Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,56
|-0,84
|91,40
|Acıpayam Selüloz
|9,21
|-3,05
|44,58
|Adel Kalemcilik
|13,75
|-0,65
|-12,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,76
|0,00
|23,22
|Afyon Çimento
|3,04
|-0,98
|33,43
|Ak Enerji
|1,41
|2,92
|29,36
|Akbank
|5,90
|-1,01
|-27,25
|Akçansa
|12,58
|-1,95
|29,77
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,46
|-0,81
|16,59
|Akfen GMYO
|3,56
|0,85
|-12,10
|Akın Tekstil
|13,05
|-1,66
|-5,37
|Akiş GMYO
|4,01
|5,25
|-0,74
|Akmerkez GMYO
|30,54
|-7,62
|36,31
|Aksa
|6,95
|-1,28
|-0,76
|Aksa Enerji
|5,02
|4,15
|32,11
|Aksigorta
|6,66
|0,91
|22,93
|Aksu Enerji
|11,06
|9,94
|-25,62
|Alarko Carrıer
|73,00
|-2,60
|21,67
|Alarko GMYO
|14,42
|-0,89
|-5,02
|Alarko Holding
|5,47
|-1,26
|-8,07
|Albaraka Türk
|1,61
|-0,62
|5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,88
|0,48
|56,81
|Alkim Kağıt
|10,87
|0,09
|100,56
|Alkim Kimya
|13,25
|-0,75
|113,64
|Altınyağ
|1,32
|3,13
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|36,52
|-3,89
|265,57
|Anadolu Cam
|4,61
|-0,65
|8,11
|Anadolu Efes
|20,32
|0,20
|-11,96
|Anadolu Grubu Holding
|19,18
|0,21
|9,04
|Anadolu Hayat Emek.
|7,21
|1,55
|18,49
|Anadolu Isuzu
|13,26
|-0,15
|8,96
|Anadolu Sigorta
|6,16
|-0,32
|48,31
|Anel Elektrik
|4,56
|8,57
|42,06
|Arçelik
|18,06
|0,50
|-13,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,10
|-1,09
|Arena Bilgisayar
|13,80
|-1,78
|89,43
|Armada Bilgisayar
|24,00
|7,82
|46,43
|Arsan Tekstil
|4,98
|-0,80
|39,11
|Artı Yatırım Holding
|2,17
|-0,91
|167,90
|Aselsan
|31,40
|-0,32
|49,95
|Ata GMYO
|3,60
|-0,55
|-20,53
|Atakule GMYO
|1,95
|-1,02
|1,56
|Atlantis Yatırım Holding
|1,96
|0,51
|96,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,00
|2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,65
|8,68
|9,28
|Avrasya GMYO
|2,12
|-0,93
|40,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|-1,02
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,20
|0,01
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|-1,88
|1,95
|Ayen Enerji
|4,85
|9,98
|39,77
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,07
|0,00
|40,18
|Aygaz
|11,42
|-0,78
|-5,98
|Bagfaş
|17,00
|0,18
|1,07
|Bak Ambalaj
|8,99
|0,45
|22,31
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|-2,27
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|3,80
|0,00
|50,79
|Banvit
|24,20
|0,00
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|3,88
|7,48
|49,81
|Batı Çimento
|3,25
|-0,31
|-1,81
|Batısöke Çimento
|1,43
|1,42
|9,16
|Bayrak Taban Sanayi
|7,93
|-5,60
|Bera Holding
|4,17
|-1,88
|8,31
|Berkosan Yalıtım
|3,98
|0,00
|45,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,45
|-2,39
|0,00
|Beyaz Filo
|3,84
|-1,29
|22,69
|Bilici Yatırım
|7,78
|-0,89
|78,03
|Bim Mağazalar
|70,15
|-1,13
|51,81
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,54
|1,32
|35,09
|Bizim Mağazaları
|19,52
|1,56
|74,75
|Bomonti Elektrik
|4,40
|-5,78
|243,75
|Borusan Mannesmann
|10,95
|-0,90
|-4,37
|Borusan Yat. Paz.
|68,00
|-1,02
|13,50
|Bosch Fren Sistemleri
|303,50
|-0,03
|5,46
|Bossa
|10,20
|-0,49
|26,55
|Brisa
|12,15
|-1,30
|29,55
|Burçelik
|8,65
|-1,70
|48,88
|Burçelik Vana
|18,40
|-1,02
|89,50
|Bursa Çimento
|4,17
|-0,95
|4,16
|Carrefoursa
|7,13
|-0,97
|51,38
|Casa Emtia Petrol
|21,44
|-4,71
|128,33
|Ceo Event Medya
|3,53
|-0,28
|-3,61
|Coca Cola İçecek
|42,40
|-1,26
|11,99
|Cosmos Yat. Holding
|3,05
|2,69
|49,51
|Credıtwest Faktorıng
|3,99
|0,76
|38,54
|Çelebi
|77,95
|-0,45
|-23,65
|Çelik Halat
|10,39
|-3,17
|59,85
|Çemaş Döküm
|1,45
|1,40
|15,68
|Çemtaş
|8,17
|0,99
|0,50
|Çimbeton
|60,35
|-0,25
|46,27
|Çimentaş
|23,36
|-1,27
|55,73
|Çimsa
|9,60
|-1,84
|5,73
|Çuhadaroğlu Metal
|3,51
|0,29
|10,03
|Dagi Giyim
|6,09
|6,10
|143,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,25
|-0,14
|220,80
|Dardanel
|11,60
|-1,28
|206,07
|Datagate Bilgisayar
|8,93
|-0,22
|14,34
|Demısaş Döküm
|3,98
|-2,21
|14,37
|Denge Holding
|1,44
|0,00
|5,11
|Deniz GMYO
|5,14
|-0,39
|1,78
|Denizli Cam
|7,93
|-1,00
|-4,92
|Derimod
|6,83
|0,29
|-4,34
|Derlüks Deri
|6,83
|5,89
|68,82
|Desa Deri
|4,93
|1,65
|8,59
|Despec Bilgisayar
|7,91
|-1,62
|86,56
|Deva Holding
|19,04
|-0,21
|113,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|-0,79
|61,54
|Ditaş Doğan
|16,40
|2,18
|72,36
|DO-CO
|355,20
|-0,89
|-37,02
|Doğan Burda
|12,84
|3,88
|111,53
|Doğan Holding
|1,97
|-1,01
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|2,16
|43,64
|Doğusan
|2,44
|0,83
|17,31
|Doğuş GMYO
|5,89
|-1,83
|30,02
|Doğuş Otomotiv
|16,27
|1,69
|70,90
|Döktaş Dökümcülük
|24,74
|-0,80
|-21,82
|Duran Doğan Basım
|16,60
|-3,38
|18,23
|Dyo Boya
|6,20
|0,65
|26,53
|Eczacıbaşı İlaç
|6,11
|-0,81
|67,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,43
|-0,89
|49,81
|Edip Gayrimenkul
|2,20
|1,38
|58,27
|Ege Endüstri
|611,50
|-1,37
|8,70
|Ege Gübre
|85,80
|-1,94
|72,29
|Ege Profil
|14,90
|-0,67
|24,48
|Ege Seramik
|5,03
|-1,18
|36,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,34
|-7,59
|318,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,25
|-4,58
|220,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,88
|-3,30
|340,00
|Egeplast
|16,49
|-2,94
|31,92
|Ekiz Kimya
|9,48
|-8,05
|1454,10
|Emek Elektrik
|2,62
|0,77
|64,78
|Eminiş Ambalaj
|3,98
|2,05
|161,84
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|-1,05
|28,77
|Enerjisa Enerji
|8,35
|0,24
|23,96
|Enka İnşaat
|6,13
|2,00
|9,82
|Erbosan
|21,60
|-0,92
|-13,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,47
|1,19
|-6,31
|Ersu Gıda
|4,46
|-0,67
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,67
|1,10
|164,03
|Etiler Gıda
|2,84
|-0,35
|15,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|-0,51
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,61
|0,63
|34,86
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|0,63
|42,13
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|0,00
|20,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,35
|-0,64
|-14,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,06
|0,00
|-11,16
|F-M İzmit Piston
|51,25
|-3,30
|8,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,08
|1,82
|31,08
|Ford Otosan
|69,65
|-2,38
|5,35
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|-3,51
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|0,00
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,86
|-3,38
|40,89
|Garanti Bankası
|8,22
|0,37
|-26,21
|Garanti Faktoring
|5,08
|-0,97
|31,27
|Garanti Yat. Ort.
|1,87
|0,00
|73,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,33
|-0,64
|196,67
|Gedik Yatırım Holding
|23,08
|-0,94
|200,13
|Gediz Ambalaj
|11,30
|-0,44
|67,16
|Gentaş
|2,61
|2,76
|26,58
|Gersan Elektrik
|5,22
|9,89
|63,64
|Global Men. Değ.
|5,32
|-0,75
|182,98
|Global Yat. Holding
|3,81
|-1,30
|-21,77
|Good-Year
|5,35
|0,00
|32,10
|Göltaş Çimento
|17,26
|-0,23
|-2,98
|Gözde Girişim
|4,65
|0,22
|-9,53
|GSD Denizcilik
|4,22
|1,69
|64,84
|GSD Holding
|1,96
|-2,00
|31,54
|Gübre Fabrik.
|27,80
|-6,84
|207,52
|Güler Yat. Holding
|12,36
|-6,22
|508,87
|Güneş Sigorta
|4,33
|-7,87
|98,62
|Halk GMYO
|2,16
|4,85
|77,05
|Halk Sigorta
|4,16
|-9,96
|110,10
|Hatay Tekstil
|9,23
|0,44
|37,07
|Hedef Girişim
|2,85
|-0,70
|9,20
|Hektaş
|14,00
|-0,36
|74,56
|HUB Girişim
|20,74
|1,27
|120,91
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|2,22
|21,05
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|-0,18
|2,85
|İdealist Danışmanlık
|3,28
|-0,91
|-1,20
|İdealist GMYO
|4,26
|-0,70
|39,22
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|0,00
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,61
|5,23
|34,17
|İhlas Gazetecilik
|4,74
|-0,42
|-30,40
|İhlas Holding
|0,87
|8,75
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,08
|2,12
|14,23
|Info Yatırım
|4,24
|-1,17
|-12,81
|İntema
|12,04
|0,25
|30,02
|İpek Doğal Enerji
|13,66
|-1,87
|76,94
|İskenderun Demir Çelik
|7,20
|2,56
|-10,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)