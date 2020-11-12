Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.900,00
|-0,10
|42,15
|İş Bankası (C)
|6,84
|0,74
|6,71
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|0,00
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,78
|-3,82
|-0,53
|İş Girişim
|14,97
|0,13
|293,95
|İş GMYO
|1,97
|-4,37
|11,93
|İş Y. Men. Değ.
|12,69
|-2,53
|215,14
|İş Yat. Ort.
|3,09
|-3,13
|91,77
|İşbir Holding
|2.790,00
|-0,33
|548,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-3,31
|88,71
|İttifak Holding
|2,11
|-5,80
|66,16
|İz Hayvancılık Tarım
|9,13
|10,00
|248,94
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|-9,58
|144,20
|İzmir Fırça
|7,09
|0,00
|293,89
|Jantsa Jant Sanayi
|203,20
|-6,75
|282,04
|Kafein Yazılım
|16,85
|-2,15
|51,72
|Kaplamin
|19,50
|-3,66
|251,35
|Kardemir (A)
|4,60
|1,55
|73,58
|Kardemir (B)
|3,74
|0,27
|41,67
|Kardemir (D)
|4,15
|4,80
|56,02
|Karel Elektronik
|17,15
|-3,16
|18,03
|Karsan Otomotiv
|2,95
|-4,53
|86,71
|Karsu Tekstil
|5,97
|-1,81
|84,26
|Kartonsan
|1.950,00
|-3,13
|404,74
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-1,57
|105,41
|Kent Gıda
|288,00
|-0,69
|1140,23
|Kerevitaş Gıda
|6,15
|-2,38
|88,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,78
|-9,30
|41,82
|Kiler GMYO
|2,32
|-9,73
|117,03
|Klimasan Klima
|14,19
|-2,21
|-33,11
|Koç Holding
|18,39
|1,60
|-8,09
|Konfrut Gıda
|13,93
|-5,56
|78,13
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,35
|-0,97
|Konya Çimento
|743,10
|-5,94
|173,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,24
|-3,85
|-3,74
|Koza Altın
|74,20
|-0,93
|0,20
|Koza Madencilik
|12,19
|-1,61
|21,54
|Körfez GMYO
|6,77
|0,59
|183,26
|Kristal Kola
|2,31
|-2,94
|52,98
|Kron Telekomünikasyon
|26,10
|0,00
|105,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|170,60
|-9,97
|626,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,25
|-3,85
|100,66
|Kütahya Porselen
|37,00
|-1,65
|458,91
|Lider Faktoring
|3,45
|-4,70
|88,01
|Link Bilgisayar
|44,08
|-1,34
|145,04
|Logo Yazılım
|98,25
|-0,25
|61,60
|Lokman Hekim Sağlık
|10,53
|-1,68
|83,59
|Lüks Kadife
|29,62
|-1,27
|242,82
|Makina Takım
|2,75
|-4,51
|46,28
|Marka Yatırım Holding
|6,74
|9,95
|471,19
|Marmaris Altınyunus
|83,50
|-3,19
|17,61
|Marshall
|299,90
|-3,29
|530,84
|Martı GMYO
|3,28
|-0,61
|224,75
|Martı Otel
|3,40
|6,58
|273,63
|Mavi Giyim
|44,88
|3,41
|-22,49
|Mazhar Zorlu Holding
|18,01
|-2,60
|48,97
|Mega Polietilen
|12,70
|-8,63
|901,22
|Menderes Tekstil
|3,14
|-3,98
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|67,50
|-10,00
|247,22
|Merko Gıda
|11,09
|-4,48
|956,19
|Metemtur Otelcilik
|10,74
|-1,92
|503,37
|Metro Holding
|1,99
|-9,95
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,33
|-10,00
|69,90
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-1,28
|-56,68
|Migros Ticaret
|38,56
|-1,33
|59,21
|Milpa
|5,38
|-3,76
|145,66
|Mistral GMYO
|4,35
|-2,25
|131,80
|MLP Sağlık
|17,21
|-0,81
|7,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,02
|0,00
|428,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,38
|-2,89
|54,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,50
|-4,12
|163,36
|Net Holding
|3,21
|-3,89
|23,46
|Netaş Telekom.
|20,00
|-3,01
|53,14
|Niğbaş Niğde Beton
|56,00
|3,13
|803,23
|Nuh Çimento
|36,98
|-2,99
|236,65
|Nurol GMYO
|6,55
|-5,62
|83,47
|Odaş Elektrik
|3,67
|-1,08
|153,85
|Olmuksan-IP
|7,55
|-3,21
|194,81
|Orge Enerji Elektrik
|7,80
|4,70
|57,26
|Orma Orman Mahsulleri
|10,90
|-6,36
|294,93
|Osmanlı Menkul
|22,32
|9,95
|435,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,85
|-4,94
|129,17
|Otokar
|193,30
|-3,59
|31,46
|Oyak Çimento
|7,98
|-2,68
|45,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,24
|-2,19
|170,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,72
|-2,28
|52,81
|Özak GMYO
|4,19
|-3,68
|63,04
|Özbal Çelik Boru
|6,64
|-3,49
|311,95
|Özderici GMYO
|2,19
|-6,81
|39,49
|Özerden Plastik
|10,98
|-5,67
|381,58
|Panora GMYO
|6,26
|-5,01
|11,75
|Papilon Savunma
|21,94
|6,71
|184,70
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|-3,24
|66,23
|Parsan
|19,78
|-3,98
|16,77
|Pegasus
|58,50
|7,64
|-32,29
|Peker GMYO
|2,64
|-1,86
|191,92
|Penguen Gıda
|4,51
|-5,05
|392,68
|Pera GMYO
|2,51
|-4,92
|167,02
|Pergamon Dış Ticaret
|15,52
|-1,21
|100,58
|Petkim
|4,65
|1,53
|22,05
|Petrokent Turizm
|810,00
|3,85
|532,32
|Pınar Et Ve Un
|23,06
|0,26
|153,70
|Pınar Su
|7,69
|-0,52
|231,47
|Pınar Süt
|19,40
|-1,42
|53,85
|Plastikkart
|11,22
|-1,92
|21,04
|Polisan Holding
|3,85
|-4,23
|27,59
|Politeknik Metal
|308,20
|-0,58
|305,14
|Prizma Press Matbaacılık
|6,47
|9,85
|50,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,20
|-2,66
|-0,70
|QNB Finansbank
|68,50
|-2,84
|82,67
|Ral Yatırım Holding
|4,91
|-3,16
|87,09
|Ray Sigorta
|19,89
|-2,98
|481,58
|Reysaş GMYO
|4,65
|-3,93
|1,31
|Reysaş Lojistik
|7,50
|-3,85
|71,23
|Rhea Girişim
|3,05
|-6,44
|156,30
|Rodrigo Tekstil
|11,99
|3,63
|562,43
|Royal Halı
|3,51
|-1,96
|156,20
|RTA Laboratuvarları
|42,20
|-0,66
|1718,97
|Sabancı Holding
|10,46
|4,29
|14,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,96
|4,20
|173,39
|Sanel Mühendislik
|3,30
|-0,90
|12,47
|Sanifoam Sünger
|13,91
|-2,93
|178,20
|Sanko Pazarlama
|7,53
|-3,09
|3,35
|Saray Matbaacılık
|6,79
|3,03
|425,23
|Sarkuysan
|6,88
|-3,64
|116,53
|Sasa Polyester
|16,80
|-3,17
|117,34
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,59
|-2,05
|283,48
|Sekuro Plastik
|13,31
|10,00
|148,32
|Selçuk Ecza Deposu
|8,99
|-2,92
|50,72
|Selçuk Gıda
|3,96
|-3,41
|267,44
|Senkron Güvenlik
|3,72
|-1,33
|36,26
|Serve Film Prodüksiyon
|17,70
|0,00
|1013,21
|Servet GMYO
|42,74
|1,42
|402,82
|Seyitler Kimya
|12,70
|-0,94
|87,04
|Silverline Endüstri
|4,11
|-3,97
|90,28
|Sinpaş GMYO
|3,35
|9,84
|188,79
|Smartiks Yazılım
|7,56
|-1,18
|-22,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|2,21
|523,99
|Söktaş
|4,81
|-1,23
|182,86
|Sönmez Filament
|31,84
|0,76
|552,46
|Sönmez Pamuklu
|15,41
|-4,23
|213,21
|Sumaş Suni Tahta
|33,00
|-3,51
|236,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|0,00
|-9,00
|Şekerbank
|1,48
|-2,63
|35,75
|Şişe Cam
|6,75
|-1,32
|32,60
|Şok Marketler
|11,11
|-2,54
|3,25
|T. Halk Bankası
|5,40
|-2,88
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,60
|-5,00
|48,17
|T.S.K.B.
|2,23
|1,36
|84,30
|T.Tuborg
|17,54
|-3,41
|47,39
|Taç Tarım Ürünleri
|9,49
|-4,62
|204,17
|Tat Gıda
|10,67
|1,43
|75,38
|TAV Havalimanları
|17,20
|0,58
|-36,68
|Taze Kuru Gıda
|391,40
|9,97
|5306,08
|Tek-Art Turizm
|1,70
|-5,56
|34,92
|Tekfen Holding
|14,52
|-1,76
|-19,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,77
|-4,67
|108,81
|Temapol Polimer Plastik
|9,86
|-3,14
|88,89
|TGS Dış Ticaret
|9,33
|0,65
|99,79
|Tofaş Oto. Fab.
|26,30
|-3,80
|12,86
|Torunlar GMYO
|3,56
|-4,04
|29,45
|Trabzon Liman
|36,58
|9,98
|249,25
|Trabzonspor Sportif
|4,42
|3,51
|105,58
|Trend GMYO
|12,00
|-4,00
|445,45
|TSKB GMYO
|3,60
|-2,17
|276,97
|Tuğçelik
|7,07
|-4,20
|78,99
|Tukaş
|10,31
|-2,18
|-16,52
|Turcas Petrol
|4,68
|-1,47
|75,28
|Turkcell
|15,80
|-0,25
|14,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,16
|-4,96
|58,50
|Tüpraş
|89,30
|2,35
|-29,57
|Türk Hava Yolları
|11,65
|-1,10
|-19,43
|Türk Prysmian Kablo
|12,71
|-4,22
|392,54
|Türk Telekom
|7,95
|4,33
|10,18
|Türk Traktör
|125,00
|-1,88
|136,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,00
|-0,36
|95,24
|Türkiye Sigorta
|5,63
|-3,10
|158,52
|Ufuk Yatırım
|11,60
|0,00
|349,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,69
|-4,16
|295,98
|Ulusoy Elektrik
|51,05
|-4,85
|91,92
|Ulusoy Un Sanayi
|11,72
|4,46
|206,81
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,28
|-5,39
|87,89
|Utopya Turizm
|22,70
|0,62
|361,38
|Uzertaş Boya
|36,04
|9,34
|1523,42
|Ülker Bisküvi
|21,78
|-2,07
|-2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|3,83
|-3,04
|80,87
|Vakıf GMYO
|3,63
|-3,97
|109,71
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|-2,63
|326,65
|Vakıflar Bankası
|4,68
|-2,09
|-15,06
|Vakko Tekstil
|5,98
|0,34
|31,72
|Vanet Gıda
|8,95
|-6,96
|525,87
|Verusa Holding
|45,72
|-0,87
|146,46
|Verusaturk Girisim
|8,58
|-5,09
|63,15
|Vestel
|20,20
|1,51
|60,06
|Vestel Beyaz Eşya
|32,30
|-2,12
|53,09
|Viking Kağıt
|6,21
|-4,46
|232,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,08
|-5,12
|68,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,77
|-1,07
|11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,70
|-3,33
|502,62
|Yataş
|10,36
|3,60
|41,14
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,97
|-2,22
|146,58
|Yeni Gimat GMYO
|12,98
|-0,76
|8,43
|Yeşil GMYO
|1,03
|-1,90
|60,94
|Yeşil Yapı
|1,21
|-2,42
|83,33
|Yeşil Yatırım Holding
|43,38
|0,42
|286,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.294,10
|-10,00
|521,19
|Yonga Mobilya
|29,96
|-3,35
|224,50
|Yükselen Çelik
|6,85
|-3,93
|123,49
|Yünsa
|13,51
|-0,44
|34,19
|Zorlu Enerji
|2,64
|-3,30
|61,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)