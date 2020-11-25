  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:41:37 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,284,62398,92
Acıpayam Selüloz18,18-3,55187,90
Adel Kalemcilik21,14-1,5834,65
Adese Alışveriş Ticaret3,08-2,53115,64
Afyon Çimento4,48-1,7596,64
Ak Enerji2,23-2,19104,59
Akbank6,300,32-22,32
Akçansa13,790,2942,25
Akdeniz Yatırım Hold.6,03-1,63185,78
Akfen GMYO4,090,740,99
Akın Tekstil25,18-2,2582,60
Akiş GMYO3,66-2,4016,84
Akmerkez GMYO51,75-3,09130,98
Aksa10,73-2,4553,21
Aksa Enerji7,05-0,7085,53
Aksigorta7,71-0,6442,31
Aksu Enerji13,400,68-9,89
Alarko Carrıer243,204,29307,20
Alarko GMYO18,374,9124,98
Alarko Holding6,40-1,398,94
Albaraka Türk1,72-1,7112,42
Alcatel Lucent Teletaş27,28-0,87126,58
Alkim Kağıt13,28-2,64145,03
Alkim Kimya14,06-1,33126,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,50-2,72509,76
Altınyunus Çeşme47,80-1,28378,48
Anadolu Efes23,485,9610,35
Anadolu Grubu Holding21,480,4722,11
Anadolu Hayat Emek.8,37-1,3037,55
Anadolu Isuzu16,47-0,9035,33
Anadolu Sigorta7,08-1,2670,46
Anel Elektrik3,250,3184,36
Arçelik28,76-0,6938,00
ARD Bilişim Teknolojileri35,24-0,79
Arena Bilgisayar35,58-0,84388,40
Armada Bilgisayar48,80-0,12197,74
Arsan Tekstil6,960,4394,41
Artı Yatırım Holding5,851,56622,22
Aselsan18,18-0,6674,62
Ata GMYO4,97-4,429,71
Atakule GMYO2,551,1932,81
Atlantis Yatırım Holding4,500,00350,00
Atlas Yat. Ort.1,73-5,4678,98
AvivaSA Emeklilik Hayat14,995,0511,82
Avrasya GMYO3,78-9,79150,33
Avrasya Petrol ve Tur.3,29-9,8680,77
Avrupa Yatırım Holding4,69-4,29204,55
Ayen Enerji5,48-1,4457,93
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,00-2,91356,62
Aygaz13,082,597,69
Bagfaş20,00-3,8518,91
Bak Ambalaj20,74-4,07184,71
Balatacılar Balatacılık8,800,00609,68
Bantaş Ambalaj6,166,39144,44
Banvit27,5010,0048,09
Baştaş Başkent Çimento9,505,79266,80
Batı Çimento4,37-0,6832,02
Batısöke Çimento2,44-1,2186,26
Bayrak Taban Sanayi8,13-1,57
Bera Holding10,78-4,52180,00
Berkosan Yalıtım6,602,80140,88
Beşiktaş Futbol Yat.3,03-0,3323,67
Beyaz Filo9,53-1,14204,49
Bilici Yatırım6,190,16115,95
Bim Mağazalar69,501,2450,40
Birko Mensucat1,19-1,65283,87
Birlik Mensucat2,40-1,23110,53
Bizim Mağazaları15,911,2743,68
Bomonti Elektrik28,6010,002134,38
Borusan Mannesmann16,48-0,4843,93
Borusan Yat. Paz.234,10-0,09290,73
Bosch Fren Sistemleri1.295,00-3,42350,00
Bossa13,08-0,7662,28
Brisa19,09-2,10103,54
Burçelik23,669,94307,23
Burçelik Vana62,7010,00545,73
Bursa Çimento9,25-2,53131,05
Carrefoursa108,30-9,98309,49
Casa Emtia Petrol88,5510,00843,02
Ceo Event Medya7,002,6491,14
Coca Cola İçecek61,40-0,9762,18
Cosmos Yat. Holding7,10-1,39248,04
Credıtwest Faktorıng5,43-1,2788,54
Çelebi99,059,99-0,30
Çelik Halat20,002,35207,69
Çemaş Döküm2,37-0,4289,07
Çemtaş14,73-2,8481,20
Çimbeton182,909,98343,29
Çimentaş34,12-1,61127,47
Çimsa15,29-2,1868,39
Çuhadaroğlu Metal6,601,85106,90
Dagi Giyim8,900,45256,00
Dagi Yatırım Holding14,458,00539,38
Dardanel24,92-1,11557,52
Datagate Bilgisayar15,74-2,05101,54
Demısaş Döküm5,97-1,6571,55
Denge Holding5,900,00330,66
Deniz GMYO3,30-1,2056,83
Derimod10,10-2,4241,46
Derlüks Deri10,25-9,61153,35
Desa Deri7,39-0,9462,78
Despec Bilgisayar11,86-3,10179,72
Deva Holding23,321,04161,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,26-0,87
Diriteks Diriliş Tekstil3,562,30356,41
Ditaş Doğan30,20-2,27217,39
DO-CO475,00-0,96-15,78
Doğan Burda24,004,35295,39
Doğan Holding2,47-1,9837,57
Doğtaş Kelebek Mobilya2,590,0056,97
Doğusan3,56-3,2671,15
Doğuş GMYO9,60-4,00111,92
Doğuş Otomotiv28,04-3,77194,54
Döktaş Dökümcülük33,30-1,075,23
Duran Doğan Basım24,565,8674,93
Dyo Boya11,12-1,85126,94
Eczacıbaşı İlaç6,861,1887,91
Eczacıbaşı Yatırım20,766,46115,52
Edip Gayrimenkul3,05-2,24119,42
Ege Endüstri1.672,80-2,33197,35
Ege Gübre137,80-0,58179,54
Ege Profil24,229,99102,34
Ege Seramik9,67-1,12162,88
Egeplast18,35-3,6246,80
Ekiz Kimya8,05-0,621219,67
Emek Elektrik3,34-1,76110,06
Eminiş Ambalaj23,309,181432,89
Emlak Konut GMYO2,05-3,3041,61
Enerjisa Enerji10,41-0,8654,54
Enka İnşaat7,08-0,8426,84
Erbosan36,589,9846,44
Ereğli Demir Çelik11,701,6532,83
Ersu Gıda5,353,08158,45
Escort Teknoloji6,849,97392,09
Esenboğa Elektrik17,57-1,29
Etiler Gıda4,511,35286,26
Euro Kapital Yat. Ort.3,25-2,40102,65
Euro Trend Yat. Ort.3,67-2,65207,42
Euro Yat. Ort.4,79-2,24325,50
Euro Yatırım Holding2,81-2,4387,33
Fade Gıda6,141,49
Fenerbahçe Futbol33,900,36134,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,561,6165,43
F-M İzmit Piston138,90-0,29193,27
Fonet Bilgi Teknolojileri11,290,0046,81
Ford Otosan123,30-0,9686,49
Formet Çelik Kapı4,30-4,8743,33
Frigo Pak Gıda28,442,75305,97
Galatasaray Sportif3,74-1,5884,24
Garanti Bankası9,070,22-18,58
Garanti Faktoring11,121,09187,34
Garanti Yat. Ort.2,85-1,72185,91
Gedik Y. Men. Değ.9,20-0,86192,53
Gediz Ambalaj21,06-2,59211,54
Gentaş5,263,75155,09
Gersan Elektrik6,33-1,0998,43
Global Men. Değ.4,720,00151,06
Global Yat. Holding4,63-1,07-4,93
Good-Year7,74-1,7891,11
Göltaş Çimento29,389,9665,15
Gözde Girişim6,36-0,1623,74
GSD Denizcilik4,97-1,0094,14
GSD Holding2,27-3,8152,35
Gübre Fabrik.46,902,58418,81
Güler Yat. Holding16,602,09717,73
Halk GMYO3,149,79169,61
Hatay Tekstil13,220,4696,32
Hedef Girişim6,22-1,11160,66
Hektaş12,98-1,8261,85
HUB Girişim16,98-1,6280,86
Hürriyet Gzt.2,27-4,2299,12
ICBC Turkey Bank6,600,1525,24
İdealist Danışmanlık10,60-0,47219,28
İdealist GMYO6,09-1,6299,02
İhlas Ev Aletleri1,85-1,07-40,89
İhlas Gayrimenkul1,25-1,5721,44
İhlas Gazetecilik4,30-1,15-5,29
İhlas Holding1,12-1,7523,08
İhlas Yayın Holding1,15-1,7137,95
İndeks Bilgisayar16,29-1,7573,67
Info Yatırım4,48-3,66133,97
İntema21,209,96128,94
Inveo Yatırım Holding28,20-1,19266,71
İpek Doğal Enerji11,86-0,0853,63
İskenderun Demir Çelik8,603,1210,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Türkiye ile Katar imzalıyor! Tarih verildi
Dünya

Türkiye ile Katar imzalıyor! Tarih verildi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, perşembe günü Türkiye ile Katar arasında 8'den fazla anlaşma imzalanacağını söyledi...
Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!
Ekonomi

Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay