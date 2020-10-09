Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.999,00
|0,00
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,32
|1,53
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,95
|2,60
|3,95
|İş Girişim
|10,30
|-0,48
|171,05
|İş GMYO
|1,99
|7,57
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|9,19
|0,44
|128,22
|İş Yat. Ort.
|3,12
|2,97
|93,63
|İşbir Holding
|2.752,90
|-0,50
|540,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,10
|-3,51
|77,42
|İttifak Holding
|7,31
|6,56
|96,51
|İz Hayvancılık Tarım
|8,04
|-2,31
|207,28
|İzmir Demir Çelik
|18,48
|-0,05
|125,64
|İzmir Fırça
|5,03
|9,83
|179,44
|Jantsa Jant Sanayi
|192,30
|-1,74
|261,55
|Kafein Yazılım
|17,47
|-0,57
|57,30
|Kaplamin
|19,50
|-2,50
|251,35
|Kardemir (A)
|5,87
|3,16
|121,51
|Kardemir (B)
|3,84
|0,52
|45,45
|Kardemir (D)
|3,47
|2,36
|30,45
|Karel Elektronik
|19,10
|1,60
|31,45
|Karsan Otomotiv
|3,05
|-2,56
|93,04
|Karsu Tekstil
|5,85
|-1,18
|80,56
|Kartonsan
|757,00
|8,20
|95,94
|Katmerciler Ekipman
|7,51
|2,46
|95,57
|Kent Gıda
|292,00
|9,98
|1157,45
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|6,71
|114,72
|Kervansaray Yat. Holding
|1,82
|9,64
|230,91
|Kiler GMYO
|11,64
|9,92
|207,12
|Klimasan Klima
|17,41
|9,98
|-17,93
|Koç Holding
|14,71
|2,29
|-26,48
|Konfrut Gıda
|17,39
|1,81
|122,38
|Konya Çimento
|513,50
|-1,21
|89,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,00
|0,76
|-5,63
|Koza Altın
|80,35
|1,26
|8,51
|Koza Madencilik
|13,57
|2,18
|35,29
|Körfez GMYO
|5,47
|-0,18
|128,87
|Kristal Kola
|2,19
|-1,35
|45,03
|Kron Telekomünikasyon
|27,24
|-0,58
|114,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|157,30
|-9,91
|570,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|-0,45
|97,98
|Kütahya Porselen
|28,82
|1,05
|335,35
|Lider Faktoring
|3,11
|3,32
|69,48
|Link Bilgisayar
|40,96
|-1,11
|127,70
|Logo Yazılım
|97,65
|0,67
|60,61
|Lokman Hekim Sağlık
|10,75
|-0,19
|87,43
|Lüks Kadife
|41,12
|3,58
|375,93
|Makina Takım
|2,72
|6,25
|44,68
|Marka Yatırım Holding
|2,97
|-0,67
|151,69
|Marmaris Altınyunus
|86,20
|3,42
|21,41
|Marshall
|375,80
|8,93
|690,49
|Martı GMYO
|2,33
|2,19
|130,69
|Martı Otel
|1,42
|8,40
|56,04
|Mavi Giyim
|38,30
|0,05
|-33,85
|Mazhar Zorlu Holding
|19,36
|2,00
|60,13
|Mega Polietilen
|11,81
|6,01
|831,06
|Menderes Tekstil
|3,40
|3,34
|159,54
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|82,55
|9,99
|324,64
|Merko Gıda
|23,36
|9,98
|2124,76
|Metemtur Otelcilik
|9,77
|2,84
|448,88
|Metro Holding
|2,41
|0,00
|74,64
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,02
|-0,99
|105,10
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,53
|-0,78
|-52,56
|Migros Ticaret
|41,60
|0,97
|71,76
|Milpa
|5,48
|3,20
|150,23
|Mistral GMYO
|3,88
|-0,51
|105,29
|MLP Sağlık
|17,85
|5,37
|11,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|8,32
|-9,47
|629,82
|Mondi Tire Kutsan
|7,23
|0,98
|74,64
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|0,06
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,00
|-7,45
|214,47
|Net Holding
|2,64
|4,35
|1,54
|Netaş Telekom.
|20,96
|-2,87
|60,49
|Niğbaş Niğde Beton
|37,00
|5,59
|496,77
|Nuh Çimento
|24,00
|0,08
|118,48
|Nurol GMYO
|7,50
|-7,06
|110,08
|Odaş Elektrik
|3,18
|0,95
|119,96
|Olmuksan-IP
|11,26
|-9,99
|339,68
|Orge Enerji Elektrik
|7,79
|0,00
|57,06
|Orma Orman Mahsulleri
|15,49
|-4,38
|461,23
|Osmanlı Menkul
|26,44
|-1,56
|533,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,67
|1,38
|118,45
|Otokar
|145,50
|2,83
|-1,05
|Oyak Çimento
|8,01
|0,63
|45,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,41
|0,79
|177,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,10
|-6,08
|65,11
|Özak GMYO
|4,42
|3,03
|71,98
|Özbal Çelik Boru
|6,17
|-2,06
|282,79
|Özderici GMYO
|2,33
|-0,43
|48,41
|Özerden Plastik
|9,36
|-9,91
|310,53
|Panora GMYO
|6,26
|-0,95
|11,75
|Papilon Savunma
|16,01
|4,30
|107,75
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|0,60
|66,23
|Parsan
|20,90
|-5,09
|23,38
|Pegasus
|47,02
|0,73
|-45,58
|Peker GMYO
|2,52
|-1,18
|178,65
|Penguen Gıda
|6,84
|9,97
|647,22
|Pera GMYO
|1,77
|2,31
|88,30
|Pergamon Dış Ticaret
|16,20
|3,18
|109,36
|Petkim
|4,61
|4,06
|21,00
|Petrokent Turizm
|690,00
|1,47
|438,64
|Pınar Et Ve Un
|25,10
|3,72
|173,72
|Pınar Su
|8,03
|1,52
|246,12
|Pınar Süt
|22,50
|4,65
|77,58
|Plastikkart
|12,48
|-1,42
|34,63
|Polisan Holding
|4,53
|1,12
|50,12
|Politeknik Metal
|268,00
|0,37
|252,30
|Prizma Press Matbaacılık
|6,65
|9,92
|54,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.236,50
|0,21
|11,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,80
|0,67
|-7,20
|QNB Finansbank
|64,95
|-0,38
|73,20
|Ral Yatırım Holding
|5,40
|4,85
|105,76
|Ray Sigorta
|14,74
|1,24
|330,99
|Reysaş GMYO
|5,01
|-0,79
|9,15
|Reysaş Lojistik
|7,84
|-1,13
|79,00
|Rhea Girişim
|2,62
|-0,76
|120,17
|Rodrigo Tekstil
|9,83
|5,81
|443,09
|Royal Halı
|3,80
|8,26
|177,37
|RTA Laboratuvarları
|43,00
|4,02
|1753,45
|Sabancı Holding
|8,50
|1,07
|-6,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,85
|2,81
|168,35
|Sanel Mühendislik
|3,64
|3,70
|24,06
|Sanifoam Sünger
|8,60
|-0,58
|72,00
|Sanko Pazarlama
|8,00
|0,13
|9,80
|Saray Matbaacılık
|5,00
|9,89
|286,76
|Sarkuysan
|7,00
|-2,78
|120,30
|Sasa Polyester
|16,78
|0,06
|117,08
|Say Reklamcılık
|8,93
|-2,62
|298,66
|Sekuro Plastik
|11,74
|9,93
|119,03
|Selçuk Ecza Deposu
|9,37
|-4,09
|57,09
|Selçuk Gıda
|5,24
|4,80
|386,21
|Senkron Güvenlik
|3,24
|-7,69
|18,68
|Serve Film Prodüksiyon
|15,49
|-1,02
|874,21
|Servet GMYO
|36,80
|9,98
|332,94
|Seyitler Kimya
|12,20
|-1,61
|79,68
|Silverline Endüstri
|4,35
|-2,90
|101,39
|Sinpaş GMYO
|2,18
|0,46
|87,93
|Smartiks Yazılım
|8,63
|1,05
|-12,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,88
|7,52
|598,87
|Söktaş
|4,59
|-0,65
|169,92
|Sönmez Filament
|18,99
|7,47
|289,14
|Sönmez Pamuklu
|17,65
|7,36
|258,74
|Sumaş Suni Tahta
|42,00
|-6,67
|328,01
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|0,47
|-10,04
|Şekerbank
|1,66
|-1,78
|26,72
|Şişe Cam
|6,91
|1,77
|35,75
|Şok Marketler
|12,19
|-0,16
|13,29
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,99
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,84
|-0,13
|2,84
|T.S.K.B.
|1,12
|2,75
|-7,44
|T.Tuborg
|16,99
|0,65
|42,77
|Taç Tarım Ürünleri
|15,06
|-9,98
|382,69
|Tat Gıda
|12,25
|3,11
|101,36
|TAV Havalimanları
|15,48
|0,13
|-43,01
|Taze Kuru Gıda
|495,20
|-10,00
|6739,78
|Tek-Art Turizm
|1,71
|1,79
|35,71
|Tekfen Holding
|15,09
|1,07
|-16,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,35
|6,61
|122,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,25
|1,59
|96,36
|TGS Dış Ticaret
|9,08
|2,14
|94,43
|Tofaş Oto. Fab.
|25,46
|1,03
|9,26
|Torunlar GMYO
|4,10
|5,40
|49,09
|Trabzon Liman
|32,26
|9,95
|202,63
|Trabzonspor Sportif
|4,99
|2,04
|132,09
|Trend GMYO
|6,86
|-4,46
|211,82
|TSKB GMYO
|3,05
|-4,39
|219,38
|Tuğçelik
|7,44
|-9,93
|88,35
|Tukaş
|10,86
|7,10
|-12,06
|Turcas Petrol
|4,93
|9,80
|84,64
|Turkcell
|16,01
|1,52
|16,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,66
|5,00
|50,70
|Tüpraş
|83,05
|1,47
|-34,50
|Türk Hava Yolları
|10,76
|0,47
|-25,59
|Türk Prysmian Kablo
|14,47
|9,95
|460,74
|Türk Telekom
|7,26
|1,97
|0,62
|Türk Traktör
|106,90
|3,89
|102,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|96,70
|9,95
|130,24
|Türkiye Sigorta
|6,11
|-0,16
|180,56
|Ufuk Yatırım
|14,74
|10,00
|471,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,92
|0,00
|213,35
|Ulusoy Elektrik
|52,80
|-1,49
|98,50
|Ulusoy Un Sanayi
|10,38
|1,47
|171,73
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,12
|0,95
|74,71
|Utopya Turizm
|20,20
|9,96
|310,57
|Uzertaş Boya
|41,26
|-9,99
|1758,56
|Ülker Bisküvi
|23,52
|0,17
|5,19
|Vakıf Fin. Kir.
|4,14
|1,72
|95,51
|Vakıf GMYO
|3,88
|1,04
|124,15
|Vakıf Yat. Ort.
|8,07
|-0,62
|343,13
|Vakıflar Bankası
|4,07
|0,74
|-26,13
|Vakko Tekstil
|6,27
|1,46
|38,11
|Vanet Gıda
|12,22
|9,99
|754,55
|Verusa Holding
|41,76
|1,36
|125,11
|Verusaturk Girisim
|8,63
|6,15
|64,11
|Vestel
|17,47
|0,81
|38,43
|Vestel Beyaz Eşya
|31,58
|3,47
|49,68
|Viking Kağıt
|7,64
|3,52
|308,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,81
|3,66
|98,76
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|1,42
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|93,35
|-9,98
|1392,15
|Yataş
|9,10
|3,41
|23,98
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,39
|-1,13
|172,67
|Yeni Gimat GMYO
|13,25
|-0,38
|10,68
|Yeşil GMYO
|1,06
|-6,19
|65,63
|Yeşil Yapı
|1,16
|-8,66
|75,76
|Yeşil Yatırım Holding
|30,32
|0,73
|169,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.068,00
|7,48
|445,60
|Yonga Mobilya
|35,68
|-0,61
|286,46
|Yükselen Çelik
|6,96
|-2,11
|127,08
|Yünsa
|14,00
|-0,36
|39,06
|Zorlu Enerji
|2,76
|1,47
|69,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)