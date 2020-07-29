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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:25:22 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım3,401,1982,80
Acıpayam Selüloz9,39-0,2148,70
Adel Kalemcilik16,770,186,82
Adese Alışveriş Ticaret2,153,3750,53
Afyon Çimento4,280,7187,86
Ak Enerji1,810,0066,06
Akbank5,45-0,91-32,80
Akçansa12,67-0,3930,69
Akdeniz Yatırım Hold.6,561,71210,90
Akfen GMYO3,65-2,14-9,88
Akın Tekstil15,89-0,0615,23
Akiş GMYO3,22-0,922,79
Akmerkez GMYO45,004,60100,85
Aksa7,310,974,38
Aksa Enerji5,502,4244,74
Aksigorta7,930,5146,37
Aksu Enerji10,86-1,09-26,97
Alarko Carrıer100,803,9768,77
Alarko GMYO16,66-0,4213,35
Alarko Holding5,49-0,18-7,73
Albaraka Türk1,60-0,624,58
Alcatel Lucent Teletaş20,18-0,7967,61
Alkim Kağıt13,131,39142,26
Alkim Kimya12,660,56104,13
Altınyağ1,220,00197,56
Altınyunus Çeşme38,100,00281,38
Anadolu Cam5,10-0,9719,60
Anadolu Efes19,62-2,10-7,79
Anadolu Grubu Holding19,470,0510,69
Anadolu Hayat Emek.8,380,1237,71
Anadolu Isuzu14,900,6822,43
Anadolu Sigorta6,33-0,7852,40
Anel Elektrik5,09-0,5958,57
Arçelik22,341,277,20
ARD Bilişim Teknolojileri29,32-0,68
Arena Bilgisayar22,406,87207,48
Armada Bilgisayar23,18-1,1941,43
Arsan Tekstil5,330,9548,88
Artı Yatırım Holding1,740,00114,81
Aselsan36,580,2775,21
Ata GMYO3,40-1,45-24,94
Atakule GMYO2,40-0,8325,00
Atlantis Yatırım Holding2,033,05103,00
Atlas Yat. Ort.2,799,8493,75
AvivaSA Emeklilik Hayat14,27-1,596,45
Avrasya GMYO2,321,7553,64
Avrasya Petrol ve Tur.2,13-0,9317,03
Avrupa Yatırım Holding1,731,7612,34
Ayen Enerji5,33-1,6653,60
Ayes Çelik Hasır Ve Çit4,30-2,7196,35
Aygaz12,90-1,386,21
Bagfaş17,17-1,382,08
Bak Ambalaj9,671,7931,56
Balatacılar Balatacılık2,01-0,5062,10
Bantaş Ambalaj3,88-0,5153,97
Banvit24,42-1,1331,50
Baştaş Başkent Çimento4,391,6269,50
Batı Çimento4,13-0,7224,77
Batısöke Çimento1,804,0537,40
Bayrak Taban Sanayi6,43-2,72
Bera Holding8,181,87112,47
Berkosan Yalıtım4,28-2,7356,20
Beşiktaş Futbol Yat.2,91-1,3618,78
Beyaz Filo3,790,2621,09
Bilici Yatırım8,07-2,1887,69
Bim Mağazalar72,60-1,6357,11
Birko Mensucat0,45-2,1745,16
Birlik Mensucat1,721,1850,88
Bizim Mağazaları17,36-2,6955,42
Bomonti Elektrik6,790,00430,47
Borusan Mannesmann14,643,3227,86
Borusan Yat. Paz.96,05-0,9860,31
Bosch Fren Sistemleri1.181,5010,00310,56
Bossa9,63-1,7319,48
Brisa11,54-1,0323,04
Burçelik28,509,95390,53
Burçelik Vana78,1010,00704,33
Bursa Çimento6,083,0551,87
Carrefoursa7,09-1,3950,53
Casa Emtia Petrol22,300,00137,49
Ceo Event Medya4,69-1,0528,06
Coca Cola İçecek45,300,8919,65
Cosmos Yat. Holding3,012,0347,55
Credıtwest Faktorıng4,880,2169,44
Çelebi78,100,77-23,51
Çelik Halat12,800,0096,92
Çemaş Döküm1,580,6426,05
Çemtaş11,30-0,4439,01
Çimbeton76,25-1,9384,80
Çimentaş26,64-3,1377,60
Çimsa11,772,3529,63
Çuhadaroğlu Metal4,16-0,2430,41
Dagi Giyim7,41-2,24196,40
Dagi Yatırım Holding7,37-0,27226,11
Dardanel11,62-9,78206,60
Datagate Bilgisayar9,910,2026,89
Demısaş Döküm5,21-0,1949,71
Denge Holding1,811,1232,12
Deniz GMYO8,900,2376,24
Denizli Cam7,38-1,60-11,51
Derimod6,61-0,45-7,42
Derlüks Deri6,421,4258,68
Desa Deri6,875,0551,32
Despec Bilgisayar8,321,2296,23
Deva Holding19,660,98120,21
Diriteks Diriliş Tekstil1,37-0,7275,64
Ditaş Doğan25,00-0,87162,74
DO-CO370,50-1,78-34,31
Doğan Burda24,529,96303,95
Doğan Holding2,06-0,9614,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,725,4364,85
Doğusan3,06-3,4747,12
Doğuş GMYO7,847,8473,07
Doğuş Otomotiv17,140,8280,04
Döktaş Dökümcülük30,969,94-2,17
Duran Doğan Basım16,59-0,7818,16
Dyo Boya7,19-2,3146,73
Eczacıbaşı İlaç6,110,1667,37
Eczacıbaşı Yatırım15,18-0,5957,59
Edip Gayrimenkul2,580,7885,61
Ege Endüstri798,80-4,3541,99
Ege Gübre113,90-0,61131,05
Ege Profil14,99-2,2225,23
Ege Seramik5,371,9045,98
Egeli & Co Tarım Girişim0,94-9,62193,75
Egeli&Co Enerji Yatırım1,01-0,98158,97
Egeli&Co Yatırım Holding0,720,00260,00
Egeplast16,110,8128,88
Ekiz Kimya8,21-0,611245,90
Emek Elektrik2,81-1,7576,73
Eminiş Ambalaj3,610,28137,50
Emlak Konut GMYO2,220,0053,35
Enerjisa Enerji8,36-2,6824,11
Enka İnşaat6,411,5814,83
Erbosan23,720,25-5,04
Ereğli Demir Çelik8,05-0,12-8,61
Ersu Gıda4,22-1,17103,86
Escort Teknoloji3,48-0,29150,36
Etiler Gıda3,350,0036,73
Euro Kapital Yat. Ort.1,951,5621,59
Euro Trend Yat. Ort.1,752,3446,59
Euro Yat. Ort.1,64-0,6145,68
Euro Yatırım Holding1,772,9118,00
Fenerbahçe Futbol13,401,44-7,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,470,22-2,19
F-M İzmit Piston109,509,39131,19
Fonet Bilgi Teknolojileri10,18-0,9732,38
Ford Otosan86,007,1730,08
Formet Çelik Kapı3,000,000,00
Frigo Pak Gıda29,00-5,78123,77
Galatasaray Sportif2,450,0020,69
Garanti Bankası7,35-0,68-34,02
Garanti Faktoring8,377,58116,28
Garanti Yat. Ort.2,19-1,35102,78
Gedik Y. Men. Değ.9,202,45192,53
Gedik Yatırım Holding23,745,89208,71
Gediz Ambalaj12,53-0,4885,36
Gentaş2,73-0,3632,39
Gersan Elektrik6,381,92100,00
Global Men. Değ.5,18-0,96175,53
Global Yat. Holding4,560,22-6,37
Good-Year5,500,9235,80
Göltaş Çimento21,620,1921,53
Gözde Girişim5,938,4115,37
GSD Denizcilik4,36-1,1370,31
GSD Holding2,53-0,3969,80
Gübre Fabrik.28,40-1,32214,16
Güler Yat. Holding11,87-1,49484,73
Güneş Sigorta6,061,68177,98
Halk GMYO2,33-1,2791,40
Halk Sigorta3,400,00103,15
Hatay Tekstil9,30-1,0638,11
Hedef Girişim3,330,0027,59
Hektaş14,320,4978,55
HUB Girişim17,66-1,0688,10
Hürriyet Gzt.1,55-1,2735,96
ICBC Turkey Bank5,410,192,66
İdealist Danışmanlık4,09-2,6223,19
İdealist GMYO4,170,0036,27
İhlas Ev Aletleri2,12-1,40-32,27
İhlas Gayrimenkul1,680,0040,00
İhlas Gazetecilik2,56-2,66-43,61
İhlas Holding0,88-2,22-3,30
İhlas Yayın Holding1,353,8532,35
İndeks Bilgisayar12,641,0434,76
Info Yatırım6,84-0,2940,66
İntema13,10-1,3641,47
İpek Doğal Enerji13,52-0,0775,13
İskenderun Demir Çelik6,83-1,16-12,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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