Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,83
|2,41
|105,91
|Acıpayam Selüloz
|9,50
|4,40
|50,44
|Adel Kalemcilik
|13,93
|1,02
|-11,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,83
|3,39
|28,13
|Afyon Çimento
|3,25
|5,86
|42,65
|Ak Enerji
|1,47
|0,68
|34,86
|Akbank
|6,11
|3,74
|-24,66
|Akçansa
|12,65
|0,40
|30,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,91
|9,81
|37,91
|Akfen GMYO
|3,74
|5,06
|-7,65
|Akın Tekstil
|13,26
|1,69
|-3,84
|Akiş GMYO
|4,00
|0,50
|-0,99
|Akmerkez GMYO
|33,00
|10,00
|47,29
|Aksa
|7,21
|0,70
|2,95
|Aksa Enerji
|5,33
|6,60
|40,26
|Aksigorta
|6,86
|3,63
|26,62
|Aksu Enerji
|11,02
|-3,59
|-25,89
|Alarko Carrıer
|74,10
|-0,27
|23,50
|Alarko GMYO
|14,63
|0,90
|-3,64
|Alarko Holding
|5,56
|0,18
|-6,55
|Albaraka Türk
|1,64
|1,86
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,74
|-0,74
|55,65
|Alkim Kağıt
|11,48
|2,50
|111,82
|Alkim Kimya
|13,34
|0,23
|115,09
|Altınyağ
|1,33
|0,00
|224,39
|Altınyunus Çeşme
|36,46
|-0,16
|264,96
|Anadolu Cam
|4,62
|-0,86
|8,34
|Anadolu Efes
|21,40
|1,61
|-7,28
|Anadolu Grubu Holding
|20,40
|2,98
|15,97
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|0,00
|19,97
|Anadolu Isuzu
|13,42
|1,51
|10,27
|Anadolu Sigorta
|6,16
|-0,16
|48,31
|Anel Elektrik
|4,66
|4,72
|45,17
|Arçelik
|19,04
|3,48
|-8,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,18
|-2,28
|Arena Bilgisayar
|14,06
|0,29
|93,00
|Armada Bilgisayar
|22,88
|-2,39
|39,60
|Arsan Tekstil
|4,97
|-0,60
|38,83
|Artı Yatırım Holding
|2,23
|1,36
|175,31
|Aselsan
|32,06
|1,97
|53,10
|Ata GMYO
|3,69
|2,50
|-18,54
|Atakule GMYO
|2,09
|5,03
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|3,09
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|0,69
|8,16
|Avrasya GMYO
|2,10
|0,96
|39,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|1,55
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,30
|0,01
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|3,16
|5,84
|Ayen Enerji
|5,01
|-6,00
|44,38
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,21
|3,22
|46,58
|Aygaz
|11,70
|2,36
|-3,67
|Bagfaş
|16,98
|0,47
|0,95
|Bak Ambalaj
|9,20
|2,22
|25,17
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|1,85
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|4,25
|9,82
|68,65
|Banvit
|24,40
|0,66
|31,39
|Baştaş Başkent Çimento
|4,00
|-4,76
|54,44
|Batı Çimento
|3,39
|4,31
|2,42
|Batısöke Çimento
|1,50
|4,90
|14,50
|Bayrak Taban Sanayi
|8,26
|-2,59
|Bera Holding
|4,26
|1,43
|10,65
|Berkosan Yalıtım
|4,13
|1,72
|50,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,75
|10,00
|12,24
|Beyaz Filo
|3,90
|1,30
|24,61
|Bilici Yatırım
|7,95
|1,53
|81,92
|Bim Mağazalar
|67,95
|-2,65
|47,05
|Birko Mensucat
|0,50
|6,38
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,60
|2,56
|40,35
|Bizim Mağazaları
|19,12
|-0,93
|71,17
|Bomonti Elektrik
|4,83
|5,00
|277,34
|Borusan Mannesmann
|11,87
|6,17
|3,67
|Borusan Yat. Paz.
|69,50
|1,61
|16,00
|Bosch Fren Sistemleri
|304,70
|0,40
|5,88
|Bossa
|10,30
|0,78
|27,79
|Brisa
|12,55
|2,53
|33,81
|Burçelik
|8,93
|2,53
|53,70
|Burçelik Vana
|19,75
|7,28
|103,40
|Bursa Çimento
|4,25
|1,92
|6,16
|Carrefoursa
|7,31
|2,38
|55,20
|Casa Emtia Petrol
|22,50
|0,45
|139,62
|Ceo Event Medya
|3,78
|5,88
|3,22
|Coca Cola İçecek
|43,36
|1,12
|14,53
|Cosmos Yat. Holding
|3,01
|-0,66
|47,55
|Credıtwest Faktorıng
|3,99
|0,00
|38,54
|Çelebi
|78,55
|0,19
|-23,07
|Çelik Halat
|10,63
|3,20
|63,54
|Çemaş Döküm
|1,46
|2,82
|16,47
|Çemtaş
|8,17
|0,49
|0,50
|Çimbeton
|60,15
|0,67
|45,78
|Çimentaş
|23,20
|0,00
|54,67
|Çimsa
|9,76
|0,62
|7,49
|Çuhadaroğlu Metal
|3,58
|2,58
|12,23
|Dagi Giyim
|6,02
|-9,88
|140,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,59
|-4,77
|235,84
|Dardanel
|11,95
|0,08
|215,30
|Datagate Bilgisayar
|9,20
|1,88
|17,80
|Demısaş Döküm
|4,38
|9,77
|25,86
|Denge Holding
|1,54
|10,00
|12,41
|Deniz GMYO
|5,10
|0,79
|0,99
|Denizli Cam
|7,95
|0,38
|-4,68
|Derimod
|6,82
|0,44
|-4,48
|Derlüks Deri
|7,10
|6,45
|75,49
|Desa Deri
|4,93
|2,49
|8,59
|Despec Bilgisayar
|7,87
|-0,38
|85,61
|Deva Holding
|19,04
|-0,05
|113,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-1,57
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,98
|1,80
|78,45
|DO-CO
|352,90
|-0,98
|-37,43
|Doğan Burda
|12,79
|-0,39
|110,71
|Doğan Holding
|2,05
|2,50
|14,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|10,00
|66,67
|Doğusan
|2,71
|9,72
|30,29
|Doğuş GMYO
|5,85
|-0,34
|29,14
|Doğuş Otomotiv
|15,87
|-1,37
|66,70
|Döktaş Dökümcülük
|25,14
|1,45
|-20,56
|Duran Doğan Basım
|16,88
|0,78
|20,23
|Dyo Boya
|6,06
|-0,33
|23,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,13
|-0,33
|67,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,13
|1,89
|57,07
|Edip Gayrimenkul
|2,19
|1,39
|57,55
|Ege Endüstri
|616,50
|0,11
|9,59
|Ege Gübre
|86,65
|1,70
|74,00
|Ege Profil
|14,85
|1,02
|24,06
|Ege Seramik
|5,16
|3,20
|40,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,39
|-4,14
|334,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,26
|-3,08
|223,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,90
|-2,17
|350,00
|Egeplast
|16,11
|-0,92
|28,88
|Ekiz Kimya
|10,95
|5,09
|1695,08
|Emek Elektrik
|2,70
|1,89
|69,81
|Eminiş Ambalaj
|3,94
|-0,25
|159,21
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,59
|31,51
|Enerjisa Enerji
|8,32
|0,12
|23,52
|Enka İnşaat
|6,20
|0,81
|11,07
|Erbosan
|21,56
|0,19
|-13,69
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|0,24
|-5,97
|Ersu Gıda
|4,44
|-0,45
|114,49
|Escort Teknoloji
|3,73
|1,08
|168,35
|Etiler Gıda
|2,85
|3,64
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,00
|3,09
|24,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,63
|0,62
|36,54
|Euro Yat. Ort.
|1,59
|-0,63
|41,24
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|0,56
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,66
|2,59
|-12,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,22
|3,69
|-7,66
|F-M İzmit Piston
|50,70
|-0,88
|7,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,22
|-0,29
|32,90
|Ford Otosan
|70,95
|-0,84
|7,31
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|-2,74
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|-0,61
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,88
|2,13
|41,87
|Garanti Bankası
|8,53
|3,77
|-23,43
|Garanti Faktoring
|5,18
|0,97
|33,85
|Garanti Yat. Ort.
|2,08
|4,00
|92,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,28
|-0,75
|195,08
|Gedik Yatırım Holding
|22,88
|-1,04
|197,53
|Gediz Ambalaj
|11,17
|-0,45
|65,24
|Gentaş
|2,71
|4,23
|31,42
|Gersan Elektrik
|6,10
|7,58
|91,22
|Global Men. Değ.
|4,82
|-7,31
|156,38
|Global Yat. Holding
|4,02
|0,00
|-17,45
|Good-Year
|5,35
|0,94
|32,10
|Göltaş Çimento
|17,66
|1,96
|-0,73
|Gözde Girişim
|4,66
|0,65
|-9,34
|GSD Denizcilik
|4,16
|0,48
|62,50
|GSD Holding
|2,05
|4,06
|37,58
|Gübre Fabrik.
|27,86
|5,93
|208,19
|Güler Yat. Holding
|14,40
|5,96
|609,36
|Güneş Sigorta
|4,30
|0,00
|97,25
|Halk GMYO
|2,21
|2,07
|81,54
|Halk Sigorta
|3,74
|-3,61
|88,89
|Hatay Tekstil
|9,24
|0,76
|37,21
|Hedef Girişim
|2,99
|3,82
|14,56
|Hektaş
|14,25
|0,85
|77,68
|HUB Girişim
|20,70
|-1,80
|120,48
|Hürriyet Gzt.
|1,36
|0,00
|19,30
|ICBC Turkey Bank
|5,60
|1,82
|6,26
|İdealist Danışmanlık
|3,65
|9,94
|9,94
|İdealist GMYO
|4,25
|0,47
|38,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,14
|0,47
|-31,63
|İhlas Gayrimenkul
|1,61
|0,63
|34,17
|İhlas Gazetecilik
|4,26
|-4,05
|-37,44
|İhlas Holding
|0,85
|1,19
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|1,54
|15,67
|Info Yatırım
|4,34
|3,09
|-10,75
|İntema
|12,10
|0,50
|30,67
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|0,96
|76,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,36
|2,65
|-8,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)