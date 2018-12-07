Borsada günlük işlemler (1)07 Aralık 2018 Cuma 18:54
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,09
|-5,50
|139,53
|Acıpayam Selüloz
|3,36
|-0,30
|29,70
|Adana Çimento (A)
|6,11
|-0,65
|14,08
|Adana Çimento (B)
|4,13
|0,00
|9,95
|Adana Çimento (C)
|1,38
|-0,72
|75,94
|Adel Kalemcilik
|11,82
|1,46
|-23,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|4,00
|-0,50
|101,01
|Afyon Çimento
|4,97
|0,81
|-36,12
|Ak Enerji
|0,65
|1,56
|-28,57
|Akbank
|6,89
|3,61
|-27,04
|Akçansa
|7,15
|0,00
|-30,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,35
|2,62
|-55,70
|Akfen GMYO
|1,48
|0,68
|-38,59
|Akın Tekstil
|8,69
|0,23
|-38,41
|Akiş GMYO
|2,63
|2,33
|-5,80
|Akmerkez GMYO
|17,10
|0,59
|-8,30
|Aksa
|8,11
|0,25
|-32,33
|Aksa Enerji
|3,00
|0,33
|-27,36
|Aksigorta
|3,54
|-0,28
|16,72
|Aksu Enerji
|8,76
|0,11
|65,30
|Alarko Carrıer
|40,18
|0,00
|-30,15
|Alarko GMYO
|48,36
|0,37
|-1,71
|Alarko Holding
|2,17
|1,88
|-38,14
|Albaraka Türk
|1,30
|-0,76
|-13,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,55
|2,78
|-30,45
|Alkim Kağıt
|4,56
|-1,51
|-1,63
|Alkim Kimya
|24,50
|0,00
|3,33
|Altınyağ
|0,80
|-2,44
|-33,12
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|-4,55
|-16,83
|Anadolu Cam
|2,75
|1,48
|7,72
|Anadolu Efes
|21,10
|-1,95
|-11,38
|Anadolu Grubu Holding
|11,98
|-3,46
|-49,22
|Anadolu Hayat Emek.
|6,09
|-0,81
|-22,09
|Anadolu Isuzu
|7,06
|1,00
|-22,42
|Anadolu Sigorta
|4,38
|0,46
|45,46
|Anel Elektrik
|1,71
|5,56
|-51,40
|Arçelik
|15,47
|-0,26
|-25,52
|Arena Bilgisayar
|3,80
|2,70
|-10,17
|Armada Bilgisayar
|9,51
|1,82
|40,27
|Arsan Tekstil
|1,62
|1,25
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|1,02
|-1,92
|8,51
|Aselsan
|26,58
|0,61
|-16,23
|Aslan Çimento
|29,02
|0,55
|-22,78
|Ata GMYO
|3,90
|2,36
|-18,58
|Atakule GMYO
|1,55
|1,31
|-24,39
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|-4,17
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|18,58
|36,73
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,58
|-2,33
|-28,94
|Avrasya GMYO
|0,96
|0,00
|-39,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|2,65
|-30,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.230,00
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|2,04
|0,99
|67,21
|Ayen Enerji
|2,71
|0,74
|-43,89
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,58
|0,00
|-3,56
|Aygaz
|11,80
|-0,76
|-18,60
|Bagfaş
|5,27
|0,19
|-49,81
|Bak Ambalaj
|4,41
|0,46
|-9,41
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-11,76
|-46,43
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|0,00
|-60,88
|Banvit
|11,65
|0,87
|-45,61
|Baştaş Başkent Çimento
|1,98
|-0,50
|-16,34
|Batı Çimento
|2,68
|-0,37
|-38,97
|Batısöke Çimento
|1,16
|6,42
|-30,10
|Bera Holding
|2,11
|-1,40
|-31,94
|Berkosan Yalıtım
|1,79
|-0,56
|-19,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|1,20
|-58,68
|Beyaz Filo
|3,35
|1,21
|-90,03
|Bilici Yatırım
|1,41
|-2,76
|-4,81
|Bim Mağazalar
|83,85
|-0,77
|10,27
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,32
|0,00
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,91
|-1,09
|-35,46
|Bizim Mağazaları
|6,61
|-0,45
|-14,16
|Bolu Çimento
|3,61
|0,56
|-24,32
|Bomonti Elektrik
|0,56
|1,82
|-48,15
|Borusan Mannesmann
|8,00
|1,01
|-27,56
|Borusan Yat. Paz.
|37,66
|0,37
|-12,72
|Bosch Fren Sistemleri
|178,10
|-10,95
|-2,77
|Bossa
|5,83
|1,39
|43,95
|Boyner Perakende Yat.
|3,55
|0,00
|-19,03
|Brisa
|6,23
|0,16
|-14,31
|Burçelik
|3,20
|0,00
|-16,88
|Burçelik Vana
|1,67
|0,00
|-4,57
|Bursa Çimento
|4,69
|0,64
|-7,38
|Carrefoursa
|3,81
|1,60
|-31,72
|Coca Cola İçecek
|31,04
|-3,00
|-7,32
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|1,06
|-18,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,31
|2,34
|17,51
|Çelebi
|52,05
|0,10
|52,77
|Çelik Halat
|5,30
|-0,75
|41,72
|Çemaş Döküm
|1,19
|-7,03
|-35,68
|Çemtaş
|6,66
|-0,75
|64,90
|Çimbeton
|28,94
|0,42
|-21,61
|Çimentaş
|8,44
|-3,87
|-27,18
|Çimsa
|7,48
|0,40
|-43,31
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|1,09
|-36,52
|Dagi Giyim
|1,37
|2,24
|-39,65
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|0,00
|-32,17
|Dardanel
|1,02
|-2,86
|-47,69
|Datagate Bilgisayar
|4,24
|0,47
|-56,38
|Demirören Gazetecilik
|8,75
|-0,68
|233,33
|Demısaş Döküm
|2,82
|0,00
|103,10
|Denge Holding
|1,37
|0,74
|-27,59
|Deniz GMYO
|3,22
|-6,12
|19,26
|Denizbank
|11,20
|13,48
|205,18
|Denizli Cam
|10,85
|0,00
|-8,59
|Derimod
|9,40
|0,64
|25,17
|Desa Deri
|1,78
|-0,56
|76,24
|Despec Bilgisayar
|3,41
|-1,16
|-5,01
|Deva Holding
|3,49
|1,16
|-20,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-1,33
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,63
|0,00
|-6,11
|DO-CO
|517,00
|-1,15
|150,20
|Doğan Burda
|3,27
|4,47
|-1,51
|Doğan Holding
|1,14
|0,88
|31,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|0,00
|-66,76
|Doğusan
|2,41
|-0,82
|65,07
|Doğuş GMYO
|2,27
|1,79
|-29,94
|Doğuş Otomotiv
|4,52
|1,80
|-40,04
|Döktaş Dökümcülük
|8,48
|-0,12
|-22,91
|Duran Doğan Basım
|4,35
|4,07
|15,38
|Dyo Boya
|3,22
|10,65
|-57,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,96
|1,72
|-29,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,13
|1,28
|-28,91
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-41,53
|Ege Endüstri
|366,50
|0,14
|22,20
|Ege Gübre
|22,84
|2,51
|-10,50
|Ege Profil
|8,95
|0,22
|-7,38
|Ege Seramik
|3,41
|0,29
|-21,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|8,33
|-81,16
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|3,41
|-6,32
|-27,14
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-43,86
|Emek Elektrik
|1,08
|4,85
|-31,46
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|0,00
|-74,35
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|-0,62
|-38,02
|Enerjisa Enerji
|5,17
|0,39
|Enka İnşaat
|4,55
|1,34
|-16,08
|Erbosan
|65,30
|0,00
|-17,67
|Ereğli Demir Çelik
|7,83
|0,38
|-16,16
|Ersu Gıda
|0,93
|-4,12
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-44,44
|Etiler Gıda
|2,22
|-3,06
|-52,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|-27,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|-30,30
|Euro Yat. Ort.
|0,59
|-3,28
|-29,18
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|0,00
|-16,39
|Fenerbahçe Futbol
|6,49
|0,62
|-60,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|2,00
|-77,84
|F-M İzmit Piston
|18,16
|-0,22
|44,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,25
|-1,52
|-33,94
|Ford Otosan
|51,55
|0,00
|-9,25
|Formet Çelik Kapı
|1,17
|-1,68
|Frigo Pak Gıda
|2,08
|-7,56
|118,95
|Galatasaray Sportif
|1,21
|0,00
|-42,31
|Garanti Bankası
|7,97
|2,57
|-22,44
|Garanti Faktoring
|2,03
|1,50
|-37,73
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|3,13
|-5,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,45
|16,95
|36,90
|Gedik Yatırım Holding
|2,49
|19,71
|80,43
|Gediz Ambalaj
|4,46
|-0,67
|23,37
|Gentaş
|2,03
|-2,40
|35,32
|Gersan Elektrik
|3,36
|0,60
|-28,66
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,81
|3,31
|-22,16
|Good-Year
|3,46
|0,87
|-16,79
|Göltaş Çimento
|37,08
|0,43
|-42,31
|Gözde Girişim
|2,82
|1,08
|-50,18
|GSD Denizcilik
|1,19
|0,00
|-11,85
|GSD Holding
|0,82
|1,23
|13,89
|Gübre Fabrik.
|2,98
|-0,33
|-29,55
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,96
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,64
|1,86
|-0,61
|Halk GMYO
|0,71
|2,90
|-22,21
|Halk Sigorta
|1,19
|5,31
|-10,64
|Hatay Tekstil
|4,10
|0,74
|-17,51
|Hedef Girişim
|1,19
|0,00
|-40,10
|Hektaş
|9,49
|1,71
|35,57
|HUB Girişim
|2,02
|19,53
|69,75
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|-2,00
|-26,87
|ICBC Turkey Bank
|10,73
|1,51
|135,31
|İdealist Danışmanlık
|10,70
|2,79
|78,33
|İdealist GMYO
|1,65
|0,61
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|1,56
|-33,67
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|1,37
|-37,29
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,54
|1,47
|-45,79
|Info Yatırım
|1,13
|11,88
|-4,24
|İntema
|20,24
|1,35
|-16,84
|İpek Doğal Enerji
|6,00
|3,99
|11,73
|İskenderun Demir Çelik
|6,08
|0,16
|24,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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