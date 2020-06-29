Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,81
|1,87
|104,84
|Acıpayam Selüloz
|9,24
|1,54
|46,33
|Adel Kalemcilik
|13,87
|0,58
|-11,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,80
|1,69
|26,02
|Afyon Çimento
|3,12
|1,63
|36,95
|Ak Enerji
|1,49
|2,05
|36,70
|Akbank
|5,95
|1,02
|-26,63
|Akçansa
|12,60
|0,00
|29,97
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,77
|4,53
|31,28
|Akfen GMYO
|3,74
|5,06
|-7,65
|Akın Tekstil
|13,10
|0,46
|-5,00
|Akiş GMYO
|4,01
|0,75
|-0,74
|Akmerkez GMYO
|31,36
|4,53
|39,97
|Aksa
|7,26
|1,40
|3,66
|Aksa Enerji
|5,13
|2,60
|35,00
|Aksigorta
|6,79
|2,57
|25,33
|Aksu Enerji
|11,03
|-3,50
|-25,82
|Alarko Carrıer
|73,65
|-0,87
|22,75
|Alarko GMYO
|14,63
|0,90
|-3,64
|Alarko Holding
|5,61
|1,08
|-5,71
|Albaraka Türk
|1,63
|1,24
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,81
|-0,37
|56,23
|Alkim Kağıt
|11,33
|1,16
|109,05
|Alkim Kimya
|13,34
|0,23
|115,09
|Altınyağ
|1,31
|-1,50
|219,51
|Altınyunus Çeşme
|36,52
|0,00
|265,57
|Anadolu Cam
|4,64
|-0,43
|8,81
|Anadolu Efes
|21,36
|1,42
|-7,45
|Anadolu Grubu Holding
|20,32
|2,57
|15,52
|Anadolu Hayat Emek.
|7,26
|-0,55
|19,31
|Anadolu Isuzu
|13,47
|1,89
|10,68
|Anadolu Sigorta
|6,25
|1,30
|50,47
|Anel Elektrik
|4,78
|7,42
|48,91
|Arçelik
|19,00
|3,26
|-8,83
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,12
|-2,48
|Arena Bilgisayar
|14,17
|1,07
|94,51
|Armada Bilgisayar
|22,70
|-3,16
|38,50
|Arsan Tekstil
|4,99
|-0,20
|39,39
|Artı Yatırım Holding
|2,24
|1,82
|176,54
|Aselsan
|31,56
|0,38
|50,72
|Ata GMYO
|3,66
|1,67
|-19,21
|Atakule GMYO
|2,07
|4,02
|7,81
|Atlantis Yatırım Holding
|1,95
|0,52
|95,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,33
|-0,49
|6,90
|Avrasya GMYO
|2,10
|0,96
|39,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|0,52
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,30
|0,01
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|1,27
|3,90
|Ayen Enerji
|5,09
|-4,50
|46,69
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,20
|2,89
|46,12
|Aygaz
|11,56
|1,14
|-4,82
|Bagfaş
|16,87
|-0,18
|0,30
|Bak Ambalaj
|9,21
|2,33
|25,31
|Balatacılar Balatacılık
|2,16
|0,00
|74,19
|Bantaş Ambalaj
|4,14
|6,98
|64,29
|Banvit
|24,58
|1,40
|32,36
|Baştaş Başkent Çimento
|4,29
|2,14
|65,64
|Batı Çimento
|3,37
|3,69
|1,81
|Batısöke Çimento
|1,46
|2,10
|11,45
|Bayrak Taban Sanayi
|8,33
|-1,77
|Bera Holding
|4,24
|0,95
|10,13
|Berkosan Yalıtım
|4,10
|0,99
|49,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,75
|10,00
|12,24
|Beyaz Filo
|3,94
|2,34
|25,89
|Bilici Yatırım
|7,92
|1,15
|81,24
|Bim Mağazalar
|69,05
|-1,07
|49,43
|Birko Mensucat
|0,49
|4,26
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,60
|2,56
|40,35
|Bizim Mağazaları
|19,26
|-0,21
|72,43
|Bomonti Elektrik
|4,83
|5,00
|277,34
|Borusan Mannesmann
|11,84
|5,90
|3,41
|Borusan Yat. Paz.
|69,90
|2,19
|16,67
|Bosch Fren Sistemleri
|305,60
|0,69
|6,19
|Bossa
|10,25
|0,29
|27,17
|Brisa
|12,65
|3,35
|34,88
|Burçelik
|8,82
|1,26
|51,81
|Burçelik Vana
|18,59
|0,98
|91,45
|Bursa Çimento
|4,21
|0,96
|5,16
|Carrefoursa
|7,34
|2,80
|55,84
|Casa Emtia Petrol
|22,50
|0,45
|139,62
|Ceo Event Medya
|3,63
|1,68
|-0,88
|Coca Cola İçecek
|43,26
|0,89
|14,26
|Cosmos Yat. Holding
|3,01
|-0,66
|47,55
|Credıtwest Faktorıng
|3,96
|-0,75
|37,50
|Çelebi
|78,60
|0,26
|-23,02
|Çelik Halat
|10,74
|4,27
|65,23
|Çemaş Döküm
|1,46
|2,82
|16,47
|Çemtaş
|8,20
|0,86
|0,87
|Çimbeton
|59,55
|-0,33
|44,33
|Çimentaş
|23,32
|0,52
|55,47
|Çimsa
|9,73
|0,31
|7,16
|Çuhadaroğlu Metal
|3,57
|2,29
|11,91
|Dagi Giyim
|6,30
|-5,69
|152,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,72
|-3,14
|241,59
|Dardanel
|11,90
|-0,34
|213,98
|Datagate Bilgisayar
|9,13
|1,11
|16,90
|Demısaş Döküm
|4,21
|5,51
|20,98
|Denge Holding
|1,53
|9,29
|11,68
|Deniz GMYO
|5,13
|1,38
|1,58
|Denizli Cam
|7,97
|0,63
|-4,44
|Derimod
|6,84
|0,74
|-4,20
|Derlüks Deri
|7,08
|6,15
|75,00
|Desa Deri
|4,87
|1,25
|7,27
|Despec Bilgisayar
|7,90
|0,00
|86,32
|Deva Holding
|19,14
|0,47
|114,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-1,57
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,80
|0,72
|76,56
|DO-CO
|353,00
|-0,95
|-37,41
|Doğan Burda
|12,93
|0,70
|113,01
|Doğan Holding
|2,04
|2,00
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|4,00
|57,58
|Doğusan
|2,71
|9,72
|30,29
|Doğuş GMYO
|5,88
|0,17
|29,80
|Doğuş Otomotiv
|15,88
|-1,31
|66,81
|Döktaş Dökümcülük
|25,26
|1,94
|-20,18
|Duran Doğan Basım
|17,00
|1,49
|21,08
|Dyo Boya
|6,09
|0,16
|24,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,17
|0,33
|69,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,21
|2,42
|57,90
|Edip Gayrimenkul
|2,18
|0,93
|56,83
|Ege Endüstri
|617,70
|0,31
|9,80
|Ege Gübre
|85,85
|0,76
|72,39
|Ege Profil
|14,86
|1,09
|24,14
|Ege Seramik
|5,13
|2,60
|39,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,45
|0,00
|353,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,30
|0,00
|233,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,85
|-7,61
|325,00
|Egeplast
|16,00
|-1,60
|28,00
|Ekiz Kimya
|11,46
|9,98
|1778,69
|Emek Elektrik
|2,66
|0,38
|67,30
|Eminiş Ambalaj
|3,94
|-0,25
|159,21
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,59
|31,51
|Enerjisa Enerji
|8,31
|0,00
|23,37
|Enka İnşaat
|6,23
|1,30
|11,61
|Erbosan
|21,62
|0,46
|-13,45
|Ereğli Demir Çelik
|8,51
|0,35
|-5,86
|Ersu Gıda
|4,46
|0,00
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,74
|1,36
|169,06
|Etiler Gıda
|2,80
|1,82
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,00
|3,09
|24,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,64
|1,23
|37,37
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|42,13
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|0,00
|19,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,69
|2,84
|-12,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,14
|1,72
|-9,41
|F-M İzmit Piston
|50,85
|-0,59
|7,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,15
|-0,98
|31,99
|Ford Otosan
|71,15
|-0,56
|7,62
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|-2,74
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,11
|0,00
|39,74
|Galatasaray Sportif
|2,90
|2,84
|42,86
|Garanti Bankası
|8,29
|0,85
|-25,58
|Garanti Faktoring
|5,16
|0,58
|33,33
|Garanti Yat. Ort.
|2,07
|3,50
|91,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,29
|-0,64
|195,39
|Gedik Yatırım Holding
|23,00
|-0,52
|199,09
|Gediz Ambalaj
|11,17
|-0,45
|65,24
|Gentaş
|2,67
|2,69
|29,49
|Gersan Elektrik
|5,80
|2,29
|81,82
|Global Men. Değ.
|5,08
|-2,31
|170,21
|Global Yat. Holding
|4,07
|1,24
|-16,43
|Good-Year
|5,40
|1,89
|33,33
|Göltaş Çimento
|17,38
|0,35
|-2,30
|Gözde Girişim
|4,65
|0,43
|-9,53
|GSD Denizcilik
|4,17
|0,72
|62,89
|GSD Holding
|2,02
|2,54
|35,57
|Gübre Fabrik.
|26,16
|-0,53
|189,38
|Güler Yat. Holding
|14,80
|8,90
|629,06
|Güneş Sigorta
|4,31
|0,23
|97,71
|Halk GMYO
|2,22
|2,53
|82,37
|Halk Sigorta
|3,70
|-4,64
|86,87
|Hatay Tekstil
|9,34
|1,85
|38,70
|Hedef Girişim
|2,94
|2,08
|12,64
|Hektaş
|14,16
|0,21
|76,56
|HUB Girişim
|20,74
|-1,61
|120,91
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|0,74
|20,18
|ICBC Turkey Bank
|5,56
|1,09
|5,50
|İdealist Danışmanlık
|3,65
|9,94
|9,94
|İdealist GMYO
|4,24
|0,24
|38,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,14
|0,47
|-31,63
|İhlas Gayrimenkul
|1,62
|1,25
|35,00
|İhlas Gazetecilik
|4,27
|-3,83
|-37,30
|İhlas Holding
|0,84
|0,00
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,80
|1,07
|15,14
|Info Yatırım
|4,37
|3,80
|-10,13
|İntema
|12,12
|0,66
|30,89
|İpek Doğal Enerji
|13,75
|1,85
|78,11
|İskenderun Demir Çelik
|7,26
|1,26
|-9,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)