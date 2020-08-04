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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-08-04 18:36:58 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,50 0,29 88,17
Acıpayam Selüloz 8,76 -7,30 38,72
Adel Kalemcilik 16,10 -4,73 2,55
Adese Alışveriş Ticaret 2,05 -5,53 43,53
Afyon Çimento 4,02 -5,41 76,45
Ak Enerji 1,64 -8,38 50,46
Akbank 5,05 -3,63 -37,73
Akçansa 11,65 -8,84 20,17
Akdeniz Yatırım Hold. 5,96 -9,97 182,46
Akfen GMYO 3,35 -7,97 -17,28
Akın Tekstil 15,90 -2,33 15,30
Akiş GMYO 3,09 -6,08 -1,36
Akmerkez GMYO 46,82 9,96 108,97
Aksa 7,01 -5,27 0,10
Aksa Enerji 5,03 -8,21 32,37
Aksigorta 7,05 -6,50 30,13
Aksu Enerji 10,15 -6,45 -31,74
Alarko Carrıer 82,95 -8,34 38,89
Alarko GMYO 15,04 -9,29 2,33
Alarko Holding 5,16 -4,97 -13,28
Albaraka Türk 1,50 -5,66 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,03 -4,32 58,06
Alkim Kağıt 12,39 -6,21 128,61
Alkim Kimya 12,95 -2,70 108,80
Altınyağ 1,20 -3,23 192,68
Altınyunus Çeşme 39,00 -3,56 290,39
Anadolu Cam 4,81 -1,03 12,80
Anadolu Efes 18,57 -4,08 -12,73
Anadolu Grubu Holding 17,60 -5,27 0,06
Anadolu Hayat Emek. 7,61 -6,28 25,06
Anadolu Isuzu 14,08 -6,69 15,69
Anadolu Sigorta 6,23 -2,50 49,99
Anel Elektrik 5,06 -6,85 57,87
Arçelik 23,26 0,78 11,61
ARD Bilişim Teknolojileri 27,90 -3,73
Arena Bilgisayar 24,66 7,12 238,50
Armada Bilgisayar 22,86 -2,14 39,48
Arsan Tekstil 4,98 -7,43 39,11
Artı Yatırım Holding 1,73 1,17 113,58
Aselsan 34,52 -2,10 65,34
Ata GMYO 3,44 0,29 -24,06
Atakule GMYO 2,40 -3,23 25,00
Atlantis Yatırım Holding 2,03 0,00 103,00
Atlas Yat. Ort. 3,05 -0,33 111,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,72 -6,88 -5,11
Avrasya GMYO 2,23 -7,08 47,68
Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -2,68 19,78
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,00 12,80
Avrupa Yatırım Holding 1,74 -3,33 12,99
Ayen Enerji 5,17 -5,48 48,99
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,40 -2,87 100,91
Aygaz 12,43 -1,58 2,34
Bagfaş 16,40 -2,90 -2,50
Bak Ambalaj 9,18 -8,29 24,90
Balatacılar Balatacılık 1,85 -4,64 49,19
Bantaş Ambalaj 3,75 -6,25 48,81
Banvit 25,34 0,48 36,46
Baştaş Başkent Çimento 4,07 -2,86 57,14
Batı Çimento 3,86 -8,10 16,62
Batısöke Çimento 1,71 -5,52 30,53
Bayrak Taban Sanayi 6,46 -5,83
Bera Holding 7,57 -7,68 96,62
Berkosan Yalıtım 3,85 -8,77 40,51
Beşiktaş Futbol Yat. 3,21 9,93 31,02
Beyaz Filo 3,69 -2,89 17,90
Bilici Yatırım 8,00 -1,36 86,06
Bim Mağazalar 64,75 -9,38 40,12
Birko Mensucat 0,45 -4,26 45,16
Birlik Mensucat 1,96 9,50 71,93
Bizim Mağazaları 15,87 -6,65 42,08
Bomonti Elektrik 7,47 0,27 483,59
Borusan Mannesmann 12,97 -6,49 13,28
Borusan Yat. Paz. 82,10 -8,93 37,03
Bosch Fren Sistemleri 954,20 -10,00 231,57
Bossa 9,21 -4,66 14,27
Brisa 10,45 -8,09 11,42
Burçelik 28,22 -9,96 385,71
Burçelik Vana 77,35 -9,95 696,60
Bursa Çimento 5,68 -5,49 41,88
Carrefoursa 7,02 -3,31 49,04
Casa Emtia Petrol 26,50 5,58 182,22
Ceo Event Medya 4,92 9,82 34,34
Coca Cola İçecek 41,82 -6,28 10,46
Cosmos Yat. Holding 2,88 -5,57 41,18
Credıtwest Faktorıng 4,87 -0,61 69,10
Çelebi 75,00 -0,92 -26,54
Çelik Halat 12,55 -0,55 93,08
Çemaş Döküm 1,61 -3,01 28,44
Çemtaş 10,94 -9,21 34,58
Çimbeton 71,50 -9,49 73,29
Çimentaş 25,12 -6,34 67,47
Çimsa 10,59 -8,86 16,63
Çuhadaroğlu Metal 3,92 -5,31 22,88
Dagi Giyim 7,55 0,67 202,00
Dagi Yatırım Holding 7,34 -0,68 224,78
Dardanel 12,44 1,14 228,23
Datagate Bilgisayar 9,21 -8,08 17,93
Demısaş Döküm 5,20 -4,76 49,43
Denge Holding 2,00 -1,48 45,99
Deniz GMYO 8,64 -3,68 71,09
Denizli Cam 6,98 -5,03 -16,31
Derimod 7,11 2,45 -0,42
Derlüks Deri 7,66 9,90 89,33
Desa Deri 8,69 10,00 91,41
Despec Bilgisayar 8,11 -4,59 91,27
Deva Holding 19,70 -6,72 120,66
Diriteks Diriliş Tekstil 1,46 -3,95 87,18
Ditaş Doğan 27,40 -4,13 187,96
DO-CO 353,40 -1,26 -37,34
Doğan Burda 27,80 3,12 357,99
Doğan Holding 2,03 -3,79 13,06
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 5,71 79,39
Doğusan 2,81 -7,57 35,10
Doğuş GMYO 7,91 -9,91 74,61
Doğuş Otomotiv 16,26 -4,35 70,80
Döktaş Dökümcülük 33,02 -3,00 4,34
Duran Doğan Basım 17,04 -2,07 21,37
Dyo Boya 6,37 -9,26 30,00
Eczacıbaşı İlaç 5,85 -7,29 60,25
Eczacıbaşı Yatırım 14,80 -4,52 53,65
Edip Gayrimenkul 2,41 -7,66 73,38
Ege Endüstri 662,00 -9,18 17,68
Ege Gübre 96,30 -10,00 95,35
Ege Profil 15,41 2,05 28,74
Ege Seramik 5,09 -4,86 38,37
Egeli & Co Tarım Girişim 0,99 -7,48 209,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 -7,62 148,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,71 -6,58 255,00
Egeplast 14,98 -0,47 19,84
Ekiz Kimya 9,01 -3,01 1377,05
Emek Elektrik 2,75 -3,17 72,96
Eminiş Ambalaj 3,60 -2,70 136,84
Emlak Konut GMYO 2,13 -4,91 47,13
Enerjisa Enerji 8,25 -0,48 22,48
Enka İnşaat 6,20 -4,47 11,07
Erbosan 22,50 -5,30 -9,93
Ereğli Demir Çelik 7,76 1,57 -11,90
Ersu Gıda 4,11 -2,84 98,55
Escort Teknoloji 3,33 -5,13 139,57
Etiler Gıda 3,65 4,29 48,98
Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 -6,34 19,72
Euro Trend Yat. Ort. 1,71 -3,93 43,24
Euro Yat. Ort. 1,64 -2,96 45,68
Euro Yatırım Holding 1,74 -3,87 16,00
Fenerbahçe Futbol 14,08 4,76 -2,70
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,08 -6,64 -10,72
F-M İzmit Piston 106,70 -9,96 125,28
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,87 -4,17 28,35
Ford Otosan 81,70 -1,57 23,57
Formet Çelik Kapı 3,04 -2,25 1,33
Frigo Pak Gıda 30,18 6,72 132,87
Galatasaray Sportif 2,64 6,45 30,05
Garanti Bankası 6,76 -3,70 -39,32
Garanti Faktoring 10,34 10,00 167,18
Garanti Yat. Ort. 2,45 1,66 126,85
Gedik Y. Men. Değ. 8,65 -4,53 175,04
Gedik Yatırım Holding 21,08 -5,64 174,12
Gediz Ambalaj 12,70 -3,93 87,87
Gentaş 2,59 -6,83 25,61
Gersan Elektrik 6,16 -4,64 93,10
Global Men. Değ. 5,02 -4,74 167,02
Global Yat. Holding 4,50 -3,64 -7,60
Good-Year 5,18 -5,82 27,90
Göltaş Çimento 19,40 -7,97 9,05
Gözde Girişim 5,20 -7,64 1,17
GSD Denizcilik 4,16 -5,24 62,50
GSD Holding 2,42 -5,84 62,42
Gübre Fabrik. 28,10 -3,77 210,84
Güler Yat. Holding 15,10 8,32 643,84
Güneş Sigorta 5,75 -8,00 163,76
Halk GMYO 2,47 -1,59 102,90
Halk Sigorta 3,37 -0,59 101,35
Hatay Tekstil 9,26 -3,54 37,51
Hedef Girişim 4,42 9,95 69,35
Hektaş 14,48 -1,96 80,55
HUB Girişim 17,09 -6,41 82,03
Hürriyet Gzt. 1,56 -4,88 36,84
ICBC Turkey Bank 5,12 -5,88 -2,85
İdealist Danışmanlık 4,65 3,10 40,06
İdealist GMYO 4,66 9,91 52,29
İhlas Ev Aletleri 2,03 -5,58 -35,14
İhlas Gayrimenkul 1,59 -6,47 32,50
İhlas Gazetecilik 2,72 -4,56 -40,09
İhlas Holding 0,85 -5,56 -6,59
İhlas Yayın Holding 1,51 -3,82 48,04
İndeks Bilgisayar 12,40 -6,77 32,20
Info Yatırım 7,71 1,31 58,55
İntema 11,94 -9,95 28,94
İpek Doğal Enerji 12,34 -5,66 59,84
İskenderun Demir Çelik 6,49 -3,99 -16,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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