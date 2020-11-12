  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:55:07 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 42.900,00 -0,10 42,15
İş Bankası (C) 6,84 0,74 6,71
İş Bankası (Kur.) 364.500,90 0,00 73,57
İş Fin.Kir. 3,78 -3,82 -0,53
İş Girişim 14,97 0,13 293,95
İş GMYO 1,97 -4,37 11,93
İş Y. Men. Değ. 12,69 -2,53 215,14
İş Yat. Ort. 3,09 -3,13 91,77
İşbir Holding 2.790,00 -0,33 548,84
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -3,31 88,71
İttifak Holding 2,11 -5,80 66,16
İz Hayvancılık Tarım 9,13 10,00 248,94
İzmir Demir Çelik 20,00 -9,58 144,20
İzmir Fırça 7,09 0,00 293,89
Jantsa Jant Sanayi 203,20 -6,75 282,04
Kafein Yazılım 16,85 -2,15 51,72
Kaplamin 19,50 -3,66 251,35
Kardemir (A) 4,60 1,55 73,58
Kardemir (B) 3,74 0,27 41,67
Kardemir (D) 4,15 4,80 56,02
Karel Elektronik 17,15 -3,16 18,03
Karsan Otomotiv 2,95 -4,53 86,71
Karsu Tekstil 5,97 -1,81 84,26
Kartonsan 1.950,00 -3,13 404,74
Katmerciler Ekipman 3,14 -1,57 105,41
Kent Gıda 288,00 -0,69 1140,23
Kerevitaş Gıda 6,15 -2,38 88,65
Kervansaray Yat. Holding 0,78 -9,30 41,82
Kiler GMYO 2,32 -9,73 117,03
Klimasan Klima 14,19 -2,21 -33,11
Koç Holding 18,39 1,60 -8,09
Konfrut Gıda 13,93 -5,56 78,13
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,35 -0,97
Konya Çimento 743,10 -5,94 173,90
Kordsa Teknik Tekstil 12,24 -3,85 -3,74
Koza Altın 74,20 -0,93 0,20
Koza Madencilik 12,19 -1,61 21,54
Körfez GMYO 6,77 0,59 183,26
Kristal Kola 2,31 -2,94 52,98
Kron Telekomünikasyon 26,10 0,00 105,19
Kuştur Kuşadası Turizm 170,60 -9,97 626,73
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,25 -3,85 100,66
Kütahya Porselen 37,00 -1,65 458,91
Lider Faktoring 3,45 -4,70 88,01
Link Bilgisayar 44,08 -1,34 145,04
Logo Yazılım 98,25 -0,25 61,60
Lokman Hekim Sağlık 10,53 -1,68 83,59
Lüks Kadife 29,62 -1,27 242,82
Makina Takım 2,75 -4,51 46,28
Marka Yatırım Holding 6,74 9,95 471,19
Marmaris Altınyunus 83,50 -3,19 17,61
Marshall 299,90 -3,29 530,84
Martı GMYO 3,28 -0,61 224,75
Martı Otel 3,40 6,58 273,63
Mavi Giyim 44,88 3,41 -22,49
Mazhar Zorlu Holding 18,01 -2,60 48,97
Mega Polietilen 12,70 -8,63 901,22
Menderes Tekstil 3,14 -3,98 139,69
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 67,50 -10,00 247,22
Merko Gıda 11,09 -4,48 956,19
Metemtur Otelcilik 10,74 -1,92 503,37
Metro Holding 1,99 -9,95 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,33 -10,00 69,90
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -1,28 -56,68
Migros Ticaret 38,56 -1,33 59,21
Milpa 5,38 -3,76 145,66
Mistral GMYO 4,35 -2,25 131,80
MLP Sağlık 17,21 -0,81 7,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,02 0,00 428,07
Mondi Tire Kutsan 6,38 -2,89 54,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,50 -4,12 163,36
Net Holding 3,21 -3,89 23,46
Netaş Telekom. 20,00 -3,01 53,14
Niğbaş Niğde Beton 56,00 3,13 803,23
Nuh Çimento 36,98 -2,99 236,65
Nurol GMYO 6,55 -5,62 83,47
Odaş Elektrik 3,67 -1,08 153,85
Olmuksan-IP 7,55 -3,21 194,81
Orge Enerji Elektrik 7,80 4,70 57,26
Orma Orman Mahsulleri 10,90 -6,36 294,93
Osmanlı Menkul 22,32 9,95 435,08
Ostim Endüstriyel Yat 3,85 -4,94 129,17
Otokar 193,30 -3,59 31,46
Oyak Çimento 7,98 -2,68 45,15
Oyak Yat. Ort. 6,24 -2,19 170,29
Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 -2,28 52,81
Özak GMYO 4,19 -3,68 63,04
Özbal Çelik Boru 6,64 -3,49 311,95
Özderici GMYO 2,19 -6,81 39,49
Özerden Plastik 10,98 -5,67 381,58
Panora GMYO 6,26 -5,01 11,75
Papilon Savunma 21,94 6,71 184,70
Park Elek.Madencilik 5,07 -3,24 66,23
Parsan 19,78 -3,98 16,77
Pegasus 58,50 7,64 -32,29
Peker GMYO 2,64 -1,86 191,92
Penguen Gıda 4,51 -5,05 392,68
Pera GMYO 2,51 -4,92 167,02
Pergamon Dış Ticaret 15,52 -1,21 100,58
Petkim 4,65 1,53 22,05
Petrokent Turizm 810,00 3,85 532,32
Pınar Et Ve Un 23,06 0,26 153,70
Pınar Su 7,69 -0,52 231,47
Pınar Süt 19,40 -1,42 53,85
Plastikkart 11,22 -1,92 21,04
Polisan Holding 3,85 -4,23 27,59
Politeknik Metal 308,20 -0,58 305,14
Prizma Press Matbaacılık 6,47 9,85 50,47
QNB Finans Fin. Kir. 128,20 -2,66 -0,70
QNB Finansbank 68,50 -2,84 82,67
Ral Yatırım Holding 4,91 -3,16 87,09
Ray Sigorta 19,89 -2,98 481,58
Reysaş GMYO 4,65 -3,93 1,31
Reysaş Lojistik 7,50 -3,85 71,23
Rhea Girişim 3,05 -6,44 156,30
Rodrigo Tekstil 11,99 3,63 562,43
Royal Halı 3,51 -1,96 156,20
RTA Laboratuvarları 42,20 -0,66 1718,97
Sabancı Holding 10,46 4,29 14,70
Safkar Ege Soğutmacılık 5,96 4,20 173,39
Sanel Mühendislik 3,30 -0,90 12,47
Sanifoam Sünger 13,91 -2,93 178,20
Sanko Pazarlama 7,53 -3,09 3,35
Saray Matbaacılık 6,79 3,03 425,23
Sarkuysan 6,88 -3,64 116,53
Sasa Polyester 16,80 -3,17 117,34
Say Yenilenebilir Enerji 8,59 -2,05 283,48
Sekuro Plastik 13,31 10,00 148,32
Selçuk Ecza Deposu 8,99 -2,92 50,72
Selçuk Gıda 3,96 -3,41 267,44
Senkron Güvenlik 3,72 -1,33 36,26
Serve Film Prodüksiyon 17,70 0,00 1013,21
Servet GMYO 42,74 1,42 402,82
Seyitler Kimya 12,70 -0,94 87,04
Silverline Endüstri 4,11 -3,97 90,28
Sinpaş GMYO 3,35 9,84 188,79
Smartiks Yazılım 7,56 -1,18 -22,94
Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 2,21 523,99
Söktaş 4,81 -1,23 182,86
Sönmez Filament 31,84 0,76 552,46
Sönmez Pamuklu 15,41 -4,23 213,21
Sumaş Suni Tahta 33,00 -3,51 236,29
Şeker Fin. Kir. 4,35 0,00 -9,00
Şekerbank 1,48 -2,63 35,75
Şişe Cam 6,75 -1,32 32,60
Şok Marketler 11,11 -2,54 3,25
T. Halk Bankası 5,40 -2,88 -8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 64,60 -5,00 48,17
T.S.K.B. 2,23 1,36 84,30
T.Tuborg 17,54 -3,41 47,39
Taç Tarım Ürünleri 9,49 -4,62 204,17
Tat Gıda 10,67 1,43 75,38
TAV Havalimanları 17,20 0,58 -36,68
Taze Kuru Gıda 391,40 9,97 5306,08
Tek-Art Turizm 1,70 -5,56 34,92
Tekfen Holding 14,52 -1,76 -19,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,77 -4,67 108,81
Temapol Polimer Plastik 9,86 -3,14 88,89
TGS Dış Ticaret 9,33 0,65 99,79
Tofaş Oto. Fab. 26,30 -3,80 12,86
Torunlar GMYO 3,56 -4,04 29,45
Trabzon Liman 36,58 9,98 249,25
Trabzonspor Sportif 4,42 3,51 105,58
Trend GMYO 12,00 -4,00 445,45
TSKB GMYO 3,60 -2,17 276,97
Tuğçelik 7,07 -4,20 78,99
Tukaş 10,31 -2,18 -16,52
Turcas Petrol 4,68 -1,47 75,28
Turkcell 15,80 -0,25 14,49
Tümosan Motor ve Traktör 10,16 -4,96 58,50
Tüpraş 89,30 2,35 -29,57
Türk Hava Yolları 11,65 -1,10 -19,43
Türk Prysmian Kablo 12,71 -4,22 392,54
Türk Telekom 7,95 4,33 10,18
Türk Traktör 125,00 -1,88 136,25
Türker Proje Gayrimenkul 82,00 -0,36 95,24
Türkiye Sigorta 5,63 -3,10 158,52
Ufuk Yatırım 11,60 0,00 349,61
Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 -4,16 295,98
Ulusoy Elektrik 51,05 -4,85 91,92
Ulusoy Un Sanayi 11,72 4,46 206,81
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,28 -5,39 87,89
Utopya Turizm 22,70 0,62 361,38
Uzertaş Boya 36,04 9,34 1523,42
Ülker Bisküvi 21,78 -2,07 -2,59
Vakıf Fin. Kir. 3,83 -3,04 80,87
Vakıf GMYO 3,63 -3,97 109,71
Vakıf Yat. Ort. 7,77 -2,63 326,65
Vakıflar Bankası 4,68 -2,09 -15,06
Vakko Tekstil 5,98 0,34 31,72
Vanet Gıda 8,95 -6,96 525,87
Verusa Holding 45,72 -0,87 146,46
Verusaturk Girisim 8,58 -5,09 63,15
Vestel 20,20 1,51 60,06
Vestel Beyaz Eşya 32,30 -2,12 53,09
Viking Kağıt 6,21 -4,46 232,09
Yapı Kredi Koray GMYO 4,08 -5,12 68,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,77 -1,07 11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,70 -3,33 502,62
Yataş 10,36 3,60 41,14
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,97 -2,22 146,58
Yeni Gimat GMYO 12,98 -0,76 8,43
Yeşil GMYO 1,03 -1,90 60,94
Yeşil Yapı 1,21 -2,42 83,33
Yeşil Yatırım Holding 43,38 0,42 286,29
Yibitaş İnşaat Malzeme 18.294,10 -10,00 521,19
Yonga Mobilya 29,96 -3,35 224,50
Yükselen Çelik 6,85 -3,93 123,49
Yünsa 13,51 -0,44 34,19
Zorlu Enerji 2,64 -3,30 61,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması
Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması

Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki sinsi planları devam ediyor. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan son olay gündeme bomba gibi..
Karabağ için dikkat çeken uyarı: Türkiye için büyük bir sıkıntı
Gündem

Karabağ için dikkat çeken uyarı: Türkiye için büyük bir sıkıntı

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Karabağ ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Melih Gökçek duyurdu! Külliye'de dikkat çeken görüşme
Siyaset

Melih Gökçek duyurdu! Külliye'de dikkat çeken görüşme

AK Parti'de bazı görev değişimlerinin yaşandığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay