Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.850,10
|3,42
|35,35
|İş Bankası (C)
|6,82
|1,04
|6,40
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,85
|1,58
|1,32
|İş Girişim
|19,94
|0,05
|424,74
|İş GMYO
|2,36
|2,16
|34,09
|İş Y. Men. Değ.
|17,85
|5,00
|343,28
|İş Yat. Ort.
|3,27
|-1,21
|102,94
|İşbir Holding
|2.765,00
|-0,14
|543,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|-0,86
|85,48
|İttifak Holding
|2,31
|-0,86
|77,17
|İz Hayvancılık Tarım
|18,68
|4,36
|613,93
|İzmir Demir Çelik
|10,60
|-2,75
|29,43
|İzmir Fırça
|5,18
|-4,95
|187,78
|Jantsa Jant Sanayi
|317,90
|10,00
|497,69
|Kafein Yazılım
|21,18
|4,13
|90,71
|Kaplamin
|31,40
|0,00
|465,77
|Kardemir (A)
|5,94
|1,89
|124,15
|Kardemir (B)
|5,22
|0,77
|97,73
|Kardemir (D)
|5,61
|4,08
|110,90
|Karel Elektronik
|21,84
|3,70
|50,31
|Karsan Otomotiv
|3,14
|0,32
|98,73
|Karsu Tekstil
|7,19
|2,57
|121,91
|Kartonsan
|103,40
|9,94
|607,54
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|-0,32
|102,14
|Kent Gıda
|357,10
|-1,92
|1437,80
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|0,00
|104,60
|Kervan Gıda
|13,30
|-1,85
|Kervansaray Yat. Holding
|1,33
|3,10
|141,82
|Kiler GMYO
|2,57
|-0,39
|140,42
|Klimasan Klima
|17,38
|1,05
|-18,07
|Koç Holding
|20,00
|0,50
|-0,05
|Konfrut Gıda
|17,61
|0,92
|125,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|22,84
|9,91
|Konya Çimento
|1.180,80
|4,96
|335,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,74
|-0,32
|23,78
|Koza Altın
|95,20
|0,53
|28,56
|Koza Madencilik
|15,57
|-1,39
|55,23
|Körfez GMYO
|5,93
|-0,50
|148,12
|Kristal Kola
|3,88
|6,89
|156,95
|Kron Telekomünikasyon
|27,70
|-1,21
|117,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|135,00
|-4,86
|475,08
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|-0,86
|106,01
|Kütahya Porselen
|48,80
|1,58
|637,16
|Lider Faktoring
|3,30
|4,43
|79,84
|Link Bilgisayar
|63,95
|3,81
|255,50
|Logo Yazılım
|132,20
|1,77
|117,43
|Lokman Hekim Sağlık
|11,24
|0,27
|95,97
|Lüks Kadife
|28,94
|7,42
|234,95
|Makina Takım
|3,46
|-2,54
|84,04
|Marka Yatırım Holding
|6,50
|5,69
|450,85
|Marmaris Altınyunus
|99,50
|0,15
|40,14
|Marshall
|310,00
|-1,43
|552,08
|Martı GMYO
|2,87
|2,14
|184,16
|Martı Otel
|2,17
|3,83
|138,46
|Mavi Giyim
|52,25
|0,67
|-9,76
|Mazhar Zorlu Holding
|27,74
|8,78
|129,45
|Mega Polietilen
|7,41
|-1,33
|739,50
|Menderes Tekstil
|3,10
|0,98
|136,64
|Merit Turizm
|77,60
|0,13
|299,18
|Merko Gıda
|7,98
|9,92
|672,86
|Metemtur Otelcilik
|19,25
|8,70
|981,46
|Metro Holding
|2,12
|1,44
|53,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|1,03
|50,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-0,42
|-54,68
|Migros Ticaret
|41,42
|-0,67
|71,02
|Milpa
|4,75
|2,59
|116,89
|Mistral GMYO
|3,85
|-1,53
|105,16
|MLP Sağlık
|20,66
|2,28
|29,13
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,16
|7,95
|352,63
|Mondi Tire Kutsan
|7,97
|9,93
|92,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,00
|-0,76
|167,30
|Net Holding
|3,42
|-0,87
|31,54
|Netaş Telekom.
|25,10
|1,87
|92,19
|Niğbaş Niğde Beton
|61,80
|-6,36
|896,77
|Nuh Çimento
|48,42
|1,51
|340,79
|Nurol GMYO
|7,25
|-2,03
|103,08
|Odaş Elektrik
|3,83
|-1,54
|164,92
|Olmuksan-IP
|11,72
|-9,85
|357,64
|Orge Enerji Elektrik
|7,38
|-0,27
|48,79
|Orma Orman Mahsulleri
|13,86
|10,00
|402,17
|Osmanlı Menkul
|30,44
|9,97
|629,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,05
|2,02
|141,07
|Otokar
|306,90
|10,00
|108,72
|Oyak Çimento
|8,65
|-0,35
|57,34
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|-0,47
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,78
|-0,83
|54,75
|Özak GMYO
|5,14
|1,38
|100,00
|Özbal Çelik Boru
|6,41
|-1,38
|297,68
|Özderici GMYO
|2,24
|0,00
|42,68
|Özerden Plastik
|9,00
|-3,12
|294,74
|Pamukova Elektrik
|21,80
|6,45
|1603,13
|Panora GMYO
|6,26
|1,13
|11,75
|Papilon Savunma
|21,98
|-0,18
|185,22
|Park Elek.Madencilik
|5,58
|5,48
|82,95
|Parsan
|24,72
|7,29
|45,93
|Pegasus
|71,15
|-1,04
|-17,65
|Peker GMYO
|2,73
|0,00
|201,87
|Penguen Gıda
|4,97
|-0,80
|442,94
|Pera GMYO
|2,26
|2,73
|140,43
|Pergamon Dış Ticaret
|17,50
|1,27
|126,16
|Petkim
|4,96
|-0,80
|56,22
|Petrokent Turizm
|889,90
|-0,01
|594,69
|Pınar Et Ve Un
|24,08
|0,75
|164,92
|Pınar Su
|7,56
|3,28
|225,86
|Pınar Süt
|24,30
|6,58
|92,71
|Plastikkart
|13,85
|6,21
|49,41
|Polisan Holding
|4,10
|0,74
|35,87
|Politeknik Metal
|377,90
|-4,93
|396,77
|Prizma Press Matbaacılık
|5,65
|0,00
|31,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,50
|-1,19
|-3,56
|QNB Finansbank
|69,10
|-0,36
|84,27
|Ral Yatırım Holding
|4,49
|-0,44
|71,08
|Ray Sigorta
|15,20
|-5,00
|344,44
|Reysaş GMYO
|5,58
|0,18
|21,57
|Reysaş Lojistik
|9,73
|2,64
|122,15
|Rhea Girişim
|3,91
|-2,25
|228,57
|Rodrigo Tekstil
|14,20
|1,65
|684,53
|Royal Halı
|3,55
|-6,33
|159,12
|RTA Laboratuvarları
|32,00
|-3,09
|1279,31
|Sabancı Holding
|10,87
|3,23
|19,19
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,72
|1,03
|437,61
|Sanel Mühendislik
|3,46
|-0,29
|17,93
|Sanifoam Sünger
|13,45
|0,90
|169,00
|Sanko Pazarlama
|9,59
|-6,35
|31,62
|Saray Matbaacılık
|8,33
|0,36
|544,35
|Sarkuysan
|8,86
|-1,12
|178,84
|Sasa Polyester
|19,48
|-0,10
|152,01
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,89
|9,89
|296,88
|Sekuro Plastik
|14,14
|9,78
|163,81
|Selçuk Ecza Deposu
|14,82
|-4,02
|148,46
|Selçuk Gıda
|5,10
|2,00
|373,22
|Senkron Güvenlik
|19,75
|9,97
|623,44
|Serve Film Prodüksiyon
|14,88
|-1,33
|835,85
|Servet GMYO
|78,95
|0,70
|828,82
|Seyitler Kimya
|30,04
|1,83
|342,42
|Silverline Endüstri
|7,20
|-3,87
|233,33
|Sinpaş GMYO
|4,19
|3,46
|261,21
|Smartiks Yazılım
|9,38
|6,35
|-4,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,02
|0,89
|550,51
|Söktaş
|5,09
|-2,49
|199,32
|Sönmez Filament
|65,20
|4,49
|1236,07
|Sönmez Pamuklu
|25,70
|-1,61
|422,36
|Sumaş Suni Tahta
|50,00
|8,41
|409,53
|Şeker Fin. Kir.
|6,14
|-2,54
|28,45
|Şekerbank
|1,57
|3,97
|44,00
|Şişe Cam
|7,25
|0,83
|42,43
|Şok Marketler
|12,81
|-0,70
|19,05
|T. Halk Bankası
|5,41
|-0,73
|-8,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,50
|-2,56
|29,88
|T.S.K.B.
|1,83
|0,00
|51,24
|T.Tuborg
|18,35
|2,00
|54,20
|Taç Tarım Ürünleri
|10,40
|0,00
|233,33
|Tat Gıda
|10,94
|-0,45
|79,82
|TAV Havalimanları
|20,68
|-0,86
|-23,87
|Taze Kuru Gıda
|229,90
|10,00
|3075,41
|Tek-Art Turizm
|2,10
|6,60
|66,67
|Tekfen Holding
|16,86
|1,02
|-6,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,09
|-3,23
|164,05
|Temapol Polimer Plastik
|11,57
|7,53
|121,65
|TGS Dış Ticaret
|9,57
|2,46
|104,93
|Tofaş Oto. Fab.
|32,92
|3,00
|41,27
|Torunlar GMYO
|3,98
|1,27
|44,73
|Trabzon Liman
|32,74
|0,55
|212,59
|Trabzonspor Sportif
|2,45
|-3,05
|90,74
|Trend GMYO
|12,90
|-1,00
|486,36
|TSKB GMYO
|5,52
|-6,28
|478,02
|Tuğçelik
|7,92
|1,67
|100,51
|Tukaş
|9,70
|-1,02
|-21,46
|Turcas Petrol
|4,90
|-0,81
|83,52
|Turkcell
|16,04
|0,06
|19,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,09
|2,25
|119,81
|Tüpraş
|107,90
|1,79
|-14,91
|Türk Hava Yolları
|12,62
|-0,94
|-12,72
|Türk Prysmian Kablo
|12,68
|9,97
|391,38
|Türk Telekom
|8,46
|0,95
|17,25
|Türk Traktör
|161,70
|1,57
|205,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|114,50
|-1,80
|172,62
|Türkiye Sigorta
|6,66
|4,06
|205,81
|Ufuk Yatırım
|14,97
|6,93
|480,23
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|-2,35
|345,34
|Ulusoy Elektrik
|54,50
|5,21
|104,89
|Ulusoy Un Sanayi
|11,77
|1,47
|208,12
|Umpaş Holding
|1,98
|10,00
|219,35
|Uşak Seramik
|2,29
|-0,43
|88,72
|Utopya Turizm
|33,50
|1,70
|580,89
|Uzertaş Boya
|51,70
|10,00
|2228,83
|Ülker Bisküvi
|22,78
|0,44
|1,88
|Vakıf Fin. Kir.
|4,20
|-0,47
|98,35
|Vakıf GMYO
|3,67
|0,00
|112,02
|Vakıf Yat. Ort.
|7,42
|0,27
|307,43
|Vakıflar Bankası
|4,63
|0,22
|-15,97
|Vakko Tekstil
|6,56
|3,96
|44,49
|Vanet Gıda
|6,94
|-1,84
|385,31
|Verusa Holding
|46,30
|2,93
|149,59
|Verusaturk Girisim
|12,67
|-0,78
|140,93
|Vestel
|21,40
|1,90
|69,57
|Vestel Beyaz Eşya
|40,58
|9,97
|92,34
|Viking Kağıt
|7,62
|9,96
|307,49
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,38
|0,46
|80,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|-0,33
|21,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|66,55
|10,00
|963,77
|Yataş
|13,48
|0,75
|85,65
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,55
|9,90
|182,61
|Yeni Gimat GMYO
|12,37
|0,81
|3,33
|Yeşil GMYO
|1,37
|0,00
|114,06
|Yeşil Yapı
|1,87
|0,54
|183,33
|Yeşil Yatırım Holding
|95,00
|1,60
|745,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.893,80
|-0,04
|371,78
|Yonga Mobilya
|28,60
|0,56
|209,77
|Yükselen Çelik
|7,27
|5,21
|137,19
|Yünsa
|15,30
|6,62
|51,97
|Zorlu Enerji
|2,68
|1,13
|64,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)