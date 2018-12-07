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Borsada günlük işlemler (2)

07 Aralık 2018 Cuma 18:54
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)38.520,00126,70
İş Bankası (B)3.150,101,62151,93
İş Bankası (C)4,110,74-38,47
İş Bankası (Kur.)54.975,00610,67
İş Fin.Kir.5,106,03265,97
İş Girişim2,39-0,4237,36
İş GMYO1,062,91-13,37
İş Y. Men. Değ.2,070,98-2,92
İş Yat. Ort.0,88-1,1211,53
İşbir Holding159,80-0,06-12,94
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,000,00
İttifak Holding4,69-0,42101,29
İz Hayvancılık Tarım7,730,13306,84
İzmir Demir Çelik1,791,70-44,75
İzmir Fırça2,8419,83-69,30
İzocam23,12-0,09-12,56
Jantsa Jant Sanayi25,660,63-16,55
Kafein Yazılım6,913,29
Kapital Yat. Holding3,014,51142,74
Kaplamin3,162,27-19,39
Kardemir (A)2,001,01-32,20
Kardemir (B)1,990,51-32,08
Kardemir (D)2,42-0,41-24,61
Karel Elektronik4,131,47-28,92
Karsan Otomotiv1,270,79-18,59
Karsu Tekstil1,210,83-38,89
Karsusan Su Ürünleri San.3,83-1,03-22,63
Kartonsan358,00-0,3128,66
Katmerciler Ekipman6,59-3,09-44,90
Kent Gıda122,501,66-10,26
Kerevitaş Gıda1,941,04-54,58
Kervansaray Yat. Holding0,35-2,780,00
Kiler GMYO2,030,00-44,54
Klimasan Klima4,222,18-13,00
Koç Holding15,100,27-16,53
Konfrut Gıda24,580,0071,89
Konya Çimento195,00-1,07-23,53
Kordsa Teknik Tekstil9,943,0135,39
Koza Altın54,502,9342,67
Koza Madencilik8,085,7625,47
Körfez GMYO1,35-1,46-18,67
Kristal Kola1,07-3,60-40,56
Kron Telekomünikasyon9,351,19-49,46
Kuştur Kuşadası Turizm17,500,0084,03
Kuyumcukent Gayrimenkul1,45-13,17-65,06
Kütahya Porselen4,770,85-33,47
Lider Faktoring2,641,54-2,80
Link Bilgisayar8,550,59-40,04
Logo Yazılım30,84-1,47-47,51
Lokman Hekim Sağlık4,421,61-26,69
Lüks Kadife4,21-0,71-10,62
Makina Takım1,230,82-38,50
Mardin Çimento2,940,00-23,63
Marka Yatırım Holding0,70-2,78-58,58
Marmaris Altınyunus18,901,02-0,53
Marshall26,080,62-49,65
Martı GMYO0,660,00-68,87
Martı Otel0,59-1,67-35,87
Mavi Giyim37,28-1,84-35,01
Mazhar Zorlu Holding3,732,47-6,52
Mega Polietilen2,51-1,18120,18
Menderes Tekstil0,673,08-19,28
Merit Turizm5,900,000,17
Merko Gıda1,00-0,99-24,81
Metal Gayrimenkul0,720,00-44,62
Metemtur Otelcilik1,103,77-25,68
Metro Holding0,790,00-20,20
Metro Petrol ve Tesisleri1,340,00-51,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,323,94-36,33
Migros Ticaret15,270,99-46,47
Milpa1,691,20-21,76
Mistral GMYO2,260,89-36,17
MLP Sağlık12,210,49
MMC San. Ve Tic. Yat.1,033,00-25,90
Mondi Tire Kutsan2,14-0,9318,23
Net Holding2,040,99-7,69
Netaş Telekom.7,212,12-54,48
Niğbaş Niğde Beton1,59-0,6369,15
Nuh Çimento8,000,00-12,16
Nurol GMYO2,21-0,45-53,47
Odaş Elektrik2,451,24-59,17
Olmuksan-IP3,490,58-23,70
Orge Enerji Elektrik2,790,36-31,01
Orma Orman Mahsulleri1,198,185,31
Osmanlı Menkul1,69-0,59-45,77
Ostim Endüstriyel Yat1,117,77-31,90
Otokar85,503,45-29,17
Oyak Yat. Ort.1,19-0,8320,18
Oylum Sınai Yatırımlar1,06-2,75-37,65
Özak GMYO2,141,42-8,55
Özbal Çelik Boru1,47-3,29-45,38
Özderici GMYO8,60-19,931080,54
Özerden Plastik2,70-0,37-0,74
Panora GMYO4,171,71-5,58
Park Elek.Madencilik2,686,35-35,73
Parsan12,16-17,953,93
Pegasus24,36-0,98-27,93
Peker GMYO18,270,11
Penguen Gıda1,34-0,74-39,91
Pera GMYO0,690,00-21,59
Pergamon Dış Ticaret9,08-0,66137,08
Petkim5,190,97-22,67
Petrokent Turizm69,006,1545,32
Pınar Et Ve Un5,330,19-42,10
Pınar Su1,300,78-27,78
Pınar Süt7,150,70-40,98
Plastikkart2,32-1,69-19,72
Polisan Holding6,500,93-24,77
Politeknik Metal36,56-0,769,79
Prizma Press Matbaacılık1,690,604,32
QNB Finans Fin. Kir.4,273,899,49
QNB Finansbank7,402,6435,46
Ral Yatırım Holding1,50-1,32-25,07
Ray Sigorta1,51-0,66-16,57
Reysaş GMYO0,651,56-48,82
Reysaş Lojistik0,734,29-42,97
Rhea Girişim0,660,00-41,07
Rodrigo Tekstil2,078,95-30,77
Royal Halı0,922,221,10
RTA Laboratuvarları2,18-0,46-21,01
Sabancı Holding7,572,85-29,92
Safkar Ege Soğutmacılık1,986,45
Salix Yatırım Holding4,00-2,44-48,72
Sanel Mühendislik2,300,4434,50
Sanifoam Sünger1,36-0,73-19,05
Sanko Pazarlama2,29-0,87-18,80
Saray Matbaacılık0,971,04-9,35
Sarkuysan3,24-0,313,37
Sasa Polyester8,880,5713,35
Say Reklamcılık0,910,00-45,51
Sekuro Plastik3,300,92-61,63
Selçuk Ecza Deposu3,050,66-12,91
Selçuk Gıda1,19-0,8357,67
Senkron Güvenlik1,300,78-30,11
Serve Film Prodüksiyon2,000,00222,58
Servet GMYO3,791,0724,67
Seyitler Kimya3,90-1,76-24,39
Silverline Endüstri1,659,27-5,06
Sinpaş GMYO0,313,33-54,81
Soda Sanayii7,302,3868,73
Sodaş Sodyum Sanayii6,100,4978,96
Söktaş1,242,48-25,30
Sönmez Filament3,170,63-23,61
Sönmez Pamuklu3,250,62-17,93
Sumaş Suni Tahta7,06-0,56
Şeker Fin. Kir.2,451,661,16
Şekerbank1,180,00-35,52
Şişe Cam5,33-0,1917,16
Şok Marketler11,462,60
T. Halk Bankası7,344,26-30,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,54-0,57469,50
T.S.K.B.0,77-1,28-36,01
T.Tuborg9,830,10-0,81
Taç Tarım Ürünleri7,13-6,18193,42
Tat Gıda4,111,23-19,97
TAV Havalimanları22,64-3,335,50
Taze Kuru Gıda7,40-0,94-9,20
Tek-Art Turizm0,87-3,3315,60
Tekfen Holding20,58-1,3425,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,240,31-37,09
Temapol Polimer Plastik2,960,34-37,95
TGS Dış Ticaret4,830,4233,72
Tofaş Oto. Fab.17,60-1,57-43,50
Torunlar GMYO1,600,63-51,08
Trabzon Liman8,830,46
Trabzonspor Sportif1,210,00-45,00
Trakya Cam3,082,67-23,49
Trend GMYO1,340,75
TSKB GMYO0,701,45-4,11
Tuğçelik2,182,35-31,45
Tukaş1,57-3,09-29,60
Turcas Petrol1,593,25-36,76
Turkcell12,340,73-16,10
Tümosan Motor ve Traktör4,883,61-35,70
Tüpraş128,502,8019,14
Türk Hava Yolları16,19-1,223,19
Türk Prysmian Kablo1,750,57-30,09
Türk Telekom3,861,58-40,06
Türk Traktör37,124,56-47,34
Türker Proje Gayrimenkul26,580,00-29,23
Ufuk Yatırım1,210,00-60,59
Ulaşlar Turizm Yat.1,160,00-32,16
Ulusoy Elektrik15,820,6474,58
Ulusoy Un Sanayi2,470,00-11,15
Umpaş Holding0,580,00-7,94
Uşak Seramik1,64-0,61-33,06
Utopya Turizm3,955,05-12,03
Uzertaş Boya0,65-5,80-42,98
Ülker Bisküvi15,83-1,37-19,52
Ünye Çimento3,670,27-0,37
Vakıf Fin. Kir.1,520,00-6,14
Vakıf GMYO2,130,95-15,25
Vakıf Yat. Ort.1,7217,0121,13
Vakıflar Bankası3,923,43-41,27
Vakko Tekstil3,100,325,26
Vanet Gıda3,268,671,87
Verusa Holding14,540,00-36,53
Verusaturk Girisim3,47-0,2947,03
Vestel6,150,49-18,76
Vestel Beyaz Eşya12,491,7947,29
Viking Kağıt1,19-0,83-0,83
Yapı Kredi Koray GMYO2,05-10,87-11,64
Yapı ve Kredi Bank.1,650,61-41,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,47-3,6141,84
Yataş4,381,86-45,83
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,020,00-2,84
Yeni Gimat GMYO8,232,88-1,26
Yeşil GMYO0,290,00-53,97
Yeşil Yapı0,27-3,57-73,53
Yeşil Yatırım Holding10,750,94-32,81
Yibitaş İnşaat Malzeme2.274,002,6626,03
Yonga Mobilya7,41-0,80148,14
Yünsa4,750,005,56
Zorlu Enerji1,29-0,77-18,35


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



(Son)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:54
  1. Borsada günlük işlemler (2)

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