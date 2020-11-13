Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,25
|6,88
|451,08
|Acıpayam Selüloz
|17,06
|4,28
|170,16
|Adel Kalemcilik
|20,92
|-0,57
|33,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,37
|9,77
|135,95
|Afyon Çimento
|4,42
|2,08
|94,01
|Ak Enerji
|2,25
|1,81
|106,42
|Akbank
|6,31
|1,12
|-22,19
|Akçansa
|13,30
|0,68
|37,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,37
|4,43
|201,90
|Akfen GMYO
|4,02
|2,03
|-0,74
|Akın Tekstil
|19,27
|2,28
|39,74
|Akiş GMYO
|3,80
|0,53
|21,31
|Akmerkez GMYO
|59,00
|-1,50
|163,34
|Aksa
|9,91
|-0,30
|41,50
|Aksa Enerji
|7,34
|-0,41
|93,16
|Aksigorta
|7,61
|4,25
|40,46
|Aksu Enerji
|12,11
|0,50
|-18,56
|Alarko Carrıer
|167,70
|7,50
|180,78
|Alarko GMYO
|17,15
|0,18
|16,68
|Alarko Holding
|6,64
|2,47
|13,03
|Albaraka Türk
|1,76
|1,73
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,66
|2,63
|146,35
|Alkim Kağıt
|13,09
|0,54
|141,52
|Alkim Kimya
|14,16
|0,71
|128,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,70
|8,00
|558,54
|Altınyunus Çeşme
|51,65
|9,94
|417,02
|Anadolu Efes
|22,60
|2,26
|6,21
|Anadolu Grubu Holding
|22,22
|1,93
|26,32
|Anadolu Hayat Emek.
|8,30
|0,48
|36,40
|Anadolu Isuzu
|16,04
|2,23
|31,80
|Anadolu Sigorta
|7,07
|1,00
|70,22
|Anel Elektrik
|3,25
|2,52
|84,36
|Arçelik
|27,84
|3,03
|33,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,16
|1,38
|Arena Bilgisayar
|37,00
|5,47
|407,89
|Armada Bilgisayar
|49,58
|1,18
|202,50
|Arsan Tekstil
|6,76
|-1,31
|88,83
|Artı Yatırım Holding
|6,00
|-4,76
|640,74
|Aselsan
|18,35
|0,55
|76,26
|Ata GMYO
|3,95
|9,42
|-12,80
|Atakule GMYO
|2,40
|0,84
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|4,78
|-7,00
|378,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|3,53
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,05
|1,66
|4,81
|Avrasya GMYO
|3,02
|-2,27
|100,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|2,88
|57,14
|Avrupa Yatırım Holding
|5,64
|9,73
|266,23
|Ayen Enerji
|5,45
|1,30
|57,06
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,88
|1,86
|351,14
|Aygaz
|12,18
|1,16
|0,28
|Bagfaş
|17,22
|1,71
|2,38
|Bak Ambalaj
|18,80
|0,80
|158,08
|Balatacılar Balatacılık
|7,29
|-9,89
|487,90
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|5,47
|114,29
|Banvit
|24,66
|0,24
|32,79
|Baştaş Başkent Çimento
|8,45
|5,62
|226,25
|Batı Çimento
|4,10
|0,99
|23,87
|Batısöke Çimento
|2,38
|2,59
|81,68
|Bayrak Taban Sanayi
|8,05
|1,00
|Bera Holding
|10,49
|4,27
|172,47
|Berkosan Yalıtım
|6,36
|-0,31
|132,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,14
|-0,32
|28,16
|Beyaz Filo
|10,63
|-0,09
|239,64
|Bilici Yatırım
|6,45
|2,87
|125,02
|Bim Mağazalar
|68,90
|0,58
|49,10
|Birko Mensucat
|1,35
|8,00
|335,48
|Birlik Mensucat
|2,53
|2,02
|121,93
|Bizim Mağazaları
|15,18
|4,26
|37,09
|Bomonti Elektrik
|18,90
|5,88
|1376,56
|Borusan Mannesmann
|14,78
|-0,34
|29,08
|Borusan Yat. Paz.
|202,00
|3,38
|237,15
|Bosch Fren Sistemleri
|1.115,10
|-2,68
|287,48
|Bossa
|12,94
|1,33
|60,55
|Brisa
|18,41
|-1,29
|96,29
|Burçelik
|22,18
|0,45
|281,76
|Burçelik Vana
|67,40
|-3,02
|594,13
|Bursa Çimento
|7,76
|1,44
|93,84
|Carrefoursa
|25,82
|9,97
|448,20
|Casa Emtia Petrol
|45,00
|-2,17
|379,23
|Ceo Event Medya
|6,89
|-2,41
|88,14
|Coca Cola İçecek
|59,15
|4,97
|56,24
|Cosmos Yat. Holding
|6,85
|-0,58
|235,78
|Credıtwest Faktorıng
|5,16
|0,98
|79,17
|Çelebi
|81,00
|2,47
|-18,47
|Çelik Halat
|16,87
|9,97
|159,54
|Çemaş Döküm
|2,36
|9,77
|88,27
|Çemtaş
|14,69
|2,87
|80,71
|Çimbeton
|141,20
|-0,70
|242,22
|Çimentaş
|36,00
|1,81
|140,00
|Çimsa
|14,88
|0,13
|63,88
|Çuhadaroğlu Metal
|6,90
|2,22
|116,30
|Dagi Giyim
|8,00
|-1,48
|220,00
|Dagi Yatırım Holding
|16,49
|1,79
|629,65
|Dardanel
|25,16
|2,69
|563,85
|Datagate Bilgisayar
|15,45
|2,45
|97,82
|Demısaş Döküm
|5,93
|1,72
|70,40
|Denge Holding
|5,94
|10,00
|333,58
|Deniz GMYO
|3,50
|2,94
|66,34
|Derimod
|9,98
|2,89
|39,78
|Derlüks Deri
|9,40
|2,29
|132,34
|Desa Deri
|7,06
|2,47
|55,51
|Despec Bilgisayar
|12,00
|2,21
|183,02
|Deva Holding
|23,78
|1,62
|166,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,98
|3,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,40
|-0,58
|335,90
|Ditaş Doğan
|29,94
|-1,84
|214,66
|DO-CO
|356,50
|1,19
|-36,79
|Doğan Burda
|21,12
|0,57
|247,94
|Doğan Holding
|2,60
|2,36
|44,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|3,47
|62,42
|Doğusan
|3,60
|0,00
|73,08
|Doğuş GMYO
|8,70
|-0,57
|92,05
|Doğuş Otomotiv
|29,02
|0,55
|204,83
|Döktaş Dökümcülük
|33,04
|-1,37
|4,41
|Duran Doğan Basım
|21,68
|-1,45
|54,42
|Dyo Boya
|11,33
|1,34
|131,22
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|4,08
|88,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,73
|1,24
|94,45
|Edip Gayrimenkul
|3,06
|2,68
|120,14
|Ege Endüstri
|1.300,00
|6,44
|131,08
|Ege Gübre
|125,20
|1,29
|153,98
|Ege Profil
|21,58
|0,00
|80,28
|Ege Seramik
|9,11
|6,67
|147,65
|Egeplast
|18,98
|7,23
|51,84
|Ekiz Kimya
|7,86
|0,64
|1188,52
|Emek Elektrik
|3,45
|-0,58
|116,98
|Eminiş Ambalaj
|26,70
|9,97
|1656,58
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,06
|31,24
|Enerjisa Enerji
|10,12
|4,01
|50,24
|Enka İnşaat
|7,28
|-0,41
|30,42
|Erbosan
|27,12
|0,52
|8,57
|Ereğli Demir Çelik
|11,10
|-1,33
|26,02
|Ersu Gıda
|5,19
|2,57
|150,72
|Escort Teknoloji
|5,96
|2,94
|328,78
|Esenboğa Elektrik
|19,36
|8,64
|Etiler Gıda
|4,84
|-2,42
|314,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,73
|6,88
|132,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,82
|9,79
|303,75
|Euro Yat. Ort.
|7,76
|2,92
|589,32
|Euro Yatırım Holding
|3,06
|2,68
|104,00
|Fade Gıda
|5,92
|4,96
|Fenerbahçe Futbol
|34,26
|0,41
|136,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,50
|-0,93
|86,00
|F-M İzmit Piston
|121,70
|-0,73
|156,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,26
|1,08
|46,42
|Ford Otosan
|116,60
|7,37
|76,36
|Formet Çelik Kapı
|5,00
|6,38
|66,67
|Frigo Pak Gıda
|22,50
|-0,44
|221,18
|Galatasaray Sportif
|4,01
|2,30
|97,54
|Garanti Bankası
|8,86
|2,67
|-20,47
|Garanti Faktoring
|10,62
|-0,65
|174,42
|Garanti Yat. Ort.
|2,92
|2,46
|192,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,59
|2,90
|204,93
|Gediz Ambalaj
|20,66
|1,57
|205,62
|Gentaş
|5,35
|-0,37
|159,46
|Gersan Elektrik
|6,43
|5,41
|101,57
|Global Men. Değ.
|4,95
|1,23
|163,30
|Global Yat. Holding
|4,65
|4,49
|-4,52
|Good-Year
|7,63
|-0,91
|88,40
|Göltaş Çimento
|22,90
|0,88
|28,72
|Gözde Girişim
|6,51
|2,36
|26,65
|GSD Denizcilik
|5,01
|3,51
|95,70
|GSD Holding
|2,27
|2,25
|52,35
|Gübre Fabrik.
|38,18
|2,30
|322,35
|Güler Yat. Holding
|13,31
|0,08
|555,67
|Halk GMYO
|2,59
|3,19
|122,39
|Hatay Tekstil
|12,89
|3,37
|91,42
|Hedef Girişim
|6,14
|1,15
|157,30
|Hektaş
|12,72
|1,19
|58,60
|HUB Girişim
|16,93
|0,77
|80,32
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|0,91
|93,86
|ICBC Turkey Bank
|6,83
|0,44
|29,60
|İdealist Danışmanlık
|9,88
|0,10
|197,59
|İdealist GMYO
|6,23
|2,47
|103,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|2,75
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|2,44
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,62
|-0,22
|1,76
|İhlas Holding
|1,14
|3,64
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|1,71
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,58
|-0,36
|76,76
|Info Yatırım
|11,36
|0,71
|133,62
|İntema
|21,12
|2,23
|128,08
|Inveo Yatırım Holding
|30,10
|1,69
|291,42
|İpek Doğal Enerji
|11,79
|1,29
|52,72
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|-0,25
|1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)