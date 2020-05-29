Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|373.422,90
|125,18
|İş Bankası (B)
|56.435,40
|5,39
|86,99
|İş Bankası (C)
|4,95
|0,20
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|147,14
|İş Fin.Kir.
|3,92
|0,77
|3,16
|İş Girişim
|6,80
|2,10
|78,95
|İş GMYO
|1,67
|0,00
|-5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,88
|1,20
|46,02
|İş Yat. Ort.
|2,47
|0,82
|53,29
|İşbir Holding
|727,00
|-2,28
|69,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,00
|1,61
|İttifak Holding
|2,78
|4,12
|-25,27
|İz Hayvancılık Tarım
|4,33
|-7,48
|65,49
|İzmir Demir Çelik
|12,23
|3,21
|49,33
|İzmir Fırça
|2,25
|0,00
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|7,25
|39,13
|Kafein Yazılım
|16,03
|-2,91
|43,90
|Kapital Yat. Holding
|3,18
|4,26
|31,40
|Kaplamin
|7,35
|4,11
|32,43
|Kardemir (A)
|2,70
|-0,74
|1,89
|Kardemir (B)
|2,53
|-0,78
|-4,17
|Kardemir (D)
|2,54
|0,00
|-4,51
|Karel Elektronik
|15,20
|-1,43
|4,61
|Karsan Otomotiv
|1,80
|0,56
|13,92
|Karsu Tekstil
|3,37
|1,81
|4,01
|Kartonsan
|446,50
|-1,43
|15,57
|Katmerciler Ekipman
|3,79
|-0,79
|-1,30
|Kent Gıda
|559,50
|7,41
|218,26
|Kerevitaş Gıda
|3,97
|0,00
|21,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-4,35
|-20,00
|Kiler GMYO
|3,22
|3,21
|-15,04
|Klimasan Klima
|16,95
|-1,80
|-23,23
|Koç Holding
|16,43
|-1,38
|-17,89
|Konfrut Gıda
|9,95
|-6,40
|27,24
|Konya Çimento
|261,50
|0,19
|-3,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,19
|0,45
|-12,00
|Koza Altın
|73,65
|-1,54
|-0,54
|Koza Madencilik
|12,28
|-2,38
|22,43
|Körfez GMYO
|3,06
|-4,38
|28,03
|Kristal Kola
|1,92
|1,59
|27,15
|Kron Telekomünikasyon
|24,10
|-1,23
|89,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,44
|0,00
|53,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,70
|0,00
|3,03
|Kütahya Porselen
|21,98
|-3,60
|232,02
|Lider Faktoring
|2,22
|-0,89
|20,98
|Link Bilgisayar
|27,20
|-1,59
|49,86
|Logo Yazılım
|74,85
|-1,71
|23,11
|Lokman Hekim Sağlık
|7,03
|-0,71
|21,63
|Lüks Kadife
|11,48
|-1,46
|32,87
|Makina Takım
|1,77
|1,72
|-5,85
|Marka Yatırım Holding
|1,57
|9,79
|33,05
|Marmaris Altınyunus
|73,85
|-0,81
|4,01
|Marshall
|59,70
|3,83
|25,58
|Martı GMYO
|1,28
|-0,78
|26,73
|Martı Otel
|0,97
|-2,02
|6,59
|Mavi Giyim
|44,94
|3,79
|-22,38
|Mazhar Zorlu Holding
|17,40
|6,10
|43,92
|Mega Polietilen
|4,31
|1,89
|95,91
|Menderes Tekstil
|1,99
|2,58
|51,91
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,60
|-2,78
|0,82
|Merko Gıda
|1,32
|-2,22
|25,71
|Metal Gayrimenkul
|1,10
|-5,98
|20,88
|Metemtur Otelcilik
|2,04
|-1,92
|14,61
|Metro Holding
|1,32
|-0,75
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,03
|0,50
|3,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,18
|-0,91
|-59,12
|Migros Ticaret
|32,94
|-1,73
|36,00
|Milpa
|4,20
|2,44
|91,78
|Mistral GMYO
|2,19
|0,00
|15,87
|MLP Sağlık
|17,03
|0,18
|6,44
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,84
|-0,54
|61,40
|Mondi Tire Kutsan
|6,89
|1,32
|66,43
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|0,05
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,09
|-0,33
|42,22
|Net Holding
|2,28
|1,33
|-12,31
|Netaş Telekom.
|14,53
|-2,55
|11,26
|Niğbaş Niğde Beton
|9,20
|0,99
|48,39
|Nuh Çimento
|12,90
|-0,08
|17,43
|Nurol GMYO
|4,12
|0,98
|15,41
|Odaş Elektrik
|1,91
|0,00
|32,12
|Olmuksan-IP
|4,43
|1,84
|72,98
|Orge Enerji Elektrik
|5,44
|-0,18
|9,68
|Orma Orman Mahsulleri
|4,77
|-0,42
|72,83
|Osmanlı Menkul
|7,25
|0,28
|73,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|-0,88
|33,33
|Otokar
|134,60
|-0,96
|-8,46
|Oyak Çimento
|5,95
|1,88
|8,23
|Oyak Yat. Ort.
|6,10
|-0,86
|164,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|-0,33
|-1,26
|Özak GMYO
|3,05
|0,33
|18,68
|Özbal Çelik Boru
|1,90
|-1,55
|17,88
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|5,73
|Özerden Plastik
|2,40
|-0,41
|5,26
|Panora GMYO
|5,38
|0,75
|-3,96
|Papilon Savunma
|16,02
|1,01
|107,88
|Park Elek.Madencilik
|3,49
|0,29
|14,43
|Parsan
|15,50
|-0,96
|-8,50
|Pegasus
|57,95
|-1,45
|-32,93
|Peker GMYO
|6,12
|0,99
|95,53
|Penguen Gıda
|3,51
|-3,31
|69,57
|Pera GMYO
|0,99
|1,02
|5,32
|Pergamon Dış Ticaret
|8,75
|-0,46
|13,08
|Petkim
|3,55
|0,28
|-6,82
|Petrokent Turizm
|170,30
|-0,64
|32,94
|Pınar Et Ve Un
|19,38
|-4,44
|111,34
|Pınar Su
|6,14
|-2,38
|164,66
|Pınar Süt
|19,52
|-1,81
|54,06
|Plastikkart
|9,89
|0,00
|6,69
|Polisan Holding
|2,62
|-0,38
|-13,18
|Politeknik Metal
|124,00
|1,22
|63,00
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-0,53
|-12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.183,70
|-0,14
|6,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,80
|-0,19
|-18,05
|QNB Finansbank
|48,08
|-0,50
|28,21
|Ral Yatırım Holding
|13,82
|-0,58
|103,24
|Ray Sigorta
|6,28
|-2,03
|83,63
|Reysaş GMYO
|4,85
|-0,21
|5,66
|Reysaş Lojistik
|6,42
|0,31
|46,58
|Rhea Girişim
|1,99
|1,02
|67,23
|Rodrigo Tekstil
|2,74
|0,37
|51,38
|Royal Halı
|2,05
|-1,44
|49,64
|RTA Laboratuvarları
|22,70
|-9,99
|878,45
|Sabancı Holding
|8,44
|-1,63
|-7,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,60
|1,10
|111,01
|Salix Yatırım Holding
|7,83
|-10,00
|8,60
|Sanel Mühendislik
|5,45
|-3,71
|34,57
|Sanifoam Sünger
|5,74
|-1,54
|14,80
|Sanko Pazarlama
|7,24
|-1,63
|-6,46
|Saray Matbaacılık
|2,19
|0,92
|22,35
|Sarkuysan
|5,60
|0,18
|15,94
|Sasa Polyester
|10,42
|-0,57
|34,80
|Say Reklamcılık
|3,80
|-2,81
|69,64
|Sekuro Plastik
|5,36
|-0,56
|0,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,32
|-1,89
|39,49
|Selçuk Gıda
|3,20
|-3,03
|86,05
|Senkron Güvenlik
|2,91
|-0,68
|6,59
|Serve Film Prodüksiyon
|5,00
|4,60
|214,47
|Servet GMYO
|16,40
|1,86
|92,94
|Seyitler Kimya
|8,69
|-1,36
|27,98
|Silverline Endüstri
|2,61
|-0,38
|20,83
|Sinpaş GMYO
|1,14
|0,00
|-1,72
|Smartiks Yazılım
|9,33
|-1,69
|-4,89
|Soda Sanayii
|5,71
|-0,44
|-3,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,80
|-0,16
|232,80
|Söktaş
|3,44
|-1,43
|29,81
|Sönmez Filament
|6,46
|-0,15
|32,38
|Sönmez Pamuklu
|6,63
|0,45
|34,76
|Sumaş Suni Tahta
|11,62
|-1,02
|17,37
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|-0,40
|5,44
|Şekerbank
|1,12
|-0,88
|-14,50
|Şişe Cam
|4,94
|0,45
|-3,55
|Şok Marketler
|11,79
|-1,17
|9,57
|T. Halk Bankası
|5,34
|0,00
|-9,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,70
|1,29
|-6,65
|T.S.K.B.
|1,08
|2,86
|-10,74
|T.Tuborg
|14,49
|-0,55
|21,76
|Taç Tarım Ürünleri
|4,75
|-9,87
|52,24
|Tat Gıda
|9,18
|2,23
|50,89
|TAV Havalimanları
|20,04
|-1,76
|-26,23
|Taze Kuru Gıda
|13,70
|-9,99
|89,23
|Tek-Art Turizm
|1,35
|0,75
|7,14
|Tekfen Holding
|14,24
|1,57
|-23,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,35
|-1,08
|75,00
|Temapol Polimer Plastik
|7,18
|2,28
|37,55
|TGS Dış Ticaret
|4,99
|0,60
|6,85
|Tofaş Oto. Fab.
|22,44
|-1,49
|-3,70
|Torunlar GMYO
|2,57
|1,58
|-6,55
|Trabzon Liman
|13,45
|-1,90
|26,17
|Trabzonspor Sportif
|5,56
|3,54
|158,60
|Trakya Cam
|3,23
|-0,19
|-4,75
|Trend GMYO
|3,90
|-0,51
|77,27
|TSKB GMYO
|3,11
|9,89
|132,09
|Tuğçelik
|4,72
|0,85
|19,49
|Tukaş
|8,81
|-7,26
|-28,66
|Turcas Petrol
|2,91
|0,69
|8,99
|Turkcell
|13,91
|0,07
|0,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,00
|0,67
|-6,40
|Tüpraş
|85,00
|-0,58
|-32,97
|Türk Hava Yolları
|12,43
|-1,97
|-14,04
|Türk Prysmian Kablo
|3,95
|-0,25
|52,79
|Türk Telekom
|7,48
|-1,19
|1,49
|Türk Traktör
|61,50
|-0,24
|16,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,74
|4,55
|1,76
|Ufuk Yatırım
|4,78
|-0,83
|85,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,74
|-0,36
|29,25
|Ulusoy Elektrik
|32,70
|-1,21
|22,93
|Ulusoy Un Sanayi
|9,34
|-5,85
|144,50
|Umpaş Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Uşak Seramik
|1,67
|0,00
|-1,18
|Utopya Turizm
|5,99
|-0,50
|21,75
|Uzertaş Boya
|3,65
|-7,83
|64,41
|Ülker Bisküvi
|23,78
|-0,83
|6,35
|Vakıf Fin. Kir.
|2,33
|-0,43
|-3,72
|Vakıf GMYO
|2,37
|1,72
|36,92
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|0,41
|3,86
|Vakıflar Bankası
|4,65
|-0,21
|-15,61
|Vakko Tekstil
|4,84
|-1,43
|6,61
|Vanet Gıda
|1,56
|-4,88
|9,09
|Verusa Holding
|19,79
|0,25
|6,68
|Verusaturk Girisim
|4,78
|-0,62
|-9,10
|Vestel
|14,19
|2,90
|12,44
|Vestel Beyaz Eşya
|23,60
|-0,76
|9,26
|Viking Kağıt
|4,62
|-1,07
|147,06
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,07
|0,66
|26,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|0,45
|-10,08
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,40
|-5,80
|65,87
|Yataş
|7,34
|-0,14
|0,00
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,98
|-1,00
|22,98
|Yeni Gimat GMYO
|12,10
|-0,25
|1,08
|Yeşil GMYO
|0,61
|-1,61
|-4,69
|Yeşil Yapı
|0,64
|1,59
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,11
|-1,80
|16,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.606,60
|-4,92
|158,29
|Yonga Mobilya
|22,50
|9,33
|143,51
|Yükselen Çelik
|9,05
|-2,90
|47,63
|Yünsa
|13,22
|0,92
|31,31
|Zorlu Enerji
|1,43
|-0,69
|-12,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)