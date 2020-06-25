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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:19:10 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,55 -1,11 90,86
Acıpayam Selüloz 9,42 -0,84 47,88
Adel Kalemcilik 13,70 -1,01 -12,74
Adese Alışveriş Ticaret 1,77 0,57 23,92
Afyon Çimento 3,06 -0,33 34,31
Ak Enerji 1,43 4,38 31,19
Akbank 5,93 -0,50 -26,88
Akçansa 12,66 -1,33 30,59
Akdenız Güvenlık Hız. 2,47 -0,40 17,06
Akfen GMYO 3,64 3,12 -10,12
Akın Tekstil 13,18 -0,68 -4,42
Akiş GMYO 4,00 4,99 -0,99
Akmerkez GMYO 31,10 -5,93 38,81
Aksa 6,97 -0,99 -0,48
Aksa Enerji 4,83 0,21 27,11
Aksigorta 6,54 -0,91 20,71
Aksu Enerji 10,20 1,39 -31,41
Alarko Carrıer 73,15 -2,40 21,92
Alarko GMYO 14,49 -0,41 -4,56
Alarko Holding 5,54 0,00 -6,89
Albaraka Türk 1,62 0,00 5,88
Alcatel Lucent Teletaş 18,88 0,48 56,81
Alkim Kağıt 10,84 -0,18 100,01
Alkim Kimya 13,39 0,30 115,90
Altınyağ 1,26 -1,56 207,32
Altınyunus Çeşme 36,52 -3,89 265,57
Anadolu Cam 4,61 -0,65 8,11
Anadolu Efes 20,20 -0,39 -12,48
Anadolu Grubu Holding 19,06 -0,42 8,36
Anadolu Hayat Emek. 7,13 0,42 17,17
Anadolu Isuzu 13,36 0,60 9,78
Anadolu Sigorta 6,19 0,16 49,03
Anel Elektrik 4,26 1,43 32,71
Arçelik 17,97 0,00 -13,77
ARD Bilişim Teknolojileri 28,94 -1,63
Arena Bilgisayar 13,88 -1,21 90,53
Armada Bilgisayar 22,36 0,45 36,42
Arsan Tekstil 5,00 -0,40 39,66
Artı Yatırım Holding 2,16 -1,37 166,67
Aselsan 31,68 0,57 51,29
Ata GMYO 3,62 0,00 -20,09
Atakule GMYO 1,96 -0,51 2,08
Atlantis Yatırım Holding 1,97 1,03 97,00
Atlas Yat. Ort. 1,48 0,00 2,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,05 4,23 4,81
Avrasya GMYO 2,19 2,34 45,03
Avrasya Petrol ve Tur. 1,94 -1,02 6,59
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,01 11,07
Avrupa Yatırım Holding 1,58 -1,25 2,60
Ayen Enerji 4,85 9,98 39,77
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,03 -1,30 38,36
Aygaz 11,47 -0,35 -5,57
Bagfaş 17,06 0,53 1,43
Bak Ambalaj 8,95 0,00 21,77
Balatacılar Balatacılık 2,18 -0,91 75,81
Bantaş Ambalaj 3,84 1,05 52,38
Banvit 24,16 -0,17 30,10
Baştaş Başkent Çimento 3,85 6,65 48,65
Batı Çimento 3,24 -0,61 -2,11
Batısöke Çimento 1,42 0,71 8,40
Bayrak Taban Sanayi 8,00 -4,76
Bera Holding 4,23 -0,47 9,87
Berkosan Yalıtım 3,96 -0,50 44,53
Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 -1,99 0,41
Beyaz Filo 3,86 -0,77 23,33
Bilici Yatırım 7,80 -0,64 78,49
Bim Mağazalar 70,10 -1,20 51,70
Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84
Birlik Mensucat 1,52 0,00 33,33
Bizim Mağazaları 19,14 -0,42 71,35
Bomonti Elektrik 4,49 -3,85 250,78
Borusan Mannesmann 11,02 -0,27 -3,76
Borusan Yat. Paz. 68,10 -0,87 13,66
Bosch Fren Sistemleri 302,50 -0,36 5,12
Bossa 10,28 0,29 27,54
Brisa 12,26 -0,41 30,72
Burçelik 8,74 -0,68 50,43
Burçelik Vana 18,41 -0,97 89,60
Bursa Çimento 4,17 -0,95 4,16
Carrefoursa 7,18 -0,28 52,44
Casa Emtia Petrol 21,40 -4,89 127,90
Ceo Event Medya 3,52 -0,56 -3,88
Coca Cola İçecek 42,52 -0,98 12,31
Cosmos Yat. Holding 3,06 3,03 50,00
Credıtwest Faktorıng 4,00 1,01 38,89
Çelebi 78,40 0,13 -23,21
Çelik Halat 10,59 -1,30 62,92
Çemaş Döküm 1,47 2,80 17,27
Çemtaş 8,08 -0,12 -0,60
Çimbeton 60,35 -0,25 46,27
Çimentaş 23,40 -1,10 56,00
Çimsa 9,66 -1,23 6,39
Çuhadaroğlu Metal 3,51 0,29 10,03
Dagi Giyim 5,85 1,92 134,00
Dagi Yatırım Holding 7,15 -1,52 216,37
Dardanel 11,70 -0,43 208,71
Datagate Bilgisayar 8,93 -0,22 14,34
Demısaş Döküm 4,06 -0,25 16,67
Denge Holding 1,44 0,00 5,11
Deniz GMYO 5,18 0,39 2,57
Denizli Cam 7,95 -0,75 -4,68
Derimod 6,80 -0,15 -4,76
Derlüks Deri 6,65 3,10 64,37
Desa Deri 5,02 3,51 10,57
Despec Bilgisayar 7,97 -0,87 87,97
Deva Holding 19,12 0,21 114,16
Diriteks Diriliş Tekstil 1,26 -0,79 61,54
Ditaş Doğan 16,08 0,19 68,99
DO-CO 355,50 -0,81 -36,97
Doğan Burda 12,41 0,40 104,45
Doğan Holding 1,99 0,00 10,83
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,38 2,59 44,24
Doğusan 2,38 -1,65 14,42
Doğuş GMYO 6,04 0,67 33,33
Doğuş Otomotiv 17,13 7,06 79,94
Döktaş Dökümcülük 24,74 -0,80 -21,82
Duran Doğan Basım 16,96 -1,28 20,80
Dyo Boya 6,12 -0,65 24,90
Eczacıbaşı İlaç 6,17 0,16 69,01
Eczacıbaşı Yatırım 14,42 -0,96 49,70
Edip Gayrimenkul 2,22 2,30 59,71
Ege Endüstri 614,60 -0,87 9,25
Ege Gübre 85,95 -1,77 72,59
Ege Profil 14,95 -0,33 24,90
Ege Seramik 5,04 -0,98 37,01
Egeli & Co Tarım Girişim 1,45 0,00 353,12
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,26 -3,82 223,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,90 -1,10 350,00
Egeplast 16,50 -2,88 32,00
Ekiz Kimya 9,32 -9,60 1427,87
Emek Elektrik 2,81 8,08 76,73
Eminiş Ambalaj 3,90 0,00 156,58
Emlak Konut GMYO 1,92 1,05 31,51
Enerjisa Enerji 8,28 -0,60 22,92
Enka İnşaat 6,12 1,83 9,64
Erbosan 21,76 -0,18 -12,89
Ereğli Demir Çelik 8,48 1,31 -6,19
Ersu Gıda 4,48 -0,22 116,43
Escort Teknoloji 3,57 -1,65 156,83
Etiler Gıda 2,84 -0,35 15,92
Euro Kapital Yat. Ort. 1,96 0,51 22,21
Euro Trend Yat. Ort. 1,62 1,25 35,70
Euro Yat. Ort. 1,58 -0,63 40,35
Euro Yatırım Holding 1,80 -0,55 20,00
Fenerbahçe Futbol 12,12 -2,49 -16,24
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,07 0,25 -10,94
F-M İzmit Piston 51,35 -3,11 8,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,68 -2,22 25,88
Ford Otosan 70,65 -0,98 6,86
Formet Çelik Kapı 3,40 -0,58 13,33
Frigo Pak Gıda 17,85 -0,83 37,73
Galatasaray Sportif 2,89 -2,36 42,36
Garanti Bankası 8,22 0,37 -26,21
Garanti Faktoring 5,08 -0,97 31,27
Garanti Yat. Ort. 1,87 0,00 73,15
Gedik Y. Men. Değ. 9,33 -0,64 196,67
Gedik Yatırım Holding 23,08 -0,94 200,13
Gediz Ambalaj 11,31 -0,35 67,31
Gentaş 2,64 3,94 28,03
Gersan Elektrik 4,75 0,00 48,90
Global Men. Değ. 5,18 -3,36 175,53
Global Yat. Holding 3,81 -1,30 -21,77
Good-Year 5,33 -0,37 31,60
Göltaş Çimento 17,37 0,40 -2,36
Gözde Girişim 4,63 -0,22 -9,92
GSD Denizcilik 4,33 4,34 69,14
GSD Holding 1,99 -0,50 33,56
Gübre Fabrik. 28,42 -4,76 214,38
Güler Yat. Holding 12,80 -2,88 530,54
Güneş Sigorta 4,49 -4,47 105,96
Halk GMYO 2,21 7,28 81,15
Halk Sigorta 4,16 -9,96 110,10
Hatay Tekstil 9,26 0,76 37,51
Hedef Girişim 2,85 -0,70 9,20
Hektaş 14,00 -0,36 74,56
HUB Girişim 21,04 2,73 124,10
Hürriyet Gzt. 1,36 0,74 19,30
ICBC Turkey Bank 5,46 0,55 3,61
İdealist Danışmanlık 3,29 -0,60 -0,90
İdealist GMYO 4,26 -0,70 39,22
İhlas Ev Aletleri 2,12 -2,30 -32,27
İhlas Gayrimenkul 1,55 1,31 29,17
İhlas Gazetecilik 4,76 0,00 -30,10
İhlas Holding 0,81 1,25 -10,99
İhlas Yayın Holding 1,15 -0,86 12,75
İndeks Bilgisayar 10,98 1,20 13,20
Info Yatırım 4,25 -0,93 -12,60
İntema 11,97 -0,33 29,27
İpek Doğal Enerji 13,86 -0,43 79,53
İskenderun Demir Çelik 7,08 0,85 -11,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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