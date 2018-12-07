Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 2,68 2,52 6,35 İş Fin.Kir. 5,10 4,81 6,03 Koza Madencilik 8,08 7,64 5,76 Anel Elektrik 1,71 1,62 5,56 Türk Traktör 37,12 35,50 4,56 T. Halk Bankası 7,34 7,04 4,26 İpek Doğal Enerji 6,00 5,77 3,99 Tümosan Motor ve Traktör 4,88 4,71 3,61 Akbank 6,89 6,65 3,61 Otokar 85,50 82,65 3,45 Vakıflar Bankası 3,92 3,79 3,43 Global Yat. Holding 2,81 2,72 3,31 Kordsa Teknik Tekstil 9,94 9,65 3,01 Koza Altın 54,50 52,95 2,93 İş GMYO 1,06 1,03 2,91 Sabancı Holding 7,57 7,36 2,85 Tüpraş 128,50 125,00 2,80 Trakya Cam 3,08 3,00 2,67 Şok Marketler 11,46 11,17 2,60 Garanti Bankası 7,97 7,77 2,57





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)