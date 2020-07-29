Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,40
|1,19
|82,80
|Acıpayam Selüloz
|9,39
|-0,21
|48,70
|Adel Kalemcilik
|16,77
|0,18
|6,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,15
|3,37
|50,53
|Afyon Çimento
|4,28
|0,71
|87,86
|Ak Enerji
|1,81
|0,00
|66,06
|Akbank
|5,45
|-0,91
|-32,80
|Akçansa
|12,67
|-0,39
|30,69
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,56
|1,71
|210,90
|Akfen GMYO
|3,65
|-2,14
|-9,88
|Akın Tekstil
|15,89
|-0,06
|15,23
|Akiş GMYO
|3,22
|-0,92
|2,79
|Akmerkez GMYO
|45,00
|4,60
|100,85
|Aksa
|7,31
|0,97
|4,38
|Aksa Enerji
|5,50
|2,42
|44,74
|Aksigorta
|7,93
|0,51
|46,37
|Aksu Enerji
|10,86
|-1,09
|-26,97
|Alarko Carrıer
|100,80
|3,97
|68,77
|Alarko GMYO
|16,66
|-0,42
|13,35
|Alarko Holding
|5,49
|-0,18
|-7,73
|Albaraka Türk
|1,60
|-0,62
|4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,18
|-0,79
|67,61
|Alkim Kağıt
|13,13
|1,39
|142,26
|Alkim Kimya
|12,66
|0,56
|104,13
|Altınyağ
|1,22
|0,00
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|38,10
|0,00
|281,38
|Anadolu Cam
|5,10
|-0,97
|19,60
|Anadolu Efes
|19,62
|-2,10
|-7,79
|Anadolu Grubu Holding
|19,47
|0,05
|10,69
|Anadolu Hayat Emek.
|8,38
|0,12
|37,71
|Anadolu Isuzu
|14,90
|0,68
|22,43
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,78
|52,40
|Anel Elektrik
|5,09
|-0,59
|58,57
|Arçelik
|22,34
|1,27
|7,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,32
|-0,68
|Arena Bilgisayar
|22,40
|6,87
|207,48
|Armada Bilgisayar
|23,18
|-1,19
|41,43
|Arsan Tekstil
|5,33
|0,95
|48,88
|Artı Yatırım Holding
|1,74
|0,00
|114,81
|Aselsan
|36,58
|0,27
|75,21
|Ata GMYO
|3,40
|-1,45
|-24,94
|Atakule GMYO
|2,40
|-0,83
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|3,05
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,79
|9,84
|93,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,27
|-1,59
|6,45
|Avrasya GMYO
|2,32
|1,75
|53,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|-0,93
|17,03
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|1,76
|12,34
|Ayen Enerji
|5,33
|-1,66
|53,60
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,30
|-2,71
|96,35
|Aygaz
|12,90
|-1,38
|6,21
|Bagfaş
|17,17
|-1,38
|2,08
|Bak Ambalaj
|9,67
|1,79
|31,56
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|-0,50
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|3,88
|-0,51
|53,97
|Banvit
|24,42
|-1,13
|31,50
|Baştaş Başkent Çimento
|4,39
|1,62
|69,50
|Batı Çimento
|4,13
|-0,72
|24,77
|Batısöke Çimento
|1,80
|4,05
|37,40
|Bayrak Taban Sanayi
|6,43
|-2,72
|Bera Holding
|8,18
|1,87
|112,47
|Berkosan Yalıtım
|4,28
|-2,73
|56,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|-1,36
|18,78
|Beyaz Filo
|3,79
|0,26
|21,09
|Bilici Yatırım
|8,07
|-2,18
|87,69
|Bim Mağazalar
|72,60
|-1,63
|57,11
|Birko Mensucat
|0,45
|-2,17
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,72
|1,18
|50,88
|Bizim Mağazaları
|17,36
|-2,69
|55,42
|Bomonti Elektrik
|6,79
|0,00
|430,47
|Borusan Mannesmann
|14,64
|3,32
|27,86
|Borusan Yat. Paz.
|96,05
|-0,98
|60,31
|Bosch Fren Sistemleri
|1.181,50
|10,00
|310,56
|Bossa
|9,63
|-1,73
|19,48
|Brisa
|11,54
|-1,03
|23,04
|Burçelik
|28,50
|9,95
|390,53
|Burçelik Vana
|78,10
|10,00
|704,33
|Bursa Çimento
|6,08
|3,05
|51,87
|Carrefoursa
|7,09
|-1,39
|50,53
|Casa Emtia Petrol
|22,30
|0,00
|137,49
|Ceo Event Medya
|4,69
|-1,05
|28,06
|Coca Cola İçecek
|45,30
|0,89
|19,65
|Cosmos Yat. Holding
|3,01
|2,03
|47,55
|Credıtwest Faktorıng
|4,88
|0,21
|69,44
|Çelebi
|78,10
|0,77
|-23,51
|Çelik Halat
|12,80
|0,00
|96,92
|Çemaş Döküm
|1,58
|0,64
|26,05
|Çemtaş
|11,30
|-0,44
|39,01
|Çimbeton
|76,25
|-1,93
|84,80
|Çimentaş
|26,64
|-3,13
|77,60
|Çimsa
|11,77
|2,35
|29,63
|Çuhadaroğlu Metal
|4,16
|-0,24
|30,41
|Dagi Giyim
|7,41
|-2,24
|196,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,37
|-0,27
|226,11
|Dardanel
|11,62
|-9,78
|206,60
|Datagate Bilgisayar
|9,91
|0,20
|26,89
|Demısaş Döküm
|5,21
|-0,19
|49,71
|Denge Holding
|1,81
|1,12
|32,12
|Deniz GMYO
|8,90
|0,23
|76,24
|Denizli Cam
|7,38
|-1,60
|-11,51
|Derimod
|6,61
|-0,45
|-7,42
|Derlüks Deri
|6,42
|1,42
|58,68
|Desa Deri
|6,87
|5,05
|51,32
|Despec Bilgisayar
|8,32
|1,22
|96,23
|Deva Holding
|19,66
|0,98
|120,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,37
|-0,72
|75,64
|Ditaş Doğan
|25,00
|-0,87
|162,74
|DO-CO
|370,50
|-1,78
|-34,31
|Doğan Burda
|24,52
|9,96
|303,95
|Doğan Holding
|2,06
|-0,96
|14,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,72
|5,43
|64,85
|Doğusan
|3,06
|-3,47
|47,12
|Doğuş GMYO
|7,84
|7,84
|73,07
|Doğuş Otomotiv
|17,14
|0,82
|80,04
|Döktaş Dökümcülük
|30,96
|9,94
|-2,17
|Duran Doğan Basım
|16,59
|-0,78
|18,16
|Dyo Boya
|7,19
|-2,31
|46,73
|Eczacıbaşı İlaç
|6,11
|0,16
|67,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,18
|-0,59
|57,59
|Edip Gayrimenkul
|2,58
|0,78
|85,61
|Ege Endüstri
|798,80
|-4,35
|41,99
|Ege Gübre
|113,90
|-0,61
|131,05
|Ege Profil
|14,99
|-2,22
|25,23
|Ege Seramik
|5,37
|1,90
|45,98
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,94
|-9,62
|193,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,01
|-0,98
|158,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|0,00
|260,00
|Egeplast
|16,11
|0,81
|28,88
|Ekiz Kimya
|8,21
|-0,61
|1245,90
|Emek Elektrik
|2,81
|-1,75
|76,73
|Eminiş Ambalaj
|3,61
|0,28
|137,50
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|0,00
|53,35
|Enerjisa Enerji
|8,36
|-2,68
|24,11
|Enka İnşaat
|6,41
|1,58
|14,83
|Erbosan
|23,72
|0,25
|-5,04
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|-0,12
|-8,61
|Ersu Gıda
|4,22
|-1,17
|103,86
|Escort Teknoloji
|3,48
|-0,29
|150,36
|Etiler Gıda
|3,35
|0,00
|36,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,95
|1,56
|21,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,75
|2,34
|46,59
|Euro Yat. Ort.
|1,64
|-0,61
|45,68
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|2,91
|18,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,40
|1,44
|-7,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,47
|0,22
|-2,19
|F-M İzmit Piston
|109,50
|9,39
|131,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,18
|-0,97
|32,38
|Ford Otosan
|86,00
|7,17
|30,08
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|29,00
|-5,78
|123,77
|Galatasaray Sportif
|2,45
|0,00
|20,69
|Garanti Bankası
|7,35
|-0,68
|-34,02
|Garanti Faktoring
|8,37
|7,58
|116,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|-1,35
|102,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,20
|2,45
|192,53
|Gedik Yatırım Holding
|23,74
|5,89
|208,71
|Gediz Ambalaj
|12,53
|-0,48
|85,36
|Gentaş
|2,73
|-0,36
|32,39
|Gersan Elektrik
|6,38
|1,92
|100,00
|Global Men. Değ.
|5,18
|-0,96
|175,53
|Global Yat. Holding
|4,56
|0,22
|-6,37
|Good-Year
|5,50
|0,92
|35,80
|Göltaş Çimento
|21,62
|0,19
|21,53
|Gözde Girişim
|5,93
|8,41
|15,37
|GSD Denizcilik
|4,36
|-1,13
|70,31
|GSD Holding
|2,53
|-0,39
|69,80
|Gübre Fabrik.
|28,40
|-1,32
|214,16
|Güler Yat. Holding
|11,87
|-1,49
|484,73
|Güneş Sigorta
|6,06
|1,68
|177,98
|Halk GMYO
|2,33
|-1,27
|91,40
|Halk Sigorta
|3,40
|0,00
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,30
|-1,06
|38,11
|Hedef Girişim
|3,33
|0,00
|27,59
|Hektaş
|14,32
|0,49
|78,55
|HUB Girişim
|17,66
|-1,06
|88,10
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-1,27
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,41
|0,19
|2,66
|İdealist Danışmanlık
|4,09
|-2,62
|23,19
|İdealist GMYO
|4,17
|0,00
|36,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,12
|-1,40
|-32,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,68
|0,00
|40,00
|İhlas Gazetecilik
|2,56
|-2,66
|-43,61
|İhlas Holding
|0,88
|-2,22
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,35
|3,85
|32,35
|İndeks Bilgisayar
|12,64
|1,04
|34,76
|Info Yatırım
|6,84
|-0,29
|40,66
|İntema
|13,10
|-1,36
|41,47
|İpek Doğal Enerji
|13,52
|-0,07
|75,13
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|-1,16
|-12,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)