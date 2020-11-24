Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,98
|-2,60
|382,80
|Acıpayam Selüloz
|17,69
|1,32
|180,14
|Adel Kalemcilik
|20,50
|1,08
|30,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,13
|0,97
|119,14
|Afyon Çimento
|4,53
|0,89
|98,84
|Ak Enerji
|2,24
|0,90
|105,50
|Akbank
|6,39
|2,08
|-21,21
|Akçansa
|13,95
|0,29
|43,90
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,19
|0,32
|193,36
|Akfen GMYO
|4,11
|0,24
|1,48
|Akın Tekstil
|26,70
|-1,91
|93,62
|Akiş GMYO
|3,79
|0,00
|20,99
|Akmerkez GMYO
|54,00
|1,89
|141,02
|Aksa
|10,83
|1,12
|54,64
|Aksa Enerji
|7,12
|1,42
|87,37
|Aksigorta
|7,76
|0,39
|43,23
|Aksu Enerji
|12,65
|0,64
|-14,93
|Alarko Carrıer
|233,20
|10,00
|290,45
|Alarko GMYO
|17,78
|0,68
|20,97
|Alarko Holding
|6,56
|1,08
|11,66
|Albaraka Türk
|1,76
|1,15
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,82
|0,36
|131,06
|Alkim Kağıt
|13,52
|0,07
|149,46
|Alkim Kimya
|14,35
|1,20
|131,38
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|4,60
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|47,28
|-1,50
|373,27
|Anadolu Efes
|22,52
|0,90
|5,84
|Anadolu Grubu Holding
|21,52
|0,84
|22,34
|Anadolu Hayat Emek.
|8,51
|0,47
|39,85
|Anadolu Isuzu
|16,55
|0,98
|35,99
|Anadolu Sigorta
|7,14
|-0,42
|71,90
|Anel Elektrik
|3,22
|0,63
|82,65
|Arçelik
|29,12
|0,07
|39,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,68
|1,36
|Arena Bilgisayar
|36,20
|-0,22
|396,91
|Armada Bilgisayar
|49,40
|-0,24
|201,40
|Arsan Tekstil
|6,96
|0,29
|94,41
|Artı Yatırım Holding
|5,76
|-4,00
|611,11
|Aselsan
|18,29
|0,72
|75,68
|Ata GMYO
|4,99
|2,89
|10,15
|Atakule GMYO
|2,45
|0,41
|27,60
|Atlantis Yatırım Holding
|4,44
|1,83
|344,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-0,54
|89,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,19
|0,92
|5,85
|Avrasya GMYO
|4,19
|9,97
|177,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,45
|3,92
|89,56
|Avrupa Yatırım Holding
|4,84
|-1,63
|214,29
|Ayen Enerji
|5,64
|0,36
|62,54
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,49
|2,84
|379,00
|Aygaz
|12,49
|2,21
|2,83
|Bagfaş
|21,28
|2,01
|26,52
|Bak Ambalaj
|21,62
|9,97
|196,79
|Balatacılar Balatacılık
|8,80
|10,00
|609,68
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|2,47
|114,29
|Banvit
|24,88
|-0,40
|33,98
|Baştaş Başkent Çimento
|8,90
|1,14
|243,63
|Batı Çimento
|4,44
|0,91
|34,14
|Batısöke Çimento
|2,48
|-1,98
|89,31
|Bayrak Taban Sanayi
|8,30
|0,12
|Bera Holding
|11,65
|-1,27
|202,60
|Berkosan Yalıtım
|6,09
|0,00
|122,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,06
|-0,33
|24,90
|Beyaz Filo
|9,85
|-1,50
|214,71
|Bilici Yatırım
|6,20
|-0,32
|116,29
|Bim Mağazalar
|69,30
|-0,36
|49,97
|Birko Mensucat
|1,25
|0,00
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,42
|0,83
|112,28
|Bizim Mağazaları
|15,81
|-0,06
|42,78
|Bomonti Elektrik
|26,50
|0,00
|1970,31
|Borusan Mannesmann
|16,18
|0,31
|41,31
|Borusan Yat. Paz.
|223,80
|5,07
|273,54
|Bosch Fren Sistemleri
|1.293,00
|6,07
|349,30
|Bossa
|13,07
|-0,31
|62,16
|Brisa
|18,75
|5,28
|99,92
|Burçelik
|21,82
|0,09
|275,56
|Burçelik Vana
|63,80
|1,27
|557,05
|Bursa Çimento
|9,62
|-2,93
|140,30
|Carrefoursa
|121,90
|-5,20
|360,92
|Casa Emtia Petrol
|80,50
|9,97
|757,29
|Ceo Event Medya
|6,80
|-0,15
|85,68
|Coca Cola İçecek
|61,20
|1,32
|61,65
|Cosmos Yat. Holding
|7,52
|4,44
|268,63
|Credıtwest Faktorıng
|5,62
|1,44
|95,14
|Çelebi
|87,25
|2,77
|-12,18
|Çelik Halat
|19,36
|-3,59
|197,85
|Çemaş Döküm
|2,40
|-0,41
|91,46
|Çemtaş
|14,80
|0,68
|82,06
|Çimbeton
|157,30
|4,03
|281,24
|Çimentaş
|33,36
|0,97
|122,40
|Çimsa
|15,73
|0,45
|73,24
|Çuhadaroğlu Metal
|6,57
|0,46
|105,96
|Dagi Giyim
|8,95
|-0,67
|258,00
|Dagi Yatırım Holding
|13,85
|-3,82
|512,83
|Dardanel
|25,68
|0,00
|577,57
|Datagate Bilgisayar
|15,60
|0,78
|99,74
|Demısaş Döküm
|6,11
|0,16
|75,57
|Denge Holding
|5,90
|2,61
|330,66
|Deniz GMYO
|3,36
|0,30
|59,68
|Derimod
|10,32
|4,24
|44,54
|Derlüks Deri
|11,20
|-0,09
|176,83
|Desa Deri
|7,62
|0,53
|67,84
|Despec Bilgisayar
|11,85
|5,71
|179,48
|Deva Holding
|23,44
|0,00
|162,55
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,19
|-1,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,60
|5,88
|361,54
|Ditaş Doğan
|30,74
|0,85
|223,06
|DO-CO
|455,20
|4,40
|-19,29
|Doğan Burda
|24,00
|4,35
|295,39
|Doğan Holding
|2,55
|-0,39
|42,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|0,77
|58,79
|Doğusan
|3,57
|-0,56
|71,63
|Doğuş GMYO
|10,02
|3,41
|121,19
|Doğuş Otomotiv
|28,86
|-4,75
|203,15
|Döktaş Dökümcülük
|33,54
|0,12
|5,99
|Duran Doğan Basım
|22,20
|0,73
|58,12
|Dyo Boya
|11,48
|-1,88
|134,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,83
|0,15
|87,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,63
|0,26
|103,79
|Edip Gayrimenkul
|3,04
|1,67
|118,71
|Ege Endüstri
|1.703,50
|9,41
|202,81
|Ege Gübre
|139,70
|-3,85
|183,39
|Ege Profil
|21,76
|0,93
|81,79
|Ege Seramik
|9,54
|-0,83
|159,34
|Egeplast
|19,54
|-2,01
|56,32
|Ekiz Kimya
|8,29
|-1,31
|1259,02
|Emek Elektrik
|3,43
|-0,58
|115,72
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|-2,95
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,88
|47,82
|Enerjisa Enerji
|10,31
|2,69
|53,06
|Enka İnşaat
|7,18
|0,28
|28,63
|Erbosan
|33,26
|9,99
|33,15
|Ereğli Demir Çelik
|11,47
|0,26
|30,22
|Ersu Gıda
|5,26
|-0,19
|154,11
|Escort Teknoloji
|5,95
|0,85
|328,06
|Esenboğa Elektrik
|18,01
|1,81
|Etiler Gıda
|4,50
|-3,85
|285,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,47
|0,00
|116,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,88
|-2,27
|225,01
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|-3,10
|344,15
|Euro Yatırım Holding
|2,88
|-1,03
|92,00
|Fade Gıda
|6,10
|-0,65
|Fenerbahçe Futbol
|33,80
|0,12
|133,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,73
|-0,51
|69,15
|F-M İzmit Piston
|130,70
|3,16
|175,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,36
|0,62
|47,72
|Ford Otosan
|122,30
|2,77
|84,98
|Formet Çelik Kapı
|4,52
|2,26
|50,67
|Frigo Pak Gıda
|27,50
|1,85
|292,55
|Galatasaray Sportif
|3,83
|-2,30
|88,67
|Garanti Bankası
|9,28
|2,32
|-16,70
|Garanti Faktoring
|10,66
|-0,84
|175,45
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|-0,68
|190,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,38
|0,21
|198,25
|Gediz Ambalaj
|21,32
|6,60
|215,38
|Gentaş
|5,12
|2,61
|148,30
|Gersan Elektrik
|6,44
|0,00
|101,88
|Global Men. Değ.
|4,75
|0,42
|152,66
|Global Yat. Holding
|4,69
|1,08
|-3,70
|Good-Year
|7,71
|3,21
|90,37
|Göltaş Çimento
|26,60
|4,72
|49,52
|Gözde Girişim
|6,42
|0,31
|24,90
|GSD Denizcilik
|5,04
|0,80
|96,88
|GSD Holding
|2,38
|1,28
|59,73
|Gübre Fabrik.
|49,36
|-1,77
|446,02
|Güler Yat. Holding
|15,60
|5,48
|668,47
|Halk GMYO
|2,97
|2,41
|155,02
|Hatay Tekstil
|13,13
|-0,15
|94,98
|Hedef Girişim
|6,37
|1,92
|166,94
|Hektaş
|13,47
|0,45
|67,96
|HUB Girişim
|17,50
|0,63
|86,40
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|1,83
|94,74
|ICBC Turkey Bank
|6,65
|0,76
|26,19
|İdealist Danışmanlık
|11,58
|-1,45
|248,80
|İdealist GMYO
|6,21
|0,65
|102,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|1,57
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,42
|-0,45
|-2,64
|İhlas Holding
|1,15
|0,88
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,00
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|16,49
|1,60
|75,80
|Info Yatırım
|4,69
|0,34
|144,94
|İntema
|19,36
|0,05
|109,07
|Inveo Yatırım Holding
|29,00
|1,40
|277,11
|İpek Doğal Enerji
|12,10
|0,83
|56,74
|İskenderun Demir Çelik
|8,36
|1,70
|6,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)