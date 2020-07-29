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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:25:02 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)293.500,00 76,99
İş Bankası (B)45.800,004,3351,75
İş Bankası (C)4,96-1,39-22,62
İş Bankası (Kur.)403.000,00 91,91
İş Fin.Kir.3,92-1,753,16
İş Girişim8,47-1,51122,89
İş GMYO2,04-0,9715,91
İş Y. Men. Değ.7,591,0788,49
İş Yat. Ort.2,65-1,1264,46
İşbir Holding1.400,004,81225,58
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,1245,16
İttifak Holding3,56-1,11-4,30
İz Hayvancılık Tarım4,86-1,4285,75
İzmir Demir Çelik18,060,39120,51
İzmir Fırça2,60-0,7644,44
Jantsa Jant Sanayi128,502,96141,60
Kafein Yazılım17,98-0,8361,90
Kaplamin9,30-3,6367,57
Kardemir (A)4,36-5,0164,53
Kardemir (B)3,48-0,8531,82
Kardemir (D)3,030,0013,91
Karel Elektronik16,91-0,0616,38
Karsan Otomotiv2,97-0,6787,97
Karsu Tekstil5,680,3575,31
Kartonsan783,100,42102,70
Katmerciler Ekipman5,091,6032,55
Kent Gıda2.675,500,001421,90
Kerevitaş Gıda5,31-0,9362,88
Kervansaray Yat. Holding0,440,00-20,00
Kiler GMYO5,930,5156,46
Klimasan Klima15,71-2,42-25,94
Koç Holding16,910,06-15,49
Konfrut Gıda12,09-2,7454,60
Konya Çimento529,605,7995,21
Kordsa Teknik Tekstil11,87-0,17-6,65
Koza Altın88,501,2619,51
Koza Madencilik14,551,3245,06
Körfez GMYO6,0510,00153,14
Kristal Kola2,16-0,4643,05
Kron Telekomünikasyon29,942,18135,38
Kuştur Kuşadası Turizm89,859,98282,75
Kuyumcukent Gayrimenkul2,81-1,0670,30
Kütahya Porselen34,30-2,22418,13
Lider Faktoring3,001,3563,49
Link Bilgisayar25,50-1,5440,50
Logo Yazılım89,001,0846,38
Lokman Hekim Sağlık8,27-1,6643,08
Lüks Kadife18,80-0,42117,59
Makina Takım2,191,3916,49
Marka Yatırım Holding2,44-2,79106,78
Marmaris Altınyunus127,60-2,2279,72
Marshall132,008,82177,66
Martı GMYO2,113,94108,91
Martı Otel1,20-1,6431,87
Mavi Giyim42,62-0,70-26,39
Mazhar Zorlu Holding15,760,0030,36
Mega Polietilen3,640,83186,96
Menderes Tekstil2,940,34124,43
Mensa0,31 -3,13
Merit Turizm29,98-5,3154,22
Merko Gıda1,91-3,0581,90
Metemtur Otelcilik2,31-0,4329,78
Metro Holding1,941,0440,58
Metro Petrol ve Tesisleri3,601,6983,67
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-1,65-55,18
Migros Ticaret42,400,2475,06
Milpa3,75-0,7971,23
Mistral GMYO2,55-0,7834,92
MLP Sağlık17,18-1,607,37
MMC San. Ve Tic. Yat.1,741,1652,63
Mondi Tire Kutsan6,19-0,9649,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret23,400,2683,96
Net Holding2,55-1,16-1,92
Netaş Telekom.16,66-0,4227,57
Niğbaş Niğde Beton16,73-9,96169,84
Nuh Çimento16,97-0,1854,49
Nurol GMYO7,89-4,01121,01
Odaş Elektrik2,520,0074,31
Olmuksan-IP5,05-1,7597,19
Orge Enerji Elektrik7,301,1147,18
Orma Orman Mahsulleri12,553,55354,71
Osmanlı Menkul13,30-4,32218,54
Ostim Endüstriyel Yat2,79-1,4166,07
Otokar168,00-0,3614,25
Oyak Çimento8,270,8550,43
Oyak Yat. Ort.6,26-1,88171,15
Oylum Sınai Yatırımlar3,42-1,4410,72
Özak GMYO4,59-0,2278,60
Özbal Çelik Boru3,330,91106,59
Özderici GMYO2,311,3247,13
Özerden Plastik2,002,04-12,28
Panora GMYO5,58-1,24-0,39
Papilon Savunma15,80-1,56105,03
Park Elek.Madencilik4,26-2,0739,67
Parsan19,051,2212,46
Pegasus49,20-1,05-43,06
Peker GMYO10,44-2,06233,55
Penguen Gıda2,932,45220,08
Pera GMYO1,631,8773,40
Pergamon Dış Ticaret12,390,0860,12
Petkim4,01-1,475,25
Petrokent Turizm867,9010,00577,52
Pınar Et Ve Un18,92-1,05106,32
Pınar Su5,470,37135,78
Pınar Süt19,150,1051,14
Plastikkart12,40-0,6433,76
Polisan Holding3,24-0,927,37
Politeknik Metal157,40-5,01106,91
Prizma Press Matbaacılık3,830,79-10,93
QNB Finans Fin. Kir.163,309,9726,49
QNB Finansbank80,909,99115,73
Ral Yatırım Holding21,000,77208,82
Ray Sigorta6,28-3,3883,63
Reysaş GMYO5,00-1,198,93
Reysaş Lojistik5,13-1,5417,12
Rhea Girişim2,42-0,82103,36
Rodrigo Tekstil2,540,0040,33
Royal Halı1,97-7,9443,80
RTA Laboratuvarları31,48-1,621256,90
Sabancı Holding8,75-1,24-4,05
Safkar Ege Soğutmacılık4,16-0,4890,83
Sanel Mühendislik3,47-2,2518,27
Sanifoam Sünger5,790,0015,80
Sanko Pazarlama7,60-0,78-0,66
Saray Matbaacılık3,581,13176,92
Sarkuysan6,88-0,1544,35
Sasa Polyester13,640,2976,46
Say Reklamcılık4,19-0,4887,05
Sekuro Plastik7,621,0642,16
Selçuk Ecza Deposu8,21-0,8537,64
Selçuk Gıda3,22-0,9287,21
Senkron Güvenlik2,300,00-15,75
Serve Film Prodüksiyon5,810,17265,41
Servet GMYO22,76-1,04167,76
Seyitler Kimya8,600,2326,66
Silverline Endüstri3,57-2,1965,28
Sinpaş GMYO1,460,6925,86
Smartiks Yazılım7,91-1,00-19,37
Soda Sanayii6,77-1,1714,23
Sodaş Sodyum Sanayii12,090,42214,34
Söktaş3,89-0,51128,75
Sönmez Filament9,571,8196,11
Sönmez Pamuklu9,680,6296,75
Sumaş Suni Tahta17,45-0,0676,26
Şeker Fin. Kir.4,55-1,30-4,81
Şekerbank1,490,6813,74
Şişe Cam5,90-1,8315,19
Şok Marketler13,240,3023,05
T. Halk Bankası5,410,19-8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası48,984,8412,34
T.S.K.B.1,170,00-3,31
T.Tuborg14,52-0,8222,02
Taç Tarım Ürünleri5,200,0066,67
Tat Gıda11,071,9381,96
TAV Havalimanları16,90-0,59-37,79
Taze Kuru Gıda49,129,99578,45
Tek-Art Turizm1,670,0032,54
Tekfen Holding15,09-3,21-18,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,65-3,7658,33
Temapol Polimer Plastik7,66-0,1346,74
TGS Dış Ticaret8,373,9879,23
Tofaş Oto. Fab.26,345,5313,04
Torunlar GMYO4,500,4563,64
Trabzon Liman14,110,4332,36
Trabzonspor Sportif3,991,5385,58
Trakya Cam3,87-2,7614,13
Trend GMYO5,780,17162,73
TSKB GMYO3,17-0,31136,57
Tuğçelik6,240,8157,97
Tukaş8,40-0,83-31,98
Turcas Petrol3,570,2833,71
Turkcell15,14-0,539,71
Tümosan Motor ve Traktör7,790,5221,53
Tüpraş84,05-0,47-33,71
Türk Hava Yolları11,01-0,45-23,86
Türk Prysmian Kablo5,542,21114,69
Türk Telekom7,56-0,534,77
Türk Traktör103,802,7796,18
Türker Proje Gayrimenkul58,00-1,6938,10
Ufuk Yatırım6,600,00155,81
Ulaşlar Turizm Yat.4,750,00124,06
Ulusoy Elektrik43,920,4665,11
Ulusoy Un Sanayi9,32-1,06143,98
Umpaş Holding0,71-2,7414,52
Uşak Seramik1,70-1,1640,09
Utopya Turizm7,100,2844,31
Uzertaş Boya4,04-9,8281,98
Ülker Bisküvi26,10-2,3916,73
Vakıf Fin. Kir.4,145,6171,07
Vakıf GMYO3,040,3375,62
Vakıf Yat. Ort.11,8810,00552,34
Vakıflar Bankası4,47-0,89-18,87
Vakko Tekstil5,05-0,9811,23
Vanet Gıda1,660,6116,08
Verusa Holding28,46-1,3253,42
Verusaturk Girisim5,84-1,5211,05
Vestel17,861,3641,52
Vestel Beyaz Eşya27,76-1,2831,57
Viking Kağıt4,86-1,22159,89
Yapı Kredi Koray GMYO3,850,0059,09
Yapı ve Kredi Bank.2,24-0,44-9,68
Yaprak Süt ve Besi Çift.14,101,51125,38
Yataş9,02-0,8822,89
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş2,775,7372,05
Yeni Gimat GMYO12,000,330,24
Yeşil GMYO0,890,0039,06
Yeşil Yapı0,920,0039,39
Yeşil Yatırım Holding17,612,3856,81
Yibitaş İnşaat Malzeme7.100,00-1,39141,09
Yonga Mobilya28,007,53203,27
Yükselen Çelik17,236,75181,08
Yünsa14,01-1,4139,16
Zorlu Enerji2,41-0,4147,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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