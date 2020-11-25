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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:44:18 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi99,0590,059,99
Halk GMYO3,142,869,79
Anadolu Efes23,4822,165,96
Kardemir (D)5,204,925,69
Pınar Süt21,4220,305,52
Pegasus61,2058,155,25
Alarko GMYO18,3717,514,91
Kerevitaş Gıda7,236,954,03
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,712,613,83
Selçuk Ecza Deposu9,719,403,30
İskenderun Demir Çelik8,608,343,12
Tüpraş92,9090,103,11
TAV Havalimanları19,9319,392,78
İş Bankası (C)6,696,522,61
Aygaz13,0812,752,59
Gübre Fabrikaları46,9045,722,58
Sasa Polyester17,6217,222,32
Pınar Et Ve Un24,0223,522,13
Ereğli Demir Çelik11,7011,511,65
Tat Gıda11,1410,991,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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