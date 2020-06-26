Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.800,00
|-2,88
|55,07
|İş Bankası (C)
|5,39
|1,32
|-15,91
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,21
|4,21
|10,79
|İş Girişim
|7,14
|0,28
|87,89
|İş GMYO
|1,88
|1,08
|6,82
|İş Y. Men. Değ.
|6,12
|1,16
|51,98
|İş Yat. Ort.
|2,62
|1,55
|62,60
|İşbir Holding
|1.219,00
|8,16
|183,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|46,77
|İttifak Holding
|3,33
|2,46
|-10,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,65
|4,63
|115,94
|İzmir Demir Çelik
|12,41
|0,49
|51,53
|İzmir Fırça
|2,23
|0,90
|23,89
|Jantsa Jant Sanayi
|72,00
|0,00
|35,37
|Kafein Yazılım
|17,35
|3,27
|56,22
|Kapital Yat. Holding
|3,59
|0,00
|48,35
|Kaplamin
|8,24
|0,49
|48,47
|Kardemir (A)
|3,57
|2,29
|34,72
|Kardemir (B)
|3,05
|0,99
|15,53
|Kardemir (D)
|3,07
|1,99
|15,41
|Karel Elektronik
|15,70
|0,71
|8,05
|Karsan Otomotiv
|2,80
|2,56
|77,22
|Karsu Tekstil
|3,55
|0,57
|9,57
|Kartonsan
|444,20
|1,12
|14,98
|Katmerciler Ekipman
|4,52
|1,80
|17,71
|Kent Gıda
|489,00
|-1,39
|178,16
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|1,11
|39,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,18
|0,48
|10,29
|Klimasan Klima
|16,19
|1,57
|-23,68
|Koç Holding
|17,37
|0,64
|-13,19
|Konfrut Gıda
|10,37
|0,97
|32,61
|Konya Çimento
|273,60
|0,40
|0,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,12
|1,08
|-4,69
|Koza Altın
|80,80
|0,25
|9,12
|Koza Madencilik
|13,16
|0,08
|31,21
|Körfez GMYO
|3,04
|0,33
|27,20
|Kristal Kola
|2,08
|1,46
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|25,56
|2,16
|100,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|58,50
|8,53
|146,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|2,80
|33,33
|Kütahya Porselen
|32,76
|1,61
|394,86
|Lider Faktoring
|2,28
|1,79
|24,25
|Link Bilgisayar
|24,72
|2,40
|36,20
|Logo Yazılım
|77,50
|-0,06
|27,47
|Lokman Hekim Sağlık
|7,51
|1,35
|29,93
|Lüks Kadife
|15,15
|-4,48
|75,35
|Makina Takım
|2,04
|1,49
|8,51
|Marka Yatırım Holding
|2,29
|0,88
|94,07
|Marmaris Altınyunus
|77,55
|0,39
|9,23
|Marshall
|82,35
|0,67
|73,22
|Martı GMYO
|1,52
|0,00
|50,50
|Martı Otel
|1,16
|0,87
|27,47
|Mavi Giyim
|47,58
|-0,04
|-17,82
|Mazhar Zorlu Holding
|16,54
|-0,96
|36,81
|Mega Polietilen
|4,43
|-0,23
|101,36
|Menderes Tekstil
|3,45
|-2,27
|163,36
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,02
|-0,87
|28,70
|Merko Gıda
|1,44
|0,70
|37,14
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|-1,65
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|2,20
|1,38
|23,60
|Metro Holding
|1,73
|1,17
|25,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,98
|-0,33
|52,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|0,86
|-55,93
|Migros Ticaret
|37,02
|0,87
|52,85
|Milpa
|3,92
|5,66
|79,00
|Mistral GMYO
|2,54
|2,83
|34,39
|MLP Sağlık
|19,17
|3,40
|19,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,79
|-0,56
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|2,28
|62,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|0,06
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,66
|1,97
|46,70
|Net Holding
|2,37
|1,28
|-8,85
|Netaş Telekom.
|14,23
|0,64
|8,96
|Niğbaş Niğde Beton
|9,23
|4,89
|48,87
|Nuh Çimento
|14,84
|0,95
|35,10
|Nurol GMYO
|4,39
|0,00
|22,97
|Odaş Elektrik
|2,33
|2,19
|61,17
|Olmuksan-IP
|4,44
|0,23
|73,37
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|9,94
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|4,51
|-2,80
|63,41
|Osmanlı Menkul
|9,07
|-0,11
|116,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,51
|1,62
|49,40
|Otokar
|145,00
|0,35
|-1,39
|Oyak Çimento
|6,59
|2,17
|19,87
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|0,44
|197,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|0,98
|0,36
|Özak GMYO
|4,02
|2,03
|56,42
|Özbal Çelik Boru
|3,35
|4,36
|107,83
|Özderici GMYO
|1,88
|1,08
|19,75
|Özerden Plastik
|2,30
|0,44
|0,88
|Panora GMYO
|5,34
|0,19
|-4,67
|Papilon Savunma
|15,74
|1,55
|104,25
|Park Elek.Madencilik
|3,81
|3,53
|24,92
|Parsan
|19,38
|0,41
|14,40
|Pegasus
|54,30
|0,93
|-37,15
|Peker GMYO
|7,77
|-0,51
|148,24
|Penguen Gıda
|4,28
|0,00
|106,76
|Pera GMYO
|1,30
|1,56
|38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|9,38
|0,75
|21,22
|Petkim
|4,30
|1,90
|12,86
|Petrokent Turizm
|163,60
|-0,73
|27,71
|Pınar Et Ve Un
|18,79
|0,70
|104,91
|Pınar Su
|5,81
|0,17
|150,43
|Pınar Süt
|18,42
|0,60
|45,38
|Plastikkart
|13,43
|3,87
|44,88
|Polisan Holding
|3,05
|1,33
|1,07
|Politeknik Metal
|138,00
|-1,78
|81,41
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|0,76
|-7,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,10
|-0,02
|7,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,80
|0,20
|-21,92
|QNB Finansbank
|45,76
|0,35
|22,03
|Ral Yatırım Holding
|15,20
|1,13
|123,53
|Ray Sigorta
|6,03
|-0,17
|76,32
|Reysaş GMYO
|5,16
|0,78
|12,42
|Reysaş Lojistik
|6,08
|0,50
|38,81
|Rhea Girişim
|2,29
|0,88
|92,44
|Rodrigo Tekstil
|2,72
|-1,45
|50,28
|Royal Halı
|2,15
|0,47
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|32,96
|8,14
|1320,69
|Sabancı Holding
|9,15
|0,66
|0,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,61
|-0,22
|111,47
|Salix Yatırım Holding
|10,79
|-1,01
|49,65
|Sanel Mühendislik
|3,91
|1,45
|33,26
|Sanifoam Sünger
|5,94
|1,19
|18,80
|Sanko Pazarlama
|7,60
|1,74
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|2,41
|-0,82
|86,42
|Sarkuysan
|6,90
|9,87
|42,86
|Sasa Polyester
|10,85
|0,09
|40,36
|Say Reklamcılık
|3,71
|1,37
|65,62
|Sekuro Plastik
|5,78
|2,85
|7,84
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|0,81
|46,86
|Selçuk Gıda
|2,99
|0,67
|73,84
|Senkron Güvenlik
|3,37
|2,12
|23,44
|Serve Film Prodüksiyon
|6,00
|-0,50
|277,36
|Servet GMYO
|16,60
|1,59
|95,29
|Seyitler Kimya
|9,11
|0,33
|34,17
|Silverline Endüstri
|3,91
|5,11
|81,02
|Sinpaş GMYO
|1,33
|0,76
|14,66
|Smartiks Yazılım
|8,11
|-1,46
|-17,33
|Soda Sanayii
|6,13
|0,66
|3,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|-2,04
|212,00
|Söktaş
|2,44
|1,24
|43,49
|Sönmez Filament
|7,61
|8,71
|55,94
|Sönmez Pamuklu
|7,60
|6,29
|54,47
|Sumaş Suni Tahta
|12,10
|-3,20
|22,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|1,30
|-2,51
|Şekerbank
|1,38
|0,73
|5,34
|Şişe Cam
|5,47
|1,30
|6,80
|Şok Marketler
|13,07
|1,79
|21,47
|T. Halk Bankası
|6,36
|1,11
|7,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,04
|0,49
|-5,87
|T.S.K.B.
|1,27
|1,60
|4,96
|T.Tuborg
|15,30
|-0,26
|28,57
|Taç Tarım Ürünleri
|6,09
|9,14
|95,19
|Tat Gıda
|9,94
|2,05
|63,39
|TAV Havalimanları
|19,14
|1,00
|-29,54
|Taze Kuru Gıda
|16,29
|-0,67
|125,00
|Tek-Art Turizm
|1,59
|0,63
|26,19
|Tekfen Holding
|17,37
|0,00
|-6,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,83
|1,04
|62,62
|Temapol Polimer Plastik
|7,09
|0,28
|35,82
|TGS Dış Ticaret
|5,45
|4,21
|16,70
|Tofaş Oto. Fab.
|24,98
|1,54
|7,20
|Torunlar GMYO
|3,16
|2,27
|14,91
|Trabzon Liman
|14,51
|1,11
|36,12
|Trabzonspor Sportif
|8,19
|1,49
|280,93
|Trakya Cam
|3,58
|0,56
|5,57
|Trend GMYO
|3,86
|0,26
|75,45
|TSKB GMYO
|3,24
|-1,22
|141,79
|Tuğçelik
|5,07
|1,40
|28,35
|Tukaş
|9,01
|0,67
|-27,04
|Turcas Petrol
|3,15
|2,61
|17,98
|Turkcell
|16,64
|0,54
|20,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,28
|1,39
|13,57
|Tüpraş
|89,65
|1,01
|-29,30
|Türk Hava Yolları
|12,54
|0,97
|-13,28
|Türk Prysmian Kablo
|4,33
|1,17
|67,49
|Türk Telekom
|8,08
|1,89
|9,63
|Türk Traktör
|79,15
|0,44
|49,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,02
|-0,80
|11,95
|Ufuk Yatırım
|4,75
|-0,63
|84,11
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,87
|7,12
|176,89
|Ulusoy Elektrik
|34,88
|0,17
|31,13
|Ulusoy Un Sanayi
|9,28
|0,54
|142,93
|Umpaş Holding
|0,78
|-2,50
|25,81
|Uşak Seramik
|1,53
|0,66
|26,09
|Utopya Turizm
|6,64
|0,61
|34,96
|Uzertaş Boya
|5,50
|-2,48
|147,75
|Ülker Bisküvi
|24,26
|1,25
|8,50
|Vakıf Fin. Kir.
|3,03
|2,02
|25,21
|Vakıf GMYO
|2,61
|2,76
|50,78
|Vakıf Yat. Ort.
|2,73
|9,64
|49,91
|Vakıflar Bankası
|5,18
|1,77
|-5,99
|Vakko Tekstil
|5,30
|3,31
|16,74
|Vanet Gıda
|1,59
|1,27
|11,19
|Verusa Holding
|23,92
|0,93
|28,94
|Verusaturk Girisim
|5,02
|1,01
|-4,54
|Vestel
|16,35
|-0,12
|29,56
|Vestel Beyaz Eşya
|25,76
|1,58
|19,26
|Viking Kağıt
|4,65
|0,22
|148,66
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,95
|-6,40
|63,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|0,84
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,00
|0,40
|59,49
|Yataş
|8,36
|0,24
|13,90
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,74
|3,79
|70,19
|Yeni Gimat GMYO
|11,92
|0,42
|-0,43
|Yeşil GMYO
|0,87
|0,00
|35,94
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,00
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|15,34
|0,52
|36,60
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|0,72
|137,69
|Yonga Mobilya
|25,50
|-4,14
|175,97
|Yükselen Çelik
|11,17
|0,54
|82,22
|Yünsa
|14,77
|0,68
|46,71
|Zorlu Enerji
|1,91
|2,14
|17,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)