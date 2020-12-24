Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|33,66
|30,60
|10,00
|Koza Altın
|91,40
|83,10
|9,99
|Koza Madencilik
|15,76
|14,33
|9,98
|Gübre Fabrikaları
|62,45
|56,80
|9,95
|Bursa Çimento
|10,17
|9,25
|9,95
|Netaş Telekomünikasyon
|25,46
|23,16
|9,93
|Eczacıbaşı İlaç
|7,93
|7,28
|8,93
|İpek Doğal Enerji
|13,77
|12,65
|8,85
|Anadolu Grubu Holding
|28,00
|26,02
|7,61
|Çemtaş
|16,00
|14,95
|7,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,88
|28,20
|5,96
|Tat Gıda
|11,25
|10,82
|3,97
|Aksigorta
|9,25
|8,90
|3,93
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,39
|15,82
|3,60
|Ülker Bisküvi
|22,84
|22,08
|3,44
|Aksa
|13,32
|12,92
|3,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,97
|15,50
|3,03
|Otokar
|282,00
|274,50
|2,73
|Türk Hava Yolları
|12,80
|12,46
|2,73
|Pegasus
|72,30
|70,50
|2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)