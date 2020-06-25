Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|48.201,00
|-3,60
|59,71
|İş Bankası (C)
|5,37
|0,56
|-16,22
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,95
|0,25
|3,95
|İş Girişim
|7,11
|-0,97
|87,11
|İş GMYO
|1,87
|1,63
|6,25
|İş Y. Men. Değ.
|6,04
|-1,15
|50,00
|İş Yat. Ort.
|2,56
|-0,78
|58,87
|İşbir Holding
|1.124,80
|9,74
|161,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|45,16
|İttifak Holding
|3,30
|-1,20
|-11,29
|İz Hayvancılık Tarım
|5,47
|-2,32
|109,06
|İzmir Demir Çelik
|12,45
|-2,89
|52,01
|İzmir Fırça
|2,22
|-0,89
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|72,30
|0,07
|35,93
|Kafein Yazılım
|16,25
|-0,31
|46,32
|Kapital Yat. Holding
|3,60
|4,65
|48,76
|Kaplamin
|8,22
|-0,72
|48,11
|Kardemir (A)
|3,53
|1,44
|33,21
|Kardemir (B)
|3,06
|-2,86
|15,91
|Kardemir (D)
|3,07
|-2,23
|15,41
|Karel Elektronik
|15,52
|0,19
|6,81
|Karsan Otomotiv
|2,71
|1,50
|71,52
|Karsu Tekstil
|3,55
|-1,39
|9,57
|Kartonsan
|443,60
|-0,02
|14,82
|Katmerciler Ekipman
|4,47
|2,29
|16,41
|Kent Gıda
|504,60
|0,48
|187,03
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|0,00
|30,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,23
|0,95
|11,61
|Klimasan Klima
|16,07
|-1,17
|-24,25
|Koç Holding
|17,21
|0,64
|-13,99
|Konfrut Gıda
|10,09
|-0,59
|29,03
|Konya Çimento
|273,20
|0,40
|0,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,03
|-0,25
|-5,39
|Koza Altın
|81,65
|0,18
|10,26
|Koza Madencilik
|13,42
|-0,07
|33,80
|Körfez GMYO
|3,05
|0,00
|27,62
|Kristal Kola
|2,06
|-0,48
|36,42
|Kron Telekomünikasyon
|25,06
|-0,56
|97,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|53,90
|10,00
|127,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,08
|-2,35
|26,06
|Kütahya Porselen
|32,54
|0,06
|391,54
|Lider Faktoring
|2,23
|-0,89
|21,53
|Link Bilgisayar
|24,24
|-0,57
|33,55
|Logo Yazılım
|75,85
|-0,85
|24,75
|Lokman Hekim Sağlık
|7,45
|-0,67
|28,89
|Lüks Kadife
|16,29
|-1,39
|88,54
|Makina Takım
|2,02
|0,50
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|2,29
|-1,72
|94,07
|Marmaris Altınyunus
|78,40
|-1,51
|10,42
|Marshall
|82,25
|-0,54
|73,01
|Martı GMYO
|1,54
|2,67
|52,48
|Martı Otel
|1,14
|-1,72
|25,27
|Mavi Giyim
|47,40
|-1,33
|-18,13
|Mazhar Zorlu Holding
|16,60
|-2,92
|37,30
|Mega Polietilen
|4,49
|3,94
|104,09
|Menderes Tekstil
|3,43
|-1,15
|161,83
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,36
|1,44
|30,45
|Merko Gıda
|1,43
|-2,05
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|1,21
|3,42
|32,97
|Metemtur Otelcilik
|2,19
|0,92
|23,03
|Metro Holding
|1,72
|0,58
|24,64
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,99
|1,70
|52,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-0,85
|-56,12
|Migros Ticaret
|37,50
|0,00
|54,83
|Milpa
|3,82
|-2,05
|74,43
|Mistral GMYO
|2,51
|-0,40
|32,80
|MLP Sağlık
|18,66
|-1,79
|16,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,82
|2,82
|59,65
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|-1,05
|59,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,18
|1,56
|42,92
|Net Holding
|2,33
|1,75
|-10,38
|Netaş Telekom.
|14,38
|1,34
|10,11
|Niğbaş Niğde Beton
|8,80
|-1,12
|41,94
|Nuh Çimento
|14,80
|-0,34
|34,73
|Nurol GMYO
|4,64
|5,45
|29,97
|Odaş Elektrik
|2,22
|0,45
|53,56
|Olmuksan-IP
|4,45
|0,45
|73,76
|Orge Enerji Elektrik
|6,34
|9,88
|27,82
|Orma Orman Mahsulleri
|4,60
|-2,13
|66,67
|Osmanlı Menkul
|9,01
|0,11
|115,51
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,47
|-1,20
|47,02
|Otokar
|144,80
|-1,16
|-1,52
|Oyak Çimento
|6,50
|-2,11
|18,23
|Oyak Yat. Ort.
|6,84
|0,88
|196,28
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|-0,65
|-0,29
|Özak GMYO
|3,83
|0,79
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|3,20
|-1,84
|98,53
|Özderici GMYO
|1,88
|0,00
|19,75
|Özerden Plastik
|2,31
|0,43
|1,32
|Panora GMYO
|5,35
|-0,19
|-4,49
|Papilon Savunma
|15,60
|-1,27
|102,43
|Park Elek.Madencilik
|3,65
|-0,54
|19,67
|Parsan
|19,57
|4,10
|15,53
|Pegasus
|54,15
|-1,46
|-37,33
|Peker GMYO
|7,93
|-1,61
|153,35
|Penguen Gıda
|4,29
|1,90
|107,25
|Pera GMYO
|1,28
|0,00
|36,17
|Pergamon Dış Ticaret
|9,31
|-0,64
|20,32
|Petkim
|4,27
|0,23
|12,07
|Petrokent Turizm
|166,10
|1,22
|29,66
|Pınar Et Ve Un
|18,69
|-0,64
|103,82
|Pınar Su
|5,84
|0,17
|151,72
|Pınar Süt
|18,48
|-0,16
|45,86
|Plastikkart
|12,94
|-1,90
|39,59
|Polisan Holding
|2,94
|-0,34
|-2,57
|Politeknik Metal
|141,40
|3,97
|85,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,92
|-0,51
|-8,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,30
|0,00
|7,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,70
|-0,49
|-22,00
|QNB Finansbank
|45,70
|-1,04
|21,87
|Ral Yatırım Holding
|14,95
|0,61
|119,85
|Ray Sigorta
|5,99
|-0,17
|75,15
|Reysaş GMYO
|5,12
|-0,58
|11,55
|Reysaş Lojistik
|6,08
|0,16
|38,81
|Rhea Girişim
|2,27
|-1,73
|90,76
|Rodrigo Tekstil
|2,76
|2,99
|52,49
|Royal Halı
|2,14
|-2,28
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|30,88
|-1,97
|1231,03
|Sabancı Holding
|9,10
|1,11
|-0,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,60
|1,55
|111,01
|Salix Yatırım Holding
|10,97
|-5,02
|52,15
|Sanel Mühendislik
|5,26
|-0,38
|29,88
|Sanifoam Sünger
|5,85
|-0,51
|17,00
|Sanko Pazarlama
|7,49
|-0,53
|-3,23
|Saray Matbaacılık
|2,38
|-1,24
|84,10
|Sarkuysan
|6,35
|-0,47
|31,47
|Sasa Polyester
|10,78
|2,08
|39,46
|Say Reklamcılık
|3,66
|-1,08
|63,39
|Sekuro Plastik
|5,50
|-0,72
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|0,91
|48,04
|Selçuk Gıda
|2,97
|-0,34
|72,67
|Senkron Güvenlik
|3,30
|-1,20
|20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|6,05
|2,89
|280,50
|Servet GMYO
|16,21
|-0,37
|90,71
|Seyitler Kimya
|9,14
|0,11
|34,61
|Silverline Endüstri
|3,50
|-1,41
|62,04
|Sinpaş GMYO
|1,33
|-0,75
|14,66
|Smartiks Yazılım
|8,31
|-5,57
|-15,29
|Soda Sanayii
|6,13
|-0,33
|3,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,30
|-1,99
|219,80
|Söktaş
|2,42
|-1,22
|42,31
|Sönmez Filament
|6,99
|-0,57
|43,24
|Sönmez Pamuklu
|7,21
|-0,96
|46,54
|Sumaş Suni Tahta
|12,56
|0,48
|26,87
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|0,43
|-1,67
|Şekerbank
|1,38
|0,73
|5,34
|Şişe Cam
|5,42
|-1,28
|5,82
|Şok Marketler
|12,96
|0,39
|20,45
|T. Halk Bankası
|6,34
|3,43
|7,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,96
|-0,29
|-6,06
|T.S.K.B.
|1,26
|0,80
|4,13
|T.Tuborg
|15,27
|-0,52
|28,32
|Taç Tarım Ürünleri
|5,97
|-0,67
|91,35
|Tat Gıda
|9,72
|-0,10
|59,77
|TAV Havalimanları
|19,01
|-0,47
|-30,02
|Taze Kuru Gıda
|16,49
|-1,32
|127,76
|Tek-Art Turizm
|1,60
|-1,23
|26,98
|Tekfen Holding
|16,99
|1,92
|-8,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|-1,02
|61,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,05
|-1,26
|35,06
|TGS Dış Ticaret
|5,28
|-1,49
|13,06
|Tofaş Oto. Fab.
|24,72
|0,73
|6,08
|Torunlar GMYO
|3,12
|1,30
|13,45
|Trabzon Liman
|14,42
|-1,50
|35,27
|Trabzonspor Sportif
|8,01
|-0,12
|272,56
|Trakya Cam
|3,56
|0,00
|4,98
|Trend GMYO
|3,87
|-0,26
|75,91
|TSKB GMYO
|3,34
|-0,30
|149,25
|Tuğçelik
|5,00
|-1,77
|26,58
|Tukaş
|9,01
|0,11
|-27,04
|Turcas Petrol
|3,06
|0,66
|14,61
|Turkcell
|16,72
|0,12
|21,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,93
|0,14
|8,11
|Tüpraş
|89,25
|0,28
|-29,61
|Türk Hava Yolları
|12,44
|0,32
|-13,97
|Türk Prysmian Kablo
|4,31
|0,47
|66,72
|Türk Telekom
|7,97
|-0,87
|8,14
|Türk Traktör
|78,00
|2,16
|47,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,70
|3,23
|11,19
|Ufuk Yatırım
|4,78
|-2,05
|85,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,11
|2,40
|141,04
|Ulusoy Elektrik
|34,58
|-1,71
|30,00
|Ulusoy Un Sanayi
|9,27
|0,00
|142,67
|Umpaş Holding
|0,78
|2,63
|25,81
|Uşak Seramik
|1,51
|-1,31
|24,44
|Utopya Turizm
|6,57
|0,31
|33,54
|Uzertaş Boya
|5,47
|-8,68
|146,40
|Ülker Bisküvi
|23,96
|-0,33
|7,16
|Vakıf Fin. Kir.
|3,00
|-2,28
|23,97
|Vakıf GMYO
|2,58
|2,38
|49,05
|Vakıf Yat. Ort.
|2,40
|5,88
|31,78
|Vakıflar Bankası
|5,15
|1,38
|-6,53
|Vakko Tekstil
|5,16
|0,19
|13,66
|Vanet Gıda
|1,57
|0,00
|9,79
|Verusa Holding
|23,42
|-0,51
|26,25
|Verusaturk Girisim
|4,92
|0,20
|-6,44
|Vestel
|16,42
|-0,30
|30,11
|Vestel Beyaz Eşya
|25,76
|-0,16
|19,26
|Viking Kağıt
|4,63
|0,87
|147,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,29
|-8,33
|77,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|1,27
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,11
|0,10
|61,24
|Yataş
|8,34
|-1,18
|13,62
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,67
|5,95
|65,84
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|0,00
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,88
|-2,22
|37,50
|Yeşil Yapı
|1,05
|-3,67
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|15,34
|-1,92
|36,60
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.901,30
|-0,91
|134,34
|Yonga Mobilya
|27,12
|0,52
|193,51
|Yükselen Çelik
|11,05
|0,91
|80,26
|Yünsa
|14,79
|1,79
|46,90
|Zorlu Enerji
|1,77
|0,57
|8,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)