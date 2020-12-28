Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|70,40
|64,00
|10,00
|Otokar
|306,90
|279,00
|10,00
|Ege Endüstri
|1.804,30
|1.640,30
|10,00
|Kartonsan
|103,40
|94,05
|9,94
|Hektaş
|18,02
|16,62
|8,42
|Alarko GMYO
|25,72
|23,90
|7,62
|Aksa
|14,35
|13,43
|6,85
|Pınar Süt
|24,30
|22,80
|6,58
|Alarko Holding
|8,27
|7,80
|6,03
|Eczacıbaşı İlaç
|7,93
|7,50
|5,73
|Çemtaş
|16,66
|15,77
|5,64
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,85
|17,00
|5,00
|Doğuş Otomotiv
|28,46
|27,14
|4,86
|Kardemir (D)
|5,61
|5,39
|4,08
|Türkiye Sigorta
|6,66
|6,40
|4,06
|Şekerbank
|1,57
|1,51
|3,97
|Karel Elektronik
|21,84
|21,06
|3,70
|Bagfaş
|20,66
|19,93
|3,66
|Sabancı Holding
|10,87
|10,53
|3,23
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,92
|31,96
|3,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)