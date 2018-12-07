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Borsada günlük işlemler (1)

07 Aralık 2018 Cuma 18:54
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım3,09-5,50139,53
Acıpayam Selüloz3,36-0,3029,70
Adana Çimento (A)6,11-0,6514,08
Adana Çimento (B)4,130,009,95
Adana Çimento (C)1,38-0,7275,94
Adel Kalemcilik11,821,46-23,87
Adese Alışveriş Ticaret4,00-0,50101,01
Afyon Çimento4,970,81-36,12
Ak Enerji0,651,56-28,57
Akbank6,893,61-27,04
Akçansa7,150,00-30,15
Akdenız Güvenlık Hız.2,352,62-55,70
Akfen GMYO1,480,68-38,59
Akın Tekstil8,690,23-38,41
Akiş GMYO2,632,33-5,80
Akmerkez GMYO17,100,59-8,30
Aksa8,110,25-32,33
Aksa Enerji3,000,33-27,36
Aksigorta3,54-0,2816,72
Aksu Enerji8,760,1165,30
Alarko Carrıer40,180,00-30,15
Alarko GMYO48,360,37-1,71
Alarko Holding2,171,88-38,14
Albaraka Türk1,30-0,76-13,54
Alcatel Lucent Teletaş5,552,78-30,45
Alkim Kağıt4,56-1,51-1,63
Alkim Kimya24,500,003,33
Altınyağ0,80-2,44-33,12
Altınyunus Çeşme4,20-4,55-16,83
Anadolu Cam2,751,487,72
Anadolu Efes21,10-1,95-11,38
Anadolu Grubu Holding11,98-3,46-49,22
Anadolu Hayat Emek.6,09-0,81-22,09
Anadolu Isuzu7,061,00-22,42
Anadolu Sigorta4,380,4645,46
Anel Elektrik1,715,56-51,40
Arçelik15,47-0,26-25,52
Arena Bilgisayar3,802,70-10,17
Armada Bilgisayar9,511,8240,27
Arsan Tekstil1,621,25-7,43
Artı Yatırım Holding1,02-1,928,51
Aselsan26,580,61-16,23
Aslan Çimento29,020,55-22,78
Ata GMYO3,902,36-18,58
Atakule GMYO1,551,31-24,39
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,23-4,17-53,06
Atlas Yat. Ort.1,3418,5836,73
AvivaSA Emeklilik Hayat12,58-2,33-28,94
Avrasya GMYO0,960,00-39,24
Avrasya Petrol ve Tur.1,162,65-30,95
Avrasya Stratejik GMYF1.230,000,06
Avrupa Yatırım Holding2,040,9967,21
Ayen Enerji2,710,74-43,89
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,580,00-3,56
Aygaz11,80-0,76-18,60
Bagfaş5,270,19-49,81
Bak Ambalaj4,410,46-9,41
Balatacılar Balatacılık0,30-11,76-46,43
Bantaş Ambalaj1,600,00-60,88
Banvit11,650,87-45,61
Baştaş Başkent Çimento1,98-0,50-16,34
Batı Çimento2,68-0,37-38,97
Batısöke Çimento1,166,42-30,10
Bera Holding2,11-1,40-31,94
Berkosan Yalıtım1,79-0,56-19,73
Beşiktaş Futbol Yat.1,691,20-58,68
Beyaz Filo3,351,21-90,03
Bilici Yatırım1,41-2,76-4,81
Bim Mağazalar83,85-0,7710,27
Bimeks0,060,00-78,57
Birko Mensucat0,320,00-21,95
Birlik Mensucat0,91-1,09-35,46
Bizim Mağazaları6,61-0,45-14,16
Bolu Çimento3,610,56-24,32
Bomonti Elektrik0,561,82-48,15
Borusan Mannesmann8,001,01-27,56
Borusan Yat. Paz.37,660,37-12,72
Bosch Fren Sistemleri178,10-10,95-2,77
Bossa5,831,3943,95
Boyner Perakende Yat.3,550,00-19,03
Brisa6,230,16-14,31
Burçelik3,200,00-16,88
Burçelik Vana1,670,00-4,57
Bursa Çimento4,690,64-7,38
Carrefoursa3,811,60-31,72
Coca Cola İçecek31,04-3,00-7,32
Cosmos Yat. Holding0,951,06-18,80
Credıtwest Faktorıng1,312,3417,51
Çelebi52,050,1052,77
Çelik Halat5,30-0,7541,72
Çemaş Döküm1,19-7,03-35,68
Çemtaş6,66-0,7564,90
Çimbeton28,940,42-21,61
Çimentaş8,44-3,87-27,18
Çimsa7,480,40-43,31
Çuhadaroğlu Metal1,861,09-36,52
Dagi Giyim1,372,24-39,65
Dagi Yatırım Holding0,970,00-32,17
Dardanel1,02-2,86-47,69
Datagate Bilgisayar4,240,47-56,38
Demirören Gazetecilik8,75-0,68233,33
Demısaş Döküm2,820,00103,10
Denge Holding1,370,74-27,59
Deniz GMYO3,22-6,1219,26
Denizbank11,2013,48205,18
Denizli Cam10,850,00-8,59
Derimod9,400,6425,17
Desa Deri1,78-0,5676,24
Despec Bilgisayar3,41-1,16-5,01
Deva Holding3,491,16-20,32
Diriteks Diriliş Tekstil0,74-1,33-36,75
Ditaş Doğan5,630,00-6,11
DO-CO517,00-1,15150,20
Doğan Burda3,274,47-1,51
Doğan Holding1,140,8831,03
Doğtaş Kelebek Mobilya1,210,00-66,76
Doğusan2,41-0,8265,07
Doğuş GMYO2,271,79-29,94
Doğuş Otomotiv4,521,80-40,04
Döktaş Dökümcülük8,48-0,12-22,91
Duran Doğan Basım4,354,0715,38
Dyo Boya3,2210,65-57,69
Eczacıbaşı İlaç2,961,72-29,19
Eczacıbaşı Yatırım7,131,28-28,91
Edip Gayrimenkul0,690,00-41,53
Ege Endüstri366,500,1422,20
Ege Gübre22,842,51-10,50
Ege Profil8,950,22-7,38
Ege Seramik3,410,29-21,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,138,33-81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,00-50,00
Egeplast3,41-6,32-27,14
Ekiz Kimya0,320,00-43,86
Emek Elektrik1,084,85-31,46
Eminiş Ambalaj1,190,00-74,35
Emlak Konut GMYO1,61-0,62-38,02
Enerjisa Enerji5,170,39
Enka İnşaat4,551,34-16,08
Erbosan65,300,00-17,67
Ereğli Demir Çelik7,830,38-16,16
Ersu Gıda0,93-4,12-29,01
Escort Teknoloji0,700,00-44,44
Etiler Gıda2,22-3,06-52,67
Euro Kapital Yat. Ort.0,80-1,23-27,07
Euro Trend Yat. Ort.0,65-1,52-30,30
Euro Yat. Ort.0,59-3,28-29,18
Euro Yatırım Holding0,510,00-16,39
Fenerbahçe Futbol6,490,62-60,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,062,00-77,84
F-M İzmit Piston18,16-0,2244,94
Fonet Bilgi Teknolojileri3,25-1,52-33,94
Ford Otosan51,550,00-9,25
Formet Çelik Kapı1,17-1,68
Frigo Pak Gıda2,08-7,56118,95
Galatasaray Sportif1,210,00-42,31
Garanti Bankası7,972,57-22,44
Garanti Faktoring2,031,50-37,73
Garanti Yat. Ort.0,663,13-5,91
Gedik Y. Men. Değ.3,4516,9536,90
Gedik Yatırım Holding2,4919,7180,43
Gediz Ambalaj4,46-0,6723,37
Gentaş2,03-2,4035,32
Gersan Elektrik3,360,60-28,66
Global Men. Değ.0,460,002,22
Global Yat. Holding2,813,31-22,16
Good-Year3,460,87-16,79
Göltaş Çimento37,080,43-42,31
Gözde Girişim2,821,08-50,18
GSD Denizcilik1,190,00-11,85
GSD Holding0,821,2313,89
Gübre Fabrik.2,98-0,33-29,55
Güler Yat. Holding1,050,96-9,48
Güneş Sigorta1,641,86-0,61
Halk GMYO0,712,90-22,21
Halk Sigorta1,195,31-10,64
Hatay Tekstil4,100,74-17,51
Hedef Girişim1,190,00-40,10
Hektaş9,491,7135,57
HUB Girişim2,0219,5369,75
Hürriyet Gzt.0,98-2,00-26,87
ICBC Turkey Bank10,731,51135,31
İdealist Danışmanlık10,702,7978,33
İdealist GMYO1,650,61-19,12
İhlas Ev Aletleri0,320,00-37,25
İhlas Gayrimenkul1,301,56-33,67
İhlas Gazetecilik0,741,37-37,29
İhlas Holding0,320,00-39,62
İhlas Yayın Holding0,31-3,13-39,22
İndeks Bilgisayar5,541,47-45,79
Info Yatırım1,1311,88-4,24
İntema20,241,35-16,84
İpek Doğal Enerji6,003,9911,73
İskenderun Demir Çelik6,080,1624,63





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:54
  1. Borsada günlük işlemler (1)

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