Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,48
|-1,98
|33,33
|Acıpayam Selüloz
|7,54
|-0,26
|18,37
|Adana Çimento (A)
|9,81
|1,45
|1,03
|Adana Çimento (B)
|6,98
|1,16
|-2,10
|Adana Çimento (C)
|2,09
|1,95
|-6,28
|Adel Kalemcilik
|11,81
|-0,34
|-24,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|0,00
|2,92
|Afyon Çimento
|2,89
|3,96
|26,85
|Ak Enerji
|1,02
|0,00
|-6,42
|Akbank
|5,63
|-0,53
|-30,58
|Akçansa
|7,79
|0,91
|-19,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,79
|4,07
|-15,17
|Akfen GMYO
|2,93
|-1,01
|-27,65
|Akın Tekstil
|13,26
|-2,43
|-3,84
|Akiş GMYO
|3,31
|-2,07
|-18,07
|Akmerkez GMYO
|28,66
|-1,10
|27,92
|Aksa
|6,26
|-0,16
|-10,61
|Aksa Enerji
|4,13
|1,23
|8,68
|Aksigorta
|5,91
|-1,50
|9,08
|Aksu Enerji
|9,61
|-1,13
|-35,37
|Alarko Carrıer
|53,75
|2,28
|-10,42
|Alarko GMYO
|14,50
|0,35
|-4,49
|Alarko Holding
|4,64
|-1,49
|-22,02
|Albaraka Türk
|1,27
|-0,78
|-16,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,94
|-1,41
|57,31
|Alkim Kağıt
|9,44
|9,90
|74,18
|Alkim Kimya
|13,14
|9,59
|111,87
|Altınyağ
|1,34
|9,84
|226,83
|Altınyunus Çeşme
|26,00
|4,00
|160,26
|Anadolu Cam
|4,05
|-0,74
|-7,11
|Anadolu Efes
|17,12
|-1,67
|-25,82
|Anadolu Grubu Holding
|16,20
|0,19
|-7,90
|Anadolu Hayat Emek.
|6,37
|-0,62
|4,68
|Anadolu Isuzu
|11,53
|-0,60
|-5,26
|Anadolu Sigorta
|4,99
|0,00
|20,14
|Anel Elektrik
|3,70
|0,27
|15,26
|Arçelik
|15,44
|-2,65
|-25,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,16
|-0,72
|Arena Bilgisayar
|15,78
|6,55
|116,61
|Armada Bilgisayar
|22,76
|2,61
|38,87
|Arsan Tekstil
|4,09
|-0,49
|14,25
|Artı Yatırım Holding
|2,66
|9,92
|228,40
|Aselsan
|26,84
|0,07
|28,18
|Aslan Çimento
|37,54
|3,53
|-6,06
|Ata GMYO
|3,58
|-0,28
|-20,97
|Atakule GMYO
|1,60
|0,00
|-16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|1,50
|1,35
|50,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-1,41
|-2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,92
|-1,60
|-3,62
|Avrasya GMYO
|1,73
|-0,57
|14,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|-0,46
|19,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|0,00
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|1,99
|0,00
|Ayen Enerji
|3,20
|-0,62
|-7,78
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,40
|9,59
|9,59
|Aygaz
|10,18
|-0,29
|-16,19
|Bagfaş
|16,47
|-0,24
|-2,08
|Bak Ambalaj
|8,69
|3,33
|18,23
|Balatacılar Balatacılık
|2,13
|-6,58
|71,77
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|-0,65
|20,63
|Banvit
|25,84
|-0,84
|39,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,84
|1,43
|9,65
|Batı Çimento
|2,83
|2,17
|-14,50
|Batısöke Çimento
|1,18
|2,61
|-9,92
|Bera Holding
|3,69
|0,82
|-4,16
|Berkosan Yalıtım
|3,46
|-1,14
|26,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|-0,47
|-13,06
|Beyaz Filo
|3,68
|3,66
|16,46
|Bilici Yatırım
|7,03
|1,15
|60,87
|Bim Mağazalar
|50,95
|1,19
|9,19
|Birko Mensucat
|0,45
|9,76
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,49
|0,00
|30,70
|Bizim Mağazaları
|13,17
|1,70
|17,91
|Bolu Çimento
|4,62
|1,54
|-1,70
|Bomonti Elektrik
|4,65
|9,41
|263,28
|Borusan Mannesmann
|9,16
|0,88
|-20,00
|Borusan Yat. Paz.
|59,20
|1,20
|-1,19
|Bosch Fren Sistemleri
|263,60
|-0,11
|-8,40
|Bossa
|9,26
|1,87
|14,89
|Brisa
|8,56
|-0,58
|-8,73
|Burçelik
|7,30
|-1,35
|25,65
|Burçelik Vana
|18,29
|-5,23
|88,36
|Bursa Çimento
|3,99
|4,72
|-0,33
|Carrefoursa
|7,55
|-0,66
|60,30
|Casa Emtia Petrol
|17,00
|3,16
|81,04
|Ceo Event Medya
|3,83
|-3,04
|4,58
|Coca Cola İçecek
|36,88
|-2,43
|-4,70
|Cosmos Yat. Holding
|3,21
|3,55
|57,35
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|2,17
|-18,40
|Çelebi
|90,00
|0,73
|-11,85
|Çelik Halat
|9,57
|-3,43
|47,23
|Çemaş Döküm
|1,05
|0,00
|-16,23
|Çemtaş
|7,03
|-0,28
|-13,52
|Çimbeton
|48,90
|9,99
|18,52
|Çimentaş
|21,38
|5,42
|42,53
|Çimsa
|7,64
|1,06
|-15,86
|Çuhadaroğlu Metal
|2,90
|-0,68
|-9,09
|Dagi Giyim
|2,64
|-1,86
|5,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,37
|-3,16
|49,12
|Dardanel
|7,76
|0,65
|104,75
|Datagate Bilgisayar
|8,43
|-0,94
|7,94
|Demısaş Döküm
|4,00
|-1,96
|14,94
|Denge Holding
|1,41
|6,82
|2,92
|Deniz GMYO
|4,11
|1,23
|-18,61
|Denizli Cam
|7,40
|-0,54
|-11,27
|Derimod
|6,90
|1,77
|-3,36
|Derlüks Deri
|3,94
|-0,76
|-3,43
|Desa Deri
|4,37
|2,34
|-3,74
|Despec Bilgisayar
|5,48
|0,00
|29,25
|Deva Holding
|13,94
|-2,65
|56,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,01
|9,78
|29,49
|Ditaş Doğan
|14,89
|-1,39
|56,49
|DO-CO
|332,40
|0,12
|-41,06
|Doğan Burda
|9,38
|8,69
|54,53
|Doğan Holding
|1,93
|-1,03
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,83
|-0,54
|10,91
|Doğusan
|2,06
|-0,48
|-0,96
|Doğuş GMYO
|5,06
|-4,17
|11,70
|Doğuş Otomotiv
|9,29
|0,11
|-2,42
|Döktaş Dökümcülük
|25,06
|-2,03
|-20,81
|Duran Doğan Basım
|17,59
|-0,62
|25,28
|Dyo Boya
|4,72
|0,21
|-3,67
|Eczacıbaşı İlaç
|4,60
|-0,65
|26,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,69
|-0,72
|0,60
|Edip Gayrimenkul
|1,94
|0,00
|39,57
|Ege Endüstri
|532,10
|-0,02
|-5,42
|Ege Gübre
|52,50
|-0,94
|5,42
|Ege Profil
|12,53
|-0,24
|4,68
|Ege Seramik
|4,06
|1,75
|9,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,13
|9,71
|253,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,06
|9,28
|171,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|9,68
|240,00
|Egeplast
|13,20
|-1,27
|5,60
|Ekiz Kimya
|15,69
|9,95
|2472,13
|Emek Elektrik
|1,79
|0,56
|12,58
|Eminiş Ambalaj
|2,55
|4,94
|67,76
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|0,81
|-15,07
|Enerjisa Enerji
|7,54
|1,75
|11,94
|Enka İnşaat
|6,20
|0,65
|-0,83
|Erbosan
|18,38
|-0,81
|-26,42
|Ereğli Demir Çelik
|8,02
|0,25
|-11,28
|Ersu Gıda
|5,21
|4,20
|151,69
|Escort Teknoloji
|4,09
|-1,45
|194,24
|Etiler Gıda
|2,99
|2,75
|22,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,77
|-2,21
|5,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,64
|1,23
|38,98
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|1,42
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,28
|-0,68
|-28,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,70
|-0,54
|-19,04
|F-M İzmit Piston
|50,25
|-0,30
|6,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,38
|0,97
|34,98
|Ford Otosan
|57,30
|1,42
|-13,33
|Formet Çelik Kapı
|4,20
|4,74
|40,00
|Frigo Pak Gıda
|13,37
|0,53
|3,16
|Galatasaray Sportif
|2,59
|-0,77
|27,59
|Garanti Bankası
|8,01
|-0,12
|-28,10
|Garanti Faktoring
|4,33
|0,00
|11,89
|Garanti Yat. Ort.
|1,42
|-0,70
|31,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,80
|5,01
|289,29
|Gedik Yatırım Holding
|26,38
|8,83
|243,04
|Gediz Ambalaj
|8,29
|1,47
|22,63
|Gentaş
|2,10
|0,48
|-4,11
|Gersan Elektrik
|3,43
|1,48
|7,52
|Global Men. Değ.
|3,17
|8,56
|68,62
|Global Yat. Holding
|3,20
|0,31
|-34,29
|Good-Year
|4,33
|0,93
|6,91
|Göltaş Çimento
|15,15
|3,55
|-14,84
|Gözde Girişim
|3,85
|0,00
|-25,10
|GSD Denizcilik
|2,48
|-1,20
|-3,13
|GSD Holding
|1,61
|-0,62
|8,05
|Gübre Fabrik.
|16,09
|0,25
|77,99
|Güler Yat. Holding
|16,73
|9,99
|724,14
|Güneş Sigorta
|3,08
|-0,96
|41,28
|Halk GMYO
|1,44
|3,60
|18,03
|Halk Sigorta
|3,79
|-9,98
|91,41
|Hatay Tekstil
|9,35
|0,43
|36,10
|Hedef Girişim
|2,40
|-5,14
|-8,05
|Hektaş
|12,91
|-0,54
|60,97
|HUB Girişim
|22,28
|-1,42
|137,31
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|-1,37
|26,32
|ICBC Turkey Bank
|4,21
|0,00
|-20,11
|İdealist Danışmanlık
|3,21
|-4,46
|-3,31
|İdealist GMYO
|3,36
|2,75
|9,80
|İhlas Ev Aletleri
|1,67
|-0,60
|-46,65
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,94
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,74
|-1,58
|-45,08
|İhlas Holding
|0,64
|-1,54
|-29,67
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|0,00
|-12,75
|İndeks Bilgisayar
|9,21
|-0,11
|-5,05
|Info Yatırım
|5,90
|1,20
|-33,71
|İntema
|9,30
|0,22
|0,43
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|-4,60
|77,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|-0,72
|-13,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)