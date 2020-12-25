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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:00:45 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,06-2,07333,33
Acıpayam Selüloz16,65-0,72163,67
Adel Kalemcilik28,6010,0082,17
Adese Alışveriş Ticaret3,01-3,22110,74
Afyon Çimento4,732,16107,61
Ak Enerji2,210,00102,75
Akbank6,51-0,61-19,73
Akçansa16,85-0,1273,81
Akdeniz Yatırım Hold.5,47-3,36159,24
Akfen GMYO4,78-2,4518,02
Akın Tekstil32,000,31132,05
Akiş GMYO3,560,0013,65
Akmerkez GMYO65,10-2,18190,56
Aksa13,430,8391,77
Aksa Enerji7,17-0,1488,68
Aksigorta9,320,7672,02
Aksu Enerji14,13-1,26-4,98
Alarko Carrıer333,00-10,00457,55
Alarko GMYO23,90-0,8362,61
Alarko Holding7,803,0432,77
Albaraka Türk2,02-0,9832,03
Alcatel Lucent Teletaş29,26-2,07143,02
Alkim Kağıt13,831,32155,18
Alkim Kimya14,440,28132,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,31-1,28463,41
Altınyunus Çeşme45,84-1,46358,86
Anadolu Efes23,560,7710,73
Anadolu Grubu Holding27,50-1,7956,34
Anadolu Hayat Emek.8,341,5837,06
Anadolu Isuzu18,206,9349,55
Anadolu Sigorta7,301,5375,75
Anel Elektrik3,04-0,6572,44
Arçelik30,00-0,7343,95
ARD Bilişim Teknolojileri45,62-2,65
Arena Bilgisayar34,160,12368,91
Armada Bilgisayar49,601,06202,62
Arsan Tekstil7,152,5899,72
Artı Yatırım Holding5,650,00597,53
Arzum Ev Aletleri20,569,95
Aselsan18,00-0,1173,37
Ata GMYO5,490,7321,19
Atakule GMYO2,49-1,5829,69
Atlantis Yatırım Holding5,221,36422,00
Atlas Yat. Ort.1,800,0089,43
AvivaSA Emeklilik Hayat16,810,4825,40
Avrasya GMYO3,98-1,00163,58
Avrasya Petrol ve Tur.3,24-0,6178,02
Avrupa Yatırım Holding5,420,37251,95
Ayen Enerji5,43-0,9156,48
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,033,08403,65
Aygaz14,30-0,4917,73
Bagfaş19,93-2,2118,49
Bak Ambalaj20,980,10188,00
Balatacılar Balatacılık8,0310,00547,58
Bantaş Ambalaj4,690,64117,71
Banvit51,000,99174,64
Baştaş Başkent Çimento12,655,42388,42
Batı Çimento4,711,7342,30
Batısöke Çimento2,51-0,4091,60
Bayrak Taban Sanayi10,84-1,45
Bera Holding16,47-0,48327,79
Berkosan Yalıtım9,615,49250,73
Beşiktaş Futbol Yat.4,70-1,0591,84
Beyaz Filo9,900,00216,31
Bilici Yatırım6,572,98129,20
Bim Mağazalar73,200,0058,41
Birko Mensucat1,153,60270,97
Birlik Mensucat3,479,81204,39
Bizim Mağazaları15,53-0,7740,25
Borusan Mannesmann30,30-9,98164,63
Borusan Yat. Paz.558,30-10,00831,84
Bosch Fren Sistemleri1.224,001,42325,33
Bossa16,41-2,32103,60
Brisa19,89-0,55112,07
Burçelik21,02-0,10261,79
Burçelik Vana53,650,56452,52
Bursa Çimento10,856,69171,02
Carrefoursa77,05-3,02191,33
Casa Emtia Petrol100,005,26964,96
Ceo Event Medya6,521,0978,03
Coca Cola İçecek61,80-1,2863,24
Cosmos Yat. Holding7,662,13275,49
Credıtwest Faktorıng5,991,01107,99
Çelebi147,00-8,1847,96
Çelik Halat18,280,44181,23
Çemaş Döküm2,21-0,4576,31
Çemtaş15,77-1,4494,00
Çimbeton218,00-0,18428,36
Çimentaş32,28-1,88115,20
Çimsa18,08-0,6099,12
Çuhadaroğlu Metal7,81-2,25144,83
Dagi Giyim8,14-0,85225,60
Dagi Yatırım Holding12,606,69457,52
Dardanel34,006,12797,10
Datagate Bilgisayar15,19-0,7894,49
Demısaş Döküm6,543,8187,93
Denge Holding5,603,70308,76
Deniz GMYO3,280,0055,88
Derimod9,833,2637,68
Derlüks Deri8,58-1,15112,07
Desa Deri9,951,12119,16
Despec Bilgisayar12,56-1,49196,23
Deva Holding24,40-0,97173,31
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,84-0,18
Diriteks Diriliş Tekstil3,832,68391,03
Ditaş Doğan33,50-1,47252,07
DO-CO545,00-2,07-3,37
Doğan Burda23,224,22282,54
Doğan Holding3,05-0,6569,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,69-2,1863,03
Doğusan4,101,7497,12
Doğuş GMYO8,59-0,6989,62
Doğuş Otomotiv27,141,27185,08
Döktaş Dökümcülük31,201,56-1,41
Duran Doğan Basım10,65-3,1860,17
Dyo Boya11,32-0,44131,02
Eczacıbaşı İlaç7,50-5,42105,45
Eczacıbaşı Yatırım27,08-4,85181,14
Edip Gayrimenkul3,02-0,33117,27
Ege Endüstri1.640,304,68191,58
Ege Gübre143,60-3,62191,30
Ege Profil31,900,44166,50
Ege Seramik9,740,21164,78
Egeplast26,028,69108,16
Ekiz Kimya7,504,171129,51
Emek Elektrik6,610,61315,72
Eminiş Ambalaj33,849,942126,32
Emlak Konut GMYO2,14-0,4747,82
Enerjisa Enerji11,63-0,9472,65
Enka İnşaat7,33-0,1431,32
Erbosan42,10-0,2468,53
Ereğli Demir Çelik14,20-0,5661,21
Ersu Gıda4,980,20140,58
Escort Teknoloji6,30-0,79353,24
Esenboğa Elektrik17,951,24
Etiler Gıda4,00-0,74242,58
Euro Kapital Yat. Ort.3,68-0,54129,46
Euro Trend Yat. Ort.3,53-1,12195,69
Euro Yat. Ort.4,350,00286,41
Euro Yatırım Holding2,77-0,3684,67
Fade Gıda6,34-1,40
Fenerbahçe Futbol29,80-1,19105,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,61-2,3644,64
F-M İzmit Piston114,800,17142,38
Fonet Bilgi Teknolojileri12,894,3767,62
Ford Otosan122,90-0,4985,89
Formet Çelik Kapı4,905,1563,33
Frigo Pak Gıda21,32-0,37204,34
Galatasaray Sportif4,00-1,2397,04
Garanti Bankası9,85-0,91-11,58
Garanti Faktoring10,85-0,18180,36
Garanti Yat. Ort.3,22-0,92223,03
Gedik Y. Men. Değ.12,551,62299,05
Gediz Ambalaj28,001,08314,20
Gentaş6,174,22199,22
Gersan Elektrik6,22-2,5194,98
Global Men. Değ.5,69-2,57202,66
Global Yat. Holding4,70-1,26-3,49
Good-Year8,17-0,24101,73
Göltaş Çimento38,501,37116,41
Gözde Girişim7,720,0050,19
GSD Denizcilik5,00-0,2095,31
GSD Holding2,39-0,8360,40
Gübre Fabrik.64,002,48607,96
Güler Yat. Holding11,96-0,08489,16
Halk GMYO3,380,60190,22
Hatay Tekstil14,42-0,89114,14
Hedef Girişim8,40-1,29252,01
Hektaş16,623,36107,23
HUB Girişim18,242,3694,28
Hürriyet Gzt.2,181,4091,23
ICBC Turkey Bank6,50-0,1523,34
İdealist Danışmanlık14,945,96350,00
İdealist GMYO6,731,05119,93
İhlas Ev Aletleri1,95-4,41-37,70
İhlas Gayrimenkul1,26-0,7922,41
İhlas Gazetecilik4,32-4,00-4,85
İhlas Holding1,200,0031,87
İhlas Yayın Holding1,16-0,8539,15
İndeks Bilgisayar17,490,2386,47
Info Yatırım6,300,80229,02
İntema28,003,63202,38
Inveo Yatırım Holding47,12-9,99512,74
İpek Doğal Enerji13,45-2,3274,22
İskenderun Demir Çelik9,980,4027,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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