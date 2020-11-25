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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:34:04 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,213,83395,16
Acıpayam Selüloz18,12-3,87186,95
Adel Kalemcilik21,28-0,9335,54
Adese Alışveriş Ticaret3,12-1,27118,44
Afyon Çimento4,600,88101,91
Ak Enerji2,280,00109,17
Akbank6,371,43-21,45
Akçansa13,860,8042,97
Akdeniz Yatırım Hold.6,150,33191,47
Akfen GMYO4,100,991,23
Akın Tekstil25,960,7888,25
Akiş GMYO3,72-0,8018,76
Akmerkez GMYO53,00-0,75136,56
Aksa10,91-0,8255,78
Aksa Enerji7,140,5687,89
Aksigorta7,841,0344,71
Aksu Enerji13,24-0,53-10,96
Alarko Carrıer246,705,79313,06
Alarko GMYO17,761,4320,83
Alarko Holding6,490,0010,47
Albaraka Türk1,760,5715,03
Alcatel Lucent Teletaş27,560,15128,90
Alkim Kağıt13,650,07151,86
Alkim Kimya14,13-0,84127,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,57
526,83
Altınyunus Çeşme48,620,41386,69
Anadolu Efes23,204,699,03
Anadolu Grubu Holding21,380,0021,55
Anadolu Hayat Emek.8,540,7140,34
Anadolu Isuzu16,630,0636,65
Anadolu Sigorta7,200,4273,35
Anel Elektrik3,250,3184,36
Arçelik29,261,0440,40
ARD Bilişim Teknolojileri35,860,96
Arena Bilgisayar35,880,00392,52
Armada Bilgisayar49,200,70200,18
Arsan Tekstil6,990,8795,25
Artı Yatırım Holding5,760,00611,11
Aselsan18,380,4476,54
Ata GMYO5,18-0,3814,35
Atakule GMYO2,520,0031,25
Atlantis Yatırım Holding4,50
350,00
Atlas Yat. Ort.1,78-2,7384,16
AvivaSA Emeklilik Hayat14,572,108,69
Avrasya GMYO4,343,58187,42
Avrasya Petrol ve Tur.3,52-3,5693,41
Avrupa Yatırım Holding4,88-0,41216,88
Ayen Enerji5,580,3660,81
Ayes Çelik Hasır Ve Çit9,90-3,88352,05
Aygaz13,001,967,03
Bagfaş21,181,8325,92
Bak Ambalaj21,820,93199,53
Balatacılar Balatacılık8,50-3,41585,48
Bantaş Ambalaj5,71-1,38126,59
Banvit25,261,0436,03
Baştaş Başkent Çimento9,000,22247,49
Batı Çimento4,451,1434,44
Batısöke Çimento2,490,8190,08
Bayrak Taban Sanayi8,270,12
Bera Holding11,03-2,30186,49
Berkosan Yalıtım6,704,36144,53
Beşiktaş Futbol Yat.3,060,6624,90
Beyaz Filo9,42-2,28200,98
Bilici Yatırım6,190,16115,95
Bim Mağazalar68,900,3649,10
Birko Mensucat1,21
290,32
Birlik Mensucat2,41-0,82111,40
Bizim Mağazaları15,730,1342,05
Bomonti Elektrik26,501,921970,31
Borusan Mannesmann16,49-0,4244,02
Borusan Yat. Paz.241,102,90302,41
Bosch Fren Sistemleri1.390,503,70383,18
Bossa13,15-0,2363,15
Brisa19,42-0,41107,06
Burçelik22,102,70280,38
Burçelik Vana61,557,98533,88
Bursa Çimento9,24-2,63130,80
Carrefoursa111,70-7,15322,35
Casa Emtia Petrol80,500,00757,29
Ceo Event Medya6,80-0,2985,68
Coca Cola İçecek61,95-0,0863,63
Cosmos Yat. Holding7,20
252,94
Credıtwest Faktorıng5,48-0,3690,28
Çelebi98,909,83-0,45
Çelik Halat19,791,28204,46
Çemaş Döküm2,37-0,4289,07
Çemtaş15,14-0,1386,25
Çimbeton170,702,65313,72
Çimentaş33,90-2,25126,00
Çimsa15,640,0672,25
Çuhadaroğlu Metal6,530,77104,70
Dagi Giyim8,910,56256,40
Dagi Yatırım Holding13,38
492,04
Dardanel25,20
564,91
Datagate Bilgisayar16,120,31106,40
Demısaş Döküm6,05-0,3373,85
Denge Holding6,011,86338,69
Deniz GMYO3,350,3059,21
Derimod10,27-0,7743,84
Derlüks Deri10,60-6,53162,00
Desa Deri7,36-1,3462,11
Despec Bilgisayar12,03-1,72183,73
Deva Holding23,220,61160,09
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,410,58
Diriteks Diriliş Tekstil3,500,57348,72
Ditaş Doğan31,140,78227,27
DO-CO500,604,38-11,24
Doğan Burda23,00
278,91
Doğan Holding2,540,7941,46
Doğtaş Kelebek Mobilya2,610,7758,18
Doğusan3,59-2,4572,60
Doğuş GMYO9,74-2,60115,01
Doğuş Otomotiv28,82-1,10202,73
Döktaş Dökümcülük33,52-0,425,92
Duran Doğan Basım23,420,9566,81
Dyo Boya11,31-0,18130,82
Eczacıbaşı İlaç6,820,5986,82
Eczacıbaşı Yatırım19,660,82104,10
Edip Gayrimenkul3,10-0,64123,02
Ege Endüstri1.739,101,54209,14
Ege Gübre141,802,31187,65
Ege Profil22,502,1887,97
Ege Seramik9,891,12168,86
Egeplast19,04
52,32
Ekiz Kimya8,100,001227,87
Emek Elektrik3,39-0,29113,21
Eminiş Ambalaj21,34
1303,95
Emlak Konut GMYO2,130,4747,13
Enerjisa Enerji10,43-0,6754,84
Enka İnşaat7,210,9829,17
Erbosan36,589,9846,44
Ereğli Demir Çelik11,842,8734,42
Ersu Gıda5,261,35154,11
Escort Teknoloji6,555,31371,22
Esenboğa Elektrik17,70-0,56
Etiler Gıda4,450,00281,12
Euro Kapital Yat. Ort.3,381,50110,75
Euro Trend Yat. Ort.3,852,12222,49
Euro Yat. Ort.4,90
335,27
Euro Yatırım Holding2,880,0092,00
Fade Gıda6,070,33
Fenerbahçe Futbol34,080,89135,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,35-1,2160,83
F-M İzmit Piston147,005,53210,37
Fonet Bilgi Teknolojileri11,340,4447,46
Ford Otosan127,602,4993,00
Formet Çelik Kapı4,520,0050,67
Frigo Pak Gıda27,68
295,12
Galatasaray Sportif3,800,0087,19
Garanti Bankası9,201,66-17,41
Garanti Faktoring11,201,82189,41
Garanti Yat. Ort.2,87-1,03187,92
Gedik Y. Men. Değ.9,300,22195,71
Gediz Ambalaj21,30-1,48215,09
Gentaş5,212,76152,67
Gersan Elektrik6,420,31101,25
Global Men. Değ.4,750,64152,66
Global Yat. Holding4,690,21-3,70
Good-Year7,87-0,1394,32
Göltaş Çimento29,389,9665,15
Gözde Girişim6,441,1025,29
GSD Denizcilik5,040,4096,88
GSD Holding2,35-0,4257,72
Gübre Fabrik.47,243,32422,57
Güler Yat. Holding17,648,49768,97
Halk GMYO2,963,50154,16
Hatay Tekstil13,12-0,3094,83
Hedef Girişim6,300,16164,01
Hektaş13,230,0864,96
HUB Girişim17,270,0683,95
Hürriyet Gzt.2,31-2,53102,63
ICBC Turkey Bank6,630,6125,81
İdealist Danışmanlık10,993,19231,02
İdealist GMYO6,16-0,48101,31
İhlas Ev Aletleri1,870,00-40,26
İhlas Gayrimenkul1,270,0023,38
İhlas Gazetecilik4,360,23-3,96
İhlas Holding1,150,8826,37
İhlas Yayın Holding1,16-0,8539,15
İndeks Bilgisayar16,710,7878,15
Info Yatırım4,58-1,51139,19
İntema19,491,09110,48
Inveo Yatırım Holding28,560,07271,39
İpek Doğal Enerji12,081,7756,48
İskenderun Demir Çelik8,694,2011,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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