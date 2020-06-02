Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|63.998,00
|3,22
|112,05
|İş Bankası (C)
|5,08
|0,00
|-20,75
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|147,14
|İş Fin.Kir.
|4,00
|1,78
|5,26
|İş Girişim
|6,83
|1,04
|79,74
|İş GMYO
|1,74
|1,16
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|5,79
|-0,86
|43,79
|İş Yat. Ort.
|2,47
|-0,80
|53,29
|İşbir Holding
|750,00
|1,90
|74,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|-1,56
|1,61
|İttifak Holding
|2,80
|0,36
|-24,73
|İz Hayvancılık Tarım
|4,96
|6,21
|89,57
|İzmir Demir Çelik
|13,37
|2,93
|63,25
|İzmir Fırça
|2,39
|0,00
|32,78
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|0,00
|39,13
|Kafein Yazılım
|16,51
|-1,08
|48,20
|Kapital Yat. Holding
|3,37
|0,60
|39,26
|Kaplamin
|7,06
|-0,28
|27,21
|Kardemir (A)
|2,75
|-0,72
|3,77
|Kardemir (B)
|2,56
|-0,39
|-3,03
|Kardemir (D)
|2,57
|-1,53
|-3,38
|Karel Elektronik
|15,35
|1,45
|5,64
|Karsan Otomotiv
|1,83
|-1,08
|15,82
|Karsu Tekstil
|3,41
|1,49
|5,25
|Kartonsan
|447,30
|-0,04
|15,78
|Katmerciler Ekipman
|3,85
|0,00
|0,26
|Kent Gıda
|527,80
|-0,83
|200,23
|Kerevitaş Gıda
|3,98
|-1,00
|22,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,56
|8,54
|-6,07
|Klimasan Klima
|17,19
|-0,06
|-22,15
|Koç Holding
|17,40
|4,00
|-13,04
|Konfrut Gıda
|9,68
|1,26
|23,79
|Konya Çimento
|270,00
|3,21
|-0,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,38
|1,52
|-10,51
|Koza Altın
|76,00
|2,49
|2,63
|Koza Madencilik
|12,23
|2,09
|21,93
|Körfez GMYO
|3,14
|1,62
|31,38
|Kristal Kola
|1,95
|0,52
|29,14
|Kron Telekomünikasyon
|26,80
|1,52
|110,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,02
|-1,15
|51,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,76
|0,57
|6,67
|Kütahya Porselen
|21,90
|0,37
|230,82
|Lider Faktoring
|2,25
|1,81
|22,62
|Link Bilgisayar
|25,98
|-3,56
|43,14
|Logo Yazılım
|75,20
|0,27
|23,68
|Lokman Hekim Sağlık
|6,95
|1,91
|20,24
|Lüks Kadife
|11,83
|1,98
|36,92
|Makina Takım
|1,88
|1,62
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|1,69
|9,74
|43,22
|Marmaris Altınyunus
|72,50
|-0,96
|2,11
|Marshall
|76,50
|9,99
|60,92
|Martı GMYO
|1,39
|2,21
|37,62
|Martı Otel
|1,02
|2,00
|12,09
|Mavi Giyim
|45,82
|-1,21
|-20,86
|Mazhar Zorlu Holding
|17,60
|-0,96
|45,57
|Mega Polietilen
|4,80
|0,00
|118,18
|Menderes Tekstil
|2,40
|2,56
|83,21
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,96
|0,86
|2,67
|Merko Gıda
|1,33
|-2,21
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|-1,48
|12,36
|Metro Holding
|1,38
|0,00
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,07
|-0,48
|5,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-0,90
|-58,56
|Migros Ticaret
|34,26
|1,36
|41,45
|Milpa
|4,31
|-0,23
|96,80
|Mistral GMYO
|2,22
|0,00
|17,46
|MLP Sağlık
|16,44
|0,06
|2,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,79
|-2,72
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,97
|-0,71
|68,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,91
|-0,11
|40,80
|Net Holding
|2,41
|-0,41
|-7,31
|Netaş Telekom.
|14,51
|-0,62
|11,10
|Niğbaş Niğde Beton
|9,03
|-2,69
|45,65
|Nuh Çimento
|13,35
|0,83
|21,53
|Nurol GMYO
|4,40
|-1,12
|23,25
|Odaş Elektrik
|1,99
|-0,50
|37,65
|Olmuksan-IP
|4,41
|0,92
|72,20
|Orge Enerji Elektrik
|5,45
|-0,73
|9,88
|Orma Orman Mahsulleri
|5,02
|2,03
|81,88
|Osmanlı Menkul
|7,50
|-0,79
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|0,88
|36,90
|Otokar
|135,50
|1,35
|-7,85
|Oyak Çimento
|6,17
|2,66
|12,23
|Oyak Yat. Ort.
|5,92
|-1,33
|156,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,04
|-1,30
|-1,58
|Özak GMYO
|3,16
|2,27
|22,96
|Özbal Çelik Boru
|1,94
|-2,02
|20,36
|Özderici GMYO
|1,69
|-0,59
|7,64
|Özerden Plastik
|2,35
|-1,67
|3,07
|Panora GMYO
|5,50
|1,10
|-1,81
|Papilon Savunma
|15,02
|-1,83
|94,90
|Park Elek.Madencilik
|3,53
|-0,28
|15,74
|Parsan
|17,11
|9,96
|1,00
|Pegasus
|59,40
|-1,74
|-31,25
|Peker GMYO
|6,00
|-0,83
|91,69
|Penguen Gıda
|4,48
|9,80
|116,43
|Pera GMYO
|1,01
|0,00
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|9,05
|-0,98
|16,96
|Petkim
|3,63
|0,00
|-4,72
|Petrokent Turizm
|179,20
|-2,02
|39,89
|Pınar Et Ve Un
|18,08
|-4,59
|97,16
|Pınar Su
|6,12
|-1,45
|163,79
|Pınar Süt
|18,24
|-3,49
|43,96
|Plastikkart
|9,72
|0,21
|4,85
|Polisan Holding
|2,76
|3,37
|-8,54
|Politeknik Metal
|128,60
|0,08
|69,05
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|-0,52
|-10,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,10
|0,08
|7,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,70
|-0,28
|-18,13
|QNB Finansbank
|47,48
|-1,04
|26,61
|Ral Yatırım Holding
|13,67
|-1,30
|101,03
|Ray Sigorta
|6,09
|0,16
|78,07
|Reysaş GMYO
|5,06
|5,64
|10,24
|Reysaş Lojistik
|6,49
|3,51
|48,17
|Rhea Girişim
|2,33
|9,91
|95,80
|Rodrigo Tekstil
|2,68
|-2,55
|48,07
|Royal Halı
|2,17
|2,84
|58,39
|RTA Laboratuvarları
|21,02
|-9,94
|806,03
|Sabancı Holding
|8,97
|5,78
|-1,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,65
|-0,85
|113,30
|Salix Yatırım Holding
|8,91
|2,41
|23,58
|Sanel Mühendislik
|5,33
|-0,93
|31,60
|Sanifoam Sünger
|6,14
|3,37
|22,80
|Sanko Pazarlama
|7,35
|-1,21
|-5,04
|Saray Matbaacılık
|1,64
|0,61
|26,86
|Sarkuysan
|5,71
|-0,70
|18,22
|Sasa Polyester
|10,33
|0,78
|33,64
|Say Reklamcılık
|3,86
|1,05
|72,32
|Sekuro Plastik
|5,60
|1,82
|4,48
|Selçuk Ecza Deposu
|8,09
|-0,98
|35,63
|Selçuk Gıda
|3,32
|-3,21
|93,02
|Senkron Güvenlik
|2,95
|0,68
|8,06
|Serve Film Prodüksiyon
|4,85
|0,83
|205,03
|Servet GMYO
|16,46
|0,98
|93,65
|Seyitler Kimya
|8,93
|-2,51
|31,52
|Silverline Endüstri
|2,86
|0,70
|32,41
|Sinpaş GMYO
|1,17
|0,86
|0,86
|Smartiks Yazılım
|9,28
|-1,59
|-5,40
|Soda Sanayii
|5,73
|0,35
|-3,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,47
|4,42
|250,22
|Söktaş
|3,51
|0,29
|32,45
|Sönmez Filament
|6,54
|-0,15
|34,02
|Sönmez Pamuklu
|6,69
|0,45
|35,98
|Sumaş Suni Tahta
|12,20
|0,25
|23,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,99
|-0,40
|4,39
|Şekerbank
|1,17
|0,00
|-10,69
|Şişe Cam
|5,01
|1,01
|-2,18
|Şok Marketler
|11,91
|0,08
|10,69
|T. Halk Bankası
|5,41
|0,19
|-8,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,28
|0,63
|-5,32
|T.S.K.B.
|1,14
|0,00
|-5,79
|T.Tuborg
|15,50
|-1,27
|30,25
|Taç Tarım Ürünleri
|5,10
|-2,30
|63,46
|Tat Gıda
|8,85
|-1,67
|45,47
|TAV Havalimanları
|20,56
|-0,58
|-24,31
|Taze Kuru Gıda
|16,57
|9,95
|128,87
|Tek-Art Turizm
|1,44
|1,41
|14,29
|Tekfen Holding
|14,66
|3,75
|-20,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,31
|-0,41
|74,05
|Temapol Polimer Plastik
|7,49
|0,81
|43,49
|TGS Dış Ticaret
|4,91
|-1,01
|5,14
|Tofaş Oto. Fab.
|22,96
|1,41
|-1,47
|Torunlar GMYO
|2,72
|3,03
|-1,09
|Trabzon Liman
|12,99
|-1,22
|21,86
|Trabzonspor Sportif
|5,59
|1,64
|160,00
|Trakya Cam
|3,32
|1,22
|-2,09
|Trend GMYO
|3,93
|0,00
|78,64
|TSKB GMYO
|3,76
|9,94
|180,60
|Tuğçelik
|4,70
|0,86
|18,99
|Tukaş
|8,55
|-30,77
|Turcas Petrol
|2,91
|-1,69
|8,99
|Turkcell
|13,96
|-0,64
|1,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,18
|1,81
|-3,59
|Tüpraş
|89,35
|0,62
|-29,53
|Türk Hava Yolları
|12,61
|-1,18
|-12,79
|Türk Prysmian Kablo
|4,00
|-0,99
|54,73
|Türk Telekom
|7,63
|1,46
|3,53
|Türk Traktör
|62,30
|-1,58
|17,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,88
|0,14
|2,10
|Ufuk Yatırım
|4,92
|1,86
|90,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|0,00
|29,72
|Ulusoy Elektrik
|33,68
|0,90
|26,62
|Ulusoy Un Sanayi
|8,19
|-7,77
|114,40
|Umpaş Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Uşak Seramik
|1,71
|-1,16
|1,18
|Utopya Turizm
|6,00
|0,17
|21,95
|Uzertaş Boya
|4,15
|0,73
|86,94
|Ülker Bisküvi
|23,88
|-0,50
|6,80
|Vakıf Fin. Kir.
|2,34
|0,00
|-3,31
|Vakıf GMYO
|2,35
|0,00
|35,76
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|1,26
|3,86
|Vakıflar Bankası
|4,72
|-0,21
|-14,34
|Vakko Tekstil
|5,03
|2,03
|10,79
|Vanet Gıda
|1,61
|-1,83
|12,59
|Verusa Holding
|20,52
|1,28
|10,62
|Verusaturk Girisim
|5,06
|2,22
|-3,78
|Vestel
|14,14
|-0,21
|12,04
|Vestel Beyaz Eşya
|23,90
|-0,67
|10,65
|Viking Kağıt
|4,47
|0,45
|139,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,21
|3,22
|32,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|1,68
|-2,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,05
|-5,43
|44,34
|Yataş
|7,57
|-0,26
|3,13
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,03
|-0,49
|26,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,06
|-0,33
|0,74
|Yeşil GMYO
|0,63
|0,00
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,64
|0,00
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,11
|0,54
|16,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.599,60
|-0,01
|158,05
|Yonga Mobilya
|27,36
|9,97
|196,10
|Yükselen Çelik
|8,88
|-1,00
|44,86
|Yünsa
|13,03
|1,01
|29,42
|Zorlu Enerji
|1,54
|5,48
|-5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)