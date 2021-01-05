Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|7,44
|-1,46
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|17,03
|-1,73
|-0,53
|Adel Kalemcilik
|28,52
|-7,48
|-16,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|0,36
|-0,36
|Afyon Çimento
|5,57
|1,09
|9,00
|Ak Enerji
|2,23
|-0,89
|0,90
|Akbank
|7,13
|0,56
|2,89
|Akçansa
|19,40
|6,65
|17,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,13
|-0,97
|-0,77
|Akfen GMYO
|4,92
|0,20
|1,23
|Akın Tekstil
|30,94
|-1,40
|-2,58
|Akiş GMYO
|3,55
|-0,28
|0,57
|Akmerkez GMYO
|66,40
|-2,06
|2,47
|Aksa
|14,08
|-2,43
|-3,50
|Aksa Enerji
|7,73
|-1,53
|3,90
|Aksigorta
|9,73
|-1,42
|4,62
|Aksu Enerji
|14,19
|0,07
|0,50
|Alarko Carrıer
|380,00
|0,26
|4,14
|Alarko GMYO
|26,28
|0,92
|0,46
|Alarko Holding
|9,00
|3,69
|4,17
|Albaraka Türk
|2,00
|0,50
|3,09
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,04
|1,44
|4,65
|Alkim Kağıt
|14,06
|0,69
|3,78
|Alkim Kimya
|15,48
|-1,59
|3,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,17
|-0,91
|Altınyunus Çeşme
|47,70
|-4,02
|-4,52
|Anadolu Efes
|24,36
|1,33
|5,09
|Anadolu Grubu Holding
|26,98
|2,20
|2,12
|Anadolu Hayat Emek.
|9,15
|2,58
|5,54
|Anadolu Isuzu
|18,61
|0,43
|3,39
|Anadolu Sigorta
|7,66
|-0,78
|1,46
|Anel Elektrik
|3,14
|-0,32
|-0,95
|Arçelik
|30,68
|0,85
|0,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,14
|-0,33
|0,12
|Arena Bilgisayar
|34,56
|-1,26
|0,47
|Armada Bilgisayar
|52,00
|-3,61
|5,95
|Arsan Tekstil
|7,17
|0,14
|-1,65
|Artı Yatırım Holding
|5,99
|-1,80
|3,28
|Arzum Ev Aletleri
|22,76
|1,34
|-7,55
|Aselsan
|18,35
|-0,11
|0,55
|Ata GMYO
|5,87
|0,34
|6,53
|Atakule GMYO
|2,51
|-0,40
|-0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|6,11
|9,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|0,55
|4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,49
|1,87
|0,76
|Avrasya GMYO
|3,92
|0,51
|-3,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,16
|0,32
|-1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,00
|-1,32
|0,00
|Ayen Enerji
|5,51
|0,36
|1,85
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,65
|-1,27
|2,64
|Aygaz
|14,92
|0,54
|1,84
|Bagfaş
|20,08
|-0,50
|0,40
|Bak Ambalaj
|20,50
|0,49
|1,49
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|5,88
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|4,72
|0,21
|0,64
|Banvit
|49,80
|-2,73
|-4,23
|Baştaş Başkent Çimento
|20,50
|7,39
|18,02
|Batı Çimento
|4,82
|-1,63
|2,34
|Batısöke Çimento
|2,48
|0,40
|1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|10,51
|-0,76
|-0,94
|Bera Holding
|20,48
|-2,48
|0,99
|Berkosan Yalıtım
|8,88
|2,30
|-0,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,07
|-1,69
|0,74
|Beyaz Filo
|11,68
|4,38
|14,73
|Bilici Yatırım
|6,63
|-1,49
|-0,15
|Bim Mağazalar
|76,75
|-1,16
|1,66
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,12
|-9,83
|Bizim Mağazaları
|15,82
|2,86
|2,99
|Borusan Mannesmann
|27,28
|-2,01
|-1,87
|Borusan Yat. Paz.
|436,50
|-3,22
|-4,46
|Bosch Fren Sistemleri
|1.239,00
|0,13
|0,01
|Bossa
|18,10
|-1,84
|1,40
|Brisa
|20,16
|0,50
|1,10
|Burçelik
|21,60
|1,79
|2,76
|Burçelik Vana
|46,34
|1,80
|-6,69
|Bursa Çimento
|12,41
|0,16
|3,07
|Carrefoursa
|69,70
|-3,19
|-2,92
|Casa Emtia Petrol
|116,00
|0,00
|9,43
|Ceo Event Medya
|6,51
|0,15
|1,24
|Coca Cola İçecek
|66,05
|-0,23
|0,38
|Cosmos Yat. Holding
|8,78
|3,29
|8,93
|Credıtwest Faktorıng
|5,80
|1,05
|-1,19
|Çelebi
|173,90
|3,51
|-4,73
|Çelik Halat
|22,40
|1,82
|4,58
|Çemaş Döküm
|2,23
|3,24
|3,72
|Çemtaş
|16,21
|-0,18
|1,69
|Çimbeton
|343,40
|5,31
|15,82
|Çimentaş
|43,72
|9,96
|20,91
|Çimsa
|19,21
|3,84
|7,92
|Çuhadaroğlu Metal
|7,90
|-0,75
|2,20
|Dagi Giyim
|8,15
|1,24
|0,99
|Dagi Yatırım Holding
|14,50
|7,33
|12,40
|Dardanel
|33,94
|-3,03
|1,31
|Datagate Bilgisayar
|16,00
|-1,84
|-0,68
|Demısaş Döküm
|6,38
|-1,39
|-3,48
|Denge Holding
|5,60
|1,82
|2,19
|Deniz GMYO
|3,74
|-0,53
|9,36
|Derimod
|10,09
|1,41
|3,59
|Derlüks Deri
|8,69
|-0,80
|-1,47
|Desa Deri
|10,13
|1,30
|4,00
|Despec Bilgisayar
|13,05
|-1,88
|-0,08
|Deva Holding
|24,48
|0,49
|1,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,03
|-0,63
|1,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,80
|3,83
|1,88
|Ditaş Doğan
|32,22
|-0,92
|-1,41
|DO-CO
|611,50
|0,82
|-2,94
|Doğan Burda
|23,32
|10,00
|3,92
|Doğan Holding
|3,12
|1,63
|1,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|0,00
|-2,55
|Doğusan
|4,29
|-0,23
|-2,05
|Doğuş GMYO
|8,54
|1,67
|4,53
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|1,99
|-0,07
|Döktaş Dökümcülük
|31,62
|-1,00
|3,27
|Duran Doğan Basım
|10,56
|-0,19
|0,67
|Dyo Boya
|12,03
|-0,91
|5,90
|Eczacıbaşı İlaç
|7,54
|-0,53
|1,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|29,18
|-1,42
|5,19
|Edip Gayrimenkul
|3,34
|-2,34
|0,60
|Ege Endüstri
|1.730,00
|1,14
|0,16
|Ege Gübre
|147,00
|-0,88
|1,24
|Ege Profil
|36,76
|-1,13
|-3,87
|Ege Seramik
|11,27
|2,08
|9,52
|Egeplast
|33,30
|0,24
|0,00
|Ekiz Kimya
|7,05
|0,00
|-1,12
|Emek Elektrik
|5,71
|-2,89
|-3,55
|Eminiş Ambalaj
|37,00
|0,00
|0,43
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|-0,43
|9,35
|Enerjisa Enerji
|13,56
|2,11
|8,39
|Enka İnşaat
|7,54
|1,21
|2,31
|Erbosan
|41,80
|-1,37
|1,95
|Ereğli Demir Çelik
|14,76
|-0,27
|-1,14
|Ersu Gıda
|5,02
|1,41
|1,62
|Escort Teknoloji
|6,41
|-1,23
|-2,44
|Esenboğa Elektrik
|19,24
|-2,14
|1,10
|Etiler Gıda
|4,09
|2,25
|2,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,74
|-0,27
|-2,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|-2,29
|-5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,37
|-0,46
|-3,10
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|1,32
|8,45
|Fade Gıda
|6,19
|-0,80
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|31,10
|-0,64
|5,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,49
|0,31
|1,88
|F-M İzmit Piston
|136,00
|3,98
|9,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,81
|-1,46
|-1,69
|Ford Otosan
|133,60
|6,37
|6,03
|Formet Çelik Kapı
|4,85
|0,00
|2,11
|Frigo Pak Gıda
|20,90
|-0,95
|-0,38
|Galatasaray Sportif
|3,94
|-0,51
|-2,72
|Garanti Bankası
|10,34
|0,19
|-0,29
|Garanti Faktoring
|11,18
|-2,27
|0,45
|Garanti Yat. Ort.
|3,30
|-2,08
|2,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,54
|-0,71
|-0,48
|Gediz Ambalaj
|26,74
|-0,45
|-0,22
|Gentaş
|5,96
|-0,67
|0,34
|Gersan Elektrik
|6,16
|0,16
|0,33
|Global Men. Değ.
|5,86
|-2,17
|-2,50
|Global Yat. Holding
|4,86
|2,75
|3,85
|Good-Year
|8,19
|-0,73
|-2,03
|Göltaş Çimento
|41,96
|0,29
|1,70
|Gözde Girişim
|7,94
|-7,78
|-0,50
|GSD Denizcilik
|5,27
|2,93
|4,56
|GSD Holding
|2,59
|3,19
|3,19
|Gübre Fabrik.
|73,30
|-5,36
|-14,82
|Güler Yat. Holding
|10,31
|2,59
|-5,15
|Halk GMYO
|3,29
|-1,50
|2,49
|Hatay Tekstil
|14,32
|-1,24
|2,65
|Hedef Girişim
|7,95
|-0,87
|-4,68
|Hektaş
|19,21
|0,21
|0,73
|HUB Girişim
|18,31
|-0,22
|0,60
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|4,25
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,78
|-0,88
|4,31
|İdealist Danışmanlık
|13,10
|-0,08
|-2,67
|İdealist GMYO
|8,14
|8,82
|19,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,91
|0,00
|1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,33
|-0,75
|6,40
|İhlas Gazetecilik
|4,02
|-0,74
|-0,99
|İhlas Holding
|1,26
|0,00
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,00
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,74
|-1,40
|3,19
|Info Yatırım
|6,17
|-2,37
|-4,34
|İntema
|33,88
|-5,68
|-15,09
|Inveo Yatırım Holding
|49,36
|2,66
|11,62
|İpek Doğal Enerji
|13,64
|-0,44
|4,28
|İskenderun Demir Çelik
|10,08
|0,20
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)