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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:25:17 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 373.422,90 125,18
İş Bankası (B) 56.435,40 5,39 86,99
İş Bankası (C) 4,95 0,20 -22,78
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14
İş Fin.Kir. 3,92 0,77 3,16
İş Girişim 6,80 2,10 78,95
İş GMYO 1,67 0,00 -5,11
İş Y. Men. Değ. 5,88 1,20 46,02
İş Yat. Ort. 2,47 0,82 53,29
İşbir Holding 727,00 -2,28 69,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,00 1,61
İttifak Holding 2,78 4,12 -25,27
İz Hayvancılık Tarım 4,33 -7,48 65,49
İzmir Demir Çelik 12,23 3,21 49,33
İzmir Fırça 2,25 0,00 25,00
Jantsa Jant Sanayi 74,00 7,25 39,13
Kafein Yazılım 16,03 -2,91 43,90
Kapital Yat. Holding 3,18 4,26 31,40
Kaplamin 7,35 4,11 32,43
Kardemir (A) 2,70 -0,74 1,89
Kardemir (B) 2,53 -0,78 -4,17
Kardemir (D) 2,54 0,00 -4,51
Karel Elektronik 15,20 -1,43 4,61
Karsan Otomotiv 1,80 0,56 13,92
Karsu Tekstil 3,37 1,81 4,01
Kartonsan 446,50 -1,43 15,57
Katmerciler Ekipman 3,79 -0,79 -1,30
Kent Gıda 559,50 7,41 218,26
Kerevitaş Gıda 3,97 0,00 21,78
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -4,35 -20,00
Kiler GMYO 3,22 3,21 -15,04
Klimasan Klima 16,95 -1,80 -23,23
Koç Holding 16,43 -1,38 -17,89
Konfrut Gıda 9,95 -6,40 27,24
Konya Çimento 261,50 0,19 -3,61
Kordsa Teknik Tekstil 11,19 0,45 -12,00
Koza Altın 73,65 -1,54 -0,54
Koza Madencilik 12,28 -2,38 22,43
Körfez GMYO 3,06 -4,38 28,03
Kristal Kola 1,92 1,59 27,15
Kron Telekomünikasyon 24,10 -1,23 89,47
Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 0,00 53,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 0,00 3,03
Kütahya Porselen 21,98 -3,60 232,02
Lider Faktoring 2,22 -0,89 20,98
Link Bilgisayar 27,20 -1,59 49,86
Logo Yazılım 74,85 -1,71 23,11
Lokman Hekim Sağlık 7,03 -0,71 21,63
Lüks Kadife 11,48 -1,46 32,87
Makina Takım 1,77 1,72 -5,85
Marka Yatırım Holding 1,57 9,79 33,05
Marmaris Altınyunus 73,85 -0,81 4,01
Marshall 59,70 3,83 25,58
Martı GMYO 1,28 -0,78 26,73
Martı Otel 0,97 -2,02 6,59
Mavi Giyim 44,94 3,79 -22,38
Mazhar Zorlu Holding 17,40 6,10 43,92
Mega Polietilen 4,31 1,89 95,91
Menderes Tekstil 1,99 2,58 51,91
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,60 -2,78 0,82
Merko Gıda 1,32 -2,22 25,71
Metal Gayrimenkul 1,10 -5,98 20,88
Metemtur Otelcilik 2,04 -1,92 14,61
Metro Holding 1,32 -0,75 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 0,50 3,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,18 -0,91 -59,12
Migros Ticaret 32,94 -1,73 36,00
Milpa 4,20 2,44 91,78
Mistral GMYO 2,19 0,00 15,87
MLP Sağlık 17,03 0,18 6,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,84 -0,54 61,40
Mondi Tire Kutsan 6,89 1,32 66,43
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 0,05 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,09 -0,33 42,22
Net Holding 2,28 1,33 -12,31
Netaş Telekom. 14,53 -2,55 11,26
Niğbaş Niğde Beton 9,20 0,99 48,39
Nuh Çimento 12,90 -0,08 17,43
Nurol GMYO 4,12 0,98 15,41
Odaş Elektrik 1,91 0,00 32,12
Olmuksan-IP 4,43 1,84 72,98
Orge Enerji Elektrik 5,44 -0,18 9,68
Orma Orman Mahsulleri 4,77 -0,42 72,83
Osmanlı Menkul 7,25 0,28 73,41
Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -0,88 33,33
Otokar 134,60 -0,96 -8,46
Oyak Çimento 5,95 1,88 8,23
Oyak Yat. Ort. 6,10 -0,86 164,22
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -0,33 -1,26
Özak GMYO 3,05 0,33 18,68
Özbal Çelik Boru 1,90 -1,55 17,88
Özderici GMYO 1,66 0,61 5,73
Özerden Plastik 2,40 -0,41 5,26
Panora GMYO 5,38 0,75 -3,96
Papilon Savunma 16,02 1,01 107,88
Park Elek.Madencilik 3,49 0,29 14,43
Parsan 15,50 -0,96 -8,50
Pegasus 57,95 -1,45 -32,93
Peker GMYO 6,12 0,99 95,53
Penguen Gıda 3,51 -3,31 69,57
Pera GMYO 0,99 1,02 5,32
Pergamon Dış Ticaret 8,75 -0,46 13,08
Petkim 3,55 0,28 -6,82
Petrokent Turizm 170,30 -0,64 32,94
Pınar Et Ve Un 19,38 -4,44 111,34
Pınar Su 6,14 -2,38 164,66
Pınar Süt 19,52 -1,81 54,06
Plastikkart 9,89 0,00 6,69
Polisan Holding 2,62 -0,38 -13,18
Politeknik Metal 124,00 1,22 63,00
Prizma Press Matbaacılık 3,77 -0,53 -12,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.183,70 -0,14 6,85
QNB Finans Fin. Kir. 105,80 -0,19 -18,05
QNB Finansbank 48,08 -0,50 28,21
Ral Yatırım Holding 13,82 -0,58 103,24
Ray Sigorta 6,28 -2,03 83,63
Reysaş GMYO 4,85 -0,21 5,66
Reysaş Lojistik 6,42 0,31 46,58
Rhea Girişim 1,99 1,02 67,23
Rodrigo Tekstil 2,74 0,37 51,38
Royal Halı 2,05 -1,44 49,64
RTA Laboratuvarları 22,70 -9,99 878,45
Sabancı Holding 8,44 -1,63 -7,45
Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 1,10 111,01
Salix Yatırım Holding 7,83 -10,00 8,60
Sanel Mühendislik 5,45 -3,71 34,57
Sanifoam Sünger 5,74 -1,54 14,80
Sanko Pazarlama 7,24 -1,63 -6,46
Saray Matbaacılık 2,19 0,92 22,35
Sarkuysan 5,60 0,18 15,94
Sasa Polyester 10,42 -0,57 34,80
Say Reklamcılık 3,80 -2,81 69,64
Sekuro Plastik 5,36 -0,56 0,00
Selçuk Ecza Deposu 8,32 -1,89 39,49
Selçuk Gıda 3,20 -3,03 86,05
Senkron Güvenlik 2,91 -0,68 6,59
Serve Film Prodüksiyon 5,00 4,60 214,47
Servet GMYO 16,40 1,86 92,94
Seyitler Kimya 8,69 -1,36 27,98
Silverline Endüstri 2,61 -0,38 20,83
Sinpaş GMYO 1,14 0,00 -1,72
Smartiks Yazılım 9,33 -1,69 -4,89
Soda Sanayii 5,71 -0,44 -3,66
Sodaş Sodyum Sanayii 12,80 -0,16 232,80
Söktaş 3,44 -1,43 29,81
Sönmez Filament 6,46 -0,15 32,38
Sönmez Pamuklu 6,63 0,45 34,76
Sumaş Suni Tahta 11,62 -1,02 17,37
Şeker Fin. Kir. 5,04 -0,40 5,44
Şekerbank 1,12 -0,88 -14,50
Şişe Cam 4,94 0,45 -3,55
Şok Marketler 11,79 -1,17 9,57
T. Halk Bankası 5,34 0,00 -9,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,70 1,29 -6,65
T.S.K.B. 1,08 2,86 -10,74
T.Tuborg 14,49 -0,55 21,76
Taç Tarım Ürünleri 4,75 -9,87 52,24
Tat Gıda 9,18 2,23 50,89
TAV Havalimanları 20,04 -1,76 -26,23
Taze Kuru Gıda 13,70 -9,99 89,23
Tek-Art Turizm 1,35 0,75 7,14
Tekfen Holding 14,24 1,57 -23,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,35 -1,08 75,00
Temapol Polimer Plastik 7,18 2,28 37,55
TGS Dış Ticaret 4,99 0,60 6,85
Tofaş Oto. Fab. 22,44 -1,49 -3,70
Torunlar GMYO 2,57 1,58 -6,55
Trabzon Liman 13,45 -1,90 26,17
Trabzonspor Sportif 5,56 3,54 158,60
Trakya Cam 3,23 -0,19 -4,75
Trend GMYO 3,90 -0,51 77,27
TSKB GMYO 3,11 9,89 132,09
Tuğçelik 4,72 0,85 19,49
Tukaş 8,81 -7,26 -28,66
Turcas Petrol 2,91 0,69 8,99
Turkcell 13,91 0,07 0,80
Tümosan Motor ve Traktör 6,00 0,67 -6,40
Tüpraş 85,00 -0,58 -32,97
Türk Hava Yolları 12,43 -1,97 -14,04
Türk Prysmian Kablo 3,95 -0,25 52,79
Türk Telekom 7,48 -1,19 1,49
Türk Traktör 61,50 -0,24 16,23
Türker Proje Gayrimenkul 42,74 4,55 1,76
Ufuk Yatırım 4,78 -0,83 85,27
Ulaşlar Turizm Yat. 2,74 -0,36 29,25
Ulusoy Elektrik 32,70 -1,21 22,93
Ulusoy Un Sanayi 9,34 -5,85 144,50
Umpaş Holding 0,65 0,00 4,84
Uşak Seramik 1,67 0,00 -1,18
Utopya Turizm 5,99 -0,50 21,75
Uzertaş Boya 3,65 -7,83 64,41
Ülker Bisküvi 23,78 -0,83 6,35
Vakıf Fin. Kir. 2,33 -0,43 -3,72
Vakıf GMYO 2,37 1,72 36,92
Vakıf Yat. Ort. 2,42 0,41 3,86
Vakıflar Bankası 4,65 -0,21 -15,61
Vakko Tekstil 4,84 -1,43 6,61
Vanet Gıda 1,56 -4,88 9,09
Verusa Holding 19,79 0,25 6,68
Verusaturk Girisim 4,78 -0,62 -9,10
Vestel 14,19 2,90 12,44
Vestel Beyaz Eşya 23,60 -0,76 9,26
Viking Kağıt 4,62 -1,07 147,06
Yapı Kredi Koray GMYO 3,07 0,66 26,86
Yapı ve Kredi Bank. 2,23 0,45 -10,08
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,40 -5,80 65,87
Yataş 7,34 -0,14 0,00
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,98 -1,00 22,98
Yeni Gimat GMYO 12,10 -0,25 1,08
Yeşil GMYO 0,61 -1,61 -4,69
Yeşil Yapı 0,64 1,59 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,11 -1,80 16,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.606,60 -4,92 158,29
Yonga Mobilya 22,50 9,33 143,51
Yükselen Çelik 9,05 -2,90 47,63
Yünsa 13,22 0,92 31,31
Zorlu Enerji 1,43 -0,69 -12,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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