,96
Tümosan Motor ve Traktör 7,75 -0,77 20,90
Tüpraş 82,35 -0,24 -35,06
Türk Hava Yolları 11,13 4,12 -23,03
Türk Prysmian Kablo 5,70 1,79 120,89
Türk Telekom 7,32 1,10 1,45
Türk Traktör 107,70 -0,28 103,55
Türker Proje Gayrimenkul 62,55 3,65 48,93
Ufuk Yatırım 6,90 0,73 167,44
Ulaşlar Turizm Yat. 4,93 -1,40 132,55
Ulusoy Elektrik 42,84 -1,06 61,05
Ulusoy Un Sanayi 10,00 0,60 161,78
Umpaş Holding 0,75 8,70 20,97
Uşak Seramik 1,75 0,57 44,22
Utopya Turizm 7,21 0,00 46,54
Uzertaş Boya 4,55 4,36 104,95
Ülker Bisküvi 25,66 -1,53 14,76
Vakıf Fin. Kir. 5,21 9,92 115,29
Vakıf GMYO 3,76 9,94 117,22
Vakıf Yat. Ort. 14,36 9,95 688,51
Vakıflar Bankası 4,51 0,22 -18,15
Vakko Tekstil 5,09 -1,17 12,11
Vanet Gıda 1,72 2,38 20,28
Verusa Holding 28,00 -2,51 50,94
Verusaturk Girisim 5,84 -0,85 11,05
Vestel 17,61 0,51 39,54
Vestel Beyaz Eşya 26,56 -3,77 25,89
Viking Kağıt 4,85 0,83 159,36
Yapı Kredi Koray GMYO 3,96 0,51 63,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,47 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,90 0,58 122,18
Yataş 8,99 -0,33 22,48
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,72 -3,89 68,94
Yeni Gimat GMYO 11,98 0,67 0,07
Yeşil GMYO 0,89 -2,20 39,06
Yeşil Yapı 0,93 -2,11 40,91
Yeşil Yatırım Holding 18,15 -1,89 61,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.600,10 1,11 158,07
Yonga Mobilya 25,02 -10,00 171,00
Yükselen Çelik 15,94 -0,38 160,03
Yünsa 13,69 -2,63 35,98
Zorlu Enerji 2,45 1,24 50,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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