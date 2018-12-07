Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.150,10 1,62 151,93 İş Bankası (C) 4,11 0,74 -38,47 İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67 İş Fin.Kir. 5,10 6,03 265,97 İş Girişim 2,39 -0,42 37,36 İş GMYO 1,06 2,91 -13,37 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 -2,92 İş Yat. Ort. 0,88 -1,12 11,53 İşbir Holding 159,80 -0,06 -12,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00 İttifak Holding 4,69 -0,42 101,29 İz Hayvancılık Tarım 7,73 0,13 306,84 İzmir Demir Çelik 1,79 1,70 -44,75 İzmir Fırça 2,84 19,83 -69,30 İzocam 23,12 -0,09 -12,56 Jantsa Jant Sanayi 25,66 0,63 -16,55 Kafein Yazılım 6,91 3,29 Kapital Yat. Holding 3,01 4,51 142,74 Kaplamin 3,16 2,27 -19,39 Kardemir (A) 2,00 1,01 -32,20 Kardemir (B) 1,99 0,51 -32,08 Kardemir (D) 2,42 -0,41 -24,61 Karel Elektronik 4,13 1,47 -28,92 Karsan Otomotiv 1,27 0,79 -18,59 Karsu Tekstil 1,21 0,83 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 3,83 -1,03 -22,63 Kartonsan 358,00 -0,31 28,66 Katmerciler Ekipman 6,59 -3,09 -44,90 Kent Gıda 122,50 1,66 -10,26 Kerevitaş Gıda 1,94 1,04 -54,58 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00 Kiler GMYO 2,03 0,00 -44,54 Klimasan Klima 4,22 2,18 -13,00 Koç Holding 15,10 0,27 -16,53 Konfrut Gıda 24,58 0,00 71,89 Konya Çimento 195,00 -1,07 -23,53 Kordsa Teknik Tekstil 9,94 3,01 35,39 Koza Altın 54,50 2,93 42,67 Koza Madencilik 8,08 5,76 25,47 Körfez GMYO 1,35 -1,46 -18,67 Kristal Kola 1,07 -3,60 -40,56 Kron Telekomünikasyon 9,35 1,19 -49,46 Kuştur Kuşadası Turizm 17,50 0,00 84,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,45 -13,17 -65,06 Kütahya Porselen 4,77 0,85 -33,47 Lider Faktoring 2,64 1,54 -2,80 Link Bilgisayar 8,55 0,59 -40,04 Logo Yazılım 30,84 -1,47 -47,51 Lokman Hekim Sağlık 4,42 1,61 -26,69 Lüks Kadife 4,21 -0,71 -10,62 Makina Takım 1,23 0,82 -38,50 Mardin Çimento 2,94 0,00 -23,63 Marka Yatırım Holding 0,70 -2,78 -58,58 Marmaris Altınyunus 18,90 1,02 -0,53 Marshall 26,08 0,62 -49,65 Martı GMYO 0,66 0,00 -68,87 Martı Otel 0,59 -1,67 -35,87 Mavi Giyim 37,28 -1,84 -35,01 Mazhar Zorlu Holding 3,73 2,47 -6,52 Mega Polietilen 2,51 -1,18 120,18 Menderes Tekstil 0,67 3,08 -19,28 Merit Turizm 5,90 0,00 0,17 Merko Gıda 1,00 -0,99 -24,81 Metal Gayrimenkul 0,72 0,00 -44,62 Metemtur Otelcilik 1,10 3,77 -25,68 Metro Holding 0,79 0,00 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 0,00 -51,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 3,94 -36,33 Migros Ticaret 15,27 0,99 -46,47 Milpa 1,69 1,20 -21,76 Mistral GMYO 2,26 0,89 -36,17 MLP Sağlık 12,21 0,49 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 3,00 -25,90 Mondi Tire Kutsan 2,14 -0,93 18,23 Net Holding 2,04 0,99 -7,69 Netaş Telekom. 7,21 2,12 -54,48 Niğbaş Niğde Beton 1,59 -0,63 69,15 Nuh Çimento 8,00 0,00 -12,16 Nurol GMYO 2,21 -0,45 -53,47 Odaş Elektrik 2,45 1,24 -59,17 Olmuksan-IP 3,49 0,58 -23,70 Orge Enerji Elektrik 2,79 0,36 -31,01 Orma Orman Mahsulleri 1,19 8,18 5,31 Osmanlı Menkul 1,69 -0,59 -45,77 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 7,77 -31,90 Otokar 85,50 3,45 -29,17 Oyak Yat. Ort. 1,19 -0,83 20,18 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 -2,75 -37,65 Özak GMYO 2,14 1,42 -8,55 Özbal Çelik Boru 1,47 -3,29 -45,38 Özderici GMYO 8,60 -19,93 1080,54 Özerden Plastik 2,70 -0,37 -0,74 Panora GMYO 4,17 1,71 -5,58 Park Elek.Madencilik 2,68 6,35 -35,73 Parsan 12,16 -17,95 3,93 Pegasus 24,36 -0,98 -27,93 Peker GMYO 18,27 0,11 Penguen Gıda 1,34 -0,74 -39,91 Pera GMYO 0,69 0,00 -21,59 Pergamon Dış Ticaret 9,08 -0,66 137,08 Petkim 5,19 0,97 -22,67 Petrokent Turizm 69,00 6,15 45,32 Pınar Et Ve Un 5,33 0,19 -42,10 Pınar Su 1,30 0,78 -27,78 Pınar Süt 7,15 0,70 -40,98 Plastikkart 2,32 -1,69 -19,72 Polisan Holding 6,50 0,93 -24,77 Politeknik Metal 36,56 -0,76 9,79 Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,60 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 4,27 3,89 9,49 QNB Finansbank 7,40 2,64 35,46 Ral Yatırım Holding 1,50 -1,32 -25,07 Ray Sigorta 1,51 -0,66 -16,57 Reysaş GMYO 0,65 1,56 -48,82 Reysaş Lojistik 0,73 4,29 -42,97 Rhea Girişim 0,66 0,00 -41,07 Rodrigo Tekstil 2,07 8,95 -30,77 Royal Halı 0,92 2,22 1,10 RTA Laboratuvarları 2,18 -0,46 -21,01 Sabancı Holding 7,57 2,85 -29,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,98 6,45 Salix Yatırım Holding 4,00 -2,44 -48,72 Sanel Mühendislik 2,30 0,44 34,50 Sanifoam Sünger 1,36 -0,73 -19,05 Sanko Pazarlama 2,29 -0,87 -18,80 Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35 Sarkuysan 3,24 -0,31 3,37 Sasa Polyester 8,88 0,57 13,35 Say Reklamcılık 0,91 0,00 -45,51 Sekuro Plastik 3,30 0,92 -61,63 Selçuk Ecza Deposu 3,05 0,66 -12,91 Selçuk Gıda 1,19 -0,83 57,67 Senkron Güvenlik 1,30 0,78 -30,11 Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,00 222,58 Servet GMYO 3,79 1,07 24,67 Seyitler Kimya 3,90 -1,76 -24,39 Silverline Endüstri 1,65 9,27 -5,06 Sinpaş GMYO 0,31 3,33 -54,81 Soda Sanayii 7,30 2,38 68,73 Sodaş Sodyum Sanayii 6,10 0,49 78,96 Söktaş 1,24 2,48 -25,30 Sönmez Filament 3,17 0,63 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,25 0,62 -17,93 Sumaş Suni Tahta 7,06 -0,56 Şeker Fin. Kir. 2,45 1,66 1,16 Şekerbank 1,18 0,00 -35,52 Şişe Cam 5,33 -0,19 17,16 Şok Marketler 11,46 2,60 T. Halk Bankası 7,34 4,26 -30,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,54 -0,57 469,50 T.S.K.B. 0,77 -1,28 -36,01 T.Tuborg 9,83 0,10 -0,81 Taç Tarım Ürünleri 7,13 -6,18 193,42 Tat Gıda 4,11 1,23 -19,97 TAV Havalimanları 22,64 -3,33 5,50 Taze Kuru Gıda 7,40 -0,94 -9,20 Tek-Art Turizm 0,87 -3,33 15,60 Tekfen Holding 20,58 -1,34 25,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,24 0,31 -37,09 Temapol Polimer Plastik 2,96 0,34 -37,95 TGS Dış Ticaret 4,83 0,42 33,72 Tofaş Oto. Fab. 17,60 -1,57 -43,50 Torunlar GMYO 1,60 0,63 -51,08 Trabzon Liman 8,83 0,46 Trabzonspor Sportif 1,21 0,00 -45,00 Trakya Cam 3,08 2,67 -23,49 Trend GMYO 1,34 0,75 TSKB GMYO 0,70 1,45 -4,11 Tuğçelik 2,18 2,35 -31,45 Tukaş 1,57 -3,09 -29,60 Turcas Petrol 1,59 3,25 -36,76 Turkcell 12,34 0,73 -16,10 Tümosan Motor ve Traktör 4,88 3,61 -35,70 Tüpraş 128,50 2,80 19,14 Türk Hava Yolları 16,19 -1,22 3,19 Türk Prysmian Kablo 1,75 0,57 -30,09 Türk Telekom 3,86 1,58 -40,06 Türk Traktör 37,12 4,56 -47,34 Türker Proje Gayrimenkul 26,58 0,00 -29,23 Ufuk Yatırım 1,21 0,00 -60,59 Ulaşlar Turizm Yat. 1,16 0,00 -32,16 Ulusoy Elektrik 15,82 0,64 74,58 Ulusoy Un Sanayi 2,47 0,00 -11,15 Umpaş Holding 0,58 0,00 -7,94 Uşak Seramik 1,64 -0,61 -33,06 Utopya Turizm 3,95 5,05 -12,03 Uzertaş Boya 0,65 -5,80 -42,98 Ülker Bisküvi 15,83 -1,37 -19,52 Ünye Çimento 3,67 0,27 -0,37 Vakıf Fin. Kir. 1,52 0,00 -6,14 Vakıf GMYO 2,13 0,95 -15,25 Vakıf Yat. Ort. 1,72 17,01 21,13 Vakıflar Bankası 3,92 3,43 -41,27 Vakko Tekstil 3,10 0,32 5,26 Vanet Gıda 3,26 8,67 1,87 Verusa Holding 14,54 0,00 -36,53 Verusaturk Girisim 3,47 -0,29 47,03 Vestel 6,15 0,49 -18,76 Vestel Beyaz Eşya 12,49 1,79 47,29 Viking Kağıt 1,19 -0,83 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,05 -10,87 -11,64 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 0,61 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,47 -3,61 41,84 Yataş 4,38 1,86 -45,83 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 0,00 -2,84 Yeni Gimat GMYO 8,23 2,88 -1,26 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 10,75 0,94 -32,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.274,00 2,66 26,03 Yonga Mobilya 7,41 -0,80 148,14 Yünsa 4,75 0,00 5,56 Zorlu Enerji 1,29 -0,77 -18,35





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)