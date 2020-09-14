Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,59
|1,41
|93,01
|Acıpayam Selüloz
|9,62
|1,80
|52,34
|Adel Kalemcilik
|18,70
|1,36
|19,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,10
|-0,94
|47,03
|Afyon Çimento
|4,09
|0,00
|79,52
|Ak Enerji
|1,97
|1,03
|80,73
|Akbank
|4,89
|-0,61
|-39,70
|Akçansa
|12,74
|3,07
|31,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,28
|3,73
|150,24
|Akfen GMYO
|3,35
|-0,30
|-17,28
|Akın Tekstil
|14,94
|-0,13
|8,34
|Akiş GMYO
|2,81
|1,08
|-10,29
|Akmerkez GMYO
|41,28
|-1,43
|84,25
|Aksa
|6,97
|2,20
|-0,48
|Aksa Enerji
|5,53
|1,47
|45,53
|Aksigorta
|7,22
|-0,28
|33,26
|Aksu Enerji
|10,58
|0,76
|-28,85
|Alarko Carrıer
|92,25
|3,25
|54,46
|Alarko GMYO
|15,61
|4,98
|6,20
|Alarko Holding
|5,14
|0,19
|-13,61
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,36
|-2,01
|118,94
|Alkim Kağıt
|13,78
|0,44
|154,25
|Alkim Kimya
|13,75
|0,73
|121,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|-6,04
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|63,95
|9,97
|540,14
|Anadolu Cam
|5,48
|2,24
|29,46
|Anadolu Efes
|20,80
|0,97
|-2,25
|Anadolu Grubu Holding
|16,95
|-0,41
|-3,64
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|1,08
|23,25
|Anadolu Isuzu
|13,64
|0,44
|12,08
|Anadolu Sigorta
|6,26
|0,00
|50,72
|Anel Elektrik
|5,60
|-0,71
|74,71
|Arçelik
|22,66
|-0,53
|8,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,80
|-0,14
|Arena Bilgisayar
|37,60
|0,43
|416,13
|Armada Bilgisayar
|64,90
|10,00
|295,97
|Arsan Tekstil
|5,33
|2,30
|48,88
|Artı Yatırım Holding
|4,98
|9,93
|514,81
|Aselsan
|16,73
|0,60
|60,26
|Ata GMYO
|3,47
|0,29
|-23,40
|Atakule GMYO
|2,33
|3,56
|21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|2,22
|-3,48
|122,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|1,97
|60,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,60
|2,41
|1,45
|Avrasya GMYO
|2,30
|2,68
|52,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,44
|1,24
|34,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.447,60
|0,05
|12,57
|Avrupa Yatırım Holding
|2,14
|9,74
|38,96
|Ayen Enerji
|5,48
|0,18
|57,93
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,35
|5,15
|235,62
|Aygaz
|11,60
|-0,43
|-4,49
|Bagfaş
|15,17
|1,13
|-9,81
|Bak Ambalaj
|11,18
|0,54
|53,47
|Balatacılar Balatacılık
|2,99
|9,93
|141,13
|Bantaş Ambalaj
|3,89
|0,00
|54,37
|Banvit
|26,80
|6,77
|44,32
|Baştaş Başkent Çimento
|5,09
|9,94
|96,53
|Batı Çimento
|3,67
|1,10
|10,88
|Batısöke Çimento
|1,77
|0,00
|35,11
|Bayrak Taban Sanayi
|7,74
|3,75
|Bera Holding
|9,30
|-0,85
|141,56
|Berkosan Yalıtım
|5,38
|4,06
|96,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,70
|3,06
|51,02
|Beyaz Filo
|5,32
|9,92
|69,98
|Bilici Yatırım
|5,09
|0,20
|77,57
|Bim Mağazalar
|70,30
|1,44
|52,13
|Birko Mensucat
|0,47
|9,30
|51,61
|Birlik Mensucat
|2,51
|2,87
|120,18
|Bizim Mağazaları
|15,59
|-0,32
|39,57
|Bomonti Elektrik
|5,24
|-1,13
|309,38
|Borusan Mannesmann
|13,31
|4,89
|16,24
|Borusan Yat. Paz.
|90,00
|0,78
|50,22
|Bosch Fren Sistemleri
|900,00
|4,17
|212,74
|Bossa
|10,19
|2,93
|26,43
|Brisa
|11,93
|1,36
|27,20
|Burçelik
|21,80
|2,83
|275,22
|Burçelik Vana
|59,00
|5,36
|507,62
|Bursa Çimento
|5,96
|0,68
|48,87
|Carrefoursa
|11,20
|9,91
|137,79
|Casa Emtia Petrol
|31,22
|0,71
|232,48
|Ceo Event Medya
|4,34
|1,40
|18,51
|Coca Cola İçecek
|45,08
|-0,92
|19,07
|Cosmos Yat. Holding
|4,35
|-6,45
|113,24
|Credıtwest Faktorıng
|5,06
|-6,64
|75,69
|Çelebi
|71,50
|3,10
|-28,03
|Çelik Halat
|12,14
|-1,94
|86,77
|Çemaş Döküm
|1,57
|0,00
|25,25
|Çemtaş
|11,55
|0,26
|42,08
|Çimbeton
|84,45
|9,96
|104,68
|Çimentaş
|31,50
|6,13
|110,00
|Çimsa
|11,68
|0,95
|28,63
|Çuhadaroğlu Metal
|5,34
|-1,29
|67,40
|Dagi Giyim
|10,73
|-4,62
|329,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,89
|-0,43
|204,87
|Dardanel
|12,45
|-0,40
|228,50
|Datagate Bilgisayar
|11,39
|0,80
|45,84
|Demısaş Döküm
|5,71
|0,18
|64,08
|Denge Holding
|2,80
|2,56
|104,38
|Deniz GMYO
|3,09
|0,00
|46,85
|Denizli Cam
|7,80
|0,78
|-6,47
|Derimod
|7,30
|2,82
|2,24
|Derlüks Deri
|8,40
|0,24
|107,62
|Desa Deri
|6,49
|-1,67
|42,95
|Despec Bilgisayar
|9,41
|1,95
|121,93
|Deva Holding
|19,14
|0,37
|114,39
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,50
|9,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,96
|-8,84
|151,28
|Ditaş Doğan
|34,98
|-2,83
|267,63
|DO-CO
|326,50
|0,62
|-42,11
|Doğan Burda
|22,50
|-5,06
|270,68
|Doğan Holding
|2,15
|-0,46
|19,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|7,89
|73,94
|Doğusan
|3,76
|-2,08
|80,77
|Doğuş GMYO
|11,19
|3,90
|147,02
|Doğuş Otomotiv
|15,35
|4,64
|61,24
|Döktaş Dökümcülük
|30,26
|3,07
|-4,38
|Duran Doğan Basım
|18,62
|-3,02
|32,62
|Dyo Boya
|6,79
|3,82
|38,57
|Eczacıbaşı İlaç
|6,63
|0,15
|81,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|16,15
|2,54
|67,66
|Edip Gayrimenkul
|2,61
|7,85
|87,77
|Ege Endüstri
|733,00
|0,48
|30,30
|Ege Gübre
|113,30
|10,00
|129,84
|Ege Profil
|16,49
|0,55
|37,76
|Ege Seramik
|5,65
|4,82
|53,59
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|9,47
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,99
|10,00
|153,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,73
|8,96
|265,00
|Egeplast
|17,05
|9,86
|36,40
|Ekiz Kimya
|9,62
|9,94
|1477,05
|Emek Elektrik
|3,62
|3,72
|127,67
|Eminiş Ambalaj
|12,83
|9,94
|744,08
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|2,23
|26,41
|Enerjisa Enerji
|8,71
|2,11
|29,30
|Enka İnşaat
|6,68
|0,30
|19,67
|Erbosan
|23,52
|3,07
|-5,84
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|0,00
|3,88
|Ersu Gıda
|4,57
|3,63
|120,77
|Escort Teknoloji
|3,72
|3,33
|167,63
|Etiler Gıda
|3,45
|-3,90
|195,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,10
|5,53
|30,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,97
|5,35
|65,02
|Euro Yat. Ort.
|1,98
|-2,46
|75,88
|Euro Yatırım Holding
|1,94
|1,04
|29,33
|Fade Gıda
|6,16
|10,00
|Fenerbahçe Futbol
|37,82
|-5,21
|161,37
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,40
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,32
|9,09
|-5,47
|F-M İzmit Piston
|91,50
|4,33
|93,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,30
|4,15
|59,95
|Ford Otosan
|86,50
|0,41
|30,83
|Formet Çelik Kapı
|3,52
|-9,97
|17,33
|Frigo Pak Gıda
|22,62
|2,35
|222,89
|Galatasaray Sportif
|4,00
|3,09
|97,04
|Garanti Bankası
|6,78
|-0,15
|-39,14
|Garanti Faktoring
|10,91
|-1,27
|181,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,75
|10,00
|157,49
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,03
|-0,11
|187,13
|Gedik Yatırım Holding
|24,50
|-0,16
|218,60
|Gediz Ambalaj
|14,54
|-1,09
|115,09
|Gentaş
|2,84
|1,79
|37,73
|Gersan Elektrik
|6,83
|-0,44
|114,11
|Global Men. Değ.
|4,78
|0,84
|154,26
|Global Yat. Holding
|4,38
|0,46
|-10,06
|Good-Year
|5,00
|0,00
|23,46
|Göltaş Çimento
|27,32
|3,48
|53,57
|Gözde Girişim
|5,53
|2,60
|7,59
|GSD Denizcilik
|4,41
|-0,23
|72,27
|GSD Holding
|2,11
|0,00
|41,61
|Gübre Fabrik.
|28,24
|0,86
|212,39
|Güler Yat. Holding
|16,93
|-4,89
|733,99
|Halk GMYO
|2,26
|0,89
|94,05
|Hatay Tekstil
|12,37
|-1,98
|83,70
|Hedef Girişim
|3,68
|1,66
|54,21
|Hektaş
|12,67
|3,34
|57,98
|HUB Girişim
|18,81
|-1,21
|100,35
|Hürriyet Gzt.
|1,73
|-2,26
|51,75
|ICBC Turkey Bank
|7,65
|0,92
|45,16
|İdealist Danışmanlık
|5,46
|9,86
|64,46
|İdealist GMYO
|5,04
|-1,75
|64,71
|İhlas Ev Aletleri
|2,13
|-4,05
|-31,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|-4,52
|23,33
|İhlas Gazetecilik
|4,77
|-2,85
|5,07
|İhlas Holding
|1,06
|-0,93
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|-5,43
|46,34
|İndeks Bilgisayar
|14,73
|0,75
|57,04
|Info Yatırım
|7,67
|3,51
|57,73
|İntema
|19,00
|-4,76
|105,18
|İpek Doğal Enerji
|11,96
|0,59
|54,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,22
|-0,41
|-7,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)