Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,70
|-1,92
|367,74
|Acıpayam Selüloz
|16,28
|-0,37
|157,81
|Adel Kalemcilik
|26,72
|0,00
|70,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|3,68
|97,44
|Afyon Çimento
|4,54
|2,95
|99,27
|Ak Enerji
|2,24
|-0,88
|105,50
|Akbank
|6,49
|1,41
|-19,98
|Akçansa
|16,85
|9,99
|73,81
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,79
|-3,34
|174,41
|Akfen GMYO
|4,95
|1,85
|22,22
|Akın Tekstil
|28,18
|2,55
|104,35
|Akiş GMYO
|3,84
|2,40
|22,59
|Akmerkez GMYO
|63,85
|0,00
|184,98
|Aksa
|11,98
|-1,64
|71,06
|Aksa Enerji
|7,12
|0,14
|87,37
|Aksigorta
|8,85
|-1,12
|63,35
|Aksu Enerji
|13,85
|2,29
|-6,86
|Alarko Carrıer
|281,10
|9,98
|370,65
|Alarko GMYO
|21,20
|3,72
|44,24
|Alarko Holding
|6,91
|-1,29
|17,62
|Albaraka Türk
|1,96
|-3,45
|28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,44
|0,59
|127,91
|Alkim Kağıt
|13,57
|1,34
|150,38
|Alkim Kimya
|14,20
|0,64
|128,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|5,00
|463,41
|Altınyunus Çeşme
|47,60
|0,29
|376,48
|Anadolu Efes
|23,54
|1,29
|10,63
|Anadolu Grubu Holding
|25,20
|3,19
|43,26
|Anadolu Hayat Emek.
|8,10
|0,25
|33,11
|Anadolu Isuzu
|16,65
|-0,36
|36,81
|Anadolu Sigorta
|7,09
|-2,88
|70,70
|Anel Elektrik
|3,18
|0,95
|80,39
|Arçelik
|29,56
|-0,74
|41,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,62
|3,77
|Arena Bilgisayar
|33,74
|0,72
|363,14
|Armada Bilgisayar
|50,60
|-0,30
|208,72
|Arsan Tekstil
|7,15
|-1,11
|99,72
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|0,92
|579,01
|Aselsan
|17,84
|0,22
|71,83
|Ata GMYO
|5,09
|6,04
|12,36
|Atakule GMYO
|2,51
|2,45
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|4,65
|-7,19
|365,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|1,09
|94,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,30
|5,30
|21,59
|Avrasya GMYO
|4,19
|0,72
|177,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,39
|1,80
|86,26
|Avrupa Yatırım Holding
|5,60
|-3,45
|263,64
|Ayen Enerji
|5,44
|0,18
|56,77
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,14
|3,15
|408,68
|Aygaz
|14,21
|-2,54
|16,99
|Bagfaş
|19,49
|0,21
|15,87
|Bak Ambalaj
|20,32
|-0,29
|178,94
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|1,96
|529,03
|Bantaş Ambalaj
|4,65
|0,22
|115,86
|Banvit
|45,08
|0,00
|142,76
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,00
|363,32
|Batı Çimento
|4,70
|2,84
|41,99
|Batısöke Çimento
|2,42
|0,41
|84,73
|Bayrak Taban Sanayi
|11,07
|4,53
|Bera Holding
|16,80
|-4,16
|336,36
|Berkosan Yalıtım
|7,11
|0,00
|159,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,12
|0,49
|68,16
|Beyaz Filo
|9,60
|-1,03
|206,73
|Bilici Yatırım
|6,44
|1,90
|124,67
|Bim Mağazalar
|72,50
|1,90
|56,90
|Birko Mensucat
|1,15
|9,52
|270,97
|Birlik Mensucat
|2,95
|-4,53
|158,77
|Bizim Mağazaları
|15,42
|0,26
|39,26
|Borusan Mannesmann
|23,00
|9,94
|100,87
|Borusan Yat. Paz.
|460,50
|9,98
|668,61
|Bosch Fren Sistemleri
|1.271,00
|1,40
|341,66
|Bossa
|14,00
|0,36
|73,70
|Brisa
|19,99
|2,88
|113,14
|Burçelik
|21,64
|0,19
|272,46
|Burçelik Vana
|59,25
|0,34
|510,20
|Bursa Çimento
|8,92
|0,90
|122,81
|Carrefoursa
|90,00
|-6,40
|240,30
|Casa Emtia Petrol
|137,70
|-10,00
|1366,45
|Ceo Event Medya
|6,66
|0,45
|81,86
|Coca Cola İçecek
|62,55
|0,56
|65,22
|Cosmos Yat. Holding
|7,70
|-2,53
|277,45
|Credıtwest Faktorıng
|5,64
|-0,70
|95,83
|Çelebi
|118,20
|9,95
|18,97
|Çelik Halat
|18,95
|7,06
|191,54
|Çemaş Döküm
|2,25
|0,45
|79,50
|Çemtaş
|14,88
|-0,07
|83,05
|Çimbeton
|189,90
|5,79
|360,25
|Çimentaş
|32,40
|0,06
|116,00
|Çimsa
|18,49
|9,02
|103,63
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|-0,52
|138,24
|Dagi Giyim
|8,49
|0,95
|239,60
|Dagi Yatırım Holding
|12,00
|1,27
|430,97
|Dardanel
|26,00
|-2,62
|586,02
|Datagate Bilgisayar
|15,01
|-0,33
|92,19
|Demısaş Döküm
|6,32
|-0,78
|81,61
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,34
|0,60
|58,73
|Derimod
|9,77
|-0,91
|36,83
|Derlüks Deri
|8,68
|-0,69
|114,54
|Desa Deri
|9,39
|1,19
|106,83
|Despec Bilgisayar
|11,86
|0,00
|179,72
|Deva Holding
|24,08
|-0,25
|169,72
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|0,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,12
|5,64
|428,21
|Ditaş Doğan
|33,50
|4,62
|252,07
|DO-CO
|505,30
|-0,02
|-10,41
|Doğan Burda
|23,70
|-0,17
|290,44
|Doğan Holding
|3,14
|1,95
|74,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-0,38
|58,79
|Doğusan
|3,67
|0,82
|76,44
|Doğuş GMYO
|8,93
|-0,89
|97,13
|Doğuş Otomotiv
|26,84
|0,15
|181,93
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|-1,02
|-1,72
|Duran Doğan Basım
|10,45
|1,46
|57,16
|Dyo Boya
|11,60
|0,35
|136,73
|Eczacıbaşı İlaç
|7,03
|0,86
|92,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|22,90
|6,41
|137,74
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|0,00
|117,99
|Ege Endüstri
|1.641,00
|0,64
|191,70
|Ege Gübre
|133,30
|2,15
|170,41
|Ege Profil
|32,80
|-0,97
|174,02
|Ege Seramik
|9,93
|-0,20
|169,95
|Egeplast
|25,62
|6,75
|104,96
|Ekiz Kimya
|7,25
|-1,49
|1088,52
|Emek Elektrik
|4,63
|4,75
|191,19
|Eminiş Ambalaj
|25,70
|1,42
|1590,79
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|3,27
|52,66
|Enerjisa Enerji
|11,20
|3,80
|66,27
|Enka İnşaat
|7,26
|-1,22
|30,06
|Erbosan
|37,16
|1,09
|48,76
|Ereğli Demir Çelik
|13,93
|-2,86
|58,14
|Ersu Gıda
|5,01
|0,40
|142,03
|Escort Teknoloji
|6,51
|-0,15
|368,35
|Esenboğa Elektrik
|17,59
|-1,18
|Etiler Gıda
|4,14
|0,24
|254,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|3,45
|143,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,71
|0,54
|210,77
|Euro Yat. Ort.
|4,80
|3,90
|326,38
|Euro Yatırım Holding
|2,86
|-0,35
|90,67
|Fade Gıda
|6,50
|3,83
|Fenerbahçe Futbol
|30,06
|-0,27
|107,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,76
|-2,03
|47,92
|F-M İzmit Piston
|117,80
|0,34
|148,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,27
|0,54
|46,55
|Ford Otosan
|125,90
|1,94
|90,43
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|0,91
|48,00
|Frigo Pak Gıda
|22,62
|9,91
|222,89
|Galatasaray Sportif
|4,03
|0,75
|98,52
|Garanti Bankası
|9,87
|1,02
|-11,40
|Garanti Faktoring
|10,50
|0,48
|171,32
|Garanti Yat. Ort.
|3,64
|9,97
|265,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,20
|1,17
|256,13
|Gediz Ambalaj
|25,48
|-2,00
|276,92
|Gentaş
|5,41
|0,00
|162,36
|Gersan Elektrik
|6,13
|-0,16
|92,16
|Global Men. Değ.
|5,25
|-0,94
|179,26
|Global Yat. Holding
|4,67
|-1,06
|-4,11
|Good-Year
|7,74
|-1,15
|91,11
|Göltaş Çimento
|33,90
|3,67
|90,56
|Gözde Girişim
|7,30
|-1,48
|42,02
|GSD Denizcilik
|4,93
|-0,80
|92,58
|GSD Holding
|2,46
|4,68
|65,10
|Gübre Fabrik.
|47,52
|1,19
|425,66
|Güler Yat. Holding
|12,53
|-0,08
|517,24
|Halk GMYO
|4,19
|9,97
|259,77
|Hatay Tekstil
|13,43
|0,60
|99,44
|Hedef Girişim
|8,12
|3,31
|240,28
|Hektaş
|14,49
|-0,07
|80,67
|HUB Girişim
|17,90
|-0,17
|90,66
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|0,00
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|6,58
|-2,81
|24,86
|İdealist Danışmanlık
|13,90
|3,35
|318,67
|İdealist GMYO
|7,35
|-6,96
|140,20
|İhlas Ev Aletleri
|2,07
|4,02
|-33,87
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|-0,88
|-0,44
|İhlas Holding
|1,24
|0,00
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,36
|-0,55
|74,42
|Info Yatırım
|6,35
|-1,70
|231,63
|İntema
|21,90
|3,20
|136,50
|Inveo Yatırım Holding
|35,80
|-1,43
|365,54
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|-2,92
|59,07
|İskenderun Demir Çelik
|9,85
|3,58
|26,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)