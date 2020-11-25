Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,21
|3,83
|395,16
|Acıpayam Selüloz
|18,12
|-3,87
|186,95
|Adel Kalemcilik
|21,28
|-0,93
|35,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,12
|-1,27
|118,44
|Afyon Çimento
|4,60
|0,88
|101,91
|Ak Enerji
|2,28
|0,00
|109,17
|Akbank
|6,37
|1,43
|-21,45
|Akçansa
|13,86
|0,80
|42,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,15
|0,33
|191,47
|Akfen GMYO
|4,10
|0,99
|1,23
|Akın Tekstil
|25,96
|0,78
|88,25
|Akiş GMYO
|3,72
|-0,80
|18,76
|Akmerkez GMYO
|53,00
|-0,75
|136,56
|Aksa
|10,91
|-0,82
|55,78
|Aksa Enerji
|7,14
|0,56
|87,89
|Aksigorta
|7,84
|1,03
|44,71
|Aksu Enerji
|13,24
|-0,53
|-10,96
|Alarko Carrıer
|246,70
|5,79
|313,06
|Alarko GMYO
|17,76
|1,43
|20,83
|Alarko Holding
|6,49
|0,00
|10,47
|Albaraka Türk
|1,76
|0,57
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,56
|0,15
|128,90
|Alkim Kağıt
|13,65
|0,07
|151,86
|Alkim Kimya
|14,13
|-0,84
|127,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|526,83
|Altınyunus Çeşme
|48,62
|0,41
|386,69
|Anadolu Efes
|23,20
|4,69
|9,03
|Anadolu Grubu Holding
|21,38
|0,00
|21,55
|Anadolu Hayat Emek.
|8,54
|0,71
|40,34
|Anadolu Isuzu
|16,63
|0,06
|36,65
|Anadolu Sigorta
|7,20
|0,42
|73,35
|Anel Elektrik
|3,25
|0,31
|84,36
|Arçelik
|29,26
|1,04
|40,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,86
|0,96
|Arena Bilgisayar
|35,88
|0,00
|392,52
|Armada Bilgisayar
|49,20
|0,70
|200,18
|Arsan Tekstil
|6,99
|0,87
|95,25
|Artı Yatırım Holding
|5,76
|0,00
|611,11
|Aselsan
|18,38
|0,44
|76,54
|Ata GMYO
|5,18
|-0,38
|14,35
|Atakule GMYO
|2,52
|0,00
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|350,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-2,73
|84,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,57
|2,10
|8,69
|Avrasya GMYO
|4,34
|3,58
|187,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,52
|-3,56
|93,41
|Avrupa Yatırım Holding
|4,88
|-0,41
|216,88
|Ayen Enerji
|5,58
|0,36
|60,81
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,90
|-3,88
|352,05
|Aygaz
|13,00
|1,96
|7,03
|Bagfaş
|21,18
|1,83
|25,92
|Bak Ambalaj
|21,82
|0,93
|199,53
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-3,41
|585,48
|Bantaş Ambalaj
|5,71
|-1,38
|126,59
|Banvit
|25,26
|1,04
|36,03
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|0,22
|247,49
|Batı Çimento
|4,45
|1,14
|34,44
|Batısöke Çimento
|2,49
|0,81
|90,08
|Bayrak Taban Sanayi
|8,27
|0,12
|Bera Holding
|11,03
|-2,30
|186,49
|Berkosan Yalıtım
|6,70
|4,36
|144,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,06
|0,66
|24,90
|Beyaz Filo
|9,42
|-2,28
|200,98
|Bilici Yatırım
|6,19
|0,16
|115,95
|Bim Mağazalar
|68,90
|0,36
|49,10
|Birko Mensucat
|1,21
|290,32
|Birlik Mensucat
|2,41
|-0,82
|111,40
|Bizim Mağazaları
|15,73
|0,13
|42,05
|Bomonti Elektrik
|26,50
|1,92
|1970,31
|Borusan Mannesmann
|16,49
|-0,42
|44,02
|Borusan Yat. Paz.
|241,10
|2,90
|302,41
|Bosch Fren Sistemleri
|1.390,50
|3,70
|383,18
|Bossa
|13,15
|-0,23
|63,15
|Brisa
|19,42
|-0,41
|107,06
|Burçelik
|22,10
|2,70
|280,38
|Burçelik Vana
|61,55
|7,98
|533,88
|Bursa Çimento
|9,24
|-2,63
|130,80
|Carrefoursa
|111,70
|-7,15
|322,35
|Casa Emtia Petrol
|80,50
|0,00
|757,29
|Ceo Event Medya
|6,80
|-0,29
|85,68
|Coca Cola İçecek
|61,95
|-0,08
|63,63
|Cosmos Yat. Holding
|7,20
|252,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,48
|-0,36
|90,28
|Çelebi
|98,90
|9,83
|-0,45
|Çelik Halat
|19,79
|1,28
|204,46
|Çemaş Döküm
|2,37
|-0,42
|89,07
|Çemtaş
|15,14
|-0,13
|86,25
|Çimbeton
|170,70
|2,65
|313,72
|Çimentaş
|33,90
|-2,25
|126,00
|Çimsa
|15,64
|0,06
|72,25
|Çuhadaroğlu Metal
|6,53
|0,77
|104,70
|Dagi Giyim
|8,91
|0,56
|256,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,38
|492,04
|Dardanel
|25,20
|564,91
|Datagate Bilgisayar
|16,12
|0,31
|106,40
|Demısaş Döküm
|6,05
|-0,33
|73,85
|Denge Holding
|6,01
|1,86
|338,69
|Deniz GMYO
|3,35
|0,30
|59,21
|Derimod
|10,27
|-0,77
|43,84
|Derlüks Deri
|10,60
|-6,53
|162,00
|Desa Deri
|7,36
|-1,34
|62,11
|Despec Bilgisayar
|12,03
|-1,72
|183,73
|Deva Holding
|23,22
|0,61
|160,09
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,41
|0,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,50
|0,57
|348,72
|Ditaş Doğan
|31,14
|0,78
|227,27
|DO-CO
|500,60
|4,38
|-11,24
|Doğan Burda
|23,00
|278,91
|Doğan Holding
|2,54
|0,79
|41,46
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|0,77
|58,18
|Doğusan
|3,59
|-2,45
|72,60
|Doğuş GMYO
|9,74
|-2,60
|115,01
|Doğuş Otomotiv
|28,82
|-1,10
|202,73
|Döktaş Dökümcülük
|33,52
|-0,42
|5,92
|Duran Doğan Basım
|23,42
|0,95
|66,81
|Dyo Boya
|11,31
|-0,18
|130,82
|Eczacıbaşı İlaç
|6,82
|0,59
|86,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,66
|0,82
|104,10
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|-0,64
|123,02
|Ege Endüstri
|1.739,10
|1,54
|209,14
|Ege Gübre
|141,80
|2,31
|187,65
|Ege Profil
|22,50
|2,18
|87,97
|Ege Seramik
|9,89
|1,12
|168,86
|Egeplast
|19,04
|52,32
|Ekiz Kimya
|8,10
|0,00
|1227,87
|Emek Elektrik
|3,39
|-0,29
|113,21
|Eminiş Ambalaj
|21,34
|1303,95
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|0,47
|47,13
|Enerjisa Enerji
|10,43
|-0,67
|54,84
|Enka İnşaat
|7,21
|0,98
|29,17
|Erbosan
|36,58
|9,98
|46,44
|Ereğli Demir Çelik
|11,84
|2,87
|34,42
|Ersu Gıda
|5,26
|1,35
|154,11
|Escort Teknoloji
|6,55
|5,31
|371,22
|Esenboğa Elektrik
|17,70
|-0,56
|Etiler Gıda
|4,45
|0,00
|281,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,38
|1,50
|110,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,85
|2,12
|222,49
|Euro Yat. Ort.
|4,90
|335,27
|Euro Yatırım Holding
|2,88
|0,00
|92,00
|Fade Gıda
|6,07
|0,33
|Fenerbahçe Futbol
|34,08
|0,89
|135,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,35
|-1,21
|60,83
|F-M İzmit Piston
|147,00
|5,53
|210,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,34
|0,44
|47,46
|Ford Otosan
|127,60
|2,49
|93,00
|Formet Çelik Kapı
|4,52
|0,00
|50,67
|Frigo Pak Gıda
|27,68
|295,12
|Galatasaray Sportif
|3,80
|0,00
|87,19
|Garanti Bankası
|9,20
|1,66
|-17,41
|Garanti Faktoring
|11,20
|1,82
|189,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,87
|-1,03
|187,92
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,30
|0,22
|195,71
|Gediz Ambalaj
|21,30
|-1,48
|215,09
|Gentaş
|5,21
|2,76
|152,67
|Gersan Elektrik
|6,42
|0,31
|101,25
|Global Men. Değ.
|4,75
|0,64
|152,66
|Global Yat. Holding
|4,69
|0,21
|-3,70
|Good-Year
|7,87
|-0,13
|94,32
|Göltaş Çimento
|29,38
|9,96
|65,15
|Gözde Girişim
|6,44
|1,10
|25,29
|GSD Denizcilik
|5,04
|0,40
|96,88
|GSD Holding
|2,35
|-0,42
|57,72
|Gübre Fabrik.
|47,24
|3,32
|422,57
|Güler Yat. Holding
|17,64
|8,49
|768,97
|Halk GMYO
|2,96
|3,50
|154,16
|Hatay Tekstil
|13,12
|-0,30
|94,83
|Hedef Girişim
|6,30
|0,16
|164,01
|Hektaş
|13,23
|0,08
|64,96
|HUB Girişim
|17,27
|0,06
|83,95
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|-2,53
|102,63
|ICBC Turkey Bank
|6,63
|0,61
|25,81
|İdealist Danışmanlık
|10,99
|3,19
|231,02
|İdealist GMYO
|6,16
|-0,48
|101,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,36
|0,23
|-3,96
|İhlas Holding
|1,15
|0,88
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-0,85
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,71
|0,78
|78,15
|Info Yatırım
|4,58
|-1,51
|139,19
|İntema
|19,49
|1,09
|110,48
|Inveo Yatırım Holding
|28,56
|0,07
|271,39
|İpek Doğal Enerji
|12,08
|1,77
|56,48
|İskenderun Demir Çelik
|8,69
|4,20
|11,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)