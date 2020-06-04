Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,61
|-3,48
|94,09
|Acıpayam Selüloz
|9,11
|-3,29
|43,01
|Adel Kalemcilik
|12,90
|-3,15
|-17,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,66
|0,61
|16,22
|Afyon Çimento
|2,92
|-1,35
|28,17
|Ak Enerji
|1,25
|-0,79
|14,68
|Akbank
|5,83
|-0,34
|-28,11
|Akçansa
|10,45
|10,00
|7,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,06
|-0,96
|-2,37
|Akfen GMYO
|3,27
|0,00
|-19,26
|Akın Tekstil
|15,18
|1,88
|10,08
|Akiş GMYO
|3,70
|0,27
|-8,42
|Akmerkez GMYO
|27,30
|-0,29
|21,85
|Aksa
|6,77
|1,04
|-3,33
|Aksa Enerji
|4,79
|0,21
|26,05
|Aksigorta
|6,74
|1,66
|24,40
|Aksu Enerji
|10,05
|-0,40
|-32,41
|Alarko Carrıer
|66,10
|-2,15
|10,17
|Alarko GMYO
|15,12
|-0,33
|-0,41
|Alarko Holding
|5,33
|-0,19
|-10,42
|Albaraka Türk
|1,47
|-3,92
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,24
|-0,88
|59,80
|Alkim Kağıt
|9,88
|-0,90
|82,30
|Alkim Kimya
|12,01
|-1,15
|93,65
|Altınyağ
|1,36
|4,62
|231,71
|Altınyunus Çeşme
|28,56
|9,93
|185,89
|Anadolu Cam
|4,34
|0,23
|1,78
|Anadolu Efes
|19,93
|1,17
|-13,65
|Anadolu Grubu Holding
|18,76
|0,86
|6,65
|Anadolu Hayat Emek.
|6,60
|-0,15
|8,46
|Anadolu Isuzu
|12,03
|-2,75
|-1,15
|Anadolu Sigorta
|5,79
|0,35
|39,40
|Anel Elektrik
|3,94
|-1,01
|22,74
|Arçelik
|16,49
|-0,66
|-20,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,10
|2,87
|Arena Bilgisayar
|15,29
|0,07
|109,88
|Armada Bilgisayar
|22,40
|-1,67
|36,67
|Arsan Tekstil
|5,03
|-0,40
|40,50
|Artı Yatırım Holding
|2,14
|0,47
|164,20
|Aselsan
|31,68
|-0,25
|51,29
|Ata GMYO
|3,42
|-0,58
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,83
|-2,66
|-4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,67
|3,09
|67,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|-4,70
|-1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,81
|-0,54
|-4,44
|Avrasya GMYO
|2,16
|-10,00
|43,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|-1,52
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|2,94
|13,64
|Ayen Enerji
|3,51
|-1,13
|1,15
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,00
|-2,28
|36,99
|Aygaz
|11,09
|-0,36
|-8,69
|Bagfaş
|17,18
|-2,22
|2,14
|Bak Ambalaj
|8,15
|-2,04
|10,88
|Balatacılar Balatacılık
|2,40
|-1,23
|93,55
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|-1,51
|29,76
|Banvit
|24,00
|2,74
|29,24
|Baştaş Başkent Çimento
|3,42
|-2,29
|32,05
|Batı Çimento
|3,10
|-1,90
|-6,34
|Batısöke Çimento
|1,29
|-0,77
|-1,53
|Bayrak EBT Taban
|3,60
|Bera Holding
|4,46
|0,90
|15,84
|Berkosan Yalıtım
|3,72
|-1,33
|35,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,54
|0,79
|3,67
|Beyaz Filo
|3,82
|-1,04
|20,89
|Bilici Yatırım
|7,57
|0,93
|73,23
|Bim Mağazalar
|69,00
|5,59
|49,32
|Birko Mensucat
|0,46
|-6,12
|48,39
|Birlik Mensucat
|1,46
|-0,68
|28,07
|Bizim Mağazaları
|14,55
|-2,09
|30,26
|Bomonti Elektrik
|4,50
|-10,00
|251,56
|Borusan Mannesmann
|10,76
|2,97
|-6,03
|Borusan Yat. Paz.
|68,65
|-1,58
|14,58
|Bosch Fren Sistemleri
|273,00
|-0,84
|-5,14
|Bossa
|9,74
|2,42
|20,84
|Brisa
|11,03
|-0,09
|17,60
|Burçelik
|8,73
|-0,46
|50,26
|Burçelik Vana
|20,36
|7,72
|109,68
|Bursa Çimento
|4,23
|0,71
|5,66
|Carrefoursa
|7,14
|-0,42
|51,59
|Casa Emtia Petrol
|23,70
|-4,44
|152,40
|Ceo Event Medya
|3,61
|-0,28
|-1,43
|Coca Cola İçecek
|40,96
|0,15
|8,19
|Cosmos Yat. Holding
|3,05
|3,74
|49,51
|Credıtwest Faktorıng
|3,53
|9,97
|22,57
|Çelebi
|86,80
|0,35
|-14,99
|Çelik Halat
|9,96
|0,81
|53,23
|Çemaş Döküm
|1,23
|4,24
|-1,88
|Çemtaş
|7,85
|-1,26
|-3,43
|Çimbeton
|65,70
|1,47
|59,23
|Çimentaş
|25,80
|-0,77
|72,00
|Çimsa
|9,08
|2,14
|0,00
|Çuhadaroğlu Metal
|3,38
|0,60
|5,96
|Dagi Giyim
|3,76
|0,53
|50,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,36
|3,66
|225,66
|Dardanel
|11,83
|3,86
|212,14
|Datagate Bilgisayar
|9,01
|-0,99
|15,36
|Demısaş Döküm
|3,79
|0,00
|8,91
|Denge Holding
|1,50
|-1,32
|9,49
|Deniz GMYO
|4,65
|4,49
|-7,92
|Denizli Cam
|7,92
|-5,26
|-5,04
|Derimod
|6,96
|-1,83
|-2,52
|Derlüks Deri
|5,00
|6,16
|23,59
|Desa Deri
|4,81
|-0,62
|5,95
|Despec Bilgisayar
|6,75
|-1,17
|59,20
|Deva Holding
|18,70
|-5,56
|109,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,22
|-5,43
|56,41
|Ditaş Doğan
|16,64
|0,48
|74,88
|DO-CO
|375,00
|0,08
|-33,51
|Doğan Burda
|13,02
|-5,86
|114,50
|Doğan Holding
|1,97
|0,51
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,03
|-1,46
|23,03
|Doğusan
|2,30
|-0,43
|10,58
|Doğuş GMYO
|5,46
|-0,36
|20,53
|Doğuş Otomotiv
|11,15
|2,11
|17,12
|Döktaş Dökümcülük
|25,80
|-2,27
|-18,47
|Duran Doğan Basım
|16,30
|-0,91
|16,10
|Dyo Boya
|5,81
|-3,01
|18,57
|Eczacıbaşı İlaç
|5,66
|-2,08
|55,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,40
|-1,59
|28,73
|Edip Gayrimenkul
|2,03
|-0,49
|46,04
|Ege Endüstri
|568,60
|-0,42
|1,07
|Ege Gübre
|83,30
|9,97
|67,27
|Ege Profil
|15,08
|-1,76
|25,98
|Ege Seramik
|4,80
|1,05
|29,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|9,65
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,01
|9,78
|158,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|9,68
|240,00
|Egeplast
|17,60
|-1,12
|40,80
|Ekiz Kimya
|6,39
|-10,00
|947,54
|Emek Elektrik
|2,27
|-1,73
|42,77
|Eminiş Ambalaj
|4,03
|-9,84
|165,13
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,00
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,30
|-1,43
|23,22
|Enka İnşaat
|5,47
|0,37
|-2,01
|Erbosan
|20,54
|-0,10
|-17,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,51
|0,83
|-5,86
|Ersu Gıda
|4,78
|-1,24
|130,92
|Escort Teknoloji
|3,81
|-1,80
|174,10
|Etiler Gıda
|3,00
|-7,69
|22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,88
|1,62
|12,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,50
|2,74
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|-0,63
|33,90
|Euro Yatırım Holding
|1,83
|9,58
|22,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,98
|-1,96
|-10,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,09
|-0,73
|-10,50
|F-M İzmit Piston
|49,10
|-3,25
|3,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,70
|0,28
|39,14
|Ford Otosan
|67,50
|0,15
|2,10
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|0,45
|48,00
|Frigo Pak Gıda
|16,14
|-9,98
|24,54
|Galatasaray Sportif
|3,52
|4,76
|73,40
|Garanti Bankası
|8,14
|-0,97
|-26,93
|Garanti Faktoring
|4,85
|-1,02
|25,32
|Garanti Yat. Ort.
|1,81
|-4,74
|67,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,17
|9,95
|223,37
|Gedik Yatırım Holding
|25,16
|9,97
|227,18
|Gediz Ambalaj
|9,82
|1,87
|45,27
|Gentaş
|2,31
|-2,12
|5,48
|Gersan Elektrik
|4,21
|5,25
|31,97
|Global Men. Değ.
|4,88
|2,95
|159,57
|Global Yat. Holding
|3,65
|-1,88
|-25,05
|Good-Year
|4,89
|-0,61
|20,74
|Göltaş Çimento
|16,37
|0,43
|-7,98
|Gözde Girişim
|4,47
|3,71
|-13,04
|GSD Denizcilik
|4,65
|-5,30
|81,64
|GSD Holding
|1,74
|-0,57
|16,78
|Gübre Fabrik.
|25,42
|4,87
|181,19
|Güler Yat. Holding
|7,35
|-9,93
|262,07
|Güneş Sigorta
|3,55
|-3,01
|62,84
|Halk GMYO
|1,97
|-1,01
|61,48
|Halk Sigorta
|3,95
|-0,75
|99,49
|Hatay Tekstil
|9,76
|-2,40
|42,07
|Hedef Girişim
|2,67
|3,09
|2,30
|Hektaş
|15,00
|-1,83
|87,03
|HUB Girişim
|22,06
|-0,90
|134,97
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|0,00
|41,23
|ICBC Turkey Bank
|4,79
|-0,83
|-9,11
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|-0,87
|2,41
|İdealist GMYO
|4,41
|-5,36
|44,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|1,14
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|-0,74
|12,50
|İhlas Gazetecilik
|3,82
|1,87
|-43,91
|İhlas Holding
|0,72
|1,41
|-20,88
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|9,80
|İndeks Bilgisayar
|11,47
|0,17
|18,25
|Info Yatırım
|7,78
|0,26
|-12,58
|İntema
|10,55
|-2,50
|13,93
|İpek Doğal Enerji
|14,60
|-0,21
|89,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|-1,56
|-13,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)