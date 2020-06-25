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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:40:46 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,56 -0,84 91,40
Acıpayam Selüloz 9,21 -3,05 44,58
Adel Kalemcilik 13,75 -0,65 -12,42
Adese Alışveriş Ticaret 1,76 0,00 23,22
Afyon Çimento 3,04 -0,98 33,43
Ak Enerji 1,41 2,92 29,36
Akbank 5,90 -1,01 -27,25
Akçansa 12,58 -1,95 29,77
Akdenız Güvenlık Hız. 2,46 -0,81 16,59
Akfen GMYO 3,56 0,85 -12,10
Akın Tekstil 13,05 -1,66 -5,37
Akiş GMYO 4,01 5,25 -0,74
Akmerkez GMYO 30,54 -7,62 36,31
Aksa 6,95 -1,28 -0,76
Aksa Enerji 5,02 4,15 32,11
Aksigorta 6,66 0,91 22,93
Aksu Enerji 11,06 9,94 -25,62
Alarko Carrıer 73,00 -2,60 21,67
Alarko GMYO 14,42 -0,89 -5,02
Alarko Holding 5,47 -1,26 -8,07
Albaraka Türk 1,61 -0,62 5,23
Alcatel Lucent Teletaş 18,88 0,48 56,81
Alkim Kağıt 10,87 0,09 100,56
Alkim Kimya 13,25 -0,75 113,64
Altınyağ 1,32 3,13 221,95
Altınyunus Çeşme 36,52 -3,89 265,57
Anadolu Cam 4,61 -0,65 8,11
Anadolu Efes 20,32 0,20 -11,96
Anadolu Grubu Holding 19,18 0,21 9,04
Anadolu Hayat Emek. 7,21 1,55 18,49
Anadolu Isuzu 13,26 -0,15 8,96
Anadolu Sigorta 6,16 -0,32 48,31
Anel Elektrik 4,56 8,57 42,06
Arçelik 18,06 0,50 -13,34
ARD Bilişim Teknolojileri 29,10 -1,09
Arena Bilgisayar 13,80 -1,78 89,43
Armada Bilgisayar 24,00 7,82 46,43
Arsan Tekstil 4,98 -0,80 39,11
Artı Yatırım Holding 2,17 -0,91 167,90
Aselsan 31,40 -0,32 49,95
Ata GMYO 3,60 -0,55 -20,53
Atakule GMYO 1,95 -1,02 1,56
Atlantis Yatırım Holding 1,96 0,51 96,00
Atlas Yat. Ort. 1,48 0,00 2,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,65 8,68 9,28
Avrasya GMYO 2,12 -0,93 40,40
Avrasya Petrol ve Tur. 1,94 -1,02 6,59
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,01 11,07
Avrupa Yatırım Holding 1,57 -1,88 1,95
Ayen Enerji 4,85 9,98 39,77
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,07 0,00 40,18
Aygaz 11,42 -0,78 -5,98
Bagfaş 17,00 0,18 1,07
Bak Ambalaj 8,99 0,45 22,31
Balatacılar Balatacılık 2,15 -2,27 73,39
Bantaş Ambalaj 3,80 0,00 50,79
Banvit 24,20 0,00 30,32
Baştaş Başkent Çimento 3,88 7,48 49,81
Batı Çimento 3,25 -0,31 -1,81
Batısöke Çimento 1,43 1,42 9,16
Bayrak Taban Sanayi 7,93 -5,60
Bera Holding 4,17 -1,88 8,31
Berkosan Yalıtım 3,98 0,00 45,26
Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 -2,39 0,00
Beyaz Filo 3,84 -1,29 22,69
Bilici Yatırım 7,78 -0,89 78,03
Bim Mağazalar 70,15 -1,13 51,81
Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84
Birlik Mensucat 1,54 1,32 35,09
Bizim Mağazaları 19,52 1,56 74,75
Bomonti Elektrik 4,40 -5,78 243,75
Borusan Mannesmann 10,95 -0,90 -4,37
Borusan Yat. Paz. 68,00 -1,02 13,50
Bosch Fren Sistemleri 303,50 -0,03 5,46
Bossa 10,20 -0,49 26,55
Brisa 12,15 -1,30 29,55
Burçelik 8,65 -1,70 48,88
Burçelik Vana 18,40 -1,02 89,50
Bursa Çimento 4,17 -0,95 4,16
Carrefoursa 7,13 -0,97 51,38
Casa Emtia Petrol 21,44 -4,71 128,33
Ceo Event Medya 3,53 -0,28 -3,61
Coca Cola İçecek 42,40 -1,26 11,99
Cosmos Yat. Holding 3,05 2,69 49,51
Credıtwest Faktorıng 3,99 0,76 38,54
Çelebi 77,95 -0,45 -23,65
Çelik Halat 10,39 -3,17 59,85
Çemaş Döküm 1,45 1,40 15,68
Çemtaş 8,17 0,99 0,50
Çimbeton 60,35 -0,25 46,27
Çimentaş 23,36 -1,27 55,73
Çimsa 9,60 -1,84 5,73
Çuhadaroğlu Metal 3,51 0,29 10,03
Dagi Giyim 6,09 6,10 143,60
Dagi Yatırım Holding 7,25 -0,14 220,80
Dardanel 11,60 -1,28 206,07
Datagate Bilgisayar 8,93 -0,22 14,34
Demısaş Döküm 3,98 -2,21 14,37
Denge Holding 1,44 0,00 5,11
Deniz GMYO 5,14 -0,39 1,78
Denizli Cam 7,93 -1,00 -4,92
Derimod 6,83 0,29 -4,34
Derlüks Deri 6,83 5,89 68,82
Desa Deri 4,93 1,65 8,59
Despec Bilgisayar 7,91 -1,62 86,56
Deva Holding 19,04 -0,21 113,27
Diriteks Diriliş Tekstil 1,26 -0,79 61,54
Ditaş Doğan 16,40 2,18 72,36
DO-CO 355,20 -0,89 -37,02
Doğan Burda 12,84 3,88 111,53
Doğan Holding 1,97 -1,01 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 2,16 43,64
Doğusan 2,44 0,83 17,31
Doğuş GMYO 5,89 -1,83 30,02
Doğuş Otomotiv 16,27 1,69 70,90
Döktaş Dökümcülük 24,74 -0,80 -21,82
Duran Doğan Basım 16,60 -3,38 18,23
Dyo Boya 6,20 0,65 26,53
Eczacıbaşı İlaç 6,11 -0,81 67,37
Eczacıbaşı Yatırım 14,43 -0,89 49,81
Edip Gayrimenkul 2,20 1,38 58,27
Ege Endüstri 611,50 -1,37 8,70
Ege Gübre 85,80 -1,94 72,29
Ege Profil 14,90 -0,67 24,48
Ege Seramik 5,03 -1,18 36,74
Egeli & Co Tarım Girişim 1,34 -7,59 318,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,25 -4,58 220,51
Egeli&Co Yatırım Holding 0,88 -3,30 340,00
Egeplast 16,49 -2,94 31,92
Ekiz Kimya 9,48 -8,05 1454,10
Emek Elektrik 2,62 0,77 64,78
Eminiş Ambalaj 3,98 2,05 161,84
Emlak Konut GMYO 1,88 -1,05 28,77
Enerjisa Enerji 8,35 0,24 23,96
Enka İnşaat 6,13 2,00 9,82
Erbosan 21,60 -0,92 -13,53
Ereğli Demir Çelik 8,47 1,19 -6,31
Ersu Gıda 4,46 -0,67 115,46
Escort Teknoloji 3,67 1,10 164,03
Etiler Gıda 2,84 -0,35 15,92
Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 -0,51 20,97
Euro Trend Yat. Ort. 1,61 0,63 34,86
Euro Yat. Ort. 1,60 0,63 42,13
Euro Yatırım Holding 1,81 0,00 20,67
Fenerbahçe Futbol 12,35 -0,64 -14,65
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,06 0,00 -11,16
F-M İzmit Piston 51,25 -3,30 8,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,08 1,82 31,08
Ford Otosan 69,65 -2,38 5,35
Formet Çelik Kapı 3,30 -3,51 10,00
Frigo Pak Gıda 18,00 0,00 38,89
Galatasaray Sportif 2,86 -3,38 40,89
Garanti Bankası 8,22 0,37 -26,21
Garanti Faktoring 5,08 -0,97 31,27
Garanti Yat. Ort. 1,87 0,00 73,15
Gedik Y. Men. Değ. 9,33 -0,64 196,67
Gedik Yatırım Holding 23,08 -0,94 200,13
Gediz Ambalaj 11,30 -0,44 67,16
Gentaş 2,61 2,76 26,58
Gersan Elektrik 5,22 9,89 63,64
Global Men. Değ. 5,32 -0,75 182,98
Global Yat. Holding 3,81 -1,30 -21,77
Good-Year 5,35 0,00 32,10
Göltaş Çimento 17,26 -0,23 -2,98
Gözde Girişim 4,65 0,22 -9,53
GSD Denizcilik 4,22 1,69 64,84
GSD Holding 1,96 -2,00 31,54
Gübre Fabrik. 27,80 -6,84 207,52
Güler Yat. Holding 12,36 -6,22 508,87
Güneş Sigorta 4,33 -7,87 98,62
Halk GMYO 2,16 4,85 77,05
Halk Sigorta 4,16 -9,96 110,10
Hatay Tekstil 9,23 0,44 37,07
Hedef Girişim 2,85 -0,70 9,20
Hektaş 14,00 -0,36 74,56
HUB Girişim 20,74 1,27 120,91
Hürriyet Gzt. 1,38 2,22 21,05
ICBC Turkey Bank 5,42 -0,18 2,85
İdealist Danışmanlık 3,28 -0,91 -1,20
İdealist GMYO 4,26 -0,70 39,22
İhlas Ev Aletleri 2,17 0,00 -30,67
İhlas Gayrimenkul 1,61 5,23 34,17
İhlas Gazetecilik 4,74 -0,42 -30,40
İhlas Holding 0,87 8,75 -4,40
İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 14,71
İndeks Bilgisayar 11,08 2,12 14,23
Info Yatırım 4,24 -1,17 -12,81
İntema 12,04 0,25 30,02
İpek Doğal Enerji 13,66 -1,87 76,94
İskenderun Demir Çelik 7,20 2,56 -10,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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