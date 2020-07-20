Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.500,00
|64,01
|İş Bankası (C)
|5,34
|0,38
|-16,69
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,18
|2,20
|10,00
|İş Girişim
|9,10
|8,85
|139,47
|İş GMYO
|2,19
|1,39
|24,43
|İş Y. Men. Değ.
|7,15
|0,00
|77,56
|İş Yat. Ort.
|2,75
|1,10
|70,67
|İşbir Holding
|1.400,00
|-0,71
|225,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-1,03
|54,84
|İttifak Holding
|3,77
|4,14
|1,34
|İz Hayvancılık Tarım
|4,78
|1,70
|82,69
|İzmir Demir Çelik
|17,72
|0,23
|116,36
|İzmir Fırça
|2,90
|0,69
|61,11
|Jantsa Jant Sanayi
|96,15
|6,95
|80,77
|Kafein Yazılım
|19,03
|-0,42
|71,35
|Kapital Yat. Holding
|3,72
|1,36
|53,72
|Kaplamin
|9,57
|-0,93
|72,43
|Kardemir (A)
|4,25
|-1,16
|60,38
|Kardemir (B)
|3,42
|-0,29
|29,55
|Kardemir (D)
|3,10
|0,00
|16,54
|Karel Elektronik
|17,40
|0,00
|19,75
|Karsan Otomotiv
|3,24
|-2,41
|105,06
|Karsu Tekstil
|6,33
|3,26
|95,37
|Kartonsan
|643,80
|6,50
|66,64
|Katmerciler Ekipman
|5,30
|3,11
|38,02
|Kent Gıda
|1.510,40
|10,00
|759,16
|Kerevitaş Gıda
|6,00
|3,27
|84,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|6,01
|1,86
|58,58
|Klimasan Klima
|15,79
|0,25
|-25,57
|Koç Holding
|17,62
|-0,06
|-11,94
|Konfrut Gıda
|10,78
|0,75
|37,85
|Konya Çimento
|359,60
|3,33
|32,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,82
|1,10
|0,82
|Koza Altın
|86,60
|1,11
|16,95
|Koza Madencilik
|14,55
|1,46
|45,06
|Körfez GMYO
|3,44
|0,29
|43,93
|Kristal Kola
|2,39
|1,70
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|29,42
|-0,27
|131,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,80
|-0,26
|146,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,03
|2,02
|83,64
|Kütahya Porselen
|49,80
|3,92
|652,27
|Lider Faktoring
|3,14
|-0,95
|71,12
|Link Bilgisayar
|26,32
|0,46
|45,01
|Logo Yazılım
|90,40
|-1,63
|48,68
|Lokman Hekim Sağlık
|8,85
|-1,56
|53,11
|Lüks Kadife
|21,32
|-4,99
|146,76
|Makina Takım
|2,54
|4,10
|35,11
|Marka Yatırım Holding
|2,95
|7,27
|150,00
|Marmaris Altınyunus
|112,60
|0,18
|58,59
|Marshall
|88,00
|-1,40
|85,11
|Martı GMYO
|2,17
|-2,25
|114,85
|Martı Otel
|1,33
|-0,75
|46,15
|Mavi Giyim
|47,40
|1,94
|-18,13
|Mazhar Zorlu Holding
|16,15
|-0,31
|33,58
|Mega Polietilen
|4,55
|9,90
|258,70
|Menderes Tekstil
|3,01
|0,33
|129,77
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|33,00
|7,14
|69,75
|Merko Gıda
|1,93
|8,43
|83,81
|Metemtur Otelcilik
|2,44
|-0,41
|37,08
|Metro Holding
|2,14
|1,42
|55,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,84
|-0,52
|95,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,54
|0,40
|-52,37
|Migros Ticaret
|41,56
|-0,10
|71,59
|Milpa
|4,09
|0,99
|86,76
|Mistral GMYO
|2,74
|3,40
|44,97
|MLP Sağlık
|20,50
|0,69
|28,13
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|0,00
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,83
|-0,15
|64,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,48
|-0,70
|100,31
|Net Holding
|2,64
|0,76
|1,54
|Netaş Telekom.
|17,95
|1,24
|37,44
|Niğbaş Niğde Beton
|15,70
|1,23
|153,23
|Nuh Çimento
|17,07
|1,37
|55,40
|Nurol GMYO
|5,59
|1,82
|56,58
|Odaş Elektrik
|2,85
|-0,70
|97,14
|Olmuksan-IP
|5,09
|-1,17
|98,75
|Orge Enerji Elektrik
|7,40
|2,64
|49,19
|Orma Orman Mahsulleri
|10,00
|2,04
|262,32
|Osmanlı Menkul
|12,79
|1,91
|205,92
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,02
|-0,33
|79,76
|Otokar
|172,50
|2,07
|17,31
|Oyak Çimento
|9,08
|-0,55
|65,16
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|1,17
|200,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,63
|3,42
|17,52
|Özak GMYO
|4,91
|0,61
|91,05
|Özbal Çelik Boru
|3,67
|-2,91
|127,69
|Özderici GMYO
|2,48
|0,81
|57,96
|Özerden Plastik
|2,16
|-4,85
|-5,26
|Panora GMYO
|5,83
|1,57
|4,08
|Papilon Savunma
|17,74
|1,08
|130,20
|Park Elek.Madencilik
|4,32
|-0,23
|41,64
|Parsan
|19,39
|0,52
|14,46
|Pegasus
|51,55
|-0,67
|-40,34
|Peker GMYO
|9,05
|2,61
|189,14
|Penguen Gıda
|5,48
|9,82
|164,73
|Pera GMYO
|1,78
|8,54
|89,36
|Pergamon Dış Ticaret
|11,77
|-3,60
|52,11
|Petkim
|4,23
|0,00
|11,02
|Petrokent Turizm
|445,50
|10,00
|247,78
|Pınar Et Ve Un
|19,68
|1,18
|114,61
|Pınar Su
|5,73
|0,00
|146,98
|Pınar Süt
|19,74
|-0,30
|55,80
|Plastikkart
|14,17
|-2,07
|52,86
|Polisan Holding
|3,19
|1,27
|5,71
|Politeknik Metal
|135,00
|1,50
|77,46
|Prizma Press Matbaacılık
|4,18
|-1,18
|-2,79
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,00
|-0,03
|7,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,55
|-1,40
|-34,51
|QNB Finansbank
|41,60
|-0,81
|10,93
|Ral Yatırım Holding
|18,76
|0,37
|175,88
|Ray Sigorta
|6,71
|1,05
|96,20
|Reysaş GMYO
|5,43
|-0,37
|18,30
|Reysaş Lojistik
|5,86
|-0,68
|33,79
|Rhea Girişim
|2,49
|3,75
|109,24
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|-1,52
|43,65
|Royal Halı
|2,15
|0,47
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|35,98
|0,39
|1450,86
|Sabancı Holding
|9,43
|-0,21
|3,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,44
|0,23
|103,67
|Sanel Mühendislik
|3,89
|-1,77
|32,58
|Sanifoam Sünger
|5,85
|0,52
|17,00
|Sanko Pazarlama
|7,91
|-0,63
|2,20
|Saray Matbaacılık
|3,61
|1,40
|179,24
|Sarkuysan
|6,93
|-0,43
|45,40
|Sasa Polyester
|14,43
|3,59
|86,68
|Say Reklamcılık
|4,55
|2,25
|103,12
|Sekuro Plastik
|7,69
|0,79
|43,47
|Selçuk Ecza Deposu
|8,70
|0,46
|45,86
|Selçuk Gıda
|3,01
|0,00
|75,00
|Senkron Güvenlik
|2,67
|-1,48
|-2,20
|Serve Film Prodüksiyon
|6,10
|-1,61
|283,65
|Servet GMYO
|18,44
|4,18
|116,94
|Seyitler Kimya
|9,08
|1,23
|33,73
|Silverline Endüstri
|4,10
|1,49
|89,81
|Sinpaş GMYO
|1,63
|1,87
|40,52
|Smartiks Yazılım
|8,69
|-0,11
|-11,42
|Soda Sanayii
|7,18
|1,27
|21,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|-0,08
|212,00
|Söktaş
|3,08
|-0,32
|81,12
|Sönmez Filament
|8,80
|0,92
|80,33
|Sönmez Pamuklu
|8,74
|0,34
|77,64
|Sumaş Suni Tahta
|13,80
|2,22
|39,39
|Şeker Fin. Kir.
|4,74
|1,94
|-0,84
|Şekerbank
|1,67
|0,60
|27,48
|Şişe Cam
|6,34
|2,26
|23,78
|Şok Marketler
|13,68
|0,37
|27,14
|T. Halk Bankası
|6,12
|1,66
|3,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,06
|0,88
|-5,83
|T.S.K.B.
|1,26
|-0,79
|4,13
|T.Tuborg
|15,23
|-0,07
|27,98
|Taç Tarım Ürünleri
|5,50
|0,92
|76,28
|Tat Gıda
|10,72
|1,71
|76,21
|TAV Havalimanları
|17,45
|-1,08
|-35,76
|Taze Kuru Gıda
|25,26
|9,92
|248,90
|Tek-Art Turizm
|2,02
|1,51
|60,32
|Tekfen Holding
|17,21
|-0,75
|-7,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|-0,75
|58,10
|Temapol Polimer Plastik
|8,14
|1,75
|55,94
|TGS Dış Ticaret
|8,17
|-2,39
|74,95
|Tofaş Oto. Fab.
|27,38
|1,11
|17,50
|Torunlar GMYO
|5,07
|7,19
|84,36
|Trabzon Liman
|14,62
|-0,20
|37,15
|Trabzonspor Sportif
|4,02
|-9,87
|86,98
|Trakya Cam
|4,50
|0,90
|32,70
|Trend GMYO
|4,93
|-0,20
|124,09
|TSKB GMYO
|3,63
|4,61
|170,90
|Tuğçelik
|6,61
|-0,90
|67,34
|Tukaş
|8,80
|0,00
|-28,74
|Turcas Petrol
|3,90
|0,78
|46,07
|Turkcell
|16,18
|0,00
|17,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,36
|4,11
|30,42
|Tüpraş
|86,60
|-0,23
|-31,70
|Türk Hava Yolları
|11,94
|0,08
|-17,43
|Türk Prysmian Kablo
|5,57
|-0,54
|115,85
|Türk Telekom
|8,30
|-0,24
|12,62
|Türk Traktör
|99,40
|-0,70
|87,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,65
|6,06
|39,64
|Ufuk Yatırım
|5,95
|0,34
|130,62
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,37
|-1,83
|153,30
|Ulusoy Elektrik
|41,86
|-0,43
|57,37
|Ulusoy Un Sanayi
|9,56
|-0,52
|150,26
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,86
|1,64
|53,28
|Utopya Turizm
|7,00
|0,72
|42,28
|Uzertaş Boya
|5,03
|1,00
|126,58
|Ülker Bisküvi
|26,70
|0,15
|19,41
|Vakıf Fin. Kir.
|3,16
|0,64
|30,58
|Vakıf GMYO
|3,18
|2,25
|83,71
|Vakıf Yat. Ort.
|6,11
|9,89
|235,50
|Vakıflar Bankası
|5,04
|1,00
|-8,53
|Vakko Tekstil
|5,50
|0,55
|21,15
|Vanet Gıda
|1,79
|-0,56
|25,17
|Verusa Holding
|28,98
|0,76
|56,22
|Verusaturk Girisim
|5,98
|2,75
|13,71
|Vestel
|17,25
|-1,54
|36,69
|Vestel Beyaz Eşya
|27,98
|0,21
|32,62
|Viking Kağıt
|5,07
|1,20
|171,12
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,02
|2,03
|66,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|0,00
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,45
|7,28
|130,98
|Yataş
|8,95
|0,56
|21,93
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,05
|0,66
|89,44
|Yeni Gimat GMYO
|12,40
|1,89
|3,58
|Yeşil GMYO
|0,98
|-1,01
|53,13
|Yeşil Yapı
|1,02
|-0,97
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|20,10
|2,45
|78,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.050,00
|139,39
|Yonga Mobilya
|24,10
|0,42
|160,82
|Yükselen Çelik
|11,59
|1,40
|89,07
|Yünsa
|15,88
|-1,43
|57,73
|Zorlu Enerji
|2,67
|-1,11
|63,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)