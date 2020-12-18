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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:51:51 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akçansa16,8515,329,99
Otokar260,20236,609,97
Halk GMYO4,193,819,97
Çelebi118,20107,509,95
Borusan Mannesmann23,0020,929,94
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,841,689,52
Çimsa18,4916,969,02
TAV Havalimanları21,2820,265,03
İş GMYO2,402,294,80
GSD Holding2,462,354,68
Enerjisa Enerji11,2010,793,80
Netaş Telekom.21,4020,623,78
ARD Bilişim Teknolojileri44,6243,003,77
Alarko GMYO21,2020,443,72
İskenderun Demir Çelik9,859,513,58
Emlak Konut GMYO2,212,143,27
Anadolu Grubu Holding25,2024,423,19
Brisa19,9919,432,88
Akiş GMYO3,843,752,40
Petkim4,874,772,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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