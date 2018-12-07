Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler07 Aralık 2018 Cuma 19:04
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|2,52
|6,35
|İş Fin.Kir.
|5,10
|4,81
|6,03
|Koza Madencilik
|8,08
|7,64
|5,76
|Anel Elektrik
|1,71
|1,62
|5,56
|Türk Traktör
|37,12
|35,50
|4,56
|T. Halk Bankası
|7,34
|7,04
|4,26
|İpek Doğal Enerji
|6,00
|5,77
|3,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,88
|4,71
|3,61
|Akbank
|6,89
|6,65
|3,61
|Otokar
|85,50
|82,65
|3,45
|Vakıflar Bankası
|3,92
|3,79
|3,43
|Global Yat. Holding
|2,81
|2,72
|3,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,94
|9,65
|3,01
|Koza Altın
|54,50
|52,95
|2,93
|İş GMYO
|1,06
|1,03
|2,91
|Sabancı Holding
|7,57
|7,36
|2,85
|Tüpraş
|128,50
|125,00
|2,80
|Trakya Cam
|3,08
|3,00
|2,67
|Şok Marketler
|11,46
|11,17
|2,60
|Garanti Bankası
|7,97
|7,77
|2,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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