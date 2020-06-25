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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:20:01 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 48.201,00 -3,60 59,71
İş Bankası (C) 5,37 0,56 -16,22
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 3,95 0,25 3,95
İş Girişim 7,11 -0,97 87,11
İş GMYO 1,87 1,63 6,25
İş Y. Men. Değ. 6,04 -1,15 50,00
İş Yat. Ort. 2,56 -0,78 58,87
İşbir Holding 1.124,80 9,74 161,58
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 45,16
İttifak Holding 3,30 -1,20 -11,29
İz Hayvancılık Tarım 5,47 -2,32 109,06
İzmir Demir Çelik 12,45 -2,89 52,01
İzmir Fırça 2,22 -0,89 23,33
Jantsa Jant Sanayi 72,30 0,07 35,93
Kafein Yazılım 16,25 -0,31 46,32
Kapital Yat. Holding 3,60 4,65 48,76
Kaplamin 8,22 -0,72 48,11
Kardemir (A) 3,53 1,44 33,21
Kardemir (B) 3,06 -2,86 15,91
Kardemir (D) 3,07 -2,23 15,41
Karel Elektronik 15,52 0,19 6,81
Karsan Otomotiv 2,71 1,50 71,52
Karsu Tekstil 3,55 -1,39 9,57
Kartonsan 443,60 -0,02 14,82
Katmerciler Ekipman 4,47 2,29 16,41
Kent Gıda 504,60 0,48 187,03
Kerevitaş Gıda 4,24 0,00 30,06
Kervansaray Yat. Holding 0,46 2,22 -16,36
Kiler GMYO 4,23 0,95 11,61
Klimasan Klima 16,07 -1,17 -24,25
Koç Holding 17,21 0,64 -13,99
Konfrut Gıda 10,09 -0,59 29,03
Konya Çimento 273,20 0,40 0,70
Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -0,25 -5,39
Koza Altın 81,65 0,18 10,26
Koza Madencilik 13,42 -0,07 33,80
Körfez GMYO 3,05 0,00 27,62
Kristal Kola 2,06 -0,48 36,42
Kron Telekomünikasyon 25,06 -0,56 97,01
Kuştur Kuşadası Turizm 53,90 10,00 127,43
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,08 -2,35 26,06
Kütahya Porselen 32,54 0,06 391,54
Lider Faktoring 2,23 -0,89 21,53
Link Bilgisayar 24,24 -0,57 33,55
Logo Yazılım 75,85 -0,85 24,75
Lokman Hekim Sağlık 7,45 -0,67 28,89
Lüks Kadife 16,29 -1,39 88,54
Makina Takım 2,02 0,50 7,45
Marka Yatırım Holding 2,29 -1,72 94,07
Marmaris Altınyunus 78,40 -1,51 10,42
Marshall 82,25 -0,54 73,01
Martı GMYO 1,54 2,67 52,48
Martı Otel 1,14 -1,72 25,27
Mavi Giyim 47,40 -1,33 -18,13
Mazhar Zorlu Holding 16,60 -2,92 37,30
Mega Polietilen 4,49 3,94 104,09
Menderes Tekstil 3,43 -1,15 161,83
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 25,36 1,44 30,45
Merko Gıda 1,43 -2,05 36,19
Metal Gayrimenkul 1,21 3,42 32,97
Metemtur Otelcilik 2,19 0,92 23,03
Metro Holding 1,72 0,58 24,64
Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 1,70 52,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,85 -56,12
Migros Ticaret 37,50 0,00 54,83
Milpa 3,82 -2,05 74,43
Mistral GMYO 2,51 -0,40 32,80
MLP Sağlık 18,66 -1,79 16,63
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,82 2,82 59,65
Mondi Tire Kutsan 6,62 -1,05 59,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,18 1,56 42,92
Net Holding 2,33 1,75 -10,38
Netaş Telekom. 14,38 1,34 10,11
Niğbaş Niğde Beton 8,80 -1,12 41,94
Nuh Çimento 14,80 -0,34 34,73
Nurol GMYO 4,64 5,45 29,97
Odaş Elektrik 2,22 0,45 53,56
Olmuksan-IP 4,45 0,45 73,76
Orge Enerji Elektrik 6,34 9,88 27,82
Orma Orman Mahsulleri 4,60 -2,13 66,67
Osmanlı Menkul 9,01 0,11 115,51
Ostim Endüstriyel Yat 2,47 -1,20 47,02
Otokar 144,80 -1,16 -1,52
Oyak Çimento 6,50 -2,11 18,23
Oyak Yat. Ort. 6,84 0,88 196,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,08 -0,65 -0,29
Özak GMYO 3,83 0,79 49,03
Özbal Çelik Boru 3,20 -1,84 98,53
Özderici GMYO 1,88 0,00 19,75
Özerden Plastik 2,31 0,43 1,32
Panora GMYO 5,35 -0,19 -4,49
Papilon Savunma 15,60 -1,27 102,43
Park Elek.Madencilik 3,65 -0,54 19,67
Parsan 19,57 4,10 15,53
Pegasus 54,15 -1,46 -37,33
Peker GMYO 7,93 -1,61 153,35
Penguen Gıda 4,29 1,90 107,25
Pera GMYO 1,28 0,00 36,17
Pergamon Dış Ticaret 9,31 -0,64 20,32
Petkim 4,27 0,23 12,07
Petrokent Turizm 166,10 1,22 29,66
Pınar Et Ve Un 18,69 -0,64 103,82
Pınar Su 5,84 0,17 151,72
Pınar Süt 18,48 -0,16 45,86
Plastikkart 12,94 -1,90 39,59
Polisan Holding 2,94 -0,34 -2,57
Politeknik Metal 141,40 3,97 85,88
Prizma Press Matbaacılık 3,92 -0,51 -8,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,30 0,00 7,81
QNB Finans Fin. Kir. 100,70 -0,49 -22,00
QNB Finansbank 45,70 -1,04 21,87
Ral Yatırım Holding 14,95 0,61 119,85
Ray Sigorta 5,99 -0,17 75,15
Reysaş GMYO 5,12 -0,58 11,55
Reysaş Lojistik 6,08 0,16 38,81
Rhea Girişim 2,27 -1,73 90,76
Rodrigo Tekstil 2,76 2,99 52,49
Royal Halı 2,14 -2,28 56,20
RTA Laboratuvarları 30,88 -1,97 1231,03
Sabancı Holding 9,10 1,11 -0,22
Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 1,55 111,01
Salix Yatırım Holding 10,97 -5,02 52,15
Sanel Mühendislik 5,26 -0,38 29,88
Sanifoam Sünger 5,85 -0,51 17,00
Sanko Pazarlama 7,49 -0,53 -3,23
Saray Matbaacılık 2,38 -1,24 84,10
Sarkuysan 6,35 -0,47 31,47
Sasa Polyester 10,78 2,08 39,46
Say Reklamcılık 3,66 -1,08 63,39
Sekuro Plastik 5,50 -0,72 2,61
Selçuk Ecza Deposu 8,83 0,91 48,04
Selçuk Gıda 2,97 -0,34 72,67
Senkron Güvenlik 3,30 -1,20 20,88
Serve Film Prodüksiyon 6,05 2,89 280,50
Servet GMYO 16,21 -0,37 90,71
Seyitler Kimya 9,14 0,11 34,61
Silverline Endüstri 3,50 -1,41 62,04
Sinpaş GMYO 1,33 -0,75 14,66
Smartiks Yazılım 8,31 -5,57 -15,29
Soda Sanayii 6,13 -0,33 3,43
Sodaş Sodyum Sanayii 12,30 -1,99 219,80
Söktaş 2,42 -1,22 42,31
Sönmez Filament 6,99 -0,57 43,24
Sönmez Pamuklu 7,21 -0,96 46,54
Sumaş Suni Tahta 12,56 0,48 26,87
Şeker Fin. Kir. 4,70 0,43 -1,67
Şekerbank 1,38 0,73 5,34
Şişe Cam 5,42 -1,28 5,82
Şok Marketler 12,96 0,39 20,45
T. Halk Bankası 6,34 3,43 7,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,96 -0,29 -6,06
T.S.K.B. 1,26 0,80 4,13
T.Tuborg 15,27 -0,52 28,32
Taç Tarım Ürünleri 5,97 -0,67 91,35
Tat Gıda 9,72 -0,10 59,77
TAV Havalimanları 19,01 -0,47 -30,02
Taze Kuru Gıda 16,49 -1,32 127,76
Tek-Art Turizm 1,60 -1,23 26,98
Tekfen Holding 16,99 1,92 -8,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,80 -1,02 61,90
Temapol Polimer Plastik 7,05 -1,26 35,06
TGS Dış Ticaret 5,28 -1,49 13,06
Tofaş Oto. Fab. 24,72 0,73 6,08
Torunlar GMYO 3,12 1,30 13,45
Trabzon Liman 14,42 -1,50 35,27
Trabzonspor Sportif 8,01 -0,12 272,56
Trakya Cam 3,56 0,00 4,98
Trend GMYO 3,87 -0,26 75,91
TSKB GMYO 3,34 -0,30 149,25
Tuğçelik 5,00 -1,77 26,58
Tukaş 9,01 0,11 -27,04
Turcas Petrol 3,06 0,66 14,61
Turkcell 16,72 0,12 21,16
Tümosan Motor ve Traktör 6,93 0,14 8,11
Tüpraş 89,25 0,28 -29,61
Türk Hava Yolları 12,44 0,32 -13,97
Türk Prysmian Kablo 4,31 0,47 66,72
Türk Telekom 7,97 -0,87 8,14
Türk Traktör 78,00 2,16 47,42
Türker Proje Gayrimenkul 46,70 3,23 11,19
Ufuk Yatırım 4,78 -2,05 85,27
Ulaşlar Turizm Yat. 5,11 2,40 141,04
Ulusoy Elektrik 34,58 -1,71 30,00
Ulusoy Un Sanayi 9,27 0,00 142,67
Umpaş Holding 0,78 2,63 25,81
Uşak Seramik 1,51 -1,31 24,44
Utopya Turizm 6,57 0,31 33,54
Uzertaş Boya 5,47 -8,68 146,40
Ülker Bisküvi 23,96 -0,33 7,16
Vakıf Fin. Kir. 3,00 -2,28 23,97
Vakıf GMYO 2,58 2,38 49,05
Vakıf Yat. Ort. 2,40 5,88 31,78
Vakıflar Bankası 5,15 1,38 -6,53
Vakko Tekstil 5,16 0,19 13,66
Vanet Gıda 1,57 0,00 9,79
Verusa Holding 23,42 -0,51 26,25
Verusaturk Girisim 4,92 0,20 -6,44
Vestel 16,42 -0,30 30,11
Vestel Beyaz Eşya 25,76 -0,16 19,26
Viking Kağıt 4,63 0,87 147,59
Yapı Kredi Koray GMYO 4,29 -8,33 77,27
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 1,27 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,11 0,10 61,24
Yataş 8,34 -1,18 13,62
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,67 5,95 65,84
Yeni Gimat GMYO 11,94 0,00 -0,26
Yeşil GMYO 0,88 -2,22 37,50
Yeşil Yapı 1,05 -3,67 59,09
Yeşil Yatırım Holding 15,34 -1,92 36,60
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.901,30 -0,91 134,34
Yonga Mobilya 27,12 0,52 193,51
Yükselen Çelik 11,05 0,91 80,26
Yünsa 14,79 1,79 46,90
Zorlu Enerji 1,77 0,57 8,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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