Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|50.500,00
|5,21
|67,33
|İş Bankası (C)
|5,44
|0,93
|-15,13
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,20
|0,72
|10,53
|İş Girişim
|7,33
|2,66
|92,89
|İş GMYO
|1,89
|1,61
|7,39
|İş Y. Men. Değ.
|6,20
|1,14
|53,97
|İş Yat. Ort.
|2,64
|1,54
|63,84
|İşbir Holding
|1.300,00
|8,33
|202,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|2,22
|48,39
|İttifak Holding
|3,35
|0,30
|-9,95
|İz Hayvancılık Tarım
|5,79
|1,22
|121,29
|İzmir Demir Çelik
|12,85
|4,05
|56,90
|İzmir Fırça
|2,22
|-0,45
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|72,15
|0,21
|35,65
|Kafein Yazılım
|17,23
|0,64
|55,14
|Kapital Yat. Holding
|3,59
|0,00
|48,35
|Kaplamin
|8,49
|2,54
|52,97
|Kardemir (A)
|3,65
|1,11
|37,74
|Kardemir (B)
|3,04
|0,66
|15,15
|Kardemir (D)
|3,04
|0,00
|14,29
|Karel Elektronik
|15,68
|0,64
|7,91
|Karsan Otomotiv
|2,81
|2,18
|77,85
|Karsu Tekstil
|3,58
|1,42
|10,49
|Kartonsan
|446,50
|1,48
|15,57
|Katmerciler Ekipman
|4,96
|7,13
|29,17
|Kent Gıda
|517,40
|4,10
|194,31
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|0,22
|37,42
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|4,24
|0,47
|11,87
|Klimasan Klima
|16,19
|0,75
|-23,68
|Koç Holding
|17,55
|0,75
|-12,29
|Konfrut Gıda
|10,34
|0,39
|32,23
|Konya Çimento
|275,20
|0,62
|1,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|2,08
|-3,66
|Koza Altın
|81,60
|1,81
|10,20
|Koza Madencilik
|13,42
|3,31
|33,80
|Körfez GMYO
|3,13
|1,95
|30,96
|Kristal Kola
|2,20
|6,28
|45,70
|Kron Telekomünikasyon
|25,30
|-0,08
|98,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|58,00
|-0,85
|144,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|9,78
|49,70
|Kütahya Porselen
|32,90
|1,54
|396,98
|Lider Faktoring
|2,33
|2,19
|26,98
|Link Bilgisayar
|24,42
|-0,25
|34,55
|Logo Yazılım
|76,80
|-1,73
|26,32
|Lokman Hekim Sağlık
|7,57
|2,16
|30,97
|Lüks Kadife
|15,31
|-1,73
|77,20
|Makina Takım
|2,08
|2,46
|10,64
|Marka Yatırım Holding
|2,35
|3,07
|99,15
|Marmaris Altınyunus
|78,45
|2,15
|10,49
|Marshall
|80,55
|-0,92
|69,44
|Martı GMYO
|1,67
|9,87
|65,35
|Martı Otel
|1,21
|5,22
|32,97
|Mavi Giyim
|46,58
|-0,51
|-19,55
|Mazhar Zorlu Holding
|16,49
|-0,24
|36,39
|Mega Polietilen
|4,45
|1,83
|102,27
|Menderes Tekstil
|3,41
|-1,73
|160,31
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,78
|3,12
|32,61
|Merko Gıda
|1,51
|4,14
|43,81
|Metal Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|28,57
|Metemtur Otelcilik
|2,22
|2,30
|24,72
|Metro Holding
|1,73
|1,17
|25,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,01
|0,67
|53,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|0,42
|-55,37
|Migros Ticaret
|38,28
|2,35
|58,05
|Milpa
|3,91
|-1,01
|78,54
|Mistral GMYO
|2,58
|0,39
|36,51
|MLP Sağlık
|19,53
|2,79
|22,06
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,76
|-1,68
|54,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,74
|0,60
|62,80
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,84
|1,13
|48,11
|Net Holding
|2,37
|0,85
|-8,85
|Netaş Telekom.
|14,18
|0,07
|8,58
|Niğbaş Niğde Beton
|9,03
|0,33
|45,65
|Nuh Çimento
|15,00
|0,81
|36,55
|Nurol GMYO
|4,36
|0,00
|22,13
|Odaş Elektrik
|2,50
|0,00
|72,93
|Olmuksan-IP
|4,45
|0,45
|73,76
|Orge Enerji Elektrik
|6,65
|-4,59
|34,07
|Orma Orman Mahsulleri
|4,66
|-1,89
|68,84
|Osmanlı Menkul
|9,05
|-0,22
|116,46
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,55
|3,24
|51,79
|Otokar
|152,80
|2,55
|3,92
|Oyak Çimento
|6,72
|0,90
|22,23
|Oyak Yat. Ort.
|6,91
|-0,72
|199,31
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|0,32
|0,04
|Özak GMYO
|3,95
|1,02
|53,70
|Özbal Çelik Boru
|3,62
|8,71
|124,58
|Özderici GMYO
|1,94
|4,30
|23,57
|Özerden Plastik
|2,29
|0,44
|0,44
|Panora GMYO
|5,37
|0,56
|-4,13
|Papilon Savunma
|15,96
|1,20
|107,10
|Park Elek.Madencilik
|3,96
|2,33
|29,84
|Parsan
|19,31
|0,47
|13,99
|Pegasus
|53,70
|-0,65
|-37,85
|Peker GMYO
|7,74
|0,52
|147,28
|Penguen Gıda
|4,28
|0,71
|106,76
|Pera GMYO
|1,33
|2,31
|41,49
|Pergamon Dış Ticaret
|9,47
|-0,21
|22,39
|Petkim
|4,24
|-0,24
|11,29
|Petrokent Turizm
|166,50
|2,15
|29,98
|Pınar Et Ve Un
|19,59
|2,67
|113,63
|Pınar Su
|5,84
|0,69
|151,72
|Pınar Süt
|18,62
|1,14
|46,96
|Plastikkart
|13,20
|-0,15
|42,39
|Polisan Holding
|3,13
|3,30
|3,73
|Politeknik Metal
|135,40
|-1,17
|77,99
|Prizma Press Matbaacılık
|4,03
|2,54
|-6,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,70
|0,05
|7,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,30
|-0,40
|-22,31
|QNB Finansbank
|45,54
|-0,91
|21,44
|Ral Yatırım Holding
|15,42
|0,78
|126,76
|Ray Sigorta
|5,99
|-0,50
|75,15
|Reysaş GMYO
|5,10
|-0,58
|11,11
|Reysaş Lojistik
|6,04
|0,00
|37,90
|Rhea Girişim
|2,34
|0,43
|96,64
|Rodrigo Tekstil
|2,69
|0,00
|48,62
|Royal Halı
|2,19
|1,39
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|36,44
|8,71
|1470,69
|Sabancı Holding
|9,21
|0,99
|0,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,70
|3,07
|115,60
|Salix Yatırım Holding
|11,50
|-3,77
|59,50
|Sanel Mühendislik
|3,95
|1,54
|34,63
|Sanifoam Sünger
|5,90
|-0,34
|18,00
|Sanko Pazarlama
|7,58
|0,00
|-2,07
|Saray Matbaacılık
|2,82
|9,73
|118,13
|Sarkuysan
|7,03
|1,88
|45,55
|Sasa Polyester
|10,78
|0,09
|39,46
|Say Reklamcılık
|3,89
|2,64
|73,66
|Sekuro Plastik
|6,05
|4,85
|12,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,85
|1,14
|48,37
|Selçuk Gıda
|3,14
|4,32
|82,56
|Senkron Güvenlik
|3,41
|1,19
|24,91
|Serve Film Prodüksiyon
|5,98
|-0,33
|276,10
|Servet GMYO
|16,72
|-0,12
|96,71
|Seyitler Kimya
|9,15
|0,77
|34,76
|Silverline Endüstri
|4,11
|6,75
|90,28
|Sinpaş GMYO
|1,42
|5,19
|22,41
|Smartiks Yazılım
|8,11
|0,37
|-17,33
|Soda Sanayii
|6,11
|-0,33
|3,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,10
|-0,08
|214,60
|Söktaş
|2,56
|2,81
|50,54
|Sönmez Filament
|8,00
|8,11
|63,93
|Sönmez Pamuklu
|7,65
|4,08
|55,49
|Sumaş Suni Tahta
|12,49
|0,00
|26,16
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|9,57
|5,44
|Şekerbank
|1,39
|2,21
|6,11
|Şişe Cam
|5,45
|0,18
|6,41
|Şok Marketler
|13,26
|1,61
|23,23
|T. Halk Bankası
|6,36
|0,95
|7,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,90
|0,10
|-6,19
|T.S.K.B.
|1,26
|0,80
|4,13
|T.Tuborg
|15,19
|-0,07
|27,65
|Taç Tarım Ürünleri
|6,42
|4,73
|105,77
|Tat Gıda
|10,02
|1,93
|64,70
|TAV Havalimanları
|19,07
|-0,10
|-29,80
|Taze Kuru Gıda
|16,00
|-1,90
|120,99
|Tek-Art Turizm
|1,62
|3,18
|28,57
|Tekfen Holding
|17,08
|-0,76
|-7,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|0,00
|61,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,40
|2,35
|41,76
|TGS Dış Ticaret
|5,51
|2,99
|17,99
|Tofaş Oto. Fab.
|25,62
|1,67
|9,95
|Torunlar GMYO
|3,16
|1,28
|14,91
|Trabzon Liman
|14,42
|0,49
|35,27
|Trabzonspor Sportif
|7,74
|-5,15
|260,00
|Trakya Cam
|3,57
|0,00
|5,28
|Trend GMYO
|3,91
|1,82
|77,73
|TSKB GMYO
|3,18
|-2,15
|137,31
|Tuğçelik
|5,12
|1,39
|29,62
|Tukaş
|8,99
|0,00
|-27,21
|Turcas Petrol
|3,30
|3,77
|23,60
|Turkcell
|16,49
|-0,30
|19,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,21
|1,12
|12,48
|Tüpraş
|89,60
|0,34
|-29,34
|Türk Hava Yolları
|12,43
|-0,32
|-14,04
|Türk Prysmian Kablo
|4,76
|9,93
|84,12
|Türk Telekom
|8,08
|-0,12
|9,63
|Türk Traktör
|78,25
|-0,32
|47,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|48,80
|3,43
|16,19
|Ufuk Yatırım
|4,97
|-0,40
|92,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|6,27
|4,50
|195,75
|Ulusoy Elektrik
|35,24
|0,80
|32,48
|Ulusoy Un Sanayi
|9,35
|0,97
|144,76
|Umpaş Holding
|0,78
|0,00
|25,81
|Uşak Seramik
|1,65
|7,84
|35,97
|Utopya Turizm
|7,12
|5,95
|44,72
|Uzertaş Boya
|5,40
|-4,59
|143,24
|Ülker Bisküvi
|23,94
|-0,33
|7,07
|Vakıf Fin. Kir.
|3,02
|0,33
|24,79
|Vakıf GMYO
|2,62
|1,95
|51,36
|Vakıf Yat. Ort.
|2,94
|7,69
|61,44
|Vakıflar Bankası
|5,17
|0,78
|-6,17
|Vakko Tekstil
|5,32
|1,33
|17,18
|Vanet Gıda
|1,57
|-1,26
|9,79
|Verusa Holding
|26,40
|10,00
|42,31
|Verusaturk Girisim
|5,55
|9,90
|5,54
|Vestel
|16,25
|0,62
|28,76
|Vestel Beyaz Eşya
|26,06
|2,60
|20,65
|Viking Kağıt
|4,74
|2,60
|153,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,93
|0,77
|62,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,84
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,96
|-0,80
|58,85
|Yataş
|8,31
|-0,48
|13,22
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,75
|3,77
|70,81
|Yeni Gimat GMYO
|11,80
|-0,76
|-1,43
|Yeşil GMYO
|0,87
|0,00
|35,94
|Yeşil Yapı
|1,01
|-1,94
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|15,40
|0,65
|37,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.900,20
|-1,43
|134,30
|Yonga Mobilya
|24,50
|-7,89
|165,15
|Yükselen Çelik
|10,97
|0,64
|78,96
|Yünsa
|14,65
|0,48
|45,51
|Zorlu Enerji
|2,10
|3,96
|28,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)