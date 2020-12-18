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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:47:50 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,70-1,92367,74
Acıpayam Selüloz16,28-0,37157,81
Adel Kalemcilik26,720,0070,19
Adese Alışveriş Ticaret2,823,6897,44
Afyon Çimento4,542,9599,27
Ak Enerji2,24-0,88105,50
Akbank6,491,41-19,98
Akçansa16,859,9973,81
Akdeniz Yatırım Hold.5,79-3,34174,41
Akfen GMYO4,951,8522,22
Akın Tekstil28,182,55104,35
Akiş GMYO3,842,4022,59
Akmerkez GMYO63,850,00184,98
Aksa11,98-1,6471,06
Aksa Enerji7,120,1487,37
Aksigorta8,85-1,1263,35
Aksu Enerji13,852,29-6,86
Alarko Carrıer281,109,98370,65
Alarko GMYO21,203,7244,24
Alarko Holding6,91-1,2917,62
Albaraka Türk1,96-3,4528,10
Alcatel Lucent Teletaş27,440,59127,91
Alkim Kağıt13,571,34150,38
Alkim Kimya14,200,64128,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,315,00463,41
Altınyunus Çeşme47,600,29376,48
Anadolu Efes23,541,2910,63
Anadolu Grubu Holding25,203,1943,26
Anadolu Hayat Emek.8,100,2533,11
Anadolu Isuzu16,65-0,3636,81
Anadolu Sigorta7,09-2,8870,70
Anel Elektrik3,180,9580,39
Arçelik29,56-0,7441,84
ARD Bilişim Teknolojileri44,623,77
Arena Bilgisayar33,740,72363,14
Armada Bilgisayar50,60-0,30208,72
Arsan Tekstil7,15-1,1199,72
Artı Yatırım Holding5,500,92579,01
Aselsan17,840,2271,83
Ata GMYO5,096,0412,36
Atakule GMYO2,512,4530,73
Atlantis Yatırım Holding4,65-7,19365,00
Atlas Yat. Ort.1,851,0994,69
AvivaSA Emeklilik Hayat16,305,3021,59
Avrasya GMYO4,190,72177,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,391,8086,26
Avrupa Yatırım Holding5,60-3,45263,64
Ayen Enerji5,440,1856,77
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,143,15408,68
Aygaz14,21-2,5416,99
Bagfaş19,490,2115,87
Bak Ambalaj20,32-0,29178,94
Balatacılar Balatacılık7,801,96529,03
Bantaş Ambalaj4,650,22115,86
Banvit45,080,00142,76
Baştaş Başkent Çimento12,000,00363,32
Batı Çimento4,702,8441,99
Batısöke Çimento2,420,4184,73
Bayrak Taban Sanayi11,074,53
Bera Holding16,80-4,16336,36
Berkosan Yalıtım7,110,00159,49
Beşiktaş Futbol Yat.4,120,4968,16
Beyaz Filo9,60-1,03206,73
Bilici Yatırım6,441,90124,67
Bim Mağazalar72,501,9056,90
Birko Mensucat1,159,52270,97
Birlik Mensucat2,95-4,53158,77
Bizim Mağazaları15,420,2639,26
Borusan Mannesmann23,009,94100,87
Borusan Yat. Paz.460,509,98668,61
Bosch Fren Sistemleri1.271,001,40341,66
Bossa14,000,3673,70
Brisa19,992,88113,14
Burçelik21,640,19272,46
Burçelik Vana59,250,34510,20
Bursa Çimento8,920,90122,81
Carrefoursa90,00-6,40240,30
Casa Emtia Petrol137,70-10,001366,45
Ceo Event Medya6,660,4581,86
Coca Cola İçecek62,550,5665,22
Cosmos Yat. Holding7,70-2,53277,45
Credıtwest Faktorıng5,64-0,7095,83
Çelebi118,209,9518,97
Çelik Halat18,957,06191,54
Çemaş Döküm2,250,4579,50
Çemtaş14,88-0,0783,05
Çimbeton189,905,79360,25
Çimentaş32,400,06116,00
Çimsa18,499,02103,63
Çuhadaroğlu Metal7,60-0,52138,24
Dagi Giyim8,490,95239,60
Dagi Yatırım Holding12,001,27430,97
Dardanel26,00-2,62586,02
Datagate Bilgisayar15,01-0,3392,19
Demısaş Döküm6,32-0,7881,61
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,340,6058,73
Derimod9,77-0,9136,83
Derlüks Deri8,68-0,69114,54
Desa Deri9,391,19106,83
Despec Bilgisayar11,860,00179,72
Deva Holding24,08-0,25169,72
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,160,72
Diriteks Diriliş Tekstil4,125,64428,21
Ditaş Doğan33,504,62252,07
DO-CO505,30-0,02-10,41
Doğan Burda23,70-0,17290,44
Doğan Holding3,141,9574,88
Doğtaş Kelebek Mobilya2,62-0,3858,79
Doğusan3,670,8276,44
Doğuş GMYO8,93-0,8997,13
Doğuş Otomotiv26,840,15181,93
Döktaş Dökümcülük31,10-1,02-1,72
Duran Doğan Basım10,451,4657,16
Dyo Boya11,600,35136,73
Eczacıbaşı İlaç7,030,8692,57
Eczacıbaşı Yatırım22,906,41137,74
Edip Gayrimenkul3,030,00117,99
Ege Endüstri1.641,000,64191,70
Ege Gübre133,302,15170,41
Ege Profil32,80-0,97174,02
Ege Seramik9,93-0,20169,95
Egeplast25,626,75104,96
Ekiz Kimya7,25-1,491088,52
Emek Elektrik4,634,75191,19
Eminiş Ambalaj25,701,421590,79
Emlak Konut GMYO2,213,2752,66
Enerjisa Enerji11,203,8066,27
Enka İnşaat7,26-1,2230,06
Erbosan37,161,0948,76
Ereğli Demir Çelik13,93-2,8658,14
Ersu Gıda5,010,40142,03
Escort Teknoloji6,51-0,15368,35
Esenboğa Elektrik17,59-1,18
Etiler Gıda4,140,24254,57
Euro Kapital Yat. Ort.3,903,45143,18
Euro Trend Yat. Ort.3,710,54210,77
Euro Yat. Ort.4,803,90326,38
Euro Yatırım Holding2,86-0,3590,67
Fade Gıda6,503,83
Fenerbahçe Futbol30,06-0,27107,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,76-2,0347,92
F-M İzmit Piston117,800,34148,72
Fonet Bilgi Teknolojileri11,270,5446,55
Ford Otosan125,901,9490,43
Formet Çelik Kapı4,440,9148,00
Frigo Pak Gıda22,629,91222,89
Galatasaray Sportif4,030,7598,52
Garanti Bankası9,871,02-11,40
Garanti Faktoring10,500,48171,32
Garanti Yat. Ort.3,649,97265,17
Gedik Y. Men. Değ.11,201,17256,13
Gediz Ambalaj25,48-2,00276,92
Gentaş5,410,00162,36
Gersan Elektrik6,13-0,1692,16
Global Men. Değ.5,25-0,94179,26
Global Yat. Holding4,67-1,06-4,11
Good-Year7,74-1,1591,11
Göltaş Çimento33,903,6790,56
Gözde Girişim7,30-1,4842,02
GSD Denizcilik4,93-0,8092,58
GSD Holding2,464,6865,10
Gübre Fabrik.47,521,19425,66
Güler Yat. Holding12,53-0,08517,24
Halk GMYO4,199,97259,77
Hatay Tekstil13,430,6099,44
Hedef Girişim8,123,31240,28
Hektaş14,49-0,0780,67
HUB Girişim17,90-0,1790,66
Hürriyet Gzt.2,200,0092,98
ICBC Turkey Bank6,58-2,8124,86
İdealist Danışmanlık13,903,35318,67
İdealist GMYO7,35-6,96140,20
İhlas Ev Aletleri2,074,02-33,87
İhlas Gayrimenkul1,280,7924,36
İhlas Gazetecilik4,52-0,88-0,44
İhlas Holding1,240,0036,26
İhlas Yayın Holding1,170,8640,35
İndeks Bilgisayar16,36-0,5574,42
Info Yatırım6,35-1,70231,63
İntema21,903,20136,50
Inveo Yatırım Holding35,80-1,43365,54
İpek Doğal Enerji12,28-2,9259,07
İskenderun Demir Çelik9,853,5826,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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