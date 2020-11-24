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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:47:58 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
DO-CO479,60436,0010,00
Ege Endüstri1.712,701.557,0010,00
Otokar236,60215,1010,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,612,389,66
Brisa19,5017,819,49
Çelebi90,0584,906,07
Good-Year7,887,475,49
Mavi Giyim49,8047,285,33
Ford Otosan124,50119,004,62
Enerjisa Enerji10,5010,044,58
Yataş11,8611,364,40
Kordsa Teknik Tekstil14,4013,804,35
Aygaz12,7512,224,34
Pegasus58,1555,754,30
Net Holding3,363,234,02
TAV Havalimanları19,3918,753,41
Petkim4,053,923,32
Tekfen Holding15,6315,153,17
Çemtaş15,1614,703,13
Oyak Çimento8,238,002,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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