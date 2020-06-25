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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:41:06 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 -9,69 76,99
İş Bankası (B) 48.189,90 -3,62 59,67
İş Bankası (C) 5,32 -0,37 -17,00
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 4,04 2,54 6,32
İş Girişim 7,12 -0,84 87,37
İş GMYO 1,86 1,09 5,68
İş Y. Men. Değ. 6,05 -0,98 50,24
İş Yat. Ort. 2,58 0,00 60,12
İşbir Holding 1.127,00 9,95 162,09
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 3,37 48,39
İttifak Holding 3,25 -2,69 -12,63
İz Hayvancılık Tarım 5,40 -3,57 106,38
İzmir Demir Çelik 12,35 -3,67 50,79
İzmir Fırça 2,21 -1,34 22,78
Jantsa Jant Sanayi 72,00 -0,35 35,37
Kafein Yazılım 16,80 3,07 51,27
Kapital Yat. Holding 3,59 4,36 48,35
Kaplamin 8,20 -0,97 47,75
Kardemir (A) 3,49 0,29 31,70
Kardemir (B) 3,02 -4,13 14,39
Kardemir (D) 3,01 -4,14 13,16
Karel Elektronik 15,59 0,65 7,30
Karsan Otomotiv 2,73 2,25 72,78
Karsu Tekstil 3,53 -1,94 8,95
Kartonsan 439,30 -0,99 13,71
Katmerciler Ekipman 4,44 1,60 15,63
Kent Gıda 495,90 -1,25 182,08
Kerevitaş Gıda 4,49 5,90 37,73
Kervansaray Yat. Holding 0,46 2,22 -16,36
Kiler GMYO 4,16 -0,72 9,76
Klimasan Klima 15,94 -1,97 -24,86
Koç Holding 17,26 0,94 -13,74
Konfrut Gıda 10,27 1,18 31,33
Konya Çimento 272,50 0,15 0,44
Kordsa Teknik Tekstil 11,99 -0,58 -5,71
Koza Altın 80,60 -1,10 8,85
Koza Madencilik 13,15 -2,08 31,11
Körfez GMYO 3,03 -0,66 26,78
Kristal Kola 2,05 -0,97 35,76
Kron Telekomünikasyon 25,02 -0,71 96,70
Kuştur Kuşadası Turizm 53,90 10,00 127,43
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 0,47 29,70
Kütahya Porselen 32,24 -0,86 387,01
Lider Faktoring 2,24 -0,44 22,07
Link Bilgisayar 24,14 -0,98 33,00
Logo Yazılım 77,55 1,37 27,55
Lokman Hekim Sağlık 7,41 -1,20 28,20
Lüks Kadife 15,86 -4,00 83,56
Makina Takım 2,01 0,00 6,91
Marka Yatırım Holding 2,27 -2,58 92,37
Marmaris Altınyunus 77,25 -2,95 8,80
Marshall 81,80 -1,09 72,07
Martı GMYO 1,52 1,33 50,50
Martı Otel 1,15 -0,86 26,37
Mavi Giyim 47,60 -0,92 -17,79
Mazhar Zorlu Holding 16,70 -2,34 38,13
Mega Polietilen 4,44 2,78 101,82
Menderes Tekstil 3,53 1,73 169,47
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 25,24 0,96 29,84
Merko Gıda 1,43 -2,05 36,19
Metal Gayrimenkul 1,21 3,42 32,97
Metemtur Otelcilik 2,17 0,00 21,91
Metro Holding 1,71 0,00 23,91
Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 1,70 52,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -1,27 -56,31
Migros Ticaret 36,70 -2,13 51,53
Milpa 3,71 -4,87 69,41
Mistral GMYO 2,47 -1,98 30,69
MLP Sağlık 18,54 -2,42 15,87
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,80 1,69 57,89
Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,64 58,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,30 2,23 43,87
Net Holding 2,34 2,18 -10,00
Netaş Telekom. 14,14 -0,35 8,27
Niğbaş Niğde Beton 8,80 -1,12 41,94
Nuh Çimento 14,70 -1,01 33,82
Nurol GMYO 4,39 -0,23 22,97
Odaş Elektrik 2,28 3,17 57,71
Olmuksan-IP 4,43 0,00 72,98
Orge Enerji Elektrik 6,34 9,88 27,82
Orma Orman Mahsulleri 4,64 -1,28 68,12
Osmanlı Menkul 9,08 0,89 117,18
Ostim Endüstriyel Yat 2,47 -1,20 47,02
Otokar 144,50 -1,37 -1,73
Oyak Çimento 6,45 -2,86 17,32
Oyak Yat. Ort. 6,84 0,88 196,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 -0,97 -0,61
Özak GMYO 3,94 3,68 53,31
Özbal Çelik Boru 3,21 -1,53 99,15
Özderici GMYO 1,86 -1,06 18,47
Özerden Plastik 2,29 -0,43 0,44
Panora GMYO 5,33 -0,56 -4,85
Papilon Savunma 15,50 -1,90 101,13
Park Elek.Madencilik 3,68 0,27 20,66
Parsan 19,30 2,66 13,93
Pegasus 53,80 -2,09 -37,73
Peker GMYO 7,81 -3,10 149,52
Penguen Gıda 4,28 1,66 106,76
Pera GMYO 1,28 0,00 36,17
Pergamon Dış Ticaret 9,31 -0,64 20,32
Petkim 4,22 -0,94 10,76
Petrokent Turizm 164,80 0,43 28,65
Pınar Et Ve Un 18,66 -0,80 103,49
Pınar Su 5,80 -0,51 150,00
Pınar Süt 18,31 -1,08 44,51
Plastikkart 12,93 -1,97 39,48
Polisan Holding 3,01 2,03 -0,25
Politeknik Metal 140,50 3,31 84,69
Prizma Press Matbaacılık 3,93 -0,25 -8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,30 0,00 7,81
QNB Finans Fin. Kir. 100,60 -0,59 -22,08
QNB Finansbank 45,60 -1,26 21,60
Ral Yatırım Holding 15,03 1,14 121,03
Ray Sigorta 6,04 0,67 76,61
Reysaş GMYO 5,12 -0,58 11,55
Reysaş Lojistik 6,05 -0,33 38,13
Rhea Girişim 2,27 -1,73 90,76
Rodrigo Tekstil 2,76 2,99 52,49
Royal Halı 2,14 -2,28 56,20
RTA Laboratuvarları 30,48 -3,24 1213,79
Sabancı Holding 9,09 1,00 -0,33
Safkar Ege Soğutmacılık 4,62 1,99 111,93
Salix Yatırım Holding 10,90 -5,63 51,18
Sanel Mühendislik 5,32 0,76 31,36
Sanifoam Sünger 5,87 -0,17 17,40
Sanko Pazarlama 7,47 -0,80 -3,49
Saray Matbaacılık 2,43 0,83 87,97
Sarkuysan 6,28 -1,57 30,02
Sasa Polyester 10,84 2,65 40,23
Say Reklamcılık 3,66 -1,08 63,39
Sekuro Plastik 5,62 1,44 4,85
Selçuk Ecza Deposu 8,69 -0,69 45,69
Selçuk Gıda 2,97 -0,34 72,67
Senkron Güvenlik 3,30 -1,20 20,88
Serve Film Prodüksiyon 6,03 2,55 279,25
Servet GMYO 16,34 0,43 92,24
Seyitler Kimya 9,08 -0,55 33,73
Silverline Endüstri 3,72 4,79 72,22
Sinpaş GMYO 1,32 -1,49 13,79
Smartiks Yazılım 8,23 -6,48 -16,11
Soda Sanayii 6,09 -0,98 2,75
Sodaş Sodyum Sanayii 12,25 -2,39 218,50
Söktaş 2,41 -1,63 41,72
Sönmez Filament 7,00 -0,43 43,44
Sönmez Pamuklu 7,15 -1,79 45,33
Sumaş Suni Tahta 12,50 0,00 26,26
Şeker Fin. Kir. 4,60 -1,71 -3,77
Şekerbank 1,37 0,00 4,58
Şişe Cam 5,40 -1,64 5,43
Şok Marketler 12,84 -0,54 19,33
T. Halk Bankası 6,29 2,61 6,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,84 -0,58 -6,33
T.S.K.B. 1,25 0,00 3,31
T.Tuborg 15,34 -0,07 28,91
Taç Tarım Ürünleri 5,58 -7,15 78,85
Tat Gıda 9,74 0,10 60,10
TAV Havalimanları 18,95 -0,79 -30,24
Taze Kuru Gıda 16,40 -1,86 126,52
Tek-Art Turizm 1,58 -2,47 25,40
Tekfen Holding 17,37 4,20 -6,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 -1,60 60,95
Temapol Polimer Plastik 7,07 -0,98 35,44
TGS Dış Ticaret 5,23 -2,43 11,99
Tofaş Oto. Fab. 24,60 0,24 5,57
Torunlar GMYO 3,09 0,32 12,36
Trabzon Liman 14,35 -1,98 34,62
Trabzonspor Sportif 8,07 0,62 275,35
Trakya Cam 3,56 0,00 4,98
Trend GMYO 3,85 -0,77 75,00
TSKB GMYO 3,28 -2,09 144,78
Tuğçelik 5,00 -1,77 26,58
Tukaş 8,95 -0,56 -27,53
Turcas Petrol 3,07 0,99 14,98
Turkcell 16,55 -0,90 19,93
Tümosan Motor ve Traktör 7,18 3,76 12,01
Tüpraş 88,75 -0,28 -30,01
Türk Hava Yolları 12,42 0,16 -14,11
Türk Prysmian Kablo 4,28 -0,23 65,56
Türk Telekom 7,93 -1,37 7,60
Türk Traktör 78,80 3,21 48,93
Türker Proje Gayrimenkul 47,40 4,77 12,86
Ufuk Yatırım 4,78 -2,05 85,27
Ulaşlar Turizm Yat. 5,48 9,82 158,49
Ulusoy Elektrik 34,82 -1,02 30,90
Ulusoy Un Sanayi 9,23 -0,43 141,62
Umpaş Holding 0,80 5,26 29,03
Uşak Seramik 1,52 -0,65 25,26
Utopya Turizm 6,60 0,76 34,15
Uzertaş Boya 5,64 -5,84 154,05
Ülker Bisküvi 23,96 -0,33 7,16
Vakıf Fin. Kir. 2,97 -3,26 22,73
Vakıf GMYO 2,54 0,79 46,74
Vakıf Yat. Ort. 2,49 9,85 36,73
Vakıflar Bankası 5,09 0,20 -7,62
Vakko Tekstil 5,13 -0,39 13,00
Vanet Gıda 1,57 0,00 9,79
Verusa Holding 23,70 0,68 27,76
Verusaturk Girisim 4,97 1,22 -5,49
Vestel 16,37 -0,61 29,71
Vestel Beyaz Eşya 25,36 -1,71 17,41
Viking Kağıt 4,64 1,09 148,13
Yapı Kredi Koray GMYO 4,22 -9,83 74,38
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 0,42 -4,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,96 -1,39 58,85
Yataş 8,34 -1,18 13,62
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,64 4,76 63,98
Yeni Gimat GMYO 11,87 -0,59 -0,85
Yeşil GMYO 0,87 -3,33 35,94
Yeşil Yapı 1,04 -4,59 57,58
Yeşil Yatırım Holding 15,26 -2,43 35,89
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.950,00 -0,22 135,99
Yonga Mobilya 26,60 -1,41 187,88
Yükselen Çelik 11,11 1,46 81,24
Yünsa 14,67 0,96 45,71
Zorlu Enerji 1,87 6,25 14,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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