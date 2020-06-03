Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,74
|-0,80
|101,08
|Acıpayam Selüloz
|9,42
|-2,18
|47,88
|Adel Kalemcilik
|13,32
|-2,20
|-15,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,65
|-1,79
|15,52
|Afyon Çimento
|2,96
|0,34
|29,92
|Ak Enerji
|1,26
|4,13
|15,60
|Akbank
|5,85
|1,21
|-27,87
|Akçansa
|9,50
|-1,55
|-2,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,08
|5,05
|-1,42
|Akfen GMYO
|3,27
|2,19
|-19,26
|Akın Tekstil
|14,90
|1,50
|8,05
|Akiş GMYO
|3,69
|0,82
|-8,66
|Akmerkez GMYO
|27,38
|2,09
|22,21
|Aksa
|6,70
|1,06
|-4,33
|Aksa Enerji
|4,78
|0,84
|25,79
|Aksigorta
|6,63
|3,43
|22,37
|Aksu Enerji
|10,09
|1,20
|-32,15
|Alarko Carrıer
|67,55
|5,55
|12,58
|Alarko GMYO
|15,17
|0,60
|-0,08
|Alarko Holding
|5,34
|2,69
|-10,25
|Albaraka Türk
|1,53
|2,68
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,41
|0,57
|61,21
|Alkim Kağıt
|9,97
|1,53
|83,96
|Alkim Kimya
|12,15
|0,00
|95,91
|Altınyağ
|1,30
|2,36
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|25,98
|-0,46
|160,06
|Anadolu Cam
|4,33
|0,46
|1,54
|Anadolu Efes
|19,70
|6,37
|-14,64
|Anadolu Grubu Holding
|18,60
|3,05
|5,74
|Anadolu Hayat Emek.
|6,61
|-1,20
|8,63
|Anadolu Isuzu
|12,37
|6,55
|1,64
|Anadolu Sigorta
|5,77
|0,52
|38,92
|Anel Elektrik
|3,98
|2,05
|23,99
|Arçelik
|16,60
|1,28
|-20,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,26
|10,00
|Arena Bilgisayar
|15,28
|-0,33
|109,75
|Armada Bilgisayar
|22,78
|2,43
|38,99
|Arsan Tekstil
|5,05
|-1,94
|41,06
|Artı Yatırım Holding
|2,13
|-6,58
|162,96
|Aselsan
|31,76
|-2,64
|51,67
|Ata GMYO
|3,44
|0,00
|-24,06
|Atakule GMYO
|1,88
|5,62
|-2,08
|Atlantis Yatırım Holding
|1,62
|5,88
|62,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-4,49
|3,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,88
|-2,13
|-3,92
|Avrasya GMYO
|2,40
|-0,83
|58,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,98
|-1,49
|8,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,05
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|3,66
|10,39
|Ayen Enerji
|3,55
|3,20
|2,31
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,07
|-2,23
|40,18
|Aygaz
|11,13
|-0,18
|-8,36
|Bagfaş
|17,57
|-0,68
|4,46
|Bak Ambalaj
|8,32
|-1,30
|13,20
|Balatacılar Balatacılık
|2,43
|2,97
|95,97
|Bantaş Ambalaj
|3,32
|1,53
|31,75
|Banvit
|23,36
|-2,67
|25,79
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|-3,05
|35,14
|Batı Çimento
|3,16
|0,96
|-4,53
|Batısöke Çimento
|1,30
|-0,76
|-0,76
|Bera Holding
|4,42
|2,55
|14,81
|Berkosan Yalıtım
|3,77
|2,72
|37,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|0,00
|2,86
|Beyaz Filo
|3,86
|0,00
|22,15
|Bilici Yatırım
|7,50
|-2,09
|71,62
|Bim Mağazalar
|65,35
|3,65
|41,42
|Birko Mensucat
|0,49
|2,08
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,47
|0,68
|28,95
|Bizim Mağazaları
|14,86
|-2,24
|33,03
|Bomonti Elektrik
|5,00
|4,60
|290,63
|Borusan Mannesmann
|10,45
|0,38
|-8,73
|Borusan Yat. Paz.
|69,75
|-0,78
|16,42
|Bosch Fren Sistemleri
|275,30
|0,22
|-4,34
|Bossa
|9,51
|0,00
|17,99
|Brisa
|11,04
|0,82
|17,71
|Burçelik
|8,77
|8,27
|50,95
|Burçelik Vana
|18,90
|9,95
|94,64
|Bursa Çimento
|4,20
|0,96
|4,91
|Carrefoursa
|7,17
|-0,97
|52,23
|Casa Emtia Petrol
|24,80
|5,98
|164,11
|Ceo Event Medya
|3,62
|1,12
|-1,15
|Coca Cola İçecek
|40,90
|-1,16
|8,03
|Cosmos Yat. Holding
|2,94
|1,03
|44,12
|Credıtwest Faktorıng
|3,21
|-2,73
|11,46
|Çelebi
|86,50
|0,82
|-15,28
|Çelik Halat
|9,88
|-0,60
|52,00
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,00
|-5,86
|Çemtaş
|7,95
|0,63
|-2,20
|Çimbeton
|64,75
|-3,43
|56,93
|Çimentaş
|26,00
|-5,80
|73,33
|Çimsa
|8,89
|-4,92
|-2,09
|Çuhadaroğlu Metal
|3,36
|2,75
|5,33
|Dagi Giyim
|3,74
|-1,06
|49,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,10
|-4,83
|214,16
|Dardanel
|11,39
|-4,29
|200,53
|Datagate Bilgisayar
|9,10
|3,06
|16,52
|Demısaş Döküm
|3,79
|1,34
|8,91
|Denge Holding
|1,52
|-2,56
|10,95
|Deniz GMYO
|4,45
|9,88
|-11,88
|Denizli Cam
|8,36
|10,00
|0,24
|Derimod
|7,09
|3,35
|-0,70
|Derlüks Deri
|4,71
|9,79
|16,42
|Desa Deri
|4,84
|2,33
|6,61
|Despec Bilgisayar
|6,83
|0,00
|61,08
|Deva Holding
|19,80
|5,88
|121,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,29
|0,00
|65,38
|Ditaş Doğan
|16,56
|-4,61
|74,04
|DO-CO
|374,70
|-0,19
|-33,56
|Doğan Burda
|13,83
|8,47
|127,84
|Doğan Holding
|1,96
|1,03
|9,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|-0,96
|24,85
|Doğusan
|2,31
|0,87
|11,06
|Doğuş GMYO
|5,48
|0,18
|20,97
|Doğuş Otomotiv
|10,92
|0,09
|14,71
|Döktaş Dökümcülük
|26,40
|-2,15
|-16,58
|Duran Doğan Basım
|16,45
|-0,90
|17,17
|Dyo Boya
|5,99
|1,53
|22,24
|Eczacıbaşı İlaç
|5,78
|2,66
|58,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,60
|2,86
|30,81
|Edip Gayrimenkul
|2,04
|0,49
|46,76
|Ege Endüstri
|571,00
|0,00
|1,50
|Ege Gübre
|75,75
|-5,67
|52,11
|Ege Profil
|15,35
|0,33
|28,24
|Ege Seramik
|4,75
|1,06
|28,03
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,14
|9,62
|256,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,92
|9,52
|135,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,62
|8,77
|210,00
|Egeplast
|17,80
|1,71
|42,40
|Ekiz Kimya
|7,10
|8,07
|1063,93
|Emek Elektrik
|2,31
|2,67
|45,28
|Eminiş Ambalaj
|4,47
|9,83
|194,08
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|-2,92
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,42
|4,73
|25,00
|Enka İnşaat
|5,45
|-1,27
|-2,36
|Erbosan
|20,56
|1,18
|-17,69
|Ereğli Demir Çelik
|8,44
|2,18
|-6,64
|Ersu Gıda
|4,84
|1,89
|133,82
|Escort Teknoloji
|3,88
|1,57
|179,14
|Etiler Gıda
|3,25
|-2,11
|32,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,85
|1,65
|10,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|16,80
|Euro Yat. Ort.
|1,59
|1,92
|34,75
|Euro Yatırım Holding
|1,67
|6,37
|11,33
|Fenerbahçe Futbol
|13,24
|1,07
|-8,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,12
|-0,96
|-9,85
|F-M İzmit Piston
|50,75
|-0,98
|7,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,67
|2,60
|38,75
|Ford Otosan
|67,40
|2,59
|1,94
|Formet Çelik Kapı
|4,42
|-3,70
|47,33
|Frigo Pak Gıda
|17,93
|10,00
|38,35
|Galatasaray Sportif
|3,36
|-0,30
|65,52
|Garanti Bankası
|8,22
|1,99
|-26,21
|Garanti Faktoring
|4,90
|0,82
|26,61
|Garanti Yat. Ort.
|1,90
|9,83
|75,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,25
|1,09
|194,12
|Gedik Yatırım Holding
|22,88
|2,33
|197,53
|Gediz Ambalaj
|9,64
|1,80
|42,60
|Gentaş
|2,36
|3,51
|7,76
|Gersan Elektrik
|4,00
|0,00
|25,39
|Global Men. Değ.
|4,74
|-9,02
|152,13
|Global Yat. Holding
|3,72
|-0,27
|-23,61
|Good-Year
|4,92
|0,61
|21,48
|Göltaş Çimento
|16,30
|-0,37
|-8,38
|Gözde Girişim
|4,31
|0,47
|-16,15
|GSD Denizcilik
|4,91
|4,91
|91,80
|GSD Holding
|1,75
|0,57
|17,45
|Gübre Fabrik.
|24,24
|-7,06
|168,14
|Güler Yat. Holding
|8,16
|-9,93
|301,97
|Güneş Sigorta
|3,66
|3,10
|67,89
|Halk GMYO
|1,99
|2,05
|63,11
|Halk Sigorta
|3,98
|0,25
|101,01
|Hatay Tekstil
|10,00
|2,56
|45,56
|Hedef Girişim
|2,59
|-1,52
|-0,77
|Hektaş
|15,28
|-0,13
|90,52
|HUB Girişim
|22,26
|1,18
|137,10
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|-4,73
|41,23
|ICBC Turkey Bank
|4,83
|2,77
|-8,35
|İdealist Danışmanlık
|3,43
|0,00
|3,31
|İdealist GMYO
|4,66
|-6,80
|52,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|0,00
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|4,62
|13,33
|İhlas Gazetecilik
|3,75
|-0,79
|-44,93
|İhlas Holding
|0,71
|1,43
|-21,98
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|-2,61
|9,80
|İndeks Bilgisayar
|11,45
|3,53
|18,04
|Info Yatırım
|7,76
|9,45
|-12,81
|İntema
|10,82
|9,96
|16,85
|İpek Doğal Enerji
|14,63
|-2,60
|89,51
|İskenderun Demir Çelik
|7,06
|0,86
|-11,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)