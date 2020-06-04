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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:40:20 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,61 -3,48 94,09
Acıpayam Selüloz 9,11 -3,29 43,01
Adel Kalemcilik 12,90 -3,15 -17,83
Adese Alışveriş Ticaret 1,66 0,61 16,22
Afyon Çimento 2,92 -1,35 28,17
Ak Enerji 1,25 -0,79 14,68
Akbank 5,83 -0,34 -28,11
Akçansa 10,45 10,00 7,79
Akdenız Güvenlık Hız. 2,06 -0,96 -2,37
Akfen GMYO 3,27 0,00 -19,26
Akın Tekstil 15,18 1,88 10,08
Akiş GMYO 3,70 0,27 -8,42
Akmerkez GMYO 27,30 -0,29 21,85
Aksa 6,77 1,04 -3,33
Aksa Enerji 4,79 0,21 26,05
Aksigorta 6,74 1,66 24,40
Aksu Enerji 10,05 -0,40 -32,41
Alarko Carrıer 66,10 -2,15 10,17
Alarko GMYO 15,12 -0,33 -0,41
Alarko Holding 5,33 -0,19 -10,42
Albaraka Türk 1,47 -3,92 -3,92
Alcatel Lucent Teletaş 19,24 -0,88 59,80
Alkim Kağıt 9,88 -0,90 82,30
Alkim Kimya 12,01 -1,15 93,65
Altınyağ 1,36 4,62 231,71
Altınyunus Çeşme 28,56 9,93 185,89
Anadolu Cam 4,34 0,23 1,78
Anadolu Efes 19,93 1,17 -13,65
Anadolu Grubu Holding 18,76 0,86 6,65
Anadolu Hayat Emek. 6,60 -0,15 8,46
Anadolu Isuzu 12,03 -2,75 -1,15
Anadolu Sigorta 5,79 0,35 39,40
Anel Elektrik 3,94 -1,01 22,74
Arçelik 16,49 -0,66 -20,87
ARD Bilişim Teknolojileri 30,10 2,87
Arena Bilgisayar 15,29 0,07 109,88
Armada Bilgisayar 22,40 -1,67 36,67
Arsan Tekstil 5,03 -0,40 40,50
Artı Yatırım Holding 2,14 0,47 164,20
Aselsan 31,68 -0,25 51,29
Ata GMYO 3,42 -0,58 -24,50
Atakule GMYO 1,83 -2,66 -4,69
Atlantis Yatırım Holding 1,67 3,09 67,00
Atlas Yat. Ort. 1,42 -4,70 -1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,81 -0,54 -4,44
Avrasya GMYO 2,16 -10,00 43,05
Avrasya Petrol ve Tur. 1,95 -1,52 7,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,75 2,94 13,64
Ayen Enerji 3,51 -1,13 1,15
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,00 -2,28 36,99
Aygaz 11,09 -0,36 -8,69
Bagfaş 17,18 -2,22 2,14
Bak Ambalaj 8,15 -2,04 10,88
Balatacılar Balatacılık 2,40 -1,23 93,55
Bantaş Ambalaj 3,27 -1,51 29,76
Banvit 24,00 2,74 29,24
Baştaş Başkent Çimento 3,42 -2,29 32,05
Batı Çimento 3,10 -1,90 -6,34
Batısöke Çimento 1,29 -0,77 -1,53
Bayrak EBT Taban 3,60
Bera Holding 4,46 0,90 15,84
Berkosan Yalıtım 3,72 -1,33 35,77
Beşiktaş Futbol Yat. 2,54 0,79 3,67
Beyaz Filo 3,82 -1,04 20,89
Bilici Yatırım 7,57 0,93 73,23
Bim Mağazalar 69,00 5,59 49,32
Birko Mensucat 0,46 -6,12 48,39
Birlik Mensucat 1,46 -0,68 28,07
Bizim Mağazaları 14,55 -2,09 30,26
Bomonti Elektrik 4,50 -10,00 251,56
Borusan Mannesmann 10,76 2,97 -6,03
Borusan Yat. Paz. 68,65 -1,58 14,58
Bosch Fren Sistemleri 273,00 -0,84 -5,14
Bossa 9,74 2,42 20,84
Brisa 11,03 -0,09 17,60
Burçelik 8,73 -0,46 50,26
Burçelik Vana 20,36 7,72 109,68
Bursa Çimento 4,23 0,71 5,66
Carrefoursa 7,14 -0,42 51,59
Casa Emtia Petrol 23,70 -4,44 152,40
Ceo Event Medya 3,61 -0,28 -1,43
Coca Cola İçecek 40,96 0,15 8,19
Cosmos Yat. Holding 3,05 3,74 49,51
Credıtwest Faktorıng 3,53 9,97 22,57
Çelebi 86,80 0,35 -14,99
Çelik Halat 9,96 0,81 53,23
Çemaş Döküm 1,23 4,24 -1,88
Çemtaş 7,85 -1,26 -3,43
Çimbeton 65,70 1,47 59,23
Çimentaş 25,80 -0,77 72,00
Çimsa 9,08 2,14 0,00
Çuhadaroğlu Metal 3,38 0,60 5,96
Dagi Giyim 3,76 0,53 50,40
Dagi Yatırım Holding 7,36 3,66 225,66
Dardanel 11,83 3,86 212,14
Datagate Bilgisayar 9,01 -0,99 15,36
Demısaş Döküm 3,79 0,00 8,91
Denge Holding 1,50 -1,32 9,49
Deniz GMYO 4,65 4,49 -7,92
Denizli Cam 7,92 -5,26 -5,04
Derimod 6,96 -1,83 -2,52
Derlüks Deri 5,00 6,16 23,59
Desa Deri 4,81 -0,62 5,95
Despec Bilgisayar 6,75 -1,17 59,20
Deva Holding 18,70 -5,56 109,46
Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 -5,43 56,41
Ditaş Doğan 16,64 0,48 74,88
DO-CO 375,00 0,08 -33,51
Doğan Burda 13,02 -5,86 114,50
Doğan Holding 1,97 0,51 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,03 -1,46 23,03
Doğusan 2,30 -0,43 10,58
Doğuş GMYO 5,46 -0,36 20,53
Doğuş Otomotiv 11,15 2,11 17,12
Döktaş Dökümcülük 25,80 -2,27 -18,47
Duran Doğan Basım 16,30 -0,91 16,10
Dyo Boya 5,81 -3,01 18,57
Eczacıbaşı İlaç 5,66 -2,08 55,04
Eczacıbaşı Yatırım 12,40 -1,59 28,73
Edip Gayrimenkul 2,03 -0,49 46,04
Ege Endüstri 568,60 -0,42 1,07
Ege Gübre 83,30 9,97 67,27
Ege Profil 15,08 -1,76 25,98
Ege Seramik 4,80 1,05 29,38
Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 9,65 290,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,01 9,78 158,97
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 9,68 240,00
Egeplast 17,60 -1,12 40,80
Ekiz Kimya 6,39 -10,00 947,54
Emek Elektrik 2,27 -1,73 42,77
Eminiş Ambalaj 4,03 -9,84 165,13
Emlak Konut GMYO 1,66 0,00 13,70
Enerjisa Enerji 8,30 -1,43 23,22
Enka İnşaat 5,47 0,37 -2,01
Erbosan 20,54 -0,10 -17,77
Ereğli Demir Çelik 8,51 0,83 -5,86
Ersu Gıda 4,78 -1,24 130,92
Escort Teknoloji 3,81 -1,80 174,10
Etiler Gıda 3,00 -7,69 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,88 1,62 12,57
Euro Trend Yat. Ort. 1,50 2,74 20,00
Euro Yat. Ort. 1,58 -0,63 33,90
Euro Yatırım Holding 1,83 9,58 22,00
Fenerbahçe Futbol 12,98 -1,96 -10,30
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,09 -0,73 -10,50
F-M İzmit Piston 49,10 -3,25 3,67
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,70 0,28 39,14
Ford Otosan 67,50 0,15 2,10
Formet Çelik Kapı 4,44 0,45 48,00
Frigo Pak Gıda 16,14 -9,98 24,54
Galatasaray Sportif 3,52 4,76 73,40
Garanti Bankası 8,14 -0,97 -26,93
Garanti Faktoring 4,85 -1,02 25,32
Garanti Yat. Ort. 1,81 -4,74 67,59
Gedik Y. Men. Değ. 10,17 9,95 223,37
Gedik Yatırım Holding 25,16 9,97 227,18
Gediz Ambalaj 9,82 1,87 45,27
Gentaş 2,31 -2,12 5,48
Gersan Elektrik 4,21 5,25 31,97
Global Men. Değ. 4,88 2,95 159,57
Global Yat. Holding 3,65 -1,88 -25,05
Good-Year 4,89 -0,61 20,74
Göltaş Çimento 16,37 0,43 -7,98
Gözde Girişim 4,47 3,71 -13,04
GSD Denizcilik 4,65 -5,30 81,64
GSD Holding 1,74 -0,57 16,78
Gübre Fabrik. 25,42 4,87 181,19
Güler Yat. Holding 7,35 -9,93 262,07
Güneş Sigorta 3,55 -3,01 62,84
Halk GMYO 1,97 -1,01 61,48
Halk Sigorta 3,95 -0,75 99,49
Hatay Tekstil 9,76 -2,40 42,07
Hedef Girişim 2,67 3,09 2,30
Hektaş 15,00 -1,83 87,03
HUB Girişim 22,06 -0,90 134,97
Hürriyet Gzt. 1,61 0,00 41,23
ICBC Turkey Bank 4,79 -0,83 -9,11
İdealist Danışmanlık 3,40 -0,87 2,41
İdealist GMYO 4,41 -5,36 44,12
İhlas Ev Aletleri 1,77 1,14 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,35 -0,74 12,50
İhlas Gazetecilik 3,82 1,87 -43,91
İhlas Holding 0,72 1,41 -20,88
İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 9,80
İndeks Bilgisayar 11,47 0,17 18,25
Info Yatırım 7,78 0,26 -12,58
İntema 10,55 -2,50 13,93
İpek Doğal Enerji 14,60 -0,21 89,12
İskenderun Demir Çelik 6,95 -1,56 -13,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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