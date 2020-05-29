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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:24:27 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,54 3,81 90,32
Acıpayam Selüloz 9,85 -5,74 54,63
Adel Kalemcilik 12,34 0,24 -21,40
Adese Alışveriş Ticaret 1,51 -0,66 5,72
Afyon Çimento 2,76 0,73 21,14
Ak Enerji 1,12 -1,75 2,75
Akbank 5,65 -0,18 -30,33
Akçansa 7,93 0,13 -18,20
Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 0,00 -10,43
Akfen GMYO 3,18 -1,85 -21,48
Akın Tekstil 13,69 -0,44 -0,73
Akiş GMYO 3,54 -0,56 -12,38
Akmerkez GMYO 26,96 -0,15 20,33
Aksa 6,41 -0,62 -8,47
Aksa Enerji 4,58 1,33 20,53
Aksigorta 6,30 -2,17 16,28
Aksu Enerji 9,68 -3,39 -34,90
Alarko Carrıer 63,35 -2,54 5,58
Alarko GMYO 14,73 0,41 -2,98
Alarko Holding 5,12 0,99 -13,95
Albaraka Türk 1,36 0,74 -11,11
Alcatel Lucent Teletaş 19,54 -1,46 62,29
Alkim Kağıt 9,14 -5,77 68,64
Alkim Kimya 11,72 -2,25 88,97
Altınyağ 1,06 -9,40 158,54
Altınyunus Çeşme 26,96 2,04 169,87
Anadolu Cam 4,19 -0,14 -1,74
Anadolu Efes 18,25 -0,82 -20,93
Anadolu Grubu Holding 17,42 -1,02 -0,97
Anadolu Hayat Emek. 6,39 -1,39 5,01
Anadolu Isuzu 11,48 -0,26 -5,67
Anadolu Sigorta 5,66 -0,53 36,27
Anel Elektrik 3,80 1,33 18,38
Arçelik 16,50 -0,72 -20,83
ARD Bilişim Teknolojileri 29,96 -2,41
Arena Bilgisayar 16,04 3,28 120,18
Armada Bilgisayar 21,96 -1,70 33,98
Arsan Tekstil 4,91 -1,01 37,15
Artı Yatırım Holding 1,97 -8,37 143,21
Aselsan 30,14 0,27 43,94
Ata GMYO 3,31 2,16 -26,93
Atakule GMYO 1,65 0,00 -14,06
Atlantis Yatırım Holding 1,56 1,30 56,00
Atlas Yat. Ort. 1,59 0,00 10,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,12 3,31 -2,13
Avrasya GMYO 2,02 -1,94 33,77
Avrasya Petrol ve Tur. 2,02 -0,98 10,99
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,50 0,01 11,09
Avrupa Yatırım Holding 1,65 -3,51 7,14
Ayen Enerji 3,29 -0,90 -5,19
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,88 -7,99 31,51
Aygaz 10,72 -0,56 -11,74
Bagfaş 18,58 2,94 10,46
Bak Ambalaj 8,58 1,54 16,73
Balatacılar Balatacılık 2,31 -3,75 86,29
Bantaş Ambalaj 3,20 0,00 26,98
Banvit 25,48 -1,77 37,21
Baştaş Başkent Çimento 3,40 -0,58 31,27
Batı Çimento 2,96 -1,00 -10,57
Batısöke Çimento 1,28 -1,54 -2,29
Bera Holding 4,31 7,21 11,95
Berkosan Yalıtım 3,68 0,27 34,31
Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 4,02 -4,90
Beyaz Filo 3,75 -0,53 18,67
Bilici Yatırım 7,69 -0,90 75,97
Bim Mağazalar 61,85 0,24 33,85
Birko Mensucat 0,41 -6,82 32,26
Birlik Mensucat 1,45 0,00 27,19
Bizim Mağazaları 13,44 -0,37 20,32
Bomonti Elektrik 3,95 1,80 208,59
Borusan Mannesmann 10,53 2,53 -8,03
Borusan Yat. Paz. 68,75 3,77 14,75
Bosch Fren Sistemleri 275,80 -0,43 -4,16
Bossa 9,43 -0,21 17,00
Brisa 11,25 3,21 19,95
Burçelik 7,98 0,50 37,35
Burçelik Vana 16,78 -1,24 72,81
Bursa Çimento 4,06 -1,22 1,41
Carrefoursa 7,45 -0,67 58,17
Casa Emtia Petrol 21,04 2,43 124,07
Ceo Event Medya 3,51 -0,57 -4,16
Coca Cola İçecek 40,62 -2,36 7,29
Cosmos Yat. Holding 2,75 -4,51 34,80
Credıtwest Faktorıng 3,21 -3,31 11,46
Çelebi 88,60 -1,12 -13,22
Çelik Halat 10,05 -0,99 54,62
Çemaş Döküm 1,14 0,88 -9,06
Çemtaş 7,56 -0,53 -7,00
Çimbeton 67,70 -8,20 64,08
Çimentaş 28,52 -9,97 90,13
Çimsa 7,87 -1,25 -13,33
Çuhadaroğlu Metal 3,19 -1,24 0,00
Dagi Giyim 3,62 0,84 44,80
Dagi Yatırım Holding 6,25 0,97 176,55
Dardanel 10,40 -1,89 174,41
Datagate Bilgisayar 8,85 -1,67 13,32
Demısaş Döküm 3,85 -1,79 10,63
Denge Holding 1,46 1,39 6,57
Deniz GMYO 4,30 5,13 -14,85
Denizli Cam 7,43 0,13 -10,91
Derimod 6,83 0,29 -4,34
Derlüks Deri 4,25 -2,75 5,05
Desa Deri 4,56 0,44 0,44
Despec Bilgisayar 6,73 -3,03 58,73
Deva Holding 18,71 -0,95 109,57
Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 1,60 62,82
Ditaş Doğan 17,19 -3,21 80,66
DO-CO 374,80 -3,03 -33,55
Doğan Burda 12,26 -0,49 101,98
Doğan Holding 1,90 0,00 5,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,96 1,55 18,79
Doğusan 2,28 0,00 9,62
Doğuş GMYO 5,31 2,12 17,22
Doğuş Otomotiv 10,47 1,26 9,98
Döktaş Dökümcülük 24,42 -1,53 -22,83
Duran Doğan Basım 16,20 0,56 15,38
Dyo Boya 5,24 0,77 6,94
Eczacıbaşı İlaç 5,59 -0,36 53,13
Eczacıbaşı Yatırım 12,25 0,49 27,18
Edip Gayrimenkul 1,92 -1,03 38,13
Ege Endüstri 562,40 1,66 -0,03
Ege Gübre 66,40 9,93 33,33
Ege Profil 13,93 -4,59 16,37
Ege Seramik 4,62 0,43 24,53
Egeli & Co Tarım Girişim 0,87 -9,37 171,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,67 -6,94 71,79
Egeli&Co Yatırım Holding 0,48 -9,43 140,00
Egeplast 16,52 0,73 32,16
Ekiz Kimya 8,10 -10,00 1227,87
Emek Elektrik 2,06 0,98 29,56
Eminiş Ambalaj 3,14 2,28 106,58
Emlak Konut GMYO 1,45 0,69 -0,68
Enerjisa Enerji 7,92 0,25 17,58
Enka İnşaat 5,58 -1,76 -0,04
Erbosan 19,92 0,00 -20,26
Ereğli Demir Çelik 8,10 -0,12 -10,40
Ersu Gıda 4,97 -4,79 140,10
Escort Teknoloji 3,87 -1,53 178,42
Etiler Gıda 2,72 0,00 11,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,78 -0,56 6,59
Euro Trend Yat. Ort. 1,47 0,00 17,60
Euro Yat. Ort. 1,58 -1,25 33,90
Euro Yatırım Holding 1,63 1,87 8,67
Fenerbahçe Futbol 11,32 5,20 -21,77
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,87 -0,77 -15,32
F-M İzmit Piston 51,60 1,08 8,95
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,10 -0,98 31,34
Ford Otosan 62,10 -3,04 -6,07
Formet Çelik Kapı 4,80 -0,83 60,00
Frigo Pak Gıda 12,74 -9,96 -1,70
Galatasaray Sportif 3,30 6,80 62,56
Garanti Bankası 7,87 1,16 -29,35
Garanti Faktoring 4,82 1,26 24,55
Garanti Yat. Ort. 1,67 2,45 54,63
Gedik Y. Men. Değ. 9,55 -7,91 203,66
Gedik Yatırım Holding 21,98 -5,67 185,83
Gediz Ambalaj 9,39 -1,05 38,91
Gentaş 2,23 0,90 1,83
Gersan Elektrik 3,86 1,58 21,00
Global Men. Değ. 4,81 7,61 155,85
Global Yat. Holding 3,61 -0,28 -25,87
Good-Year 5,01 -0,99 23,70
Göltaş Çimento 15,43 -2,16 -13,27
Gözde Girişim 4,05 1,76 -21,21
GSD Denizcilik 3,68 4,25 43,75
GSD Holding 1,70 -3,41 14,09
Gübre Fabrik. 22,24 3,83 146,02
Güler Yat. Holding 10,57 -9,97 420,69
Güneş Sigorta 3,29 0,00 50,92
Halk GMYO 1,83 9,58 50,00
Halk Sigorta 3,83 -1,79 93,43
Hatay Tekstil 9,39 -1,78 36,68
Hedef Girişim 2,41 2,12 -7,66
Hektaş 14,76 -0,34 84,04
HUB Girişim 21,54 -2,97 129,43
Hürriyet Gzt. 1,70 1,80 49,12
ICBC Turkey Bank 4,54 -0,44 -13,85
İdealist Danışmanlık 3,27 -2,68 -1,51
İdealist GMYO 4,03 -4,05 31,70
İhlas Ev Aletleri 1,75 0,00 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,23 0,82 2,50
İhlas Gazetecilik 3,71 -0,27 -45,52
İhlas Holding 0,69 1,47 -24,18
İhlas Yayın Holding 1,02 0,99 0,00
İndeks Bilgisayar 10,83 -2,26 11,65
Info Yatırım 7,05 -3,95 -20,79
İntema 9,77 1,14 5,51
İpek Doğal Enerji 15,16 -2,07 96,37
İskenderun Demir Çelik 7,05 -0,28 -11,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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