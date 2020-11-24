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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:46:17 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)40.500,00-0,6134,19
İş Bankası (C)6,520,461,72
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,861,311,58
İş Girişim16,04-1,35322,11
İş GMYO2,100,9619,32
İş Y. Men. Değ.12,830,39218,62
İş Yat. Ort.3,231,25100,46
İşbir Holding3.150,00-3,08632,56
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,8688,71
İttifak Holding2,24-0,8871,80
İz Hayvancılık Tarım16,979,98548,58
İzmir Demir Çelik20,001,52144,20
İzmir Fırça5,89-7,24227,22
Jantsa Jant Sanayi242,909,96356,68
Kafein Yazılım17,811,1960,36
Kaplamin24,00-6,47332,43
Kardemir (A)5,095,6092,08
Kardemir (B)4,679,8876,89
Kardemir (D)4,922,0784,96
Karel Elektronik17,10-0,2917,69
Karsan Otomotiv2,980,3488,61
Karsu Tekstil6,86-1,44111,73
Kartonsan2.950,00-0,52663,58
Katmerciler Ekipman3,23-0,92111,29
Kent Gıda475,30-8,241946,81
Kerevitaş Gıda6,95-0,71113,19
Kervansaray Yat. Holding1,069,2892,73
Kiler GMYO2,45-3,16129,19
Klimasan Klima18,80-8,83-11,38
Koç Holding19,06-0,31-4,74
Konfrut Gıda15,88-0,38103,07
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,96-2,53
Konya Çimento1.186,2010,00337,23
Kordsa Teknik Tekstil14,404,3513,24
Koza Altın78,750,136,35
Koza Madencilik13,55-1,8135,09
Körfez GMYO6,850,74186,61
Kristal Kola2,766,9882,78
Kron Telekomünikasyon25,80-0,46102,83
Kuştur Kuşadası Turizm166,100,67607,56
Kuyumcukent Gayrimenkul2,32-1,28106,90
Kütahya Porselen37,70-3,78469,49
Lider Faktoring3,14-1,5771,12
Link Bilgisayar47,26-1,58162,72
Logo Yazılım99,200,0563,16
Lokman Hekim Sağlık11,05-0,9992,66
Lüks Kadife27,86-1,90222,45
Makina Takım2,840,0051,06
Marka Yatırım Holding6,48-10,00449,15
Marmaris Altınyunus98,558,3038,80
Marshall342,10-9,14619,60
Martı GMYO3,34-0,30230,69
Martı Otel2,30-9,09152,75
Mavi Giyim49,805,33-13,99
Mazhar Zorlu Holding17,990,0048,80
Mega Polietilen10,73-2,72745,91
Menderes Tekstil3,20-0,62144,27
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm70,95-1,73264,97
Merko Gıda12,99-1,591137,14
Metemtur Otelcilik12,573,46606,18
Metro Holding2,221,3760,87
Metro Petrol ve Tesisleri3,220,0064,29
Metro Yatırım Ortaklığı2,839,69-46,93
Migros Ticaret40,340,2566,56
Milpa4,91-2,58124,20
Mistral GMYO4,31-1,15129,67
MLP Sağlık19,00-0,1118,75
MMC San. Ve Tic. Yat.6,10-7,58435,09
Mondi Tire Kutsan6,733,0662,56
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,522,37171,38
Net Holding3,364,0229,23
Netaş Telekom.20,06-0,5053,60
Niğbaş Niğde Beton71,901,271059,68
Nuh Çimento36,50-0,22232,28
Nurol GMYO7,112,1699,16
Odaş Elektrik3,622,55150,40
Olmuksan-IP7,900,51208,48
Orge Enerji Elektrik7,230,0045,77
Orma Orman Mahsulleri13,00-5,87371,01
Osmanlı Menkul20,78-1,05398,17
Ostim Endüstriyel Yat4,26-1,62153,57
Otokar236,6010,0060,91
Oyak Çimento8,232,8849,70
Oyak Yat. Ort.6,38-1,39176,35
Oylum Sınai Yatırımlar5,321,7272,23
Özak GMYO4,29-0,9266,93
Özbal Çelik Boru7,221,69347,93
Özderici GMYO2,330,0048,41
Özerden Plastik8,30-5,47264,04
Panora GMYO7,351,1031,21
Papilon Savunma22,16-0,81187,55
Park Elek.Madencilik5,211,5670,82
Parsan22,206,3231,05
Pegasus58,154,30-32,70
Peker GMYO2,42-0,82167,59
Penguen Gıda5,38-2,00487,73
Pera GMYO2,58-1,53174,47
Pergamon Dış Ticaret15,61-3,22101,74
Petkim4,053,3227,56
Petrokent Turizm850,00-7,60563,54
Pınar Et Ve Un23,520,09158,76
Pınar Su7,60-1,30227,59
Pınar Süt20,300,4060,99
Plastikkart11,41-0,4423,09
Polisan Holding3,90-0,2629,24
Politeknik Metal387,2010,00408,99
Prizma Press Matbaacılık5,67-3,0831,86
QNB Finans Fin. Kir.128,80-0,85-0,23
QNB Finansbank69,700,6585,87
Ral Yatırım Holding4,87-0,8185,56
Ray Sigorta27,607,73707,02
Reysaş GMYO4,87-0,416,10
Reysaş Lojistik9,060,67106,85
Rhea Girişim3,555,97198,32
Rodrigo Tekstil12,809,97607,18
Royal Halı3,98-2,93190,51
RTA Laboratuvarları47,70-0,461956,03
Sabancı Holding10,25-2,2912,39
Safkar Ege Soğutmacılık10,43-9,93378,44
Sanel Mühendislik3,550,0020,99
Sanifoam Sünger16,85-0,82237,00
Sanko Pazarlama7,38-0,141,29
Saray Matbaacılık7,821,56504,90
Sarkuysan6,99-0,14119,99
Sasa Polyester17,22-0,40122,77
Say Yenilenebilir Enerji8,26-1,08268,75
Sekuro Plastik11,69-3,39118,10
Selçuk Ecza Deposu9,40-1,1657,59
Selçuk Gıda4,000,00271,15
Senkron Güvenlik5,029,8583,88
Serve Film Prodüksiyon17,550,571003,77
Servet GMYO57,000,00570,59
Seyitler Kimya16,621,22144,77
Silverline Endüstri4,321,65100,00
Sinpaş GMYO3,900,26236,21
Smartiks Yazılım7,580,13-22,73
Sodaş Sodyum Sanayii25,363,93559,35
Söktaş5,10-1,35199,91
Sönmez Filament35,581,14629,10
Sönmez Pamuklu16,00-0,50225,20
Sumaş Suni Tahta42,589,97333,92
Şeker Fin. Kir.4,22-0,24-11,72
Şekerbank1,512,0338,50
Şişe Cam7,03-0,7138,10
Şok Marketler12,041,2611,90
T. Halk Bankası5,31-0,38-10,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası64,70-1,7548,39
T.S.K.B.2,619,66115,70
T.Tuborg17,52-0,7447,23
Taç Tarım Ürünleri12,00-9,37284,62
Tat Gıda10,99-0,7280,64
TAV Havalimanları19,393,41-28,62
Taze Kuru Gıda265,50-8,263567,13
Tek-Art Turizm1,833,3945,24
Tekfen Holding15,633,17-13,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,24-0,96120,00
Temapol Polimer Plastik10,370,3998,66
TGS Dış Ticaret9,483,38103,00
Tofaş Oto. Fab.29,801,7127,88
Torunlar GMYO3,70-0,2734,55
Trabzon Liman32,40-1,34209,34
Trabzonspor Sportif4,34-0,91101,86
Trend GMYO10,78-9,64390,00
TSKB GMYO3,771,07294,77
Tuğçelik7,28-2,0284,30
Tukaş10,810,56-12,47
Turcas Petrol4,97-0,6086,14
Turkcell15,77-0,5014,28
Tümosan Motor ve Traktör11,29-1,1476,13
Tüpraş90,102,56-28,94
Türk Hava Yolları11,830,77-18,19
Türk Prysmian Kablo13,67-2,36429,74
Türk Telekom7,78-0,647,82
Türk Traktör146,001,32175,94
Türker Proje Gayrimenkul98,209,97133,81
Türkiye Sigorta5,85-0,85168,62
Ufuk Yatırım11,694,84353,10
Ulaşlar Turizm Yat.3,68-2,90294,91
Ulusoy Elektrik48,36-1,8381,80
Ulusoy Un Sanayi11,77-0,93208,12
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,450,82101,90
Utopya Turizm24,904,80406,10
Uzertaş Boya26,00-3,701071,17
Ülker Bisküvi22,62-1,991,16
Vakıf Fin. Kir.3,90-0,7684,18
Vakıf GMYO3,88-3,00124,15
Vakıf Yat. Ort.7,83-1,01329,95
Vakıflar Bankası4,65-0,21-15,61
Vakko Tekstil6,12-0,1634,80
Vanet Gıda8,50-4,92494,41
Verusa Holding44,70-0,09140,96
Verusaturk Girisim9,540,4281,41
Vestel20,040,4058,80
Vestel Beyaz Eşya35,00-0,9665,89
Viking Kağıt6,30-0,63236,90
Yapı Kredi Koray GMYO4,740,8595,87
Yapı ve Kredi Bank.2,971,0219,76
Yaprak Süt ve Besi Çift.39,78-2,98535,86
Yataş11,864,4061,58
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,92-0,51143,48
Yeni Gimat GMYO12,852,967,34
Yeşil GMYO1,171,7482,81
Yeşil Yapı1,421,43115,15
Yeşil Yatırım Holding70,809,94530,45
Yibitaş İnşaat Malzeme16.800,001,31470,46
Yonga Mobilya31,00-1,46235,77
Yükselen Çelik7,10-0,42131,65
Yünsa13,570,3034,79
Zorlu Enerji2,710,0066,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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